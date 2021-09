Työttömien pakistanilaisten mielenosoitus Helsingin-konsulaatin edessä sujui rauhallisesti. Haluamme vain työtä, luki julisteissa. Työvoimaministeriö sen sijaan on päättänyt, ettei pakistanilaisille myönnetä työlupia.

Suomessa on tällä hetkellä 45 pakistanilaista ilman työlupaa, rahaa ja asuntoa. Viisitoista heistä aloitti keskiviikkona syömälakon. Torstaina lakkoon aikoo ryhtyä viisitoista muuta. Jatkamme lakkoa kunnes saamme työluvan, he sanovat.

Työvoimaministeriö myönsi elokuun alussa työluvat 53 pakistanilaiselle ja päätti, ettei lisää erikoislupia myönnetä. Jokaisella syömälakkolaisella olisi työpaikka, jos työlupa järjestyisi.

Kolmisenkymmentä pakistanilaista kokoontui keskiviikkoiltana Pakistanin Helsingin-konsulaatin eteen. He kantoivat julisteita, joissa sanottiin: Me haluamme työtä — Meillä ei ole rahaa — Meillä on nälkä — Olemme syömälakossa kunnes saamme työtä.

Jokaisella lakkolaisella on työnantajan todistus siitä, että hän saisi työpaikan, johon ei ole suomalaisia pyrkijöitä. Työvoimaministeriössä on asiaa pohdittu kahdesti erikoistyölupien myöntämisen jälkeen ja päätetty, ettei kieltävää päätöstä uusien lupien myöntämisessä ole mitään syytä muuttaa.

Osa työlupaa vailla olevista pakistanilaisista oli Suomessa jo silloin, kun erikoisluvat myönnettiin, osa heistä on saapunut maahan myöhemmin. Pelastusarmeijan yömajasta kerrotaan uusia pakolaisia saapuvan 2—3 päivittäin.

Hallitus vaatii tinnerin myyntiä kiellettäväksi

Hallitus kiirehti keskiviikon iltakoulussaan tinnerin ns. hyllymyynnin kieltämistä ja myynnin sallimista vain erikoisluvalla. Myyntikieltoesityksen teki kauppa- ja teollisuusministeriö ja asiaa tutkitaan parhaillaan lääkintöhallituksen myrkkyasiain neuvottelukunnassa. Kiellon toteutumisen vaatimaa asetuksen muutosta odotetaan lähiviikkoina.

Hallitus keskusteli epävirallisesti keskiviikkona tinnerin myynnin rajoittamisesta kauppaministeri Aarne Bernerin aloitteesta.

Ministerit kannattivat yksimielisesti tinnerin hyllymyynnin kieltämistä.

”Tällä hetkellä hyllymyynnin kieltäminen kokonaan on ainoa mahdollisuus estää tinnerin joutuminen vääriin käsiin, nuorille ja väärinkäyttäjille.”

Nimilaatta poliisin pukuun

Poliisin virkapukuun tulisi kiinnittää nimi- tai numerolaatta, josta henkilöllisyys olisi helposti todettavissa. Näin esittää harkittavaksi eduskunnan oikeusasiamies Kaarlo L. Ståhlberg keskiviikkona antamassaan päätöksessä. Päätös annettiin niiden kanteluiden johdosta, jotka koskevat poliisin menettelyä Iranin shaahin Suomen vierailun aikana viime kesäkuussa.

Oikeusasiamiehen mukaan virkamiehen kanssa asioivalla ihmisellä on oikeus tietää virkamiehen nimi ja asema. Kun usein kuitenkin valitetaan, etteivät poliisimiehet ole ilmoittaneet tai heillä ei ollut tilaisuutta ilmoittaa nimeään, hän esittää harkittavaksi poliisimiesten vaatetukseen kiinnitettävän numero- tai nimilaatan käyttöönottoa.

Kekkoselta kirje teatterilakkolaisille

Joensuun kaupunginteatterin lakossa olevat työntekijät saavat keskiviikkona kirjeen presidentti Urho Kekkoselta.

Lakkolaiset ovat tehneet yhteisen periaatepäätöksen, jonka mukaan kirjeen sisältöä ei toistaiseksi paljasteta julkisuudessa, kertoi näyttelijä Turo Unho Helsingin Sanomille.

Kirje on osoitettu ”lakkolaisille”. Presidentin kansliapäällikkö Antero Jyränki kertoi, että koska presidentti on kalastamassa eikä häneen saada yhteyttä, hän ei voi antaa lupaa kirjeen sisällön julkistamiseen.

Espanjan koleran takia varotoimia myös Suomessa

Suomessa on ryhdytty varotoimiin Espanjan koleratapausten takia. Lääkintöhallitus on määrännyt, että kaikilta Espanjasta tulevilta on pyydettävä voimassa oleva rokotustodistus.

Jollei todistusta ole, Espanjasta Suomeen saapuvilta kysytään henkilötiedot, missä päin Espanjaa asianomainen on ollut ja minne hän Suomessa menee.

Harvinainen tyttö

Washingtonissa asuva Donald Bailey järkyttyi kuultuaan, että hänen vaimonsa on synnyttänyt tytön.

Bailey on varma siitä, että tulokas olisi poika Hänen suvussaan ei ole syntynyt ainoatakaan tyttöä sitten vuoden 1890 ja muuan matemaatikkoystävä on sanonut, että mahdollisuudet poikalapsen puolesta olivat 1100 yhtä vastaan. (UPI)

Viikon vihje

Kielenkäyttö heijastaa yhteiskunnallista asemaa tai sen tavoittelua. Muotitaiteilijat ovat Ilmeisesti nousseet vähintään vaatetustieteilijöiksi keskustellessaan eräässä paneelissa ”Lapsi- ja eläkeikäisten vaatetuksen psyykkisestä ja fyysisestä ergonomiasta vapaassa ja laitosmiljöössä.”

Tämän todettuaan vihje paneutuu hommiinsa eli visuaalisen kommunikaation kriittiseen editointiin. MARKKU VALKONEN

Italiassa laulajia potkimalla

Rooma (UPI)

Italialaisten suurin rakkaus ovat laulut. Jalkapallo on vahva kakkonen ja sen jälkeen tulevat arpajaiset ja veikkaus. Nyt joku neropatti on keksinyt yhdistää nämä asiat. Tuloksena on Cantacalcio, joka merkitsee suomennettuna laulujalkapalloa.

Se alkaa pyöriä lokakuun 3 päivänä jalkapalloilun liigamestaruussarjan alkaessa. Kuudentoista johtavan pop-laulajan kesken on jaettu Italian 16 ensimmäisen divisioonan jalkapallojoukkuetta, niin että kukin on saanut oman nimikkonsa.

Italialaisten on viikottain äänestettävä suosikkilaulajistaan postittamalla kuponkeja. Laulajan saama äänimäärä kaksinkertaistuu jos hänen nimikkojoukkueensa voittaa sillä viikolla, kasvaa puolella jos joukkue pelaa tasan ja pysyy sillään jos joukkue häviää. Voittajalaulaja julistetaan sarjan päättyessä. Erilaisia palkintoja on tarjolla osanottajille, mm. kausilippuja jalkapallostadioneille.

Koonnut Jarkko Rahkonen

