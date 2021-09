Vaikka naisten kauneuskilpailut eivät enää kiinnostakaan yhtä paljon kuin kymmenen vuotta sitten, voi niitä kuitenkin pitää vihjeellisinä.

Asiassa on nyt edistytty pitkin harppauksin, etten sanoisi usealla kilolla.

Enää ei kenenkään tarvitse laihduttaa henkensä kaupalla tai juoda etikkaa näyttääkseen kalpealta.

Uusi Miss Eurooppa, turkkilainen Filiz Vural on tuhti tyttö. Vaikkei meidän Pirjo Laitilammekaan ole niitä gasellimaisimpia naisihmisiä, veti Filiz reippaasti ohi.

Hahaa, mutta me emme menekään yhtä halpaan kuin aikaisemmin minissä, maksissa ja midissä. Meidät on laihdutettu nykyistä muotia varten hiellä ja tuskalla, kumpikaan sana ei ole liian vahva.

Kun garderoobimme sopii meille kuin valettu, alkaakin muoti suosia lihavaa. Näin saadaan meidät hylkäämään vaatteemme, vartalomme ja mahdollisesti myös nykyinen jalkamiehemme.

Kangaskauppiaat ovat tyytyväisiä kun entisen metrin sijasta menee kaksi hamoseen ja korsettikauppa alkaa jälleen kukoistaa.

Ei siis ole vaaratonta valita minkäänlaista missiä. Jokainen voitto tuo mukanaan maailman naisille itkua ja hammastenkiristystä.

Broileri keventää kodin ruokapöytää

Suomalaisen ruokailutavat ja -tottumukset ovat yhtä kankeita kuin asianomainen suomalainenkin. Mitä kerran olen syönyt, sitä syön aina.

Epäluuloinen suhtautuminen ruokatottumusten muuttamiseen on tehnyt sen, että vihannekset tulevat suomalaiseen ruokapöytään varmasti, mutta niin kovin hitaasti.

Kevyempään ruokavalioon niinikään kuuluva broileri eli syöttökananpoika kamppailee urheasti. Mutta toki voittoisasti. Sillä siipikarjanlihan kulutus maassamme on noussut lähes kaksinkertaisesti parin viime vuoden aikana.

Ei anneta kuitenkaan tuon alkukappaleessa mainitun ”lähes kaksinkertaisesti” hämätä. Muutetaan tuo kaksinkertaisuus kiloiksi ja katsotaan asiaa sen jälkeen. Suomessa syötiin viime vuonna siipikarjan lihaa 800 grammaa vuodessa henkilöä kohden. Ruotsissa kulutus oli kolme ja puoli kiloa.

– –

On myöskin hartaasti valitettava, että monet broilerin kasvattajat ovat jättäneet kauppavalmiiden eläinten vatsoista pois sisäelinpussit.

Todelliset herkkusuut pitävät kananpojan maksaa, kaulaa, sydäntä ja kivipiiraa erikoisen makeina paloina.

Liftausta ei voida rajoittaa eikä kieltää

Hämeenlinna (HS)

Liftaus on kansainvälinen ilmiö, jonka kieltäminen tai rajoittaminen on mahdotonta. Kieltoa pitäisi pystyä myös valvomaan.

Väkivallan syyt yhteiskunnassa eivät ole uhrissa eivätkä liftaamisessa, vaan jossain syvemmällä, todetaan Peukalomatkat ry:n Hämeenlinnassa pitämän neuvottelukokouksen julkilausumassa.

”Viimeaikaiset ikävät tapaukset liftauksen yhteydessä ovat herättäneet aiheellista keskustelua väkivallasta yleensä, mutta hyökkäykset liftausta vastaan ovat käsien pesua todellisista ongelmista.”

”Peukalomatkat ry haluaa osaltaan olla vähentämässä niitä riskitekijöitä, joita liftatessa saattaa esiintyä, kouluttamalla ja kasvattamalla jäseniään. Opastusta on annettava myös korrektissa liikennekäyttäytymisessä ja näin autetaan liikenteen sujumista”, todetaan lisäksi.

Uudet tietokirjat etsivät sijaansa

Facta. Tietosanakirja 1—10. Tietosanakirja Oy.

