Ensimmäisen maatalousministeriön erikoisluvalla ammutun ohransyöjäkurjen lento päättyi perjantaiaamuna kahteen automaattihaulikon sarjaan muhoslaisella vainiolla. Maanviljelijä Kalle Kinnunen on menettänyt puolenhehtaarin alalla ohrasadon kurkien syömänä ja oli aikeissa syödä kurkipaistin. Yliopisto esti aterian.

Ensimmäinen maatalousministeriön erikoisluvalla kaadetuista kurjista oli vähällä joutua paistiksi. Toinenkin tapettiin. Lupa merkitsee 40 kurjen julistamista henkipatoiksi, ja metsästäjät vaanivatkin kurkiparvia ahneina ohravainioilla, missä ne aamuhämäristä alkaen ruokailevat viljaa syöden.

Kurjet ovat kaksi päivää jatkuneen luvallisen, mutta sääntöihin sidotun hätyytyksen jälkeen tulleet jonkin verran aroiksi ja karttavat ihmistä entistä enemmän eivätkä tallaa peltojakaan siinä määrin kuin aikaisemmin. Maatalousneuvoja Urho Haverinen lausuikin: ”Pyssyllä maailma parhaiten pidetään kurissa”.

Luonnonsuojelu- ja tutkijapiireissä on puolestaan todettu, että niin Muhoksen kuin muutkin metsästäjät ampuvat vaikka isoäitinsä, kun intoa vähänkin joukossa lietsotaan. Muhoksen kurkijahdista on esitetty lukuisasti paheksuvia puheenvuoroja, sillä kurkien nähdään edustavan sitä, mikä on kadonnut kansalaisten enemmistön ulottumattomiin.

Kaadettua kurkea ei varkaiden pelosta ripustettukaan vainiolle opetukseksi ja varoitukseksi muille, kuten alun pitäen oli aiottu, vaan Kinnunen aikoi valmistuttaa emännällään pitkäjalasta kokeeksi paistin.

Yliopiston tutkijoille hän kuitenkin lupasi sen kuvun, että tutkijat saavat penkoa sen ja katsoa, mitä linnut todella syövät ovatko ne niin pahoja ohransyöjiä kuin puhutaan.

Yliopisto ehti kuitenkin pelastaa sen padasta.

Tohtori Seppo Sulkava Oulun yliopiston eläintieteen laitokselta arveli, että linnun syöminen olisi ollut lupaehtojen vastaista. ”Erikoistapauksissa surmatut, rauhoitetut eläimet kuuluvat pykälien mukaan valtiolle. Niiden täyttäminenkin koulujen tms. käyttöön vaatii eläinmuseon tai yliopiston luvan.”

Veikkaustuotto nosti tiede- ja taidetukea

Veikkaus on tuottanut ja tuottaa valtiolle rahaa ennätysmääriä ja tämä näkyy: Tieteen tukemiseen riittää 30 prosenttia, taiteille 34 prosenttia ja urheilulle 56 prosenttia tämänvuotista enemmän.

Pahan päivän varalle riittää vielä säästöönkin 10 prosenttia ensi vuoden tuotosta.

Uusi helsinkiläinen vaatii 85 neliötä asuintilaa

Helsingissä on rakennettava keskimäärin 85 neliömetriä jokaisen uuden asukkaan sijoittamiseksi. Tämä ilmeni Helsingin seutukaavaliiton toimiston arvioidessa edellytyksiä, joilla Helsingin kaupungin väestötavoite voi toteutua.

Yllättävän suurena pidetty rakentamisvelvoite johtuu mm. ihmisen asumisväljyyden kasvusta sekä siitä, että huomattava osa vanhoja asuntoja muuttuu jatkuvasti konttoreiksi.

Rakentamisvaatimus perustuu kuntien omiin tämän vuosikymmenen kasvuolettamuksiin, joiden mukaan Helsingin väestö kasvaa 23 000:lla, Espoo 24 000 ja Helsingin maalaiskunta 30 000 asukkaalla vuodessa.

