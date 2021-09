Tapiolan yhteiskoulun iltalinjalaisilla ei ole tavanmukaisia lastenhoitovaikeuksia, sillä heidän 3–7-vuotiaat lapsensa ovat tervetulleita vanhempien mukana koululle.

Tänne on järjestetty lasten iltakaitsentaa siksi ajaksi, kun vanhemmat itse istuvat koulun penkillä. Kokeilu on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Iltakaitsenta aloitettiin tänä syksynä iltalinjalaisten oppilasedustajiston tehtyä asiaa koskevan aloitteen keväällä.

Yhteensä iltakoululaisia on 509, ja heillä on kaitsentaikäisiä lapsia noin 20. Iltalinjan oppilaiden keski-ikä on 21 vuotta.

Lapsi on lapsen paras kasvattaja

Lapset kasvattavat toisiaan uudentyyppisessä lasten leikkipuistossa, joka on jonkin aikaa ollut käytössä Hannoverissa, Länsi-Saksassa.

Lapsille on luotu edellytykset toimia itsenäisesti ilman ohjausta. Kieltoja ja käskyjä ei tarvita.

Leikkipuistossa on otettu huomioon pikkulasten tarpeet samoin kuin 15–16-vuotiaittenkin. On mahdollisuus leikkiä hiekkalaatikoissa, ryömiä metsän aluskasvillisuuden lomassa, pelata jalkapalloa tai pöytätennistä tai askarrella rakennusalueella. Tuloksena osa lapsia ryhmittyy itsestään kuhunkin paikkaan, vaikka mitään johtoa tai eristystä ei harjoiteta.

Jos joku lapsi ei itsestään kykene ”osallistumaan”, on paikalla aina leikkipuiston opettaja, joka voi huomaamatta auttaa.

Mukana on saksalaisten lasten ohella englantilaisia, espanjalaisia, italialaisia, kreikkalaisia ja turkkilaisia lapsia, jotka viihtyvät erinomaisesti yhdessä.

Maailma ymmällään Kiinasta

Hongkong (New York Times)

Hongkongissa olevat Kiinan asioiden tarkkailijat eivät saaneet torstaina mitään uusia vihjeitä, jotka olisivat tuoneet selvitystä Kiinassa kahden viime viikon aikana sattuneisiin kummallisiin tapahtumiin.

Tärkeimpiä näitä tapahtumia ovat Pekingissä tähän asti joka vuosi kommunistisen hallituksen vallassaoloaikana pidetyn kansallispäiviin paraatin peruuttaminen ja lentämisen lopettaminen Kiinan kaikilta lentokentiltä.

Epätavallista on myös ollut useimpien Kiinan korkeimpien johtajien poissaolo julkisuudesta useiden päivien ajan tässä kuussa. Syynä on ilmeisesti se, että he ovat pitäneet kiinteästi korkean tason kokouksia.

Hallituksen selitystä paraatin peruuttamisen syystä–että se johtui vain taloudellista seikoista–on Hongkongissa pidetty epäilyttävänä. Tarkkailijat huomauttivat kuitenkin, että se olisi voitu uskoa ellei lentokenttien sulkeminen olisi sattunut samaan aikaan.

– –

Monet länsimaiset asiantuntijat uskovat, että Kiinassa saattaa olla kehittymässä suuri poliittinen kriisi tai valtataistelu.

Arveluissa on esiintynyt myös mahdollisuus, että 77-vuotias puhemies Mao Tse-tung tai hänen seuraajakseen julistettu 63-vuotias puolustusministeri Lin Piao saattaisi olla vakavasti sairaana tai kuollut.

Pakistanilaisia ei huolita Ruotsiin

Turku (HS)

Ensimmäiset kaksi pakistanilaista saapuivat Turkuun torstaiaamuna liftaamalla. Kumpikaan ei enää ollut kyennyt jatkamaan protestimarssia. Jalat pahoin rakoilla ja kurkku kipeänä he viettivät päivän nukkumalla huoltopoliisin suojissa.

Muut 19 pakistanilaista ovat myös huonossa kunnossa, mutta aikoivat Salossa levättyään jatkaa marssiaan Turkuun läpi yön.

– –

Kumpikaan miehistä ei tiennyt, mihin matka Turusta jatkuu. He selittivät ensin odottavansa tovereitaan. Kummallakaan ei ollut passia, mutta rahaa heillä oli jonkin verran. Se on peräisin muissa Pohjoismaissa asuvilta pakistanilaisilta, jotka ovat avustaneet maanmiehiään.

Ruotsiin eivät pakistanilaiset voi Turusta jatkaa sillä ruotsalaiset poliisiviranomaiset ovat kieltäytyneet ottamasta heitä vastaan.

Huumevalistusta jaetaan kouluihin

Lähes 400 000 huumausaineista kertovaa lehtistä levitetään kansa-, oppi- ja ammattikouluihin syyslokakuun vaihteessa, kertoi sosiaalineuvos Eero Metsola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kannabiksesta, tinneristä, amfetamiinista, unilääkkeistä ja lsd:stä kertovien lehtisten yhteispainos on 750 000, ja noin puolet niistä levitetään kentälle lääkintöhallituksen, sosiaalihallituksen, raittius- ja nuorisotyölautakuntien, poliisin ja lastensuojeluviranomaisten avulla.

Tinnerin vaaroja selostavan lehtisen painos on 250 000. Sosiaalineuvos Metsola pitää tinneriä ja hashista pahimpina huumausaineina maassamme.

Asuntohallituksen lainat myös parempituloisille

Perhekohtaisten asuntolainojen läpimurtoa valmistellaan asuntohallituksessa. Päälainatyypin, pitkän talokohtaisen lainan tilalle tulisi keskimäärin kolmen vuoden rakennusaikainen laina, joka talon valmistuttua korvattaisiin perhekohtaisilla lainoilla.

Samalla tulorajat porrastettaisiin tehokkaammin siten, että nekin, jotka nyt jäävät asuntohallituksen taulukkojen ulkopuolelle, saisivat lisää lainamahdollisuuksia.

Uudistus voi tulla voimaan jo ensi vuoden asuntorahoja jaettaessa.

Uudistuksen tavoitteena on saada huonosti liikkeelle lähtenyt henkilökohtaisten lainojen järjestelmä pyörimään, kertoi asuntohallituksen rahoitusjohtaja Kalevi Sassi.

Lisäksi sillä pyritään ratkaisemaan tuottajien rakennusaikaiset rahoitusvaikeudet, jotka saattavat olla hyvinkin pahoja.

Pienituloiset selvillä hinnoista

Pienituloiset ja usein kaupassa asioivat seuraavat hintoja tarkimmin. Hinnankorotuksista ollaan melko hyvin selvillä. Jokapäiväisten elintarvikkeiden ja kalliimpien tuotteiden hinnanmuutokset tiedetään parhaiten.

Naiset tietävät jonkin verran miehiä paremmin jokapäiväisten elintarvikkeiden nousun, ilmenee Kuluttajaneuvoston teettämästä tutkimuksesta.

Pienituloiset ja maaseudulla asuvat tietävät voin hinnan muita useammin. Nakkien hinta on epäselvä kaikissa väestöryhmissä.

Naiset, keski-ikäiset, työväestö ja pienituloiset ovat parhaiten selvillä maidon hinnasta.

Miehet, nuoret ja kouluja käyneet puolestaan tietävät kahvikupillisen hinnan parhaiten.

Koonnut Pasi Oikarinen

