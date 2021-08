Tietokoneala ei tunne työttömyyttä

Tietokoneen voittokulku Suomeen oli lyhyt ja loistava.

Ensimmäinen tietokone saatiin vuonna 1958. Runsaan 12 vuoden jälkeen niitä on nyt jo yli 200.

Tietokone on poistanut monia ongelmia, mutta samalla se on tuonut koko joukon uusia. Kipeimpiä niistä on alan kehitystä jarruttava työvoimapula. Tietokoneiden tekniikka kehittyy nopeasti; jo kaksi kertaa se on ehtinyt muuttua ratkaisevasti.

Vaikeutena on myös perus- ja jatkokoulutuksen järjestäminen.

Tietokoneiden parissa työskentelee yli 7 000 henkeä. Työntekijäin määrä kasvaa vuosittain neljänneksellä, tulevaisuudessa ehkä nopeamminkin.

Automaattinen tietojenkäsittely (ATK) on vallannut sekä liike-elämän että julkisen hallinnon.

Veljemme svengissä

Rauli ”Badding” Somerjoki: Synnyin rokkaamaan (Love Records LRLP-39)

Esitän suunnattoman riemastukseni sen johdosta, että kotoisella kamarallamme on syntynyt todella hyvä rock'n roll-levy.

Olkoonpa taantumuksellista tai ei, niin rock'n rollin paluuta on pidettävä terveenä ilmiönä. Mikä raikas elämänilo siitä pulppuaakaan verrattuna takavuosien itsetehosteiseen ja kvasifilosofisten harhakuvien näivertämään nk. psykedeeliseen musiikkiin.

– –

No, onneksi tämä levy kertaheitolla tekee tosiasian: Rauli Somerjoki on taitaja alallaan. ”Synnyin rokkaamaan” ei ole katteeton väite!

– –

”Hän on veljemme svengissä, hän on Badding! Someron kasvatti, Satorin sulho. Hän on historiallisen tilanteen tulkki, hän jatkaa Chuck Berryn viitoittamaa tietä, Elviksen rusentamaa torttua, Buddy Hollyn muhinoimaa teinirakkautta. Ehkä elämä ei olekaan vain tuhlausta, ehkä meillä on leipä, minkä heitämme pedon kitaan, kesytämme villin ihmisen ja pudotamme kuuhun jukepoksin.”

Edellinen kiehtova lainaus on ote Markku Innon (rocklogi) säkenöivästä levykansitekstistä.

– –

Ja ”last but not least”: Timo Aarnialan väkevä väripiirros Baddingista levykantena. Synkkien pilvenlonkareiden lomasta pilkistävä aurinko, tulta tuiskiva moottoripyörä, Badding nahkatakkeineen... Mykistyn ihastuksesta.

Lauri Karvonen

Kaikki eivät kelpaa sankariksi

Oulu (HS)

Utsjoella jaetaan sotasankareita jyviin ja akanoihin.

Sodissa kaatuneille ollaan pystyttämässä sankaripatsasta ja hakattavaksi on valittu 21 nimeä. Osa niistä ei kelpaa seudun rintamamiehille.

Kiistellyt tapaukset ovat kuolleet rintamalla saamaansa tuberkuloosiin sodan jälkeen. Sodan läpi käyneiden mielestä nämä olivat vain kotona naurattamassa naisia, eivätkä sovi sankarinimikkeen alle.

Patsastoimikunta keräsi nimet listaansa koulujen sankaritauluista ja kuolleiden luetteloista ja on nyt varsin hämillään.

Kiivaimmat vastustajat ovat uhanneet räjäyttää patsaan, jossa lumipukuinen sotilas jättää jäähyväiset lapinpukuiselle vaimolleen.

Kaatuneiden omaisten liitosta kerrotaan, että sotatuberkuloosin uhrit lasketaan kaatuneiksi ja sankareiksi. Sotilasvammalaki antaa asiasta selkeät ohjeet.

Pornobisnes jatkuu entiseen tapaan

Oikeusministeriön kesäkuussa asettama pornolakitoimikunta on aloittelemassa työtään. Aikaa on ensi vuoden loppuun asti.

Mutta lain korjaus tuskin voi muuttaa pornomarkkinoita kentällä. Maassa on vapaasti jakelussa kaikkea sitä, mitä uudella lailla ehkä sallitaan – ja paljon enemmän.