Espoossa vastaava luku on 33 neliömetriä ja Helsingin maalaiskunnassa 25 neliömetriä asukasta kohti. Helsingin naapurikunnissa yhden asukkaan sijoittamiseksi tarvittava rakennettu pinta-ala tulee käytetyksi melkein kokonaan asumisväljyyden kasvuun ja uusien asukkaiden sijoittamiseen.

Helsingin kaupungin 85 neliömetrin rakentamisvelvoitteen on laskettu jakautuvan teoriassa siten, että 52 neliötä kuluu asumisväljyyden kasvuun, 22 neliötä yhden uuden asukkaan sijoittamiseen ja 12 neliömetriä asuntopoistuman korvaamiseen.

Asuntopoistumaan on laskettu sekä vanhojen asuntojen purkaminen että niiden käyttötarkoituksen muuttuminen, millä on Helsingin kantakaupungissa huomattavan suuri merkitys.

Suomalaista kauneutta viedään ulkomaille

Pari vuotta sitten kauppaan tullut ensimmäinen suomalainen kauneudenhoitosarja Noiro Oy:n valmistuma Lumene laajenee jälleen. Entisten tuotteiden lisäksi tulevat mukaan värilliset meikkivoiteet, puuterit ja sävytyspuikot.

Tällä hetkellä tuotevalikoima on jo melkoinen ja sitä on tarkoitus yhä laajentaa. Tätä tutkimus ja kehittelypuolta johtaa dipl. insinööri Ulla Oila, joka valmistui kemistiksi v. 1967. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi keskuslaboratoriossa ja teki opintomatkan Ranskaan kosmetiikan pariin.

Hänen pyrkimyksensä on saada purkkeihin mahdollisimman korkealaatuisia, suomalaiselle iholle sopivia puhtaita aineita sopuhintaan.

Lumene kuuluu keskihintaisiin tuotteisiin kosmetiikan viidakossa. Liikevaihtonsa puolesta se sijoittuu kärkeen, mikä tarkoittaa sitä, että suomalaiset naiset kaikesta päätellen ovat ottaneet tulokkaan suopeasti vastaan.

Nämä tuotteet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan pitäytymään asialinjalla. Hoitavien tuotteiden kohdalla luovutaan kaikista fantasianimistä. Hoitovoide on yksinkertaisesti hoitovoide ja kasvovesi kasvovettä. Vain meikkituotteissa on selvennyksenä erityisnimet.

Ensimmäisenä maassamme näihin tuotteisiin liitettiin viime keväänä tuoteselosteet.

Suomalainen nainen tuskin voi välttyä kuulemasta Lumenesta tänä syksynä ja talvena. Valmistaja on ottanut härkää sarvista kiinni ja palkannut itsensä Lenitan sarjan palvelukseen. Tavaratalot ja kemikaliomyymälät eri puolilla maata ovat mukana kampanjassa. Tiettävästi ei kuitenkaan ole tarkoitus, että muut tuotteet syötäisiin pois Suomen markkinoilta, vaan pyrkimyksenä on päästä lisäämään vientiä ja sitä tietä laajemmille vesille.

Tarvontie yhdistetään Lahden ja Porvoon teihin

Helsingin keskuspuiston halki rakennetaan kolme väylää. Uusin suunnitelma on tie- ja vesirakennushallituksen hanke yhdistää Tarvontie eli Läntinen moottoritie Lahdentiehen ja edelleen uudelle Porvoontielle.

Yhdystien linjaus on vielä avoin, mutta sen on ajateltu kulkevan Tarvontietä Niemenmäen eteläpuolitse Pasilan pohjoisosan kautta Koskelan vaunuhallien luo.

Kaupunki rakentaa lisäksi Pasilan läpi Lapinmäentien ja Koskelantien välisen yhdystien sekä poikittaisväylän Nuijamiestentieltä Asesepäntielle.

Kaupungin rakentamat väylät valmistuvat noin viiden vuoden sisällä, mutta tie- ja vesirakennushallituksen suunnitelma Tarvontien ja Lahdentien yhdystiestä toteutuu vasta 1980-luvulla.

Tarvontietä ja Lahdentietä sekä Porvoontietä yhdistävän moottoritien linjaus on tässä vaiheessa vielä erittäin vaikeasti määriteltävissä.

