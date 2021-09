Viisivartinen helmin koristettu piippu on Eino Niirasen oma malli. Tällainen piippu on lahjoitettu mm. entiselle pääministeri Nikita Hrushtsheville. Niirasen kädessä on niin sanottu ”hikipesä”.

Suomalainen letkuvarsipiippu on mukana suuressa intiaaniheimojen juhlakokouksessa ensi elokuussa Niagaran putouksilla Pohjois-Amerikassa.

Piippu on riihimäkeläisen piippumestari Eino Niirasen tekemä ja yksi niistä monista, joita on kulkeutunut maailmalle itään ja länteen.

Suomen viimeinen piippumestari aikoo nyt vetäytyä eläkkeelle. Yksi perinteinen käsityöammatti häviää taas.

”Hevoskuormittain vietiin käsin tehtyjä piippuja aikoinaan esimerkiksi Venäjälle. Se oli joskus vuosisadan vaihteen aikoihin. Sitten tulivat markkinoille pölli- ja pillitupakat, ja siihen loppui piipunteko”, sanoo piippumestari Niiranen.

Piippujen teko elätti aikoinaan kokonaisia kyläkuntia Rantasalmella, josta Niiranen on kotoisin.

Piippumestari itse ei ole koskaan polttanut piippua. Ei ole tullut opetelluksi moista taitoa.

Nyt Niiranen sanoo väsyneensä piippujen tekoon. ”Työ on tarkkaa ja raskasta. Yhtä piipun pesää joutuu pitämään kädessään noin 40 kertaa, ennen kuin se on valmis.”

Suomen viimeinen piippumestari haluaa antaa nyt muiden yrittää.

Laukauksia muurilla

Länsi-Berliini (UPI)

Itäsaksalaiset rajavartijat haavoittivat sunnuntaina Länsi-Berliiniin pakenemista yrittänyttä nuorta miestä ja pidättivät hänet.

Länsiliittoutuneiden diplomaattilähteet pitävät välikohtausta osoituksena siitä, että DDR ei aio Berliinin sopimuksen vuoksi lieventää varotoimiaan jaetun kaupungin länsiosaan suuntautuvien pakoyritysten estämiseksi.

Yhdysvaltain sektorin komendantti, kenraalimajuri William Cobb tuomitsi välikohtauksen ja Länsi-Berliinin senaatti nimitti ampumisvälikohtausta ”epäinhimilliseksi”.

Bonnin hallituksen edustaja Conrad Ahlers sanoi hallituksensa toivovan, että Berliinin sopimus toisi olosuhteet, joiden vallitessa vastaavat välikohtaukset eivät enää toistuisi.

Pakoyritys oli ensimmäinen välikohtaus jaetussa kaupungissa sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

Rod Stewart menestyy ja tulee ehkä Turkuun

Englantilainen Rod ”The Mod” Stewart raivaa varmasti tietään kansainväliseksi kuuluisuudeksi.

Mies on Faces-yhtyeen laulusolisti, mutta menestyy myös yksinään. Yhdysvaltain single-listoille ainoana uutena noussut Maggie May — Reason To Believe on Stewartin viimeksi julkaistulta lp-levyltä Every Picture Tells a Story.

Maggie May on Stewartin oma sävellys, tarina koulupojan rakastumisesta vanhempaan kokeneeseen naiseen. Kääntöpuolen Reason to Believe on amerikkalaisen laulaja säveltäjä Tim Hardinin tekemä.

Stewartin maine on hiljalleen kasvanut puhtaasti ansioiden pohjalta.

Jeff Beckin lyhytikäisessä ja arvostetussa yhtyeessä hänen maineensa alkoi ratkaisevasti kohota. Beckistä eroamisensa jälkeen hän on tehnyt kolme omaa lp-levyä ja vaikuttanut ratkaisevasti Faces-yhtyeen uuteen tulemiseen.

Stewart on tämän hetken rocklaulajien joukossa tunnettu erityisesti loistavana tulkitsijana ja verrattomana tyyliniekkana.

Rod Stewartille ja Faces-yhtyeelle järjestellään konserttia Turkuun ensi tammikuuksi.

Muhoksen isäntien viljat tuhansien kurkien suuhun

Muhos (HS)

Monituhatpäinen kurkilauma mekastaa muhoslaisten viljelyksillä aivan kirkonkylän tuntumassa.

Muuttomatkalle kokoontuneet parvet syövät ohran, polkevat korret maahan ja sotkevat kaiken lopuksi ulosteillaan. Kurkien käsittelemältä pellolta ei sadonkorjaaja saa mitään.

Viljelijöiden mukaan kurkien aiheuttamat menetykset kohoavat vuosittain kymmeniin tuhansiin markkoihin. Pienelle tilalle lintujen vierailu saattaa merkitä koko sadon menetystä.

