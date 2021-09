Kauniaisten vuokratalon rakentaminen siirtyi

Ei Pohjoisessa jaksa kauan elää ainakaan luova ihminen. Jollei ole suuria rahoja henkireikänä, jäävät yhteydet oman kylän ulkopuolelle vähäisiksi.

Kymmenen vuotta yritti Timo K. Mukkakin elää Pellossa. Nyt se on loppu. Tuli lähtö Helsinkiin hengittämään.

— Minä olen nyt 26-vuotias. Nuori varsinaisesti, mutta jo kirjailijana vanha. Olen ollut pitemmän aikaa masentunut, kuin pussissa. Mukankin kohdalla näkyy viime vuosikymmenellä osallistuneiden ja innostuneiden väsymys.

— Sillä lailla olen muuttunut, ettei enää oikein jaksa innostua siten kuin ennen. Ehkä se on jo fyysinenkin kysymys. Se surettaa joka tapauksessa.

Mukka on syntynyt Pohjois-Ruotsissa ja elänyt kaiken aikaa Lapissa lukuunottamatta vuotta Helsingissä.

— Pellossa minulla ei lopulta ollut ketään kenen kanssa puhua. Helsingissä voi olla vaikeampaa tehdä työtä, mutta täällä voi elää hedelmällisemmin. Ja onhan puhuminenkin tärkeää ihmiselle.

Jollei koskaan voi käyttää niitä sanoja joista itse pitää, ei jaksa, kuivuu ja lopulta ei enää kirjoita.

Mukan muutto on tyypillinen ilmiö. Pohjoisesta muutetaan pois. Pikkukylästä mennään isompaan, kaupunkipahasesta suurempaan.

— Vaikka minä olen maalainen olen myös kaupunkilainen. Toivon ainakin saavani Helsingistä asunnon, jossa tehdä rauhassa töitä. Minulla on kyllä uusia ajatuksia. Kyllä aika on työskennellyt minunkin hyväkseni, uskoisin ainakin.

Kymmeniä vaimoja Suomeen Tallinnasta

Romantiikka on riehunut tallinnalaisen Viru-hotellin rakennustyömaalla. Yli 60 suomalaista rakentamiseen osallistunutta miestä tuo kolmen vuoden urakan jälkeen kotiin virolaisen vaimon. Miehet palaavat Suomeen jouluksi. Suurin osa ”nuoristapareista” on muuttanut jo nyt.

Suurhotelli Viru on juuri valmistumassa. Turisteille se avaa ovensa joskus ensi huhtikuussa.

Virun rakennusurakka on ollut poikkeuksellinen tehtävä. Ensimmäistä kertaa on jokin länsimainen rakennusyhtiö toiminut Neuvostoliitossa niin, että työväki on asunut paikkakunnan vakinaisen väestön kanssa samalla alueella. Kaikki on sujunut suhteellisen hyvin.

Myös monissa muissa suhteissa tämä Repo Oy:n urakoima hotelli on poikkeus siitä, mihin meillä Suomessa on totuttu. Rakennuksen hintakin nousee reippaasti yli 50 miljoonan markan sisustustyöt mukaan lukien.

23-kerroksisen pilvenpiirtäjän mittoja kuvaa mm. se, että rakennuksessa on portaikkoja lähes kilometri. Suomalaiset rakentajat ovat panneet vauhtia rattaisiin, sillä hotelli valmistuu useita kuukausia ennen alunperin asetettua määräaikaansa.

Viru-hotelli on tuntuva parannus Tallinnan ja koko Viron turistimarkkinoilla. Hotellipula on vaivannut kaupunkia viime vuosina. Pelkästään tänä kesänä Tallinnassa on käynyt noin 30 000 suomalaista.

Kauniaisten kauppalan ensimmäisen vuokrakerrostalon rakentaminen kaatuu asemakaavan muutokseen, jonka sisäasiainministeriö on päättänyt jättää vahvistamatta naapuririvitalojen valitusten vuoksi. Kauppala etsii nyt uutta paikkaa kahdelle vuokrakerrostalolleen, mutta päätös merkitsee koko hankkeen siirtymistä kahdella vuodella.

Ministeriö katsoo päätöksessään, että pientalo- ja rivitaloalueelle sijoitettu Asunto Oy Keräkuja 2 ei edistäisi hyvää ja yhtenäistä rakennustapaa. Kauniaisten kauppalan omistuksessa ei kuitenkaan ole ainoatakaan kerrostalotonttia ja hanke vaatii asemakaavamuutoksen jollakin toisella pientaloalueella.

Kauppalanhallitus päätti puolestaan tyytyä päätökseen.

Kauppala etsii nyt kuitenkin parempaa paikkaa vuokratalolleen. ”Yritimme kerrankin toimia nopeasti, mutta hanke ei onnistunut.”

Sisäasiainministeriö ei ole moniin vuosiin jättänyt vahvistamatta asemakaavan muutoksia Kauniaisissa eikä Kauniaisten kaavoista ole myöskään yleensä tullut valituksia.