Uusi tietosanakirja valmistui jokin aika sitten. Kymmenen osaa, miltei 6 000 kaksipalstaista sivua, yli 80 000 hakusanaa. Ulkoasu moitteeton ja tyylikäs, suunnittelijana Alfons Eder.

Vaikka Facta ei ilmestynytkään luvatussa vuodessa vaan kahdessa, oli sen ripeä valmistuminen silti osoitus hyvän ennakkovalmistelun ja tehokkaan toimitusorganisaation merkityksestä.

Lupaamassaan tuoreudessa kirja sen sijaan hyvin pysyy: monien taulukoiden tiedot ovat viime vuodelta, minkä monien pienempien tietokirjojen tekijät pankoot merkille. Niissähän usein tarjotaan kymmenenkin vuoden takaisia tilastotietoja.

Olen käyttänyt Factaa ensimmäisen osan ilmestymisestä alkaen ja ollut tyytyväinen.

Tämä keskisuuri tietosanakirja soveltunee varsin hyvin keskeiseksi tiedonlähteeksi jokaiseen perheeseen, missä on vähänkin tarvetta järjestetyn tiedon käyttämiseen.

– –

On vain toivottava, että mahdollisimman monet lukijat oppivat täten tarjottua tietoa käyttämään hyväkseen.

Tässä taidossa Suomen kansa on kustantajan arvelujen mukaan toistaiseksi peräti kehno.

Tangoa torilla ja kiertoajeluja Turun päivänä

Turku (HS)

Nenä viimasta punaisena tanssivat turkulaiset sunnuntaina tangoa torillaan ja jonottivat raitiovaunuihin.

Heikin markkinat tansseineen, prankkarijuhla ja kiertoajelut kokosivat kymmenet tuhannet kaupunkilaiset keskustaan viettämään syksyistä Turun päivää.

Heikin markkinat Turun kauppatorilla vetivät tänä vuonna väkeä enemmän kuin ennen.

Keskioluella terästettyihin markkinatunnelmiin kävi viikonlopun aikana tutustumassa arviolta 50 000 turkulaista.

Poliisin tallissa oli jo poni

”Meinaako poliisi ostaa ponin”, veistelivät Honkolan miehet hevoshuutokauppaan liikennettä ohjaamaan tulleelle poliisille.

Huuli kääntyi kuitenkin veistelijöille itselleen. Poliisin tallissa on jo poni. ”Olisittepa nähneet, kun se veti yhdentoista hehtaarin heinät karhelle”, kehui vanhempi konstaapeli Aarne Seppälä poniaan.

Kolmekymmentäkolme hevosta ja ponia oli tarjolla sunnuntaina näiden vuosien suurimmassa hevoshuutokaupassa Urjalan Honkolan kartanossa. Kartanossa kasvatettujen ja koulutettujen hevosten hinta nousi aina 6 000 markkaan yksilöstä riippuen, poneista maksettiin 3 000 markkaa ja varsoista 2 000 markkaa.

Osa hevosista ja poneista myytiin vasta huutokauppatilaisuuden päätyttyä niin sanottuna jälkikauppana.

Iltaan mennessä lähes koko tarjottu erä oli saatu kaupaksi.

Jo riittää päänsilittely

Laki sellainen ja pian, että kuolemantuomio jokaiselle pahoinpitelijälle ja raiskaajille, ei niitä kannata sääliä ja harkita, mikä tuomio olisi sopiva.

Turvallisuus on taattava veronmaksajille, ennen kuin on myöhäistä, kyllä niitä päitä on jo tarpeeksi silitelty, että riittää.

Joka päivä samaa. Kaameata luettavaa, niin kuin nytkin sen pikku tytön järkyttävä kohtalo.

A. H.

Armeijan voi kuitata laulaen

Beach Boys -yhtyeen laulajalle Carl Wilsonille on oikeudessa myönnetty lupa esiintyä vankiloissa, sairaaloissa ja orpokodeissa armeijaan liittymisen asemesta.

Tuomari sanoi myöntäessään ainutlaatuisen luvan, että tämäntapaista viihdettä tarvittiin vankiloissa. Hän muistutti mieliin Attican vankilan tapahtumat. Siellä 41 ihmistä sai surmansa vankilakapinassa.

Wilson kieltäytyi armeijaan liittymisestä ensi kerran vuonna 1967 sanoen vastustavansa kaikkia sotia. Hän kieltäytyi myös siviilipalveluksesta.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone