Ulkomaisen esikuvan mukaan on Helsinkiin ruvennut syntymään bingohalleja, joissa voi bingota aamuvarhaisesta iltamyöhään.

Poliisilaitos on parin viime kuukauden aikana myöntänyt luvat lähes kymmenelle uudelle pelihallille. Tavallisia bingolupia ei sen sijaan ole anottu uusia.

Bingonpelaamisen voi nyt aloittaa Helsingissä arkisin yhdeksältä aamulla ja lopettaa ennen puolta yötä. Sunnuntaisin pelaamaan pääsee vasta puolelta päivin.

Esimerkkiä koko päivän pyöriviin pelihalleihin ovat niiden pitäjät ottaneet lähinnä Ruotsista ja Englannista, missä bingohallit saattavat olla auki pitkälle aamuyöhön.

Innoittajana on ilmeisesti ollut myös ulkomaisten hallien suosio ja näin ollen hyvä tuotto.

”TPS on Suomen mestari”

Mikkeli (Voitto Sulander)

Todennäköisesti ensimmäisen kerran jalkapallohistoriassamme nähtiin mestarijoukkueen murjottavan kymmenen minuuttia viimeisen ja ratkaisevan mestaruussarjaottelun jälkeen.

Näin kävi kuitenkin Mikkelissä.

Turun Palloseuran nuoret, taitavat pelaajat eivät olleet tyytyväisiä maalittomaan tasapeliin Mikkelin märällä ja niljanteisella ruoholla.

HIFK johti heidän mielissään yhä 1—0 ja uusintaottelu kajasti edessä.

Vasta sen jälkeen, kun tulokset Lahdesta ja Tampereelta osoittivat ansaitun mestaruuden todeksi, vapautuivat mielet.

Mestareiden murjotus tapahtui onneksi pukusuojassa, mutta sitä riemuisampi joukkue olikin, kun 1—1 tasatulos Lahdesta kuulutettiin ja joukkue marssi uudelleen kentälle tuhatpäisen yleisön juhlittavaksi.

”Jalkapalloilun Suomen mestaruuden on voittanut Turun Palloseura,” kuulutti kovaääninen kylmästi, mutta turkulaisittain niin lämpimästi.

Tv vuokrataan ennen myyntiä

Pisteveron kolhimat televisiokauppiaat ovat jo löytäneet keinon tuntuvasti pudottaa veroa omalta osaltaan.

He vuokraavat television kolmeksi kuukaudeksi ennen sen myyntiä. Näin ollen kaupanteon hetkellä televisio on vanha ja voidaan myydä ilman lisäveroa. Vain vuokrasta maksetaan pistevero, joka on silloin vähäinen osa myyntihinnasta menevästä verosta.

Menettely todetaan täysin lailliseksi liikevaihtoverotoimistossa. Jos televisio on vuokrattu kolmeksi kuukaudeksi se on jo käytetty. Sama pätee esittelylaitteisiin, todetaan.

Vuokra luvataan myös vähentää myyntihinnasta, jos kauppa syntyy. Televisio on koko ajan asiakkaan käytössä.

Et-kokous Suomeen ehkä jo ensi kesänä

Neuvostoliiton hallitus on amerikkalaislehden New York Timesin kirjeenvaihtajan mukaan suostuvainen siihen, että suunniteltu Euroopan turvallisuuskonferenssi pidetään Helsingissä ja että Suomen hallitus lähettää kaikkien Euroopan maiden sekä Yhdysvaltain ja Kanadan ulkoministereille kutsut saapua kokoukseen.

Helsingissä päivätyssä kirjoituksessaan New York Timesin kirjeenvaihtaja sanoo Suomen hallituksen olevan halukas pitämään valmistelevan kokouksen Helsingissä jo ensi vuoden tammi- tai helmikuussa.

Varsinainen konferenssi pidettäisiin joko ensi kesänä tai alkuvuodesta 1973.

Paasio väläytti hallituksen eroa

Hallituksen eroa ja uusien vaalien mahdollisuutta väläytti sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Rafael Paasio sunnuntaina Oulussa.

Hänen mukaansa maataloustuottajien esittämät vaatimukset hyvityksen saamisesta voivat kuumentaa poliittista syksyä. Paasion mukaan sosiaalidemokraattien on vaikea myöntyä maataloustuottajien ja keskustapuolueen vaatimuksiin.

Tilanne voi johtaa hallituksen eroonkin, ”ellei mahdollisuudet ylittävistä vaatimuksista luovuta”. Samaan tilanteeseen johtaisi työehto- ja palkkapolitiikan ajaminen karikkoon.

Paasio ei sulkenut pois myöskään uusien vaalien mahdollisuutta.

Helppo pääsy korkeakouluun vie opiskelijoita Ruotsiin

Uumaja (Jorma Korhonen)

Runsaat kaksisataa suomalaista ylioppilasta etupäässä Pohjois-Suomesta ja Pohjanmaalta opiskelee Uumajan yliopistossa Ruotsissa.

Jatkuvasti kasvava opiskelijajoukko koostuu valtaosiltaan niistä, joille kotimaisten korkeakoulujen kynnys on ollut liian korkea. Tästä syystä eivät opiskelijat puhu ”aivovuodosta”, vaikka moni pitää todennäköisenä, että ruotsalainen yhteiskunta nielaisee heidät kokonaan.