Salakuljetus rehottaa entiseen tapaan. Hämärästä voitosta ei voi maksaa veroa. Hinnat pysyvät pilvissä; jos ei laittoman kaupan vuoksi, niin tulleilla tai veroilla. Ja haparoivia ensi askeleita ottava kotimainen tuotanto jatkuu.

Näin uskovat sekä oikeusministeri että pornokauppias.

Mutta oikeusministeri Mikko Laaksonen on tyyni. ”Moraalipoliittinen lainsäädäntö voi täyttää tietyt yleistehtävänsä, vaikka lakia rikottaisiinkin yleisesti.”

Raittiista tehdään liikennejuoppoja

Lääkärit määrittelevät liikennejuoppoudesta epäillyt henkilöt liian usein humalaisiksi, todetaan vasta valmistuneessa Taljan teettämässä tutkimuksessa.

Varsinkin alhaisilla verenalkoholialueilla lääkäri määrittelee tutkittavan henkilön liian paljon alkoholin vaikutuksen alaiseksi.

Tutkijat kertovat, että mies saatetaan määritellä vahvassa humalatilassa olevaksi, vaikka tällä ei olisi lainkaan alkoholia veressä.

Tutkijoiden mukaan humalan kliinistä tutkimustapaa on muutettava. He sanovat, että täysin raittiit ja normaalit henkilöt voivat epäonnistua kokeissa. Lievä epäonnistuminen yhdessäkin kokeessa voi aiheuttaa sen, että lääkäri määrittelee henkilön humalaiseksi.

Vapaat koululuokat rynnistävät muotiin

– Newsweek –

Kriisi luokkahuoneessa. Ilottomat koulut. Vapaa kasvatus. Koululaisten iloiset silmät. Nämä ovat iskulauseita, jotka parhaillaan ravistelevat Yhdysvaltain koululaitosta.

Sadoissa kansakouluissa ei enää istuta pulpettien ääressä samoja oppikirjoja lukien opettajan tarkkojen ohjeiden mukaan.

Nyt lapset vaeltelevat vapaasti luokasta toiseen, makaavat lattioilla kirjastosta valitsemiaan kirjoja lukien, perehtyen matematiikkaan perheen ruokalaskuja tutkimalla, lörpötellen, maalaten ja kirjoittaen.

Opettajat siirtyvät ryhmästä toiseen, lapsesta lapseen ohjaten, korjaten ja rohkaisten.

Tämä ”vapaan kasvatuksen” opetustapa on jotain aivan uutta.

Millä nimellä tahansa sitä kutsutaankin on sen pohjana vallankumouksellinen kasvatusperiaate: oppiminen voi olla hauskaa.

Yllättävän niukka johto ensimmäisen päivän jälkeen ottelussa

Kolmen pisteen niukan johdon saavutti Suomen joukkue miesten maaottelussa Ruotsia vastaan Göteborgin Ullevin stadionilla. Suomi keräsi pisteitä 104 ja Ruotsi 101.

Naisten maaottelussa Ruotsi johtaa Suomea vastaan kymmenellä pisteellä.

Miesten maaottelussa Ruotsi tuli odotetusti pisteissä ensimmäisenä päivänä lähelle Suomea, mutta kolmen pisteen etumatkan pitäisi toisena päivänä kasvaa moninkertaiseksi.

Sateesta märkä Ullevin stadionin hiilimurska hillitsi juoksijoita ja hyppääjiä, mutta heittolajeissa Suomi–Ruotsi -maaottelutunnelma kohosi parhaimmilleen.

”Terve, herra”

”Tulen suomeen, ei kuin matkailija, mutta kuin maahanmuuttaja. Voisin alkaa toimia 11. lokakuuta. Tiedän, että lokakuu ei ole matkailijaryntäys, mutta luulen, että aina on kysyntä englanninkielipuhemiähistä. Puhunkin ranska. Olen aivan kouluopettanut, hyviä pätevyyttä kanssa.”

Stephen Bird Englannista se näin kirjoittelee ja haluaa töitä jäädäkseen tänne. Osoitekin hänellä on Middlesexissä Northoltissa.

Alunperin kirjeen sai matkailupäällikkö Mikko Nupponen, mutta ainakaan hän ei ollut innokas palkkaamaan Stepheniä.

Koonnut Kari Lankinen

