Pukevan rakennuksessa 4 ostoskerrosta ja suuret paikoitustilat.

Pukevan uuden tavaratalon ensimmäinen rakennusvaihe on valmistumassa. Rakennuksen 12 kerroksesta neljässä on myyntiä. Kolmessa alimmassa on varastoja ja viiteen ylimpään tulee Helsingin suurin rakennuksessa oleva autojen paikoitusalue.

Uusi muotitavaratalo valmistuu Kaisaniemenkadun, Vuorimiehenkadun ja Fabianinkadun väliselle tontille.

Rakennus valmistuu kolmessa osassa. Ensimmäiseksi on rakennettu nykyisen tavaratalon taakse tuleva osa Fabianinkadun varrelle, seuraavaksi rakennetaan nykyisen tavaratalon paikalle tuleva osa Kaisaniemenkadulle ja lopuksi Vuorimiehenkadulle tuleva osa. Ensimmäinen osa on viimeistelyä vailla valmis ja se avataan yleisölle 1.10.

Tavaratalon pääurakoitsijana toiminut Peruskiila Oy on jättänyt konkurssihakemuksen. Rakennustoiminta ei kuitenkaan keskeytynyt: Pukeva vastaa tällä hetkellä itse palkanmaksusta 150 entiselle Peruskiilan työläiselle.

Lisävero karsii Pohjanmaan mattokutomoita

Seinäjoki (HS)

Etelä-Pohjanmaan useat mattokutomot ovat tuotannon supistuksen edessä pisteveron vuoksi.

Monet suuremmista kutomoista ovat jo pakkolomauttaneet työntekijöitään kysynnän supistuttua. Kaikkein ensimmäiseksi jäävät työtä vaille alihankkijoina kotonaan työskentelevät mattokutojat.

Tilanne Etelä-Pohjanmaan mattokutomoilla on pisteveron takia erittäin vaikea. Yhtiöt korostavat maassa olevan noin pari sataa mattokutomoa ja näillä työssä pitkälti toistatuhatta ihmistä.

Lähes kaikki yritykset ovat pieniä, joten yrityskuolema odottaa pian montaa naista. Alihankkijakutojien määrä tällä alalla on kaikkialla huomattava.

Sairaalalaitoksen tasapuolisuutta epäillään yleisesti

Suuri osa suomalaisista tuntee epäluottamusta sairaalalaitoksen ja sen henkilökunnan tasapuolisuuteen.

Vain 40 prosenttia 20—60-vuotiaista luottaa siihen, että kaikki ihmiset saavat sairaaloissa osakseen yhtäläiset palvelut.

Tampereen yliopiston tutkimuslaitoksella tehdyn laajan sairaalasosiologisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että vain seitsemän prosenttia kansalaisista pitää sairaalalaitoksen toimintaa moitteettoman oikeudenmukaisena ja virheettömänä.

Suunnilleen viidennes epäilee, että potilaita kohdellaan sairaaloissa usein väärin tai epäoikeudenmukaisesti.

Ylimpään sosiaalikerrostumaan kuuluvat luottavat tasapuolisuuteen jonkin verran yleisemmin kuin muihin sosiaaliryhmiin kuuluvat. Isoa eroa ei kuitenkaan ole.

Ihmiset epäilevät sekä lääkärien, sairaanhoitajien että terveyssisarten hoitopalvelujen tasapuolisuutta.

Kohtelun tasapuolisuutta epäillään vielä enemmän. Ihmiset uskovat, että sairaanhoitajat ja etenkin lääkärit antavat köyhille, vanhoille, aborttipotilaille ja työläisille huonompaa hoitoa kuin rikkaille, lapsille, synnyttäjille ja virkamiehille.

Koko päärata valmis sähköliikenteeseen ensi vuoden alussa

Uudelleen rakennettu päärata on kokonaisuudessaan valmis sähköjunaliikenteeseen ensi vuoden alussa.

