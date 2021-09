Huoletonta ja omalla tietyllä tavallaan ajatonta tyyliä edustaa Trinet Oy. Leningin materiaali on akryyliä ja sillä on lisäksi vuoden takuu. Housupuvun takki on niinikään akryyliä. Eloisuus on sekä leninkiin että jakkuun saatu eripaksuisilla raidoilla.

Kööpenhamina (Anna-Liisa Wiikeri)

Luoja varjelkoon meitä suunnittelijoista, joilla on mielikuvitusta.

Ainakin, jos se saa sellaisia muotoja kuin nyt täällä Kööpenhaminassa järjestyksessä kahdennellatoista muotiviikolla on laita.

Bella Center ja Fashion Center eli Mart pullistelevat mallistoja, joissa mielikuvitus suorastaan laukkaa, etten sanoisi ontuu.

Tuloksena on useimmissa tapauksissa jotakin surkuhupaisaa, jolla on perin vähän, jos mitään tekemistä vaatteen ja vielä vähemmän tulevaisuuden vaatteen kanssa.

Olen miettinyt miten kauan koko messutouhua vielä ylläpidetään, kun kaikki tuntuvat olevan yksimielisiä siitä, että tämän päivän kaupanteko vaatteen piirissä hoidetaan toisella tavalla.

Niin vaikeata kuin tämä tosiasia onkin niiden piirien tunnustaa, joiden elämäntyön huipentuma on ollut olla mukana luomassa tällaisia messuja. Kuitenkin aika aikaa kutakin ja vaatemessujen aika lienee nyt ohitse.

Nikita Hrushtshevin perintö

Tuleeko Nikita Hrushtshevin haamu kummittelemaan Kremlin vallanpitäjien tiellä tulevina vuosina?

Neuvostoliiton nykyinen johto näyttää ajattelevan, että niin voi käydä.

Tämä pelko tuntuu todennäköisimmältä syyltä siihen täydelliseen vaiteliaisuuteen, jota Neuvostoliiton radio ja lehdistö ovat noudattaneet kuolemantapauksen suhteen melkein koko viikonlopun ajan.

Vasta sitten, kun sähkeet olivat kertoneet Hrushtshevin poismenon muussa maailmassa herättämästä suuresta ja myötätuntoisesta huomiosta, ilmoitti Pravdan edustaja, että uutinen kuolemasta julkaistaisiin Pravdan maanantain numerossa.

Noin 30 tuntiin Neuvostoliiton kansalaiset eivät voineet muuten kuin kuuntelemalla Vapauden radion ja muiden ulkomaisten radioasemien lähetyksiä saada tietää, että mies, joka oli hallinnut heidän maataan yli kymmenen vuotta, oli kuollut.

Neil Young englantilaisten mielestä paras popmuusikko

Amerikkalainen Neil Young sai eniten suosionosoituksia englantilaisen Melody Maker -lehden lukijaäänestyksessä.

Hänet valittiin parhaaksi laulajaksi ja säveltäjäksi. Hänen lp:nsä After The Goldrush nimettiin maailman parhaaksi.

Beatlesit jäivät ensimmäisen kerran vuoden 1963 jälkeen kokonaan pois suosikkitilastosta. George Harrisonin My Sweet Lord sen sijaan äänestettiin sekä maailman että Englannin parhaaksi singlelevyksi.

Beatleseista vain John Lennonin nimi puuttui listoilta kokonaan.

Melody Maker on arvostettu englantilainen musiikkilehti, jonka suosikkitilasto laaditaan lukijaäänestyksen perusteella.

Kansainvälisessä osassa valittiin parhaiksi:

Laulajat:

1. Neil Young,

2. James Taylor,

3. Robert Plant (Led Zeppelinin solisti).

Naiset:

1. Joni Mitchell,

2. Melanie,

3. Carole King.

Yhtyeet:

1. Crosby, Stills, Nash and Young,

2. Emerson, Lake & Palmer,

3. Led Zeppelin.

Hallitus lähettää pakistanilaiset takaisin kotiin

Hallitus päätti kotiuttaa ilman työlupaa Suomeen saapuneet ulkomaalaiset työnhakijat ja tehostaa valvontaa rajoilla.

Kesän aikana tilapäisen luvan saaneiden työlupia ei uusita, vaan myös heidät poistetaan maasta.

Päätös koskee noin 200 Suomessa olevaa ulkomaalaista, joista noin puolet on pakistanilaisia.

Hallitus oli päätöksessään yksimielinen.

Polkupyörärynnäkkö ei tukkinut katuja

Enemmistö ry:n pyöräilymielenosoitus ei onnistunut sekoittamaan Helsingin keskustan liikennettä keskiviikkona.

