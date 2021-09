Yli 400 jäi työttömäksi

Kotka (HS)

Jo muutamia vuosia rahoitusvaikeuksien kanssa ponnistellut kotkalainen Oy Gutzeitin Laatikkotehdas jättää keskiviikkona konkurssihakemuksen.

Yhtiön 406 työntekijää sanottiin irti tiistaina. Velat, joista yhtiö ei pystynyt suoriutumaan, noussevat useisiin miljooniin markkoihin. Suurinta osaa irtisanotuista työntekijöistä uhkaa pitkäaikainen työttömyys, sillä avoimia alan teollisuuden työpaikkoja ei Kotkan seudulla ole tarjolla.

Konttorityöntekijöiden kohdalla on tilanne sama. Rakennusteollisuus voinee sijoittaa osan työttömiksi jäävistä. – –

Yhtiön konkurssianomuksen ajankohdan ratkaisivat pääomia vaativat syksyn raaka-ainekaupat ja rimalevymyynnin pieneneminen. Tietojen mukaan rimalevyjen markkinointi on tänä vuonna laskenut 15 prosentilla.

Gutzeitin laatikkotehtaan osakkeet ovat nykyisin Jensenin perheen hallussa. Yhtiö on perustettu 1912. Vuonna 1941 osakkeet siirtyivät sodan poliittisen tilanteen seurauksena silloiselle isännöitsijälle konsuli Olav W. Jensenille ja tämän perheelle.

Yhtiö käytti valmistamiensa laatikoiden raaka-aineena pääasiassa sahateollisuuden ylijäämää. Mutta tuotantosuunta on muuttunut useaan otteeseen.

Ansa Ikonen, 35

Kaikki rakastavat oli Ansa Ikosen varhaisimpia elokuvia. Hänen vereksin roolinsa teatterissa on Moliéren Ihmisvihaajan Célimene.

Célimenenä hän viettää 35-vuotista taiteilijajuhlaansa Kansallisteatterissa maanantaina 4. lokakuuta. Juhlaa vietetään teatterissa, mutta epäilemättä katsomoon kokoonnutaan juhlimaan yhtä paljon elokuvan kuin näyttämönkin Ansa Ikosta.

Suomalaiset näytelmäkirjailijat aloittavat 50-vuotisjuhliensa vieton Ansa Ikosen juhlan päivämääränä. Yhteensattuma osuu naulan kantaan. Suomalaisen elokuvan moninkertainen suosikkitähti on yhtä selvästi ollut kotimaisen näytelmän kiintotähti.

Serpin kauniista Katariinasta Waltariin, Turjaan, Kivimaahan, Simo Penttilään. Hänen elokuviaan on nelisenkymmentä, kotimaisten roolien lukua kukaan tuskin on laskenut.

Juhlarooli taas edustaa klassillisen komedian osuutta hänen teatterielämäkerrassaan, ja sekin on siinä muuan leimallinen luku. Jopa niin, että juhlissakin on klassikko seurannut toista: 35-vuotisjuhlan Moliére 25-vuotisjuhlan Sheridania.

Jakomäen sorakuopat edelleen uimapaikkoina

Jakomäen sorakuoppia hoidetaan edelleen uintipaikkoina kunnes uintimahdollisuus saadaan muulla tavoin järjestetyksi. Asia oli tiistaina esillä Helsingin kiinteistölautakunnassa. Sorakuoppiin hukkui toissakesänä kahdeksan henkilöä ja myös sen jälkeen on sattunut onnettomuuksia.

Sorakuopat sijaitsevat Jakomäen lähiön vieressä Helsingin kaupungin ja maalaiskunnan rajalla. Helsingin maalaiskunnan valtuustossa on tehty aloite kuoppien täyttämiseksi. Maalaiskunta on myös lopettanut uimakoulujen järjestämisen sorakuopilla.

Helsingin urheilu- ja ulkoiluviraston mukaan ei missään virallisessa päätöksessä ole osoitettu Jakomäen hiekkakuoppia uimapaikoiksi.

Kuopat ovat lisäksi täynnä kaikenlaista törkyä. Ne eivät millään muotoa täytä uimapaikoille asetettuja vaatimuksia. Mm. toissakesänä sukelsi poika veden alle tynnyriin, tarttui kiinni ja hukkui.

Lappuliisojen maksumääräyksiä laiminlyödään

Pysäköintivirheistä annettuja maksukehoituksia laiminlyödään Helsingissä.

