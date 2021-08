Operaatio ”Helsingin rauhoitus”, kantakaupungin tehostettu valvonta, alkoi sunnuntaina klo 17, jolloin Sofiankadun pääpoliisiasemalle oli kerätty kuudesta poliisipiiristä kaksikymmentäkahdeksan miestä ja kuusi Mustaamaijaa.

Kantakaupungin kuuden valvontapiirin voimat on tehostetussa valvonnassa yhdistetty, piirien pahimmat häiriöalueet, painopistepaikat luetteloitu. Poliiseja pyritään saamaan painopisteaikana painopistepaikkoihin.

Tehostettu valvonta perustuu miehistön liikkuvuuteen ja tiedossa olevien häiriöpaikkojen rauhoittamiseen.

––

Parivartiot kiertelivät sateessa puolisen tuntia. Miehet totesivat, ettei Bio Bion luona useinkaan satu häiriöitä, vaikkakin elokuvateatterin luona parveilee suuri määrä nuoria. Häiriöitä aiheuttavat useimmin ulkopuoliset henkilöt, jotka eivät kuulu ”perunatorin” vakituiseen jengiin.

Kaisaniemen puisto, Hämeentien ja Helsinginkadun kulmaus, Kotkankadun ja Viipurinkadun risteys sekä asematunneli kuuluivat ryhmän valvontaohjelmaan sunnuntai-iltana.

”Repivä musiikki kiellettävä”

Kristillinen radio- ja televisioliitto on lähettänyt kirjeen radion ohjelmaneuvoston jäsenille. Liitto haluaisi lopettaa juonnetut musiikkiohjelmat.

Liiton kirjeessä selitetään syyksi, että ”usein hyvänkin asiaohjelman väliin lähetetään sellaista repivää musiikkia, jota kasvavan sukupolven, lasten ja nuorten ei soisi lainkaan kuuntelevan.”

Kirjeen kirjoittajien käsityksen mukaan "repivä" musiikki vieroittaa kuulijoitaan kristillisen uskon tarjoamasta turvallisesta elämänympäristöstä.

Moitteita saavat kirjeessä myös työväestölle tarjotut ohjelmat. Niissä esitetään työmiehen elämä kirjeen laatijoiden käsityksen mukaan "liian karuna ja kristillisyydelle vieraana".

Nuorisolle tarkoitetut ohjelmat ovat kirjeen mukaan ”yksipuolisesti epäkristillisiä”.

Länsisaksalaiset kirkot: Homoseksualismia ei saa moralisoida

Kirkon julistuksessa on päästävä irti moralisoivasta ja tuomitsevasta asennoitumisesta homoseksualismiin, sanotaan Saksan Liittotasavallan evankelisten kirkkojen julkaisemassa seksuaalikysymyksiä käsittelevässä kirjasessa.

Homoseksuaalisuutta on pidettävä seksuaalikehityksen vääränä suuntauksena, muttei enää ”tahallisena syntinä”.

”Ajatuskirjanen seksuaalietiikan kysymyksistä” kuuluu samaan sarjaan kuin länsisaksalaisten kirkkojen aiemmin julkaisemat kirjaset useista nykyajan ongelmista. Tässä uusimmassa kirjasessa on liitteenä Saksan Demokraattisen Tasavallan kirkkojen julkilausuma avioliitosta sosialistisessa yhteiskunnassa.

Avioliiton ulkopuoliset ja naimattomien ihmisten väliset sukupuolisuhteet katsotaan vääriksi.

Esiaviolliset suhteet voidaan kirjasen mukaan hyväksyä, kun on kysymys ihmisistä, jotka aikovat avioitua ja kantavat toisistaan saman vastuun kuin aviopuolisotkin.

Nuorison vaihtuvat sukupuolisuhteet sen sijaan ovat tuomittavia.

Kirjasen mukaan äitiyden ihannoiminen on hylättävä. Aviopuolisoiden tulisi kuitenkin olla valmiita lasten saamiseen.

YK:n naiset närkästyneitä

Yhdistyneissä Kansakunnissa (YK) olevat naispuoliset lähettiläät ovat yleensä tyytyväisiä tehtäviinsä. He ovat kuitenkin närkästyneitä YK:ssa vallitsevasta naisvastaisesta mielialasta.

Pienimpiä harmin aiheita ovat mm. mieskolleegojen hienovaraiset vihjeet, ettei naisen tarvitse toimia jonkin kokouksen puheenjohtajana tai huomautukset naislähettiläiden pukeutumisesta.

Suurempaa kiukkua kuitenkin tuottaa se, ettei yksikään nainen ole 26 vuoteen ollut apulaispääsihteerinä. Tällä hetkellä näitä paikkoja on 18; jokaisella pallilla istuu mies.

Toinen asia, josta naiset valittavat, on se, etteivät he pääse hoitamaan tärkeämpiä poliittisia asioita. Miehet määräävät heille tehtäviksi naisen asioita. Näistä tyypillisimpiä ovat lukutaidottomuus- ja hyvinvointikysymykset.

Samaan ryhmään kuuluvat ihmisoikeudet ja joukko epämääräisiä sosiaalisia ja kulttuuriasioita. (NYT)

Solzhenitsyn jatkaa työtään

Neuvostoliittolainen kirjailija ja viime vuoden Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja Aleksandr Solzhenitsyn valmistelee parhaillaan jatkoa romaanilleen Elokuu 1914, kerrotaan Moskovassa.

Solzhenitsyn asuu nykyisin ystävänsä, maailmankuulun sellistin Mstislav Rostropovitshin huvilassa Moskovan ulkopuolella.

Huvila sijaitsee Barviha-nimisellä paikalla metsäseudulla, jossa neuvostojohtajilla ja maan muilla korkea-arvoisilla henkilöille on huvilansa. Solzhenitsyn elää siellä toisen vaimonsa Natalia Svetlovan kanssa, joka viime joulukuussa synnytti hänelle pojan.

Maakaasuputken paikka NL:n ja Suomen rajalla selvitetään syksyllä

Imatra (HS)

”Neuvostoliitosta Suomeen johdettavan maakaasuputken ylimenokohta valtakunnan rajalla pyritään määrittelemään syyskuun toisella puoliskolla. Mahdollisia ylityskohtia on tällä hetkellä pari kolme”.

Näin kertoi Neste Oy:n teknillinen johtaja Mikko Tanner Imatralla Nesteen ja teollisuusministeriön edustajien antaessa selvityksen maakaasun nykyvaiheesta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seutukaavaliittojen edustajille.

––

Tällä hetkellä on suunnittelu siinä vaiheessa, että karttatyö on aloitettu ja yhteys suunnittelijoihin on otettu. Putken suunta Suomessa on määritelty kulkemaan Imatra — Joutseno — Lappeenranta — Kouvola — Kymijokilaakso — Kotka -linjaa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

