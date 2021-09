Volkswagen on esitellyt uudet mallinsa. Mallimuutokset ovat kohdistuneet turvallisuuden ja käyttövarmuuden lisäämiseen sekä pakokaasujen puhtauteen.

Lähiaikoina kupla ylittää T-Fordin legendaarisen tuotantomäärän (15.007.034).

Kaikissa Volkswageneissa on valmiina keskuspistorasia ennakoimassa tietokonediagnoosin tuloa huoltopalvelun välineeksi.

Suomeen tuodaan VW 1200, 1300, 1302 ja 1302 S-kuplamalleja. 1200-mallissa on polttonestemittari ja iskusta irtoava sisäpeili kuten kaikissa muissakin kuplissa.

Seuraavat muutokset on toteutettu lukuunottamatta VW 1200 mallia.

Takaikkuna on suurennettu 4 cm ylöspäin mikä merkitsee ikkunapinta-alan kasvamista 11 prosentilla. Kaikissa on sähkölämmitteinen takalasi, jonka lämmitystehoa on nostettu 60:sta 70:ään Wattiin.

Ohjauspyörä on ns. turvallisuusmallia. Pyörän keskiön muodostaa neljällä puolalla kiinnitetty suuripintainen pehmustelevy. Välittömästi ohjauspyörän alla on ritiläosa, joka painuu kokoon voimakkaasta iskusta.

Ohjauspylväässä on oikealla puolella lasinpyyhkimen ja -pesimen käyttövipu. Kuljettaja voi käyttää laitetta irrottamatta käsiään ohjauspyörästä.

Takaistuimen takana oleva tavaratila on peitetty nukkamatolla päällystetyllä kannella. Kansi ei estä kuljettamasta selkänojaa korkeampia esineitä tavaratilassa.

Suomalaislapset eivät enää istu tuppisuuna

Seppo Kangasniemi

Helsingin Sanomat kävi tutustumassa Ruotsin suomalaislasten koulunkäyntiin esimerkillisessä Göteborgissa ja keskivertokaupungissa Jönköpingissä.

Helpoin Ruotsin suomalaislapsen osa on Göteborgissa. Siellä suomalaisten lasten opetusasiat on hoidettu hyvin – suurelta osin suomalaisen konsulentin Terttu Rosengrenin ansiosta.

Göteborgissa on paljon ulkomaalaisia, kaikkiaan 32:tä kansallisuutta, mutta ylivoimaisesti eniten on suomalaisia. Ensimmäisellä luokalla oli viime huhtikuussa 720 ulkomaalaista lasta.

Rosengrenin toimipaikkana on Göteborgin koulutoimen johtokunta, ja häntä voidaan hyvällä syyllä sanoa suomenkielisen opetuksen uranuurtajaksi. Itse hän pitää tärkeimpänä aikaansaannoksenaan ns. valmistavien luokkien perustamista.

Valmistavilla luokilla Göteborgissa eivät ruotsia taitamattomat ensiluokkalaiset istu ummikkoina ruotsinkielisissä luokissa, vaan eri oppiaineissa heitä opettavat suomalaiset opettajat.

Samanaikaisesti suomalaislapset saavat ns. teho-opetusta ruotsinkielessä. Sitä antaa ruotsalainen opettaja, ja ruotsalainen opettaja myös antaa suomalaisille käytännön yhteiskuntaopetusta: hän vie lapset kiertokäynnille kaupungille, kirjastoon, kauppaan, museoihin ja Suomen konsulaattiin.

Valmistavia luokkia on kokeiltu vuoden ajan. Tulokset ovat konsulentti Rosengrenin mielestä rohkaisevia: noin puolet lapsista voitiin siirtää suoraan ruotsinkieliselle toiselle luokalle. – –

Jönköpingissä uudessa Råslättin kaupunginosassa on 500 oppilaan koulu. Oppilaista on suomalaisia nelisenkymmentä.

Suomalaislasten opettamisesta on kokemuksia vasta vuoden ajalta, sillä koulurakennus valmistui vuonna 1970.

Suomenkieliset lapset ovat menestyneet paremmin kuin esimerkiksi Jugoslaviasta tulleet koululaiset, kertoi rehtori Karleric Eiderbrant. Syynä siihen on hänen mukaansa mm. se, että Suomi on kulttuuriltaan lähempänä Ruotsia kuin Jugoslavia.

Ministeriö: kyllä, Veikkaus Oy: ei

Matti Försti

Oy Veikkaus Ab on kaikessa hiljaisuudessaan hankkinut lottoarvonnassa käytettäväksi kaksoispallosarjan, jolla yritetään häivyttää todistelut pallojen painoerojen vaikutuksesta tuloksiin.

Hallitusneuvos Veikko Kangas sisäasiainministeriöstä kertoi, että lottoarvonnassa on käytetty kahta eri pallosarjaa. Mutta tiedotuspäällikkö Henry Lindbergh Veikkaus Oy:stä kiistää tiedon.

Keväällä julkistettiin virallisessa arvonnassa käytettävien lottopallojen painot; raskaimman ja kevyimmän arvontapallon painoero oli 0,34 grammaa.

Samaan aikaan hankitusta toisesta lottopallosarjasta ei hiiskuttu sanaakaan, eikä sitä edes punnittu, vaikka sitä myös käytetään arvonnoissa.

Järjestäjä väittää, ettei pallojen painoeroilla ole mitään merkitystä ja kehottaa toisin uskovia odottamaan 2-10 vuotta, jotta objektiiviselle tutkimukselle olisi riittävästi aineistoa.

Kuitenkin arvonnassa käytetään myös pallosarjaa, jonka painoeroja ei tunneta. Tämä ominaisuuksiltaan tuntematon pallosarjahan saattaa kuitenkin olla juuri sellainen, että se suosii niitä numeroita, joita toinen täysin hylkii.

Ryöstösukellus leviää Suomessa

Suomen vesillä uponneiden hylkyjen aarteet kulkeutuvat sekä suomalaisten että ulkomaisten ryöstösukeltajien kautta ulkomaisiin museoihin ja kokoelmiin.

Meriarkeologisen toimiston apulaisamanuenssin Risto Halmeen mukaan on varsin runsaasti esimerkkejä siitä, että arvokkaimmissa hylyissämme on käyty.

Varsinkin Turun saaristossa liikkuu paljon ulkomaalaisia sukeltajia, poikkeuksetta ilman lupaa. Ulkomaalaisilla pitää olla puolustusministeriön lupa sukeltaakseen Suomen vesissä.

Halme sanoo myös suomalaisten sukeltajien saaliiden yleensä kulkeutuvan ulkomaille, missä ne on helppo myydä, ja missä niistä maksetaan hyvin.

Ihanat säännöt

Riitta-Eliisa Laine

”Muoti on ihana asia. Pitää vain antaa vapaus mielikuvitukselle ja rakentaa ihan oma asukokonaisuus”, julistaa muodin avantgardisti ja antistatustaistelija Mary Quant.

Punatukkainen Mary inhosi lapsena aikuisten paapattamaa sääntöä, että hänen pitäisi pukeutua vihreään. ”Nämä typerät säännöt on luotu sellaisia ihmisiä varten, jotka eivät osaa itse ajatella mikä heille parhaiten sopii."

Mary on ryhtynyt tuumasta toimeen eli vapauttamaan naista sääntöjen kahleista. Näitä ”säännöttömiä” vaatteita aletaan nyt valmistaa lisenssillä myös Suomessa pohjoismaisia markkinoita varten.

Mary sanoo vapauttavansa mutta tämä antimuotikin näyttää nyt jo sortuneen sääntöihin. Mary Quant -showssa lauantaina ainakin sai sen käsityksen, että hänen mieleisensä naisen pitää olla laihareisinen, pitkähiuksinen, lievästi riippurintainen ja alle 20-vuotias.

Suuntaus on kyllä jo tätäkin ennen näkynyt nuorten ikiomassa muotisuuntauksessa. Nykyajan tyttöihin Mary Quant -filosofia puhtaine väreineen, uusine Iinjoineen, varmasti meneekin kuin häkä konsanaan.

Rukafilmille pääpalkinto

Suomalainen lyhytelokuva ”Ruka in Finland” sai pääpalkinnon Tshekkoslovakiassa järjestetyillä kansainvälisillä matkailufilmifestivaaleilla.

Elokuvan on valmistanut Sektor-filmin työryhmä Paavo Piirainen, Markku Lehmuskallio ja Aimo Jäderholm. Suomen edustajan festivaaleille valitsi matkailuneuvosto.

Suomalainen elokuva on kaksi kertaa aikaisemmin voittanut pääpalkinnon kansainvälisillä matkailufilmien festivaaleilla. Viimeksi sen sai Eino Ruutsalon ”Finlandia ABC”.

Jätevettä käytetään kasteluun ja kaloille

Peking (Göran Leijonhufvud)

Toisesta päästä lasketaan sisään raakaöljyä ja toisesta päästä tulee bensiinin ja muiden jalosteiden lisäksi riisiä, kalaa ja ankkoja. Tai ainakin vettä, jota käytetään riisin kasteluun, kalanviljelyyn ja ankkalammikoihin.

On päätetty, että Pekingin suurjalostamosta tulee niin ympäristöystävällinen kuin mahdollista. Pekingin lisäksi rakennetaan Kiinassa useita muita jalostamoita, mutta joka paikassa korostetaan jalostamojen ja petrokemiallisen teollisuuden jätteiden talteenottoa ja käyttöä.

Jalostuksesta yli jääviä kaasuja ja vettä voidaan käyttää apulantana, lääkkeinä ja teollisuuskemikalioina.

Peng Su-tshin, uuden suurjalostamon johtaja, painottaa erikoisesti kahta luonnonsuojelunäkökohtaa.

Yli jääviä kaasuja voidaan käyttää satoihin tuotteisiin: kumiin, synteettisiin kuituihin jne. Jätevesien biokemiallinen käsittely tekee vedestä niin puhdasta, että sitä voi käyttää keinokasteluun ja kalankasvatukseen.

Koonnut Pasi Oikarinen