Helsingin ja Riihimäen välille sähköjunien tulo samoin kuin liikenteen nopeuttaminen tapahtuu vaiheittain. Ensimmäinen aikataulurakenteen perusmuutos on vuoden 1972 toukokuun lopulla. Siihen saakka sähköjunat noudattavat nykyisiä aikatauluja.

Keväällä toteutettavan aikataulumuutoksen ansiosta Helsingin—Riihimäen välillä sähköjunien vuorotiheys on 30 min klo 6—18 ja 60 min muuna aikana.

Helsingin ja Riihimäen väliseen liikenteeseen asetetaan kahdentyyppisiä paikallisjunia, asemajunia ja seisakejunia. Asemajunat pysähtyvät vain asemilla Pasila, Kerava, Järvenpää, Jokela, Hyvinkää ja Riihimäki. Matka-aika päästä päähän on noin 60 min sekä Helsingin ja Hyvinkään välillä noin 50 min.

Alkuvaiheessa vilkkaimpien aamu- ja iltaruuhkien aikana on pakko vielä käyttää entisin aikatauluin dieselvetureiden vetämiä junia, kunnes niiden tilalle saadaan sähköveturit vuonna 1973—74, jolloin matka-aika lyhenee.

Parhaillaan modernisoidaan 4-akselisia henkilövaunuja paikallisliikenteeseen soveltuviksi. Vaunuja käytetään vastaisuudessa nimenomaan sähkövetureiden vetämissä ruuhka-ajan pitkissä junissa.

Helsingin ja Hiekkaharjun välillä rakenteilla oleva kolmas raide saataneen käyttöön ensi keväänä. Uuden raiteen ansiosta voidaan pääradan läpäisykykyä lisätä nimenomaan aamu- ja iltapäivän ruuhkatunteina. Keravalle saakka kolmas raide valmistunee suunnitelmien mukaan vuonna 1976.

Paikallisliikenteessä käytettäviä sähköjunia on tähän mennessä valmistunut lähes 30 kaksivaunuista yksikköä. Sen lisäksi on tilattuna 10 junaa. Valtion vuoden 1972 tulo- ja menoarvioesityksen mukaan junia hankitaan vielä 20 kpl lisää, jolloin niiden kokonaismäärä nousee 60 kappaleeseen.

Tähän mennessä valmistuneiden sekä meneillään olevien töiden ja suunnitelmien toteuduttua rautatiet pystyvät pääradan liikenteessä kaksinkertaiseen kuljetussuoritteeseen nykyisiin liikennemääriin verrattuna.

”Punaiset paholaiset”

Valtion rautateillä liikkuvat ”punaiset paholaiset” on tarkoitus siirtää vähitellen lyhyille, korkeintaan 300 kilometrin pituisille matkoille. Tämän jälkeen rautateillä siirrytään tavallisiin runkojuniin, jotka liikennöivät kiito- tai pikajunina.

VR:stä kerrotaan, että runkojunat voivat joustavammin kuin kiinteät kiskobussit palvella vaihtelevia matkustajamääriä, koska vaunuja voidaan lisätä ja vähentää tarpeen mukaan.

Valtion rautatiet on tilannut Valmet Oy:n lentokonetehtaalta kuusi teräsrakenteista ravintolavaunua. Vaunujen valmistuminen on kuitenkin viivästynyt, joten tämän vuoden puolella niitä ei saada vielä käyttöön. Ensimmäisten kahden vaunun odotetaan valmistuvan ensi vuoden toukokuuhun ja muiden neljän vuoden kuluessa.

Vuosaari on vielä ehyt alue

Erilaisia viheralueita voitaisiin suunnitella näinkin: malliksi on valittu Vuosaari alueellisen eheytensä takia.

Suurin osa Vuosaarta sai ensimmäisen asemakaavansa pari vuotta sitten. Loppuosan kaava saanee vahvistuksensa ensi vuoden alussa. Alue on rakennettu valtaosiltaan 6—8 vuotta sitten.

Yhtään puistoa ei ole vielä rakennettu kaupungin toimesta. Riittävien puistojen, ulkoilualueitten ja retkeilyalueen rakentaminen on vielä mahdollista, vaikkakaan alueita puistoihin ei löydy täyttä määrää.