Vaikka sadat pyöräilijät polkivat iltapäivän pahimpana ruuhka-aikana molemmilla Esplanadeilla, Mannerheimintiellä ja Aleksilla, liikenne sujui tavalliseen tahtiin — autot vuoroin seisoivat, vuoroin matelivat.

Mielenosoituspaikalle ajoi myös pari moottoripyöräilijää, jotka ilmoittivat edustavansa Haukilahden ”Helvetin Henskeleitä”. Hakaristein koristetuilla kypärillä varustautuneet pojat sanoivat olevansa Enemmistön linjoilla. ”Autoilijat pitävät moottoripyörääkin vain fillarina.”

Enemmistö ry:n edustaja Ville Komsi torjui yhteistyöajatuksen: ”Moottoripyöräilijät voivat tukea meitä, mutta ei yhteistyölle ole pohjaa. Moottoripyörä päästää samanlaisia katkuja kuin auto, ja vielä pahempaa ääntä.”

Riihimäen kauppiaat uhkaavat varkaita nimien julkaisulla

Riihimäki (HS)

Riihimäen kauppiaat aikovat taluttaa myymälävarkaat julkiseen häpeäpaaluun.

Keskiviikkona antamassaan ”varoituksessa” kauppiaat uhkaavat julkaista jokaisen varkaudesta kiinni joutuneen nimen paikallisessa sanomalehdessä. Myös Hyvinkään kauppiaat harkitsevat samanlaista menettelyä.

”Pelkkää peloittelua. Eivät ne uskalla”, sanotaan Riihimäellä.

”Varmasti uskallamme”, vastaa Riihimäen kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Aalto. ”Olemme selvittäneet toimenpiteen laillisuuden ja nimilista julkaistaan”.

Televisiosta nähtyä

Show-käsite odottaa edelleen turhaan mielekästä vastinettaan suomenkielessä ja lienee täten yksi eniten väärinkäytetyistä nimityksistä.

Sen kattamaan alueeseen kuuluu yhtä hyvin Timo T. A. Mikkosen modifioima Tapaamme tiistaina -rupattelu, jossa sitä show-puolta edustaa lähinnä jokin solistinumero, niin ja tietenkin yleisön ah niin spontaani osallistuminen, ja toisaalta viimeksi mainitun tehokeinon suhteen täydellisesti yliampuva Andy Williams show.

Mutta onko tämä esimerkki sitten jäljittelemisen arvoinen?

Kyllähän Andy-poika laulaa osaa ainakin kotitarpeiksi, ja upea värileikki on silmänruokaa tekisi mieli sanoa niille kahdellekymmenelle perheelle, joilla väritelevisio vasta on, mutta kenen kuuloaisti ja pinna kestävät sitä kamalaa todellisten ammattilaisten ja ammattitaitoisten ylitsepursuavaa aplodivyöryä ja naurunremakkaa, joilla koetetaan vakuuttaa, että voi veljet kuinka tämä on hauskaa: pölvästi olet ellet naura mukana.

Ilmoittaudun vapaaehtoisesti viimeksi mainittujen joukkoon.

Jaakko S. Tola

Iankaikkista

Paavi on ilmoittanut, ettei 450 vuotta sitten tehtyä päätöstä Martin Lutherin julistamisesta pannaan voida peruuttaa.

Tämä jo muutama päivä sitten saapunut tieto on herättänyt hämmästyttävän vähän huomiota. Kenties järkytys on mykistänyt koko protestanttisen maailman.

Tai ehkäpä asiassa on nähty sen rauhoittava puoli: on jollakin tavoin lohdullista havaita, että muuttuvassa maailmassa ja epävarmassa elämässä on yhä jotakin iankaikkista.

Siveysvöiden valmistajalle naisvakuutus

Halstead, Englanti (AP)

Robin Hugessen, joka valmistaa siveysvöitä ja myy niistä suurimman osan Yhdysvaltoihin, on ottanut itselleen henkivakuutuksen naisten vapautusliikkeiden vastatoimien varalta.

Lloydsin vakuutusyhtiö on suostunut myöntämään 49-vuotiaalle siveysvöiden valmistajalle vakuutuksen, jonka mukaan hänen omaisilleen maksetaan 20 000 puntaa eli 200 000 markkaa, jos vakuutettu saa surmansa naisasialiikkeen rajuissa otteissa.

Jos Hugessen sen sijaan vain loukkaantuu, vakuutusyhtiö maksaa hänelle 20 puntaa eli noin 200 markkaa viikossa.

Koonnut Kari Lankinen

