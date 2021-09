Viime keväänä Tampereen lyhytelokuvapäivien pääpalkinnon voittanut puolen tunnin dokumenttielokuva ”Rantojen miehet” on nyt myös saanut kutsun marraskuussa pidettäville ”festivaalien festivaaleille” Lontooseen.

Vähän aikaisemminhan jo tuli kutsu niinikään Filmiryhmän levityksessä olevalle Elina Kataisen pienelle animaatiofilmille ”Jalmari ja Hulda”.

”Rantojen miehet”, jonka englantilaisena nimenä on ”The Shadow of a City” (Kaupungin kajo), on Lontoon filmijuhlien ohjelmistoa valikoivan komitean mielestä ”vuoden kaikkein parhaita dokumentteja”.

Elokuva on jo aikaisemmin eräitä lyhytfilmejä tehneen veljesparin, Hannu ja Erkki Peltomaan yhteistyötä. Edellinen on ohjaaja, jälkimmäinen kuvaaja.

Viime keväänä ”Rantojen miehet” esitettiin myös Oberhausenin lyhytelokuvapäivillä ja sai siellä kunniakirjan. Se myös lunastettiin sinne arkistoon.

USA moitti Suomen aloitetta

New York (Kari Möttölä)

Yhdysvallat on ilmoittanut olevansa huolissaan Suomen tekemästä aloitteesta suhteiden uudelleenjärjestämiseksi Saksojen kanssa, koska se johtaisi siihen, että Suomi tunnustaa Itä-Saksan.

Yhdysvaltain hallitus on ilmoittanut kannastaan Suomen aloitteeseen tämän viikon kuluessa Suomen hallituksen edustajien kanssa Washingtonissa käymissään keskusteluissa.

Suomen edustajat ovat puolestaan näissä keskusteluissa korostaneet aloitteen olevan täysin Suomen perinteellisen puolueettomuuspolitiikan mukaisen.

Attican verilöyly – Kysymyksiä vailla vastausta

Attica (UPI)

New Yorkin osavaltion kuvernööri tapasi torstaina neuvonantajiaan ja vankilaviranomaisia päätettyään aloittaa perusteellisen tutkimuksen Attican vankilakapinan verisestä kukistamisesta, jossa 32 kapinallista ja 10 heidän panttivankiaan sai surmansa.

Samaan aikaan esiintyi jälleen kiistaa panttivankien kuolintavasta, kun erään uhrin hautausjärjestelyistä huolehtiva urakoitsija sanoi, ettei hän havainnut ruumiissa mitään näkyviä merkkejä ampumahaavoista vastoin virallisen kuolinsyyntutkijan ilmoitusta.

Viranomaiset olivat aluksi sanoneet, että uhrit oli surmattu teräaseella, mutta ilmoittivat myöhemmin heidän kuolleen ampumalla.

Lisäksi 13 värillistä edustajainluoneen jäsentä vaati liittovaltion valamiehistön tutkimusta toimeenpantavaksi asiassa.

Rockefeller sanoi lehtimiehille, että päätös vankilan valtaamisesta rynnäköllä oli kovin ratkaisu, mitä hän on joutunut tekemään kolmentoista kuvernöörivuotensa varrella. Hän sanoi uskovansa, että niissä olosuhteissa tehdyt ratkaisut olivat parhaat mahdolliset.

Kun Rockefelleriltä kysyttiin, kuolivatko panttivangit valtionpoliisin luoteihin, hän sanoi päätään puistellen: ”Kuumassa tilanteessa syntyy murhenäytelmiä.”

Autotavaratalot vievät palvelut autottomilta

Suurten autotavaratalojen rakentaminen tiheäksi ketjuksi Helsingin ympärille pakottaa autottomat joko hankkimaan ajoneuvon tai alistumaan huonoihin palveluihin, pelkäävät yhdyskuntasuunnittelijat.

”Liikeyritykset varastavat ostokykyisimmän väestön omiin suuriin alennustavarataloihinsa. Asutuskeskuksiin jäävät alimmat sosiaaliryhmät. Palveluille ei enää jää pohjaa sijoittua. Helsingille tällainen asetelma ei tuota haittaa. Ympäristökuntien kohdalla tilanne on toinen”, sanoi Helsingin seutukaavaliiton suunnittelupäällikkö Kalle-Heikki Narinen.

Pakkanen yllätti pääskyset Lapissa

Varhain tullut talvi yllätti pääskyset Inarissa.

Rouva Karen Jomppanen löysi 34 pääskystä ja niiden poikasta sekä lähetti ne heti lentokoneessa Helsinkiin yliopiston eläinmuseolle. Näistä 21 on kuollut, 12 on toipunut hoidossa ja ne on päästetty jo lentoon. Vielä yksi on ravittavana museossa, mutta pian sekin pääsee vapauteen.

Ensimmäinen lintulähetys saapui museoon tiistaina, loput keskiviikkona.

Linnuista hyvää huolta on pitänyt maisteri Berit Lönnqvist, joka on ruokkinut niitä pinseteillä. Ruokavaliona on ollut jauhelihaa, raakoja kananmunia ja kovakuoriaisen toukkia.

Kerava teetti tutkimuksen Järvenpään jätevesistä

Keravan kaupunki on teettänyt tutkimuksen Järvenpään jätevesisuunnitelmista voidakseen vastustaa niitä. Keravan aikomus on estää Järvenpäätä laskemasta jätevesiä Keravanjokeen.

Järvenpäälle aikeen onnistuminen merkitsisi sitä, ettei se vuonna 1973 saa laskea jätevesiään mihinkään.

Keravalla hämmästellään Järvenpään kaupunginjohtaja Einar Pyykön antamaa lehtilausuntoa, että kaupungilla olisi jo ”suullinen lupa” vesioikeudelta laskea jätevetensä Keravanjokeen ja että asia olisi enää kirjallista vahvistusta vailla.

”Jos tämä on totta, on presidentti Kekkosen puheissa oikeuslaitoksesta perää. Milloin vesioikeudet ovat ryhtyneet jakamaan suullisia lupia?” kauhistelee Keravan kaupunginjohtaja Yrjö Ahomaa.

Kerava ehdotti Järvenpään anomuksen ollessa ensimmäisessä katselmuskokouksessa, että katselmustoimitus keskeytettäisiin. Keravan mielestä Järvenpään hakemukselta puuttuvat oikeudelliset perusteet.

Nyt Kerava on maksanut 3 000 markkaa Voima- ja polttoainetaloudelliselle yhdistykselle Ekonolle tutkimuksesta.

”Teetimme tutkimuksen, jotta kykenisimme paremmin vastustamaan Järvenpään suunnitelmia”, kaupunginjohtaja Ahomaa kertoo.

Prinssi Charles laivastoon

Hänen kuninkaallinen korkeutensa prinssi Charles asetti keskiviikkona meriupseerin koppalakin päähänsä ja tuli kuninkaallisen laivaston palvelukseen upouutuuttaan kiiltävät aliluutnantin kaluunat ja lentokoneen ohjaajan kultaiset siivet asetakkinsa hihansuissa.

Prinssi Charles on jo käynyt ilmavoimien ohjaajakurssin kapteenin arvoisena. Nyt hän aloittaa merivoimien kadettikurssin vaatimattomana, mutta silti valmiiksi leivottuna aliluutnanttina ennen kuin siirtyy laivapalvelukseen ohjaushävittäjällä.

Kurssi on lyhyt ja tiivis. Se kestää puolisentoista kuukautta — mutta pitempään ei ole aikaa, meriupseerin ammatti kun ei ole HKK:n varsinainen kutsumus.