Korpilakko haisevista vuodista

Neuvostoliittoon matkalla olleet lampaanvuodat haisivat haminalaisten satamamiesten nenään niin pahasti, että kieltäytyivät käsittelemästä niitä, ellei makseta 20 prosentin ”löyhkälisää”. Tämän vuoksi 500 miestä istui Haminan satamassa perjantaina kolmatta päivää.

Purkamatta jäi Finn-Amer -nimisestä aluksesta 80 tonnia lampaanvuotia. Alus kyllästyi lakkoon, lähti purjehtimaan Yhdysvaltoihin ja vuodat saavat näin ylimääräisen Atlantin matkan. Laiva ei myöskään saanut uumeniinsa 1700 tonnin paperierää korpilakon vuoksi.

Henkilöautot julkiseen käyttöön

Montpellierin Etelä-Ranskassa kaupunki on kärsinyt vaikeasta liikenneongelmasta jo niin kauan, että sen viranomaiset ovat hyväksyneet ruuhkat osana nykyajan elämää. Viime kuussa aloitettiin kaupungissa kuitenkin kokeilu, jonka avulla kaduilta saataneen pois ainakin kolmasosa yksityisautoista.

Periaatteessa suunnitelma on ällistyttävän yksinkertainen. Koska liikenneongelmat syntyvät yleensä siitä syystä, että liian monet ihmiset käyttävät liian monta autoa, on yksi ratkaisuvaihtoehto, että luovutaan autojen yksityisomistuksesta kokonaan. Sen sijaan, että ajelisivat omilla autoillaan ympäri kaupunkia, ihmisille annetaan mahdollisuus käyttää julkisia pikkuautoja. Päästyään perille he jättävät auton kadulle, josta joku toinen tarvitseva voi ottaa sen käyttöönsä.

– 350 000 asukkaan Montpellierissä tämä suunnitelma näyttää toistaiseksi toimivan erittäin hyvin, tosin vielä rajoitettuna. Järjestelmä, jonka nimenä käytetään lyhennettä TIP (Transport Individuel Publique), otettiin käyttöön elokuussa. Asiakkaita oli silloin 250 ja autoja 35.

Sissien vapauttama lähettiläs Lontooseen

Englannin Uruguayn-suurlähettiläs Geoffrey Jackson, jota tupamaros-kaupunkisissit pitivät vankina kahdeksan kuukautta, sanoi ennen lähtöään Lontooseen tulevansa vielä käymään Uruguayssa. Hän tapaa perheensä Lontoossa lauantaina.

Suurlähettiläs sanoi ennen lähtöään virka-asunnostaan lentokentälle: ”Näette Jacksonit vielä täällä”

Sotilaat vartioivat suurlähetystön puutarhaa, jossa Jackson sanoi yli 100 lehtimiehelle ja valokuvaajalle: '”Vaimoni lähti Uruguaysta kuten minäkin nyt — rakastaen maatanne kaikesta huolimatta ja luottaen täysin teidän kaikkien tulevaisuuteen.”

Uruguayn viranomaiset kertoivat sissien pitäneen englantilaista diplomaattia suurimman osan vankeusajasta ikkunattomassa sellissä, joka oli ilmeisesti kellarissa. Sissien vankina on yhä neljä miestä.

Tupamarot kuljettivat Jacksonin Nuevo Parisin esikaupunkialueelle vajaa vuorokausi sen jälkeen kun he ilmoittivat vapauttavansa hänet.

Presidentti Jorge Pacheco Areco kieltäytyi neuvottelemasta sissien kanssa Jacksonin vapauttamisesta, mutta tästä huolimatta sissit ilmoittivat, että he olivat saavuttaneet päämääräänsä Jacksonin avulla.

”Päätös Jacksonin vapauttamisesta johtuu muuttuneista olosuhteista. Ei ole enää mitään järkeä pitää häntä kansanvankilassa”, sissien julkilausumassa sanottiin.

Sissit vaativat vangittujen toveriensa vapauttamista. Viime maanantaina 106 sissiä, heidän joukossaan liikkeen johtaja Raul Sendic, karkasi Punta Carretasin vankilasta. Kyseessä oli Uruguayn historian suurin pako-operaatio.

