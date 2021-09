Helsingin maalaiskunnan sairaalan yötä

Katriinan paikallissairaalaan Helsingin maalaiskunnassa on hankkeilla järjestyksen valvoja. Asia on vireillä kunnassa.

Sairaalassa on aika ajoin sattunut vakaviakin järjestyshäiriöitä.

––

”Pahin tapaus tänä vuonna sattui keväällä, kun jouduimme paikkaamaan juopunutta tappelupukaria. Jo tässä olisi ollut kyllin töitä, mutta varsinaisen kriisin aiheutti myös juopunut paikattavan tappelukaveri, joka hosui sairaalassa puukko kädessä. Kaiken kukkuraksi paikalla oli joukko tappelijoiden hurjistuneita omaisia”, sairaalan vastaava lääkäri vs. Leena Niinistö kertoi.

”Toinen vakava tapaus oli muutaman päivän hoidossa ollut mies, joka oli määrä siirtää alkoholistiparantolaan. Hän alkoi hätistellä ’pikku-ukkoja’ heittelemällä niitä pulloilla. Jouduimme pyytämään poliisilta apua.”

––

”Virka-avun antamisessa sairaalaan on erotettava toisistaan se, mikä kuuluu poliisitoimen ja mikä sairaalatoimen piiriin. Mielestäni sairaalassa hoidettavana olevien levottomien potilaiden rauhoittaminen kuuluu sairaalalle, ei poliisille. Vastuu potilaista on sairaalan”, sanoi Helsingin piirin nimismies Pentti Viitanen.

Ainainen nälkä ja hiki

”Miten menestyä liike-elämässä ja pysyä samalla hoikkana” voisi olla Kalle Anttilan kirjan nimi. Sen kaltaisia suunnitelmia ei kuitenkaan ole, mutta asiasta voi toki puhua.

”Minulla on aina vähän nälkä ja pikkuisen hiki. Niin on paras olla ja ajatus juoksee parhaiten”, sanoo Anttila, joka näinä päivinä on menestymässä myös vientikaupassa.

”Välttelen kaikkea herkutteleviin herroihin viittaavaa. Minulla on nykyään hyvin vähän aikaa. Vietän sen mieluiten toisin.”

”Tukalasta yksiöstä neljäänsataan neliöön” voisi myös olla muistelmien otsikkona.

”Raha on tuonut minulle lähinnä asumisväljyyttä. Se on suuriarvoinen asia. Minun elämäntavoillani tuskin vatsahaavaa tulee koskaan, mutta on myönnettävä, että olen alkanut panna asioita toiseen arvojärjestykseen kuin noina yksiöpäivinä.”

Kulta-Kalle on palannut

Lima (HS)

Puolentoista vuoden tauon jälkeen on painonnostaja Kaarlo Kangasniemi jälleen mukana suurkilpailuissa.

Jälki Limassa pidettävissä maailmanmestaruuskisoissa on entisenlaista: Kultaa tempauksessa, hopeaa yhteistuloksissa, pronssia punnerruksessa.

Entistä sarjaansa alempana (82,5 kiloa) nostava Kangasniemi on palannut huipulle.

Hämähäkin salaisuus selviää

Helsingistä löydetyn uuden, oudon hämähäkin salaisuus on selviämässä, kertoi fil. lis. Veikko Huhta eläintieteen laitokselta.

Alustavasti on todettu, että tämä Suomessa täysin uusi hämähäkkilaji kuuluu Loxosceles-sukuun, joista 70 lajia tunnetaan. Niistä ainakin neljä on havaittu myrkylliseksi.

Uusi hämähäkkilaji on tavattu Suomessa toistaiseksi vain Eläintieteen museon talosta Helsingistä Arkadiankadulta.

Englanti karkottaa neuvostodiplomaatteja

Lontoo (Erkki Arni)

Englannista karkotetaan 105 neuvostoliittolaista diplomaattia ja kaupallista edustajaa, joita syytetään vakoilusta ja sabotaasin valmisteluista.

Heidän on poistuttava kahden viikon kuluessa eikä heidän korvaamistaan sallita.

Englannin ulkoministeriö julkisti perjantai-iltapäivällä ennen näkemättömän suorasukaisen lausunnon, jossa ilmoitettiin, että karkotus perustuu neuvostoliittolaisen yliloikkarin luovuttamille seikkaperäisille tiedoille.

Kysymyksessä on korkea-arvoinen Neuvostoliiton Lontoon suurlähetystössä palvellut tiedusteluvirkailija, joka on pyytänyt ja saanut luvan jäädä Englantiin.

