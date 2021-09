”Pelkkänä turistien valokuvamallina oleminen ei enää kannata, sillä en elätä kuusilapsista perhettäni”, sanoo Kuopion viimeinen pika-ajuri eli Vossikka-Ville Lappalainen. Hän on lopettamassa ammattiaan ja aikoo viedä Poju-hevosensa makkaratehtaaseen.

Lappalainen sanoo myyvänsä lihat alennusmyynnillä Kuopion torilla. Se on katkeroituneen Lappalaisen protesti. ”Yhdessä Pollen kanssa on tehty viime kesänä mainosmatka Kuopiosta Turkuun. Matkan aikana ihmiset luulivat, että Kuopion kaupunki osallistui jollakin tavoin palkkaukseeni”.

”Ville ei sua lopettoo”, sanovat kuopiolaiset, ja Lappalaista käyvät torin varrella jututtamassa monet kaupunkilaiset. Lappalaisen asiaa on yritetty viedä eteenpäin kaupungin elimissä, mutta tähän asti kaikki on ollut turhaa. Kuopion matkailijayhdistys on kiinnittänyt vossikoitten aseman tärkeyteen huomiota lahjoittamalla mm. heille kerran vuodessa uudet virka-asut.

Vielä viime keväänä Kuopiossa oli kaksi vossikkaa, mutta toinen joutui lopettamaan kesällä, kun hevosen omistaja kuoli.

”Eihän sillä Leo rukalla yksin oo valtoo, vaikka se tämän asiaa ymmärtääkin. Muuthan sitä miäröövät”, sanoo Ville Lappalainen Kuopion matkailijayhdistyksen toiminnanjohtajaa Leo Soinista tarkoittaen.

Lappalainen itse ehdottaa, että jos kaupunki ei pysty häntä ja Pojua palkkaamaan, sen voisivat tehdä eräät suuryhtiöt.

"Firmoilla olisi avaimet kynsissä. Yhtiöt voisivat tarjota asiakkailleen ilmaisen hevosajelun ja jos ei aina riitä asiakkaita ja neuvottelijoita ajeluttaisivat muita asioitaan. Siinäpä olisi kaupungilla kanttia”, Lappalainen sanoo.

Apulaiskaupunginjohtaja Pentti Tuomi sanoo henkilökohtaisena mielipiteenään, että vossikan olemassaolo kaupungissa on tietysti hyvä ja erikoinen asia.

”Kaupungin piirissä on kyllä harkittu sitä mahdollisuutta, että ajuri palkattaisiin ja hänelle olisi keksittävä muuta työtä siksi ajaksi, kun hän ei ole varsinaisissa ajelutehtävissään. Puhtaalle sosiaaliavustukselle ei mielestäni löydy perusteita”.

Kiista Helsingin metron hoitamisesta kiihtymässä

Metro on nyt tulossa uudelleen kiistan aiheeksi Helsingissä. Tällä kertaa on kysymys siitä, kuka hoitaa metroliikenteen sitten, kun metro valmistuu. Liikennelaitos haluaisi tämän tehtävän itselleen, mutta tätä on vastustettu jyrkästi.

Perusteena on ollut, että tällöin siirtyisivät täysin uudelle liikennemuodolle ne rasitteet, jotka liikennelaitosta ovat painaneet jo 27 vuoden ajan.

Viimeksi on liikennelaitoksen virkailijayhdistyksen hallitus ollut jyrkkänä. Sen mukaan metroliikenteen hoito kuuluu ehdottomasti liikennelaitokselle.

– –

Helsingin kaupunginvaltuutettu Ingvar S. Melin on tehnyt valtuustolle aloitteen, jonka mukaan metrosta muodostettaisiin osakeyhtiö. Liikennelaitoksen virkailijayhdistys vastustaa Melinin aloitteessa esitettyjä toimenpiteitä jyrkästi.

Selvitys veroista jokaiselle maksajalle

Veronäyttelyissä käynnit vähentyvät, sillä jokainen verovelvollinen saa tänä vuonna tavallisen verolippunsa liitteenä ensi kerran erityisen veroselvityksen. Se osoittaa, miten asianomaisen verotus on tapahtunut. Aikaisemmin on tällaista veroselvitystä kokeiltu vain joissakin kunnissa. Nyt veroselvitys lähetetään kaikille.

Veronäyttelyt avataan marraskuussa. Lokakuussa alkavat veroliput tipahdella postiluukuista. Uudet veroselvityspaperit täyttää tietokone. Turkulaiset ja Helsingin maalaiskunnassa asuvat saivat tällaisen veroselvityspaperin jo v. 1969 edellisen vuoden verotuksestaan.

Korpilähiöitä ei huolita Helsingin mlk:aan

Helsingin maalaiskunta ei halua ”korpilähiöitä” alueelleen. Tätä ajatusta noudattaen kunnanhallitus hylkäsi neljä rivitaloa käsittäneen poikkeuslupa-anomuksen Riipilän kylässä.

Poikkeuslupaa anottiin neljälle rivitalolle, joiden yhteiseksi kerrosalaksi on suunniteltu 11 000 neliömetriä. Aikaisemmin samaan paikkaan anottiin poikkeuslupaa 9-kerroksiselle asuintalolle.

Maalaiskunnan kunnanhallitus perusteli hylkäävää päätöstään sillä, että asuntoalueen sijainti on muusta asutuksesta erillään. Mm. vedensaannin ja viemäröinnin järjestäminen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia, koska lähin vesijohtoverkko on 11 km:n päässä.

