Jaetun Saksan jaettu pääkaupunki Berliini on ollut toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan kuumemittari. Jännityksen kiristymiset ja lievenemiset, voimatasapainon muutokset on koettu kipeimmin siellä; se on käynyt läpi kaksi vaikeaa ja pitkää kriisiä ja lukuisia pienempiä.

Yhdysvaltain, Englannin, Ranskan ja Neuvostoliiton suurlähettiläiden maanantaisen Berliini-sovinnon nostattama ensi riemu on tosin ehtinyt laantua ja arviointien sävy on muuttunut aavistuksen varovaisemmaksi.

Berliiniä koskevia neuvotteluja on käyty vuosien mittaan monin ja pitkin keskeytyksin. Lopulta tuloksiin johtanut neuvottelukierros alkoi vuoden 1970 maaliskuussa, 17 kuukautta sitten, mutta se sai puhtia vasta kun Länsi-Saksan sosiaalidemokraattinen liittokansleri Willy Brandt ilmoitti viime vuoden elokuussa, että hän kytkee juuri Moskovan kanssa solmimansa väkivallan käytön kieltävän sopimuksen ratifioinnin ”tyydyttävään" Berliinin-ratkaisuun.

Neljän suurvallan suurlähettiläät tarvitsivat 33 neuvotteluistuntoa ennen kuin ratkaisu syntyi. Sen sanamuotoa ei julkisteta ennen kuin suurlähettiläät ovat neuvotelleet siitä hallitustensa kanssa, mutta todellisuudessa he ovat luonnollisesti olleet koko ajan yhteydessä hallituksiinsa. Berliinin sopimus voitaneen parafoida eli varustaa nimikirjaimin jo ensi viikolla.

Sopimuksen tiedetään antavan lännelle suurin piirtein kaiken mitä se vaatiikin. Länsisaksalaiset kutsuvat lännen kolmea tärkeintä vaatimusta kolmeksi ”zuksi”: ne ovat Zugang eli ihmisten ja tavaroiden esteetön pääsy maanteitä ja rautateitä myöten Länsi-Saksasta Länsi-Berliiniin, Zutritt eli länsiberliiniläisten vapaa pääsy Itä-Berliiniin ja Zuordnung eli Länsi-Berliinin ja Länsi-Saksan taloudellisten ja poliittisten siteiden tunnustaminen.

Neuvostoliitto puolestaan halusi perustaa konsulaatin Länsi-Berliiniin ja tämän halunsa se saa sopimuksessa läpi.

Viljakuivureiden sähkönkulutus himmentänyt tv-ruutuja

Hämeenlinna (HS)

Televisiokuvan seuraaminen on näinä päivinä osoittautunut mahdottomaksi maaseudulla eräin paikoin. Syynä on viljakuivureiden aiheuttama ennätysmäinen sähkönkulutus, jonka seurauksena jännite verkossa heikkenee ja saa aikaan televisiokuvan pienenemisen tai pahimmassa tapauksessa pimenemisen.

”Pahin alue on Forssasta Matkun suuntaan”, kertoo Forssan kaupungin sähkölaitoksen teknikko Tapio Silmälä. ”Yleensä pitkät linjat, joiden päässä on talo tai pari, kärsivät huippukulutuksen häiriöistä. Koska viljan kuivaus kestää vain vajaan kuukauden, ei sitä varten kannata ryhtyä vahvistamaan linjoja", sanoo Silmälä.

Puhelinnumeroista pula Pieksämäellä

Pieksämäki (HS)

Pieksämäki on nyt päässyt automaattisen puhelinliikenteen koekäyttöön kaukovalinnassa Helsinkiin ja useisiin muihinkin verkkoryhmiin. Koekäyttö ei koske vielä kaikkia kaupungin puhelintilaajia eikä kaupungin ympäristön tilaajia.

Tässä vaiheessa ei vielä tarkalleen tiedetä, koska kaukovalintaan päästään koko laajuudessa. Runsaan viikon koekäyttö on jo kuitenkin helpottanut tuntuvasti puheluruuhkia keskuksessa.

Automaattiseen kaukovalintaan siirtyminen aiheuttaa ilmeisesti supistuksia keskuksen henkilökunnassa, joka käsittää 31 puhelunvälittäjää.

Pieksämäen puhelinmotti laukeaa lopullisesti kuitenkin vasta paikalliskeskuksen laajennuksen yhteydessä. Nyt ovat paikalliskeskuksen tilaajanumerot lopussa, minkä vuoksi puhelimen omistajaksi pääsee jopa vasta puolen vuoden odotuksen jälkeen. Jonotuslistalla on parhaillaan useita kymmeniä puhelimentilaajia.

Luontopolku sokeille

Uudentyyppinen luontopolku on avattu lähellä Goodwoodia Etelä-Englannissa.

Se on suunniteltu nimenomaan sokeita luonnonystäviä varten ja sen varrella on runsaasti kosketeltavia kohteita, erilaisia puita ja pensaita ja pintarakenteeltaan vaihteleva piikivimuuri. Runsas linnusto viihdyttää sokean kulkijan korvaa.

Sokeille on tarjolla polun nähtävyyksiä selostavia nauhoituksia sekä sokeankirjoituksella painettuja opasvihkosia.

Turskanmaksa myyntikieltoon Tanskassa

Kööpenhamina (Ib Bjornbak)

Tanskan kalastusministeriö on kieltänyt tuoreen turskanmaksan myynnin. Syynä on Itämerestä pyydetyn turskanmaksan liian korkea DDT-pitoisuus.

Rajana on viisi milligrammaa DDT:tä maksakilossa, mutta Itämeren turskan maksasta on löydetty jopa 40 milligrammaa myrkkyä kiloa kohti.

Enin osa Tanskassa myytävästä tuoreesta turskanmaksasta on peräisin Itämerestä pyydetyistä kaloista.