Kurkiparvien hävitysretket eivät Muhoksella ole mitään satunnaisia, vaan ne ovat jatkuneet vuosikymmenien ajan lintuluvun kasvaessa jatkuvasti.

Mitkään pelottelut eivät saa otuksia totutuilta ruokamailta kaikkoamaan.

Veriohukaiset

½ l verta

½ l vichyä, vettä tai kaljaa

2 tl suolaa

1 tl meiramia

2 dl ohra- tai vehnäjauhoja

2 dl ruisjauhoja

(ruskistettu, hienonnettu sipuli)

50 g sulatettua rasvaa tai öljyä

Veri on runsaasti rautaa sisältävistä ruoka-aineista huokein.

Myös valmiista jauheesta tehdyt ohukkaat tulevat edullisiksi.

Paistetun ruuan välttäjä valmistaa verestä vanukasta.

Taikina kypsennetään voidellussa, jauhotetussa vesihaudekattilassa tai kannellisessa vuoassa. Jauhojen määrää lisätään yhdellä desilitralla.

Vanukas kypsyy kahdessa tunnissa. Viipaleiksi leikatun vanukkaan kanssa syödään kermaviiliä ja omenasosetta.

Elokuvasta tulee kipeäksi

Eduskunnan kirjastossa mikrofilmataan. Tämä on täysin luvallista vanhojen papereiden taltioimista tulevien ja nykyisten sukupolvien iloksi. Näissä puuhissa on tosiaan löytynyt monenlaista hassua.

Vuoden 1913 valtiopäivillä esittää edustaja Matti Helenius-Seppälä, että ”ensi tilassa ryhdyttäisiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin ns. varietee-näytännöissä ja elävissä kuvissa esiintyvien pahennusta herättävien epäkohtain korjaamiseksi.”

Tästä syntyi todellinen filmisota.

Kouluilta ja kouluviranomaisilta pyydetyissä lausunnoissa väitettiin, että elokuvat ovat epäterveellisiä ja kuva vaikuttaa rasittavasti näköön. Myös unettomuutta esiintyi ja jotkut näkivät eläviä kuvia jopa päivisin.

– –

Onneksi ei Helenius-Seppälän ole tarvinnut elää Ruisrockin aikoja; hän olisi tullut tosi surulliseksi.

Istuihan hän kerran junassa ja näki miehen ryyppäävän viinaa pullon suusta. ”Minä en ole koskaan tuollaista eläissäni maistanut!”, tiedetään Helenius-Seppälän sanoneen. ”Etkä maista nytkään”, vastasi mies ja kiersi korkin kiinni.

Mies lankaan

Vieläkään eivät ne ajat, jolloin tehtäisiin kirjaa miten saada itselleen mies, ole ohi.

Suomeksikin ilmestynyt ”Haluttu nainen” antaa tässä asiassa viimeisimpiä vinkkejä. Vaikka kirja onkin harvinaisen ennakkoluuloton, on siinäkin noita ikivanhoja ohjeita.

”Se tyrmäävä uusi aamutakki, jonka ostitte, koska se tuntui olevan houkutteleva, saattaa Hänen mielestään olla vain ’aika mukava’, kun taas se halpa pikkuinen painokuvioinen Jamaikasta ostamanne hellemekko saattaa aivan villitä miehen.”

Kirjoittajat varoittavat myös käyttämästä hakaneuloja vaatteissa. Se on ehkä varmin tapa tehdä loppu rakkausjutusta.

Lisäksi kielletään menemästä levolle silmälasit päällä (onkohan kirjoittaja ruma mies?)

Kirjoittaja tosin itse kannattaa kasvojen pesua ennen, mutta voihan jättää kevyen yömeikin, jos halua on.

Jalaton luopui Kanaalin ylityksestä

Dover (UPI)

Jalaton Vietnamin sodan veteraani luopui sunnuntaina yrityksestään uida Englannin kanaalin yli taisteltuaan viiden tunnin ajan kanaalin hyisessä vedessä.

25-vuotias Gene Roberts, joka menetti molemmat jalkansa Vietnamissa, sanoi kahden muun uimarin, sokean englantilaisen ja newyorkilaisen poliisin olleen hänen tuntumassaan hänen luopuessaan yrityksestään 12 kilometriä Ranskan rannikon ulkopuolella.

Robertsilla olisi ollut vielä 20 kilometriä matkaa tavoitteeseensa, Doveriin Englannin rannikolla.

Kolmikon muut jäsenet, syntymästään saakka sokea 27-vuotias Richard Freeman ja 35-vuotias poliisimies Tom Hetzel jatkoivat matkaansa kohti Englantia 14-asteisessa vedessä.