Armeijan Zilit jälleen liikenteessä

Puolustuslaitoksen Zil-maastokuorma-autot ovat jälleen liikenteessä. Noin 70:een autoon jouduttiin vaihtamaan ohjaustehostimen välitystanko, minkä takia autot ovat pois ajosta muutamia päiviä.

”Tietysti autojen seisottaminen jonkin verran vaikutti puolustuslaitoksen ohjelmaan, sillä muutenkin on ajokalustoa armeijalla niukasti. Ei kuitenkaan mitään korvaamatonta menetetty. Joihinkin koulutusohjelmiin jouduttiin tekemään muutoksia ja siirtämään koulutusta toiseen ajankohtaan", kerrottiin pääesikunnan tiedotusosastolta.

Aallotar ajoi viimeisen kerran reittiliikenteessä

Kapteenin pöytä on jäänne menneiltä ajoilta; kapteeni itse käy siinä silloin kun ehtii, vieraat säännöllisinä ruokailuaikoina. Näin kertoo merikapteeni Lars Nyström, 61-vuotias Kap Hornin kiertäjä. Perjantaina hän toi höyrylaiva Aallottaren sen viimeiseltä reittiliikennematkalta Helsingin Olympiasatamaan.

Olympiasatamaan päättyi myös Aallottaren neitsytmatka vuonna 1952. Silloin sanottiin, ettei näin suuria laivoja koskaan tarvittaisi Helsingin—Tukholman reitillä.

”Ei Aallottaressa vieläkään mitään vikaa ole, se ei vain jaksa pysyä mukana nykyisessä kilpailussa”, sanoo merikapteeni Nyström. Hänen mukaansa autot ja containerlaivat ovat tämän hetken iskusanat.

Aallottaressa ei ole varsinaista autokantta, matkustajia siihen mahtuu 300—100. Maaliskuussa sen tilalle tulee Silja Linen ensimmäinen "ranskalainen": 1 000 matkustajan uusi Aallotar, joka heinäkuussa laskettiin vesille Nantesissa, Ranskassa. Siihen mahtuu 170 henkilöautoa ja matka Tukholmaan nopeutuu neljällä tunnilla.

Höyrylaivojen kausi Helsingin—Tukholman reitillä päättyy vuoden vaihteessa, kun Bore III siirretään telakalle. Aallottaresta tulee Bore II.

Kotivalaisinten näyttely avattu

Helsingissä on avattu kotivalaistusnäyttely, joka kuuluu yhtenä osana valtakunnalliseen valaistuskampanjaan.

Näyttelyssä annetaan yleistietoja kotiympäristön valaistustavoista ja valopisteiden sijoittelusta asuntoon. Esillä on mm. Työterveyslaitoksen ohjeita valaisinten toiminnanmukaisesta järjestelystä.

Näyttelyn haittapuolena voi pitää hintojen puuttumista esillä olevista valaisintyypeistä. Saatavilla on kuitenkin sähköalan liikkeiden ohjehintaluetteloita sekä valo-oppaita.

Paikalla oleva optikko tarjoutuu tarkastamaan näyttelyvieraiden näkökyvyn.

Veroton polttoaine luvassa traktoriin

Traktorin käyttö halpenee, sillä nyt aiotaan maanviljelijät vapauttaa polttoaineverosta.

Hallitus ehdottaa moottoriajoneuvoverolakiin muutosta, jolla dieseltraktorit saisivat käyttää kaikessa maa- ja metsätalouden piirissä tapahtuvassa työssä verotonta polttoainetta.

Pakistanilaiset lähtevät omin avuin

Sisäasiainministeriössä arvellaan kestävän useita päiviä ennen kuin saadaan selville, kuinka paljon pakistanilaisia ja muita ulkomaalaisia viedään tilauskoneella Suomesta.

Samaan aikaan pakistanilaiset ovat lähdössä omin avuin: toistakymmentä asukasta on jo poistunut Pelastusarmeijan suojista.

Useita kymmeniä työluvattomia pakistanilaisia on majaillut Pelastusarmeijan yömajassa Alppikadulla Helsingissä. Toistakymmentä heitä on jo täältä poistunut, mutta eivät he juuri tee lähtöilmoitusta. Tuntuvat loputkin olevan lähtöpuuhissa.

Pakistanilaiset kertovat yrittävänsä saada varattomille rahaa maanmiehiltä Ruotsista. Ellei sitä järjesty, tarkoitus on joka tapauksessa lähteä Suomesta muualle Eurooppaan.

”Helsingistä Turkuun voimme taivaltaa vaikka jalan, sitten tosin tulee meri eteen”. Suomen valtion kyyditystä ei kukaan aio jäädä odottelemaan.

Joensuun lakko laukeaa

Joensuun teatterilakko on käytännöllisesti katsoen lauennut. Sovintoneuvottelukunta on jo yksimielisesti hyväksynyt välitysehdotuksen.

Sen mukaan teatteriin tulee todennäköisesti kaksi johtajaa, joista toinen on Jouko Turkka. Teatterin johtokunnan kokous jatkui yömyöhään.

Romaniasta Renaulteja Suomeen

Bukarest (AP-DJ)

Romania aloittaa autojen tuonnin Suomeen ensi vuonna. Suomalainen maahantuoja Autorex Oy alkaa tuoda romanialaista Renaultia, Daciaa, Suomeen aikaisemman ranskalaisen auton sijasta.

Autorex on solminut vuoden pituisen sopimuksen romanialaisen valmistajan kanssa, joka on vuodesta 1968 tehnyt Renaulteja lisenssillä.

Koonnut Jarkko Rahkonen

