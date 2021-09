"Disney-tohtorin" suosikki Pahatar

”Walt Disney sanoi kerran minulle, että jos hän haluaa tietää jotain itsestään, hän kysyy minulta. Se on paras työtodistus, jonka tällä alalla voi saada.”

Helsinkiläinen toimittaja, Disney-tutkimuksen "tohtori" Markku Kivekäs, 24, on 15 vuodessa kerännyt Euroopan laajimman yksityisen Disney-aineiston kokoelman. Disney-yhtiö on tarjonnut eräistä hänen harvinaisuuksistaan tuhansia dollareita.

Harrastus alkoi Aku Ankka -lehdestä, jonka vuosikerran Kivekäs sai lahjaksi vuonna 1953, ja tällä hetkellä hänellä on tietysti kaikki Suomessa ilmestyneet Aku Ankat sidottuina siisteiksi kirjoiksi. Vuodesta 1951 lähtien lehden numeroita on ilmestynyt 770. – –

Kokoelmaan kuuluu 40-50 000 Disneytä koskevaa lehtikirjoitusta, puolisen tuhatta kirjaa tai kirjasarjaa, saman verran Disney-äänilevyjä, viitisenkymmentä kaitafilmiä, sarjakuvalehtiä 20 maasta, yli 1 000 valokuvaa, alkuperäisiä piirroksia, mainoksia ja julisteita, keräilysarjoja (purukumi- ja suklaapakkauksista), pelikortteja, liinoja sekä leluja. – –

”Disney-yhtiö halusi ostaa harvinaista pohjoismaista aineistoani useilla tuhansilla dollareilla. Olen laskenut, että kokoelmissani on kiinni 100 000 markkaa, ja alle sen hinnan en neuvottelekaan myynnistä.”

Hrushtshev kuoli sydänhalvaukseen

Moskova (AP)

Nikita Hrushtshev, Neuvostoliiton entinen puoluejohtaja ja pääministeri, kuoli lauantaina moskovalaisessa sairaalassa 77 vuoden ikäisenä.

Tiedon Hrushtshevin kuolemasta antoivat ensiksi hänen perheensä jäsenet ja ystävänsä ja sen vahvisti epävirallisesti Neuvostoliiton ulkoministeriön edustaja. Virallista ilmoitusta ei kuitenkaan oltu annettu vielä lauantai-iltana.

Hrushtshev kuoli puolen päivän aikaan sairaalassa, jonne hänet oli kuljetettu joitakin päiviä sitten sydänkohtauksen jälkeen. Hänet haudataan maanantaina Novodjevitshin hautausmaalle. Siellä lepää useita huomattavia neuvostokansalaisia, jotka eivät ole saaneet valtion hautausta.

Joan Baez ja Old Dixie Yhdysvaltain listalle

Rod Stewartin matka ensimmäiselle tilalle Yhdysvaltain singletilastossa on roimasti lyhentynyt. Varsinainen kärki on pysynyt vakaana ja muutkin muutokset ovat pieniä.

Joan Baezin nouseminen huomaamatta kahdeksanneksi on iloinen yllätys. Joanie on ollut mukana jo toistakymmentä vuotta, mutta singlelevyjen myynnistä hänelle on harvemmin rahaa irronnut.

Englannissa on soul jälleen syksyn tultua entistäkin suositumpaa, kun väki palaa pimeihin diskoihin.

Diana Ross on säilyttänyt ensimmäisen tilansa kappaleella I’m Still Waiting. Dianan entinen taustayhtye Supremes on hännän huippuna. Jean Terrellin johtama laulutrio menestyy lähes yhtä tähtitieteellisesti kuin Dianan aikaan. Yhtye on on nykyään tasapainoisempi trio, jossa kaikki kolme saavat äänensä kuuluville. – –

Yhdysvallat: 1. (1) Go Away Little Girl—Donny Osmond (MGM), 2. (2) Spanish Harlem—Aretha Franklin (Atlantic). 3. (4) Ain't No Sunshine—Bill Withers (Sussex), 4. (10) Maggie May-Reason To Believe—Rod Stewart (Mercury), 5. (5) Uncle Albert-Admiral Halsey—Paul and Linda McCartey (Apple). 6. (3) Smiling Faces Sometimes—Undisputed Truth (Soul), 7. (7) I Just Want To Celebrate—Rare Earth (Rare Earth). 8. (12) The Night They Drove Old Dixie Down—Joan Baez (Vanguard). – –