Työntekijöiden ”yhteislähdön” jälkeen on alkamassa valkolakkipoikien ja -tyttöjen maastamuutto rikkaaseen naapuriin.

Rikosten selvittäminen heikentynyt Suomessa

Rikosten selvittämisprosentti on maassamme hitaasti laskemassa. Syinä ovat mm. poliisin lisääntyvä työmäärä ja työvoimapuute.

Poliisin työtä on vaikeuttanut myös se, että virkavaltaan kohdistuvat haitanteot ja väkivalta ovat voimakkaasti nousseet, viidessä vuodessa 76 prosenttia, sanoi ylipoliisipäällikkö Fjalar Jarva Vaasassa poliisin päivän valtakunnallisessa pääjuhlassa sunnuntaina.

Viitatessaan poliisitoimen kehittämissuunnitelmiin mainitsi poliisipäällikkö Jarva, että poliisimiesten puutetta voidaan korvata teknisin apuneuvoin ja koulutusta tehostamalla.

Hän kuitenkin tähdensi sitä, että tällainen ajattelu pätee vain tiettyyn rajaan asti. Meillä etsitään parhaillaan tätä rajaa.

Mammuttikisat

Münchenissä ensi vuonna pidettävät olympialaiset maksavat järjestäjille 2,5 miljardia markkaa eli neljä kertaa enemmän kuin aluksi arvioitiin. Todennäköisesti summa nousee vielä jonkin verran.

Olympialaiset ovat paisuneet kerta kerralta suuremmiksi. Osanottajia, julkisen sanan edustajia ja yleisöä tulee aina vain enemmän. Ja se merkitsee, että tarvitaan yhä enemmän toimitsijoita, katsomoita, asuntoja — sekä ennen kaikkea rahaa.

Kisojen paisumisesta on monenlaisia seurauksia. Esimerkiksi müncheniläiset järjestäjät ovat joutuneet turvautumaan elinkeinoelämän apuun. Niinpä kisat ilmeisesti muistuttavat erehdyttävästi kaupallisia messuja.

Ja mitä suurempia summia olympialaisten järjestäminen vaatii, sitä harvemmilla mailla on varaa toimia isäntänä.

Jos nykyistä suuntaa ei pystytä kääntämään, ei isännyyttä voi ajatellakaan kuin muutama rikas maa.

Moskova uhkaa kostaa Lontoon karkotukset

Moskova (Reuter)

Neuvostoliitto esitti sunnuntaina kiivaan vastalauseen Englannille 105 neuvostoliittolaisen diplomaatin ja virkailijan karkottamisesta.

Neuvostoliitto vihjaisi, että Moskovassa toimivia englantilaisia saattaa odottaa samanlainen kohtelu.

Englannin suurlähettiläälle sir John Killickille ojennettiin kirjallinen vastalause ulkoministeriössä lauantaiaamuna. Siinä kiistettiin syytös, että neuvostoliittolaisten kaupallisten järjestöjen ja suurlähetystön henkilökunta olisi sekaantunut Englannin turvallisuudelle vaarallisiin toimiin.

Englanti ilmoitti korkean neuvostoliittolaisen tiedusteluhenkilön pyytäneen turvapaikkaa maassa ja paljastaneen vakoiluorganisaation.

Syksyn sävel

Syksyn sävel valitaan jälleen Mainostelevisiossa.

Neljännen kerran aloitetaan loppukilpailu ykkösverkossa klo 21.30.

Ritva Oksasen ja Irwin Goodmanin lisäksi kuullaan kilpailijoiden joukossa lauluyhtye Cumulusta, Jukka Kuoppamäkeä, Jarno Sarjasta, Markku Aroa, Tapio Heinosta, lauluyhtye Lasasia ja Raimo Inkistä.

Kissa kuukauden lentokoneen runkorakenteissa

Kukaan salamatkustaja ei liene saanut parempaa kohtelua kuin Garunkel, joka sai löytämisensä jälkeen lentää ensimmäisessä luokassa istuen kauniin lentoemännän sylissä.

Kissa Garunkel haukotteli ja kehräsi tyytyväisenä virkailijoille, jotka saattoivat sen koneeseen matkalle isäntänsä Steve Smirnoffin luo Anchorageen, Alaskaan.

Garunkel yritti päästä Alaskaan jo elokuun 19. päivänä. Kissa onnistui kuitenkin pääsemään ulos häkistään jossakin Chicagon ja Alaskan välillä ja pujahtamaan suuren lentokoneen runkorakennelman sisälle.

Garunkel vaelsi lähes kuukauden ajan Boeing-747 koneen sokkeloissa sen lentäessä New Yorkiin, Chicagoon ja Aasiaan. Matkustajat kuulivat silloin tällöin naukumista suoraan päittensä yläpuolelta.

Kun 747 tuotiin huoltoon syyskuun 12. päivänä, todettiin Garunkelin olevan yhä hengissä. Eläinsuojeluyhdistyksen virkailijat houkuttelivat sen ulos piilopaikastaan syyskuun 15. päivänä. Huolellisen hoidon jälkeen kissa lihoi yli kaksi kiloa.

Matka Alaskaan isännän luo tapahtui lentoemäntä Darlene Jevenen sylissä. Viereiselle istuimelle ensimmäisessä luokassa oli sijoitettu silkkinen tyyny, jossa Garunkel saattoi nukkua kyllästyttyään Darlenen silitykseen.

Koonnut Kari Lankinen

