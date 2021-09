Heidi Krohn on iso tyttö

Heidi Krohn on muuttunut säteileväksi viime aikoina. Hänen salaisuutensa on työ, työ ja työ. Samaa niksiä ovat tuhannet suomalaiset kokeilemassa, mutta tulokset eivät aina ole näin hyvät. Toivoa kannattaa kuitenkin pitää yllä.

Naiset ovat onnellisessa asemassa. Useimmat heistä vain kaunistuvat kun ikää tulee lisää. Suurisilmäisestä teinitytöstä tulee kaunis nainen aivan huomaamatta.

Näin on tapahtunut näyttelijä Heidi Krohnille, joka tänään jonkin verran yli 21-vuotiaana on hehkeä kuin upein rhododendron.

”Voi, en minä tiedä mistä se johtuu! Kai siitä, että työt menevät hyvin ja muutenkin on onnellinen olo.”

Heidi Krohnin tytöt ovat hekin jo isoja tyttöjä. Toinen ensimmäistä vuotta oppikoulussa ja nuorempi hänkin jo lähellä.

Kotoiset perheympyrät ovat syksyn aiheena myös kaupunginteatterissa. Puolalainen näytelmä ”Mies ja vaimo” kertoo nimensä mukaisesti perheestä.

”Tämä nyt ei ole tavanomaista rauhallista elämää vaan myrskyisääkin välienselvittelyä puolalaisen komedian tapaan. Minä olen tuo vaimo ja mieheni on Hannes Häyrinen. Rakastaja on Ismo Kallio ja asiaankuuluva rakastajatar Tarja Markus. Kaksoismoraalia ruoditaan ankarasti. Muutoin en ole löytänyt näytelmästä mitään uusia näitä asioita valaisevia kohtia.”

Heidi Krohn ei ole mennyt uudestaan naimisiin.

”Toisinaan tämä on ollut raskastakin tämä yksinolo, mutta eihän avioliittokaan ole vailla varjopuolia.”

Entisiä tähtisilmäaikojaan Heidi Krohn muistelee hymyillen, mutta ei suuresti kaivaten.

”Olin niihin aikoihin ujo ja arkakin. Täytyy myöntää, että teatterityö miellyttää enemmän ja antaa tekijälleen paljon muutakin kuin ohimenevää kuuluisuutta.”

Berliinin sopimus allekirjoitettiin

Länsi-Berliini

Täsmälleen 32 vuotta toisen maailmansodan alkamisesta ehti kulua, ennen kuin neljän suurvallan suurlähettiläät allekirjoittivat alustavan Berliinin sopimuksen perjantaina Länsi-Berliinissä sijaitsevassa liittoutuneiden valvontakomission rakennuksessa.

Sopimus, jonka tekniset yksityiskohdat ratkaistaan molempien Saksojen välisissä neuvotteluissa, lopettaa neljännesvuosisadan kestäneen epävarmuuden ja jännitystilan tässä kaupungissa takaamalla sinne esteettömän liikenteen Länsi-Saksasta ja suoden länsiberliiniläisille mahdollisuuden vierailla sukulaisiaan ja tuttaviaan tervehtimässä Itä-Berliinissä ja myös muualla Itä-Saksassa.

Vaikka neuvottelujen saksalaisvaihe onkin vielä saatettava tuloksellisesti loppuun ennen kuin eilen allekirjoitettu sopimus tulee voimaan, on ensimmäisen vaiheen loppuun vieminen ”todella perustavaa laatua. Se sisältää kaikki perusainekset lopulliseen sopimukseen”, kuten Ranskan suurlähettiläs Jean Sauvagnargues asian ilmaisi.

Lemmenpala

Love Story. Ohjaus: Arthur Hiller, käsikirjoitus Erich Segal.

Love Story ei ole mitenkään niin ihmeellinen kuin sen maailmanmenestys ehkä edellyttäisi, mutta ei myöskään niin kehno kuin nyttemmin on yritetty etukäteen, filmiä näkemättä julistaa.

Näyttää siltä, että innokkaimmin sitä parjaamassa ovat samat ulkopuoliset kirjoittajat, jotka myös ennakolta eniten siitä touhusivat ja mainostivat sitä eniten.

Mielestäni Love Storyn suurmenestys pohjaa lähinnä sen osumiseen markkinoille (myös kirjana) erittäin otollisena ajankohtana. Nyt se vaikuttaa rakkauden kuvauksena ”uudenlaiselta”: seksivoittoisuuden sijasta on etusijalla hellää kiintymystä, reipasta toveruuttakin.

Rakastellaan kyllä vapaasti, mutta se osoitetaan luonnollisena tapahtumana, eikä sillä kuvissa leiskutella.

Ryan O'Neal selviytyy rikkaan Oliver Barrett IV:n roolista jopa yllättävän hyvin: hänet uskoo päteväksi jääkiekkoilijaksi ja myös romanttisesti rakastuvaksi, vaikeammin osaavaksi lakimieheksi.

Parhaimmillaan hän kuitenkin on niissä elokuvan kohtauksissa, jotka mielestäni tekevät ”Love Storyn” mainettaan arvokkaammaksi ja selittävät osaksi myös sen erikoismenestystä: siinä on osuvammin kuin pitkiin aikoihin lännen elokuvassa kosketeltu vanhempien ja lasten suhteita.