Englanti: 1. (1) I’m Still Waiting—Diana Ross (Tamla Motown), 2. (4) Hey Girl, Don’t Bother Me—Tams (Probe). 3. (3) What Are You Doing Sunday?—Dawn (Bell). 4. (2) Never Ending Song Of Love—New Seekers (Philips), 5. (5) Let Your Yeah Be Yeah—Pioneers (Trojan). 6. (8) It' s Too Late—Carole King (A and M).

Koskelaan risteyssilta Lahden moottoritielle

Koskelan risteys Lahden moottoritien alussa muuttuu vuoden 1973 loppuun mennessä eritasoristeykseksi. Samalla levenee Koskelan ja Viikin välinen tieosuus kuusikaistaiseksi.

Uusi liittymä ja levitys maksavat noin 9,5 miljoonaa markkaa. Levityksen jälkeen tulee Koskelan ja Viikin välisen tien hinnaksi yli miljoona markkaa kilometriltä.

Nykyisin Lahden moottoritien alussa on tasoristeys ja liikennevalot. Puolineliapilan muotoisen eritasoliittymän valmistuttua Koskelantie kulkee moottoritien yli. Risteykseen tulee neljä ramppia ja valaistus.

Olarin ostoskeskus, talvipuutarha ja suihkulähde vihittiin

Keskelle Espoon Olarin asuintaloja on valmistunut ostoskeskus, joka vihittiin asukkaiden käyttöön perjantaina.

Samalla avattiin talvipuutarha ikivihreine istutuksineen ja 30 tonnia painavine suihkulähteineen sekä vietettiin uuden rakennusvaiheen harjannostajaisia.

”Olari edustaa Espoossa hyvin kehittynyttä kaupunginosaa. On miellyttävää todeta alueen palvelutason tasainen kasvu, jota ostoskeskus lukuisine palveluineen edustaa.”

Näin sanoi kauppalanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Westerlund Olarin kolmannen rakennusvaiheen harjannostajaisissa.

Lapset rehellisin yleisö

Se, että taidemusiikin esittäjä siirtyy myös kevyempään ei nykyään enää ole harvinaista. Radion sinfoniaorkesterin sellisti Karoly Garam on ryhtynyt laulajaksi.

Tosin vain joku tango on tehty radiolle, mutta lastennäytelmään Suutari Joonaksen iltapäivä hän suhtautui oikein hartaudella.

— Olisi kyllä hienoa, jos lapsille saataisiin pysyvä tapahtumapaikka ainakin suuriin kaupunkeihin, juttelee Garam, jolla on kymmenen vuoden kokemus isänä olemisesta ja jonka perheessä temmeltää neljä lasta.

— Lapset suhtautuivat tähänkin esitykseen luonnollisesti. Muutamat itkivät sen aikana, muutamat kun se loppui. Pari pikkuihmistä nukahti ja muutamat muut olivat vain ikävystyneitä. Suurin osa kuitenkin piti kovasti.

(Kuvitella, että joku olisi lähtenyt pois vaikka Kolmen sisaren ensi-illasta siksi että näytelmä ikävystytti. Muutamien teki kyllä mieli.)

Rouva Sirkka Garam on kotirouva ja pitää nykyisestä olotilastaan niin paljon, ettei tiedä mitään parempaa.

— Jos tapahtumapaikka olisi aina olemassa, veisin sinne lapsiani. En siksi, että heistä olisi hauska päästä eroon vaan koska tosiaan lapsille on tarjolla kovin vähän ohjelmaa. Toisaalta taas lapsia voi ottaa mukaan vaikka sinfoniakonserttiin, jos he ovat rauhallisia.

Garamien lapset ovat aktiivisia, he saavat koskea levysoittimeen ja hakata pianoa vapaasti.

— Kielloilla ei ainakaan lisätä innostusta ja kyllä tekniikan täytyy olla niin vahvaa, että se kestää lapsenkin käsittelyä.

Koonnut Pasi Oikarinen