Elokuun aikana jätti kolmekymmentä prosenttia maksukehoituksen saaneista asian hoitamisen määräajan sisällä.

Helsingin kiinteistölautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle lisätyövoiman palkkaamista maksukehoitusten perimistehtäviin.

Helsingin maalaiskunnan lastentarhoihin mahtuu vain puolet hakijoista

Vain niukasti yli puolet hakijoista voidaan sijoittaa lasten päivähoitolaitoksiin Helsingin maalaiskunnassa. Huonoin tilanne on Hakunilassa ja paras Kirkonkylässä. Kunnan nykyinen keskus Tikkurila on toiseksi huonoin.

”Viimeisissä sisäänkirjoituksissa Hakunilan lastentarhaan haki 166 lasta. Hoitopaikkoja on kuitenkin vain 75. Hakijoista voitiin näin sijoittaa ainoastaan 38,3 prosenttia", kertoi maalaiskunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Sven-Erik Järvinen.

Tikkurilan alueella hoitopaikkaa haettiin 137 lapselle. Sijoittaa voitiin 65. Seuraavina alapäässä ovat Martinlaakso ja Kaivoksela. Edellisessä haki 151 ja pääsi 75. Jälkimmäisessä hakijoita oli 205 ja sijoitettuja 105.

Kunnan päivähoitopaikkojen 5-vuotisohjelma käsittää uusia paikkoja 1090 kappaletta. Määrä edellyttää 15 laitoksen rakentamista.

Lapinlahden taidevalimo ajautui konkurssiin

Lapinlahden taidevalimon viimeinen suuri työ kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen Virvatulien valaminen pronssiin on vienyt maan tunnetuimman taidevalimon konkurssitilaan.

Samalla hetkellä, kun Lapinlahden uudella juustolarakennuksella vietettiin tiistaina tehtaan vihkiäisjuhlaa, käänteli taidevalaja Pekka Halonen murheissaan kengänkärjellä kipsin kappaleita tyhjällä pihamaalla.

”Jouduin palkkaamaan Virvatulien kiireisen aikataulun takia kesällä 10 miestä. Heistä viisi on vielä Tampereella viimeistelemässä veistosta.” ––

Lapinlahden taidevalimo on ollut nykyisellä paikallaan rautatieaseman edessä vuodesta 1953 lähtien. Sitä hoiti silloin Elias Halonen, kuvanveistäjä Arttu Halosen serkku vuonna 1964 tapahtuneeseen konkurssiin saakka, Taidevalaja Pekka Halonen on kuulua lapinlahtelaista Halosten taidesukua. Hän on Teodor Halosen poika ja maalaa itsekin.

Pekka Halonen kertoi, että maan kahden muun taidevalimon Suomen kuvainveistäjäin liiton Helsingissä sijaitsevan taidevalimon ja Järvenpään taidevalimon työmiehet ovat saaneet oppinsa Lapinlahdella. Myös näillä valimoilla on nyt käytössä Lapinlahden valimon kehittämä vahavalumenetelmä.

1500 lehmän navettaa puuhataan Kärsämäelle

Oulu (HS)

Kärsämäen kunta tullee tekemään maatilahallitukselle esityksen 1500 lypsylehmän koneellistetun navetan perustamisesta Kärsämäelle. Aloite on yksityisen kuntalaisen tekemä ja kunnan elinkeinolautakunta on suhtautunut suopeasti siihen.

Asian käsittelyssä toivotaan maatilahallituksen edesauttavan yhteisnavetoiden rahoituskysymysten järjestämistä. Kokeiluluontoiseksi aiotussa navetassa tulisi aloitteentekijän Veikko Martikaisen mielestä selvittää suuren yksikön koneellistus-, kannattavuus- ja työvoimakysymyksiä.

Yhteisnavetan osakkaina olisivat viljelijät osuuskuntineen ja järjestöineen. Navetta ehdotetaan rakennettavaksi kolmessa 500 lehmän yksikössä.

Kuopion viimeinen vossikka lopetti

Kuopion viimeinen pika-ajuri eli ”vossikka” Ville Lappalainen löi rukkaset naulaan tiistaina. Samalla kaupunki menetti katukuvaansa olennaisena osana kymmeniä vuosia kuuluneet vossikat. Syynä lopettamiseen oli pika-ajurin ammatin huono kannattavuus ja se ettei kaupunki ole antanut tukeaan.

Koonnut Jarkko Rahkonen