Paula Talaskivi

Auton valot päivälläkin pakollisiksi

Autojen valojen käyttö päivälläkin tulee pakolliseksi lokakuun alusta lukien, sanoi käsityksenään liikenneministeriön yleisen osaston päällikkö, hallitusneuvos Martti Mäenpää perjantaina.

Hän tähdensi, että liikenneministeriö tekee asiassa päätöksen aivan lähiaikoina.

Liikenneministeri Kalervo Haapasalo sanoi, että vaikka valojen käyttö kuluttaa autojen akkuja paljon, niin turvallisuus on kuitenkin tärkeämpi.

”Kokemukset viime talvesta antoivat tuloksia, jotka antoivat viitteitä kehityksestä oikeaan suuntaan. Me elämme Suomessa, jossa pimeää aikaa on paljon”, hän sanoi.

Paras muistaa tarkasti lapsilisän maksupäivä

Lapsilisä on rahasumma, joka lankeaa alle kuusitoistavuotiaitten lasten vanhemmille neljä kertaa vuodessa, nimittäin helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.

Lapsilisät saa nostaa asuinpaikkakunnan postitoimipaikasta kolmen päivän aikana.

Nostosta ei pidä myöhästyä, sillä muutoin maksumääräys lähtee oitis takaisin siirtokonttoriin, josta se palaa vasta seuraavan kuun alussa.

Miksi tämä vimmaisa lapsilisämaksumääräysten edestakaisin lähetteleminen?

Eikö se tule kalliiksi, eikö se vaadi paljon erityistä työvoimaa?

Mikä estää, että heti kertaheitolla maksuaika jatkuisi kuukauden verran eteenpäin?

Alkoholi maittaa hämärässä

Joukko tiedemiehiä arvelee löytäneensä selityksen siihen, miksi niin monissa ravintoloissa on hämärä valaistus.

Tri Irving Gellerin johtama tutkijaryhmä Washingtonissa on todennut eläinkokeissa, että rotta-alkoholistit juovat enemmän pimeässä kuin normaalissa valossa. Tutkijat havaitsivat rottien juoneen ainakin kaksinkertaisen määrän alkoholia viikonlopun aikana, kun laboratorio oli pimennettynä.

Rottien häkit oli varustettu laitteilla, joka antoi niille mahdollisuuden valita ruuan ja alkoholin välillä.

Valvotut kokeet todistivat, että alkoholin valitseminen johtui todellakin pimeydestä. Kun rottia pidettiin jatkuvasti valossa, vähensivät ne juomistaan.

Rintaliivit tulevat taas

Juuri kun tavalliset naiset ovat uskaltautuneet seuraamaan mannekiinien ja muiden poppareiden esimerkkiä heittämällä rintaliivinsä pois, ilmoittavat asiantuntijat, että rintaliivit ovatkin taas kuvassa mukana.

Rintaliivitehtailijat julistavat, että kun lady taas on muotia, on ilman muuta selvää, että hänellä on rintaliivit.

Kuitenkin luvataan, että uudet rintaliivit ovat entistä pehmeämpiä, vaikka ne muovaavatkin poven linjaa Luojan muovaamaa taitavammin.

Kouluruoka

Helsingin kaupungin kansakoulut, ruokalista 6.9-10.9.

Eineskoulut, kouluryhmä I

Ma Hernekeitto

Ti Lihaperunasoselaatikko, porkkanaraaste

Ke Kalakeitto, juustovoileipä

To Kanaviillokki, perunat, mustaherukkahillo

Pe Makkarakeitto

Perjantaina lisäksi pannukakku ja mansikkahillo Oulunkylän, Pakilan, Maunulan, Metsolan ja Pihlajamäen kouluissa.

McCartneyt listan kärkeen

McCartneyn pariskunta on jälleen menestynyt Yhdysvalloissa.

Billboard-lehden kokoamassa single-levyjen myyntilistassa Paul ja Linda McCartneyn levy Uncle Albert on kivunnut 12. tilalta ensimmäiseksi.

Se työnsi viisi viikkoa ensimmäisenä olleet Bee Geesit toiseksi.

Lassien tarina

Olen lassie, värini on tumman ruskea, kaulassani on vähän valkoista, tassuni ovat vaalean ruskeat tai mahtaisivatko olla valkoiset; ehkä ne ovat mierontiellä muuttaneet värinsä.

Olen varmasti jo vanhakin, kun takajalkani tuntuvat kipeiltä.

Olen ollut Karhulassa koko kesän, kuljen kylästä kylään, jos jostain saisin ruokaa.

Olen hyvin arka.

Olen viime aikoina käynyt Kierikkalassa erään tädin luona syömässä, että jaksaisin ottaa talven vastaan. Olen hyvin laiha.

Vaikka olen kulkuri, ei minua huoli Poliisilaitos eikä eläinsuojeluvalvoja.

Missä olet isäntäni? Hae minut kotiin. Ota yhteys HS:n yleisön osastoon.

Unohdettu

Koonnut Kari Lankinen

