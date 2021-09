Suomalaiset tutkijat lupaavat, että uudella hoitoaineella on vaikutusta kaljuun kuin kaljuun. Päälaelle kasvaa ensin hienoa nukkaa, joka myöhemmin muuttuu karvaksi. Sen uskotaan myös parantavan ohuttukkaisuutta.

Kyseessä oleva aine on ollut tunnettu noin 20 vuoden ajan, mutta vasta keväällä 1970 sitä alettiin kokeilla ihmisiin.

Tutkijaryhmän jäsen, professori Lars Hjelt on ensimmäisiä ihmisiä, jotka ovat kokeilleet tämän Antiscal-aineen vaikutusta. Muut ryhmän jäsenet ovat professori Kai Setälä, lääket. toht. Ilona Schreck-Purola ja farmaseutti Lilja Karpiovaara.

Kaljuaineen vaikutusta on toistaiseksi kokeillut 40 henkilön koeryhmä. Allergiakokeita on tehty 200 ihmiselle.

Alunperin alettiin Antiscalin karvoja kasvattavaa vaikutusta kokeilla hiiriin. Tämän jälkeen olivat vuorossa ihmiset. Markkinoille aine tulee ensi maanantaina.

Hollanti, Ranska ja Italia ovat Euroopan johtavat kaljumaat. Kalju on Suomessakin varsin yleinen: jokaisella 70-vuotiaalla miehellä on jonkinlainen kalju.

Lastentarhoihin mahtuu pyrkijöistä murto-osa

Pyrkijöitä Helsingin kaupungin 90 lastentarhaan on tänäkin syksynä ollut huomattavasti enemmän kuin on voitu ottaa. Paine on suurin itäisissä ja koillisissa kaupunginosissa, joissa satoja lapsia on jäänyt tarhojen ulkopuolelle. Ainoastaan Pasilassa ei ole jonoa, mutta siellä ei liiemmälti ole lapsiakaan.

Uusia lastentarhoja perustetaan syksyn aikana kaksi, Vuosaareen ja Veräjämäkeen Oulunkylään.

Vuodenvaihteessa Kontulan Sakaraan valmistuu uusi lastentarha. 20 000 asukkaan Kontulassa on vain yksi lastentarha. Jonossa on tällä hetkellä peräti 291 lasta. Jakomäessä jonottajia on 176. Asukkaita on 5 000-6 000.

Solzhenitsynin kirje tehosi

Moskova (Los Angeles Times)

Neuvostoliiton poliisi on esittänyt anteeksipyynnön Nobel-kirjailija Aleksandr Solzhenitsynin ystävälle pahoinpideltyään tätä elokuun 12. päivänä, kertoivat asiasta perillä olevat lähteet keskiviikkona Moskovassa.

Poliisi kertoi uhrille, insinööri Aleksandr Gorgoville luulleensa tätä rikolliseksi, kun hän saapui Solzhenitsynin maaseutuasuntoon Rozhdestvoon, joka sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Moskovasta, kertoivat lähteet, joiden tietoja tavallisesti pidetään erittäin luotettavina.

Insinööri Gorlov oli mennyt taloon Solzhenitsynin pyynnöstä tämän ollessa samaan aikaan Moskovassa.

Gorlovin pahoinpitely sai Solzhenitsynin kirjoittamaan kitkerän avoimen kirjeen Neuvostoliiton sisäisestä turvallisuudesta vastaavalle ministerille Juri Andropoville. Kirjeessä Solzhenitsyn vaati julkista selitystä hyökkäyksestä ja poliisien rankaisemista.

Moskovassa olevat länsimaiset tarkkailijat pitävät anteeksipyyntöä Kremlin yrityksenä vaimentaa kohua tämän hallitukselle epämiellyttävän tapahtuman ympärillä, joka Solzhenitsynin avoimen kirjeen takia sai suurta julkisuutta muualla maailmassa.

Helkama lopettaa televisiotuotannon

Lohja (HS)

Helkama Oy ei jatka radio- ja televisiotuotantoaan, vaan on päättänyt, ettei toukokuussa palaneen tehtaan tilalle rakenneta uutta.

Hangon tehtaaseen liittyvää kaapelinvalmistusta sen sijaan lisätään kysynnän mukaan ja tarvittavat tilat saadaan palolta säästyneestä puuverstasosastosta.

Helkama Oy:n tuotantosuunnitelma tälle vuodelle oli valmistaa 10 000 mustavalkoista ja pari tuhatta väritelevisiota.

Toukokuun puolivälissä tuli tuhosi täydellisesti Hangossa sijaitsevan tehdasrakennuksen. Tehtaassa työskenteli viime keväänä lähes sata henkeä. – –

Tämän tuotantohaaran lopettamispäätökseen on vaikuttanut Helkama-yhtiöllä myös ylellisyysvero.

”On selvää, etteivät ihmiset osta tuotteita nyt, kun ylellisyysveron perinnän epäillään päättyvän vuodenvaihteessa. Sen sijaan, jos veroa peritään vielä koko ensi vuosi, ei vero vaikuttaisi ostopäätökseen”, arveli dipl. ins. Heikkinen.

Televisio- ja radiotuotanto on ollut Helkama-yhtiön liikevaihdosta noin 40 prosenttia.

Ei uusia työlupia pakistanilaisille

Työmarkkinaosapuolet ja työvoimaviranomaiset päättivät torstaina pysyä tiukasti aikaisemmassa kannassaan, jonka mukaan Suomeen saapuville pakistanilaisille työnhakijoille ei enää myönnetä työlupia.

Ilman työlupia saapuneiden pakistanilaisten työnhakijoiden keskiviikkona aloittama nälkälakko jatkui torstaina.

Pelastusarmeijan yömajassa asuvat 19 pakistanilaista pyrkivät nälkälakollaan painostamaan viranomaisia myöntämään heille työluvat.

Ensimmäinen uiva asunto tukkilaisille

Lappeenranta (HS)

Saarien ja rantametsien hakkuumiehille on kehitetty asuntoalus. Ensimmäinen uiva tukkikämppä, Marleena II on valmistettu Lappeenrannan konepajalla. Siihen voi majoittua viisi miestä.

Teräsrunkoisen aluksen pituus on runsaat 12 metriä ja leveys noin viisi metriä. Aluksen syväys on vain 0.6 metriä, joten sillä voidaan ajaa matalaankin rantaan.

Kämpässä on makuupaikkojen lisäksi keittiö ja peseytymistilat saunoineen.

Marleena II:n ensimmäiseksi sijoituspaikaksi tulee Nauvon-Korppoon saaristo. Alus on prototyyppi.

Koonnut Pasi Oikarinen