Niitä ranta-alueita, jotka olisivat sopivia retkeilyalueiksi, uhkaa muuttuminen kaupungin ja Valmetin teollisuus- ja telakka-alueiksi.

Itä-Helsingin pakottavaan retkeilyaluetarpeeseen ei saada kunnollista ratkaisua, vaikka kaikki itäisen puolen ranta-alueet varattaisiin retkeilykäyttöön. Vajaus jää vielä sittenkin huomattavaksi.

Kaupungin päättäviä elimiä on jälleen kerran autettu perusteellisesti perehtymään teollisuuden laajentamistarpeeseen, mutta mikään virasto ei ole auttanut heti perehtymään virkistysalueitten yleistilanteeseen ja puutteisiin.

Korkeasaaren lautta ajaa aina ylinopeutta

Helsingin Korkeasaaren lautta on varsinainen vauhtihurjastelija: se ylittää suurimman sallitun nopeuden kaksinkertaisesti.

Törkeästä varomattomuudesta liikenteessä tuskin on syytä puhua, vaikka lautan päälliköt rikkovatkin rajoitusta päivittäin jokaisella vuorolla täysin tietoisesti.

Poliisilaitos on näet tarkasti perillä lautan ylinopeudesta, mutta ummistaa autuaasti silmänsä.

Lautan reitti Pohjoisrannasta Korkeasaaren rantaan on 1 400 metriä. Jos lautta noudattaisi nopeusrajoitusta, niin matkaan kuluisi noin 11 minuuttia. Kuitenkin se kulkee välin muutaman sekunnin tarkkuudella kuudessa minuutissa eli noin kahdeksan solmun keskivauhdilla.

”Jos me noudattaisimme rajoitusta, niin ihmiset joutuisivat odottamaan kauan ja molemmille laitureille kertyisi pitkiä jonoja. Sunnuntaisin me ajamme jatkuvasti edestakaisin, ja silloin nopeusrajoituksien noudattaminen aiheuttaisi täydellisen sekamelskan”, lautan päällikkö sanoo.

SOK vähentänyt tuontiaan 25%

Kouvola (HS)

”SOK on vähentänyt ulkomailta tuontiaan tämän vuoden loppuun mennessä lähes 25 prosenttia pyrkiessään mukautumaan valtiovallan ohjeisiin tuonnin supistamisesta”, sanoi SOK:n pääjohtaja, maanviljelysneuvos Martti Mustonen Kouvolassa lauantaina osuuskauppa Ympäristön 50-vuotisjuhlissa.

Tito pitäytyi jyrkästi sitoutumattomuudessaan

Belgrad (Erkki Pennanen)

Neuvostoliiton puoluejohtaja Leonid Brezhnev näytti saavan lähteä lauantaina Belgradista ilman minkäänlaisia konkreettisia lupauksia siitä, että Jugoslavia olisi suostunut tarttumaan siihen ”veljellisen yhteistyön käteen”, jota Brezhnev oli vierailunsa yhteydessä Titolle tarjonnut kaikilla aloilla. Päin vastoin Tito näytti pitäneen kiinni korostetusti ehdottomasta sitoutumattomuuslinjastaan.

Brezhnevin kolmipäiväisen epävirallisen vierailun päätteeksi julkaistu lyhyt tiedonanto antaa selvän viitteen siitä, että Neuvostoliiton ja Jugoslavian johtajien välisissä neuvotteluissa oli ilmennyt voittamattomia erimielisyyksiä huolimatta siitä, että Brezhnev erillisessä julistuksessa vahvisti Jugoslavian oikeuden omaan itsenäiseen linjaan sosialismin rakentamisessa.

Tiedonannossa todettiin vain yleisesti osapuolien harkinneen maiden välistä yhteistyötä sekä puolueiden välisiä siteitä. Tarkkailijat tulkitsevat tämän merkitsevän sitä, etteivät osapuolet olleet pystyneet sopimaan mistään uusista konkreettisista yhteistyömuodoista.