Mustialan postiasema on erikoisasema

Mustialan postitoimistoon Tammelassa Lounais-Hämeessä liittyy useita erikoisuuksia: se on ensimmäinen maaseudun postiasema, sen avulla tehdyn kokeilun jälkeen postikehitys lähti sisämaassa todenteolla alkuun ja mahdollisti myös naisten pääsyn valtion virkoihin.

Sadanyhdentoista vuoden jälkeen Mustialan postitoimisto on yhä olemassa, mutta ei enää seudun hallitsevana postikeskuksena, vaan eräänä pienimmistä.

Sysäyksen postiolojen paranemiseen antoi sanomalehti Suometar 1859 painostaessaan valtiovaltaa: ”Ulkomaalaisten tietoon, jos semmoiset epäkohdat tulisivat, ne hämmästyisivät eivätkä ollenkaan kummastelisi, että sivistys tekee maassamme niin lyhyitä askelia riennossansa.” Lehti muistuttaa, että ”Ruotsissa postikonttoreita on ei ainoastaan kaupungeissa vaan myös teiden risteyksissä ja muissa paikoissa maalla, missä vaan postikonttureiden väli on vähänkään pitkä.”

Kamarineuvos J. H. Nordenswan sai postitirehtööri Akates Gripenbergin innostumaan postiaseman perustamisesta Mustialaan — etenkin kun sen luvattiin toimivan puoleen hintaan, 200 ruplalla, vuodessa. Halpuuden mahdollisti se, että opiston opettajat lupasivat hoitaa oman toimensa ohella postin.

Keisari hyväksyi esityksen ja jo lyhyen kokeilun jälkeen uusi postitoimisto sai lukuisia seuraajia. Pienet palkat eivät tosin houkutelleet miehiä virkailijoiksi, mutta kun valtiopäivät oli 1883 hyväksynyt myös naisen valtion virkaan kelvolliseksi, postista avautui naisille tehtäväala.

Ruotsinvallan aikana naisia oli jo ollut postin tehtävissä, mutta Venäjän autonomiassa nainen ei tätä ennen ollut voinut vastaanottaa valtion virkaa. Mustialan postinhoitajina on ollut lukuisia naisia.

Alkuvuosikymmenet postia rahdattiin Mustialaan Matkusta hevoskärryillä, rosvojen pelosta kyytimies piti mukanaan sapelia ja pistoolia. Kello oli kiinnitetty toisen aisan kärkeen, lyhty keikkui rattaiden reunalla. Vasta vuonna 1928 postiajoon saatiin auto, mutta sitäkin kauhisteltiin pitkään.

Mustialasta eteenpäin Tammelan kyliin kirjeet ja harvat sanomalehdet vietiin jalkapatikassa. Kuuluisin postinjakajista oli Posti-Vihtori, ontuva mies, joka pitkillä korpinotkoillaan hoilasi täyttä kurkkua pitääkseen pelkonsa kurissa tai ehkä vain ilokseen.

Suomalainen kärsii kapeista vuoteista

Suomalainen vuode on väritön ja karu. Askeettisuus on yhä ihanne: kidutamme itseämme liian ahtaissa, lyhyissä ja kapeissa vuoteissa, vaikka keskipituutemme on jatkuvasti kasvanut.

Suomalaiseen vuodekulttuuriin kiinnittää huomiota Marttaliiton vuodenäyttely, joka on parhaillaan avoinna Helsingissä Finnish Desing Centerissä.

Näyttelyssä pyritään antamaan vihjeitä siitä, millainen on terveellinen, käytännöllinen ja miellyttävä vuode.

Uudet levyt vanhaan lieteen

Tutkimusten mukaan runsaasti yli puolet suomalaisista talouksista käyttää sähköliettä joko ainoana tai apulietenä. Kotimaista valmistetta olevat sähköliedet ovat olleet markkinoilla vuodesta 1936 asti.

”Hyvinkin vanhat sähköliedet toimivat sinänsä moitteettomasti, mutta tämän päivän sähköliesi on vanhaan verrattuna monipuolisempi, nopeampi ja helppohoitoisempi”, sanoo talousopettaja Auli Jussila.

Vanhan lieden omistajan ei ole kuitenkaan syytä vaipua epätoivoon. Ellei uutta liettä haluta ostaa, voidaan vanhaakin korjailla. Esimerkiksi Strömberg kertoo, että vanhojen liesien levyjä uusitaan.

Kekkonen kalaan Iniöön

Hauenpyyntiin Iniön vesille matkasi presidentti Urho Kekkonen keskiviikkona. Kalastusretki kestää vain päivän, joten valtionpäämies palaa takaisin pääkaupunkiin torstaina.

Kalakaverina presidentillä on hänen ensimmäinen adjutanttinsa kenraalimajuri Urpo Levo. ”Iniön vesillä on haukia melko mukavasti. Virveliä kannattaa viskellä erityisesti juuri nyt, kun vedet ovat viilenneet”, kertoi kenraalimajuri Levo. Parisen viikkoa sitten presidentti Kekkonen kalasteli Konnevedellä. Siellä hän kiskoi kuiville komeita taimenia ja Harreja.

Matkallaan Turun ulkosaaristossa sijaitsevaan Iniöön presidentti Kekkonen poikkesi Salossa. Siellä hän tutustui erääseen tehtaaseen.