Kiina muuttaa YK:n ja omat roolinsa

Yhdistyneet Kansakunnat, New York (Kari Möttölä)

Kun Kiina ottaa paikkansa Yhdistyneissä Kansakunnissa mahdollisesti vielä tänä vuonna, se murtautuu uusiin ja entistä vahvempiin asemiin maailmanpolitiikassa ja mullistaa samalla maailmanjärjestön nykyiset valtakuviot.

Tämä tapahtuma päättää Pekingin hallituksen osittaisen poliittisen saarron ja avaa sille uuden toimintakentän.

Se lisää samalla YK:n tehoa neuvottelu- ja sopimuskeskuksena niin poliittisissa kuin ei-poliittisissa asioissa.

Keisari lähtee ulkomaille

Ensimmäisen kerran Japanin historiassa hallitseva keisari lähtee oman maan rajojen ulkopuolelle ensi maanantaina.

Keisari Hirohito ja keisarinna Nagako kiertävät seurueineen Eurooppaa kahden ja puolen viikon ajan. He käyvät Tanskassa, Belgiassa, Ranskassa, Englannissa, Hollannissa, Sveitsissä ja Länsi-Saksassa.

1,2 miljoonaa markkaa maksava vierailukierros on enimmälti epäpoliittinen, ja tärkein tapahtuma koetaankin jo tulomatkalla, välilaskun aikana Alaskassa.

Hirohito tapaa nimittäin presidentti Richard Nixonin Anchoragessa, Alaskassa, missä keisarillinen lentokone tekee välilaskun.

Valtionpäämiesten kätellessä voidaan aikakirjoihin merkitä sinetti todistamaan, että lopullinen sovinto maiden välillä on solmittu ja verinen Tyynen meren sota ainakin virallisesti unohdettu.

Yhteisymmärrystä löytyi Helsingissä

Yhteiselle pohjalle joillakin aloilla ilmoittivat Yhdysvallat ja Neuvostoliitto päässeensä Helsingissä päättyneellä strategisten aseiden rajoittamisneuvottelujen (Salt) viidennellä kierroksella.

Valtuuskunnat antoivat perjantaina yhteisen julkilausuman neuvottelujen kulusta.

Julkilausuman mukaan ”Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton hallitusten toukokuun 20. päivänä 1971 saavuttaman yhteisymmärryksen mukaisesti valtuuskunnat ovat käyneet yksityiskohtaisia keskusteluja kysymyksistä, jotka koskevat sopimusta ohjustentorjuntajärjestelmien (ABM) rajoittamisesta.”

”Amerikattarista tulossa toisen luokan miehiä”

Amerikassa on enemmän vihamielisyyttä sukupuolten välillä kuin Englannissa, arvelee amerikkalaisten naisten seksuaalista käyttäytymistä tutkinut englantilainen kolmikko Anna Raeburn, 27, Susan Capell, 29 ja Susan Duncan, 23.

Seksiä amerikattaret pitävät tärkeämpänä kuin romantiikkaa. Itse asiassa amerikkalaiset naiset ovat vaarassa muuttua eräänlaisiksi toisen luokan miehiksi, sanotaan englantilaisten tutkimuksessa.

Päätelmissä mainitaan myös, että amerikkalaiset naiset puhuvat itsestään auliimmin kuin englantilaiset.

Ei kiitos!

Ootteks ystävät armaat kuulleet suomalaisten versiota Middle of the Roadin ”Chirpy, chirpy, cheep, cheepistä”?

Mä en oo kuulkaa pahempaa kuullu.

Must se on erittäin hyvä piisi alkuperäisenä. Mut et joku molo menee ja levyttää sen suomeks. Ei kiitos! Se on karmee!!!

Yleensäkin menee pieleen ku joku Danny tai Kirka levyttää jonkun hyvän englantilaisen biisin suomeks.

Srr

Pitkät filmit

Juuri kun olimme tottuneet lyhytfilmeihin, on meitä alettu ruokkia pitkillä pitkillä filmeillä.

”Maastamuuttajat” kestää niin kauan, ettei ole helppoa valita mitä panisi ylleen. On ikävää kun on mennyt shortseissa ja tulee ulos räntäsateeseen.

”Aviomiehetkin” on tavallista pitempi. Eräskin menevä mies vaimoineen vietti siellä pisimmän yhteisen hetken häämatkan jälkeen.

”Kuolema Venetsiassakin” on niin pitkä, ettei toivo kenenkään menevän sinne huonossa kunnossa. Kamppailu kestää lähes kolme tuntia.

Koonnut Kari Lankinen

