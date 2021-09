Turvallisinta on sijoittaa lapsi etupenkille omaan turvaistuimeensa selkä menosuuntaan päin. Markkinoilla on kolme hyväksyttyä tyyppiä, joista kuvan Klippan maksaa 170 mk.

Lapsi ei saa enää istua sylissä auton etuistuimella. Sen kieltää äsken voimaan tullut asetus moottoriajoneuvoasetuksen muutoksesta.

Lapsesta etupenkillä yksin ilman turvalaitteita asetus ei sen sijaan puhu mitään.

Asetuksen muutos on aiheellinen, sillä iskunvaimentimena äidin sylissä istuva lapsi on valitettavan yleinen näky liikenteessä.

Jälkimmäisessä tapauksessa on vain vedottava vanhempien vastuuntuntoon: lapset taakse tai luotettavaan, asiantuntijoiden hyväksymään turvaistuimeen.

Suojattoman lapsen istumista auton etupenkillä asetus ei siis kiellä. Mutta on edesvastuutonta sijoittaa lapsi paikkaan, joka on kaikkein vaarallisin.

Lainlaatijat harkitsivat kyllä täydellistä lapsen etupenkkikieltoa asetusta muotoillessaan.

”On olemassa autoja, joissa ei ole istumatilaa muualla kuin edessä. Täytyyhän lapsenkin silloin jossakin istua. Koska pykälät ovat rankaisevia, ei voitu tässä vaiheessa mennä näin perusteellisiin kieltoihin”, sanoo ylitarkastaja Jarmo Hirsto liikenneministeriön tieliikenneosastolta. – –

Turvaistuimen puuttuessa pientä lasta olisi pidettävä sylissä, mutta vain takapenkillä.

Testattuja turvaistuimia on Suomessa saatavana kolmea tyyppiä. Hinta liikkuu 140 ja 176 markan välillä. Näiden lisäksi on markkinoilla epälukuinen määrä lasten turvaistuimen nimellä kulkevia istuimia, jotka on kuitenkin syytä kiertää kaukaa, niin vaarallisia ne ovat.

Hämähäkkejä tulvii eläintieteen laitokselle

Toistakymmentä hämähäkkiä ja lukuisia puhelinsoittoja päivittäin on Helsingin yliopiston eläintieteen laitos saanut sen jälkeen, kun tieto eteläamerikkalaisen myrkkyhämähäkin leviämisestä Suomeen julkistettiin.

Toistaiseksi ei kuitenkaan myrkyllisiä ruskohämähäkkejä ole löytynyt muualta kuin laitoksen rakennuksesta, kertoo fil.lis. Veikko Huhta.

Tavallinen huonehämähäkki muistuttaa erehdyttävästi myrkyllistä ruskohämähäkkiä, mutta on pienempi, kahdeksansilmäinen ja kiiltävän tummanruskea.

Ruskohämähäkki on parin sentin mittainen, himmeänruskea ja sillä on vain kuusi silmää.

Kunnille etuoikeus maan lunastukseen

Kunnat tarvitsevat lunastusoikeuden kaikkeen siihen maahan mitä ne tarvitsevat taaja-asutukseen ja sen laitoksiin.

Tätä Ruotsin esimerkin mukaista maapoliittista uudistusta toivoo oikeusministeri Mikko Laaksonen (sd).

Torstaina viimeistä päivää ministerinä ollut Laaksonen sai kuntien maahankintakomitean ensimmäisen osamietinnön. Hän piti sen esityksiä ”varsin varovaisina” ja suositteli jatkossa esimerkin ottamista Ruotsista.

Komitea esitti, että ”tietyillä paikkakunnilla ja tietyissä oloissa olisi kunnille tarpeen antaa etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa.”

Siirtotaloilla ohi tonttipulan

Rakennussäännöt on saatava kansainvälisellä tasolla sopusointuun. Tämä oli Vancouverissa äskettäin pidetyn kansainvälisen asuntorakentamista käsitelleen kokouksen yksimielinen kanta.

Nyt ajetaan rakennusbyrokratian ja tonttipulan ohitse Yhdysvalloissa siirtotaloilla. Tämä voi tietysti tapahtua Suomessakin, totesi kokoukseen osallistunut asuntohallituksen rahoitusjohtaja Kalevi Sassi. – –

Siirtotalojen etuna on halpa hinta ja haittana tästä huolimatta korkeat pääomakustannukset. Tämä ilmenee valtiot kand. Veijo Mannisen viimeksi ilmestyneessä ”Rakennustekniikka”-lehdessä julkaistusta kirjoituksesta.

Jos siirtotaloilla onnistutaan kiertämään ympäristön ja luonnon säästämiseksi tarkoitettuja säännöksiä, ne tulevat joka tavalla laskettuna yhteiskunnalle kalliiksi.

Siirtotalo maksaa Mannisen tietojen mukaan keskimäärin 25 000 markkaa eli noin 400 markkaa neliömetriltä. Paikallaan rakennetun omakotitalon vastaava neliöhinta ilman tonttia on noin 700 markan vaiheilla. – –

Mutta ennen kuin siirtotalot alkavat ajella spontaanisti maanteillämme, olisi syytä kehittää ympäristölle ystävällisempi tapa tyydyttää pientaloon pyrkiviä.

Puurivit takaisin Mannerheimintielle ja Erottajalle

Mannerheimintien eteläosa ja Erottajankatu saavat takaisin keskikaistan puurivinsä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi torstaina asiaan liittyvän ehdotuksen.

Puuriveillä on Mannerheimintien eteläosan keskellä vanha perinne niiltä ajoilta, jolloin silloinen Heikinkatu oli kaksiosainen.

Ehdotus pyrkii palauttamaan kadun keskiosan puukujanteen ja liittämään sen Mannerheimintien eteläosan ja Erottajankadun poikkikatuihin ja puistikoihin.

Liikennevalot Mannerheimintien ja Aleksin risteykseen

Aleksanterinkadun ja Mannerheimintien risteykseen asennetaan liikennevalot. Päätöksen tästä teki kaupunkisuunnittelulautakunta torstaina.

Samassa yhteydessä levennetään Vanhan Ylioppilastalon puoleista Mannerheimintien suojakoroketta siten, että sen leveys on suojatien kohdalla noin kaksi metriä.

Tämä saadaan aikaan kaventamalla ajorataa niin, että sen leveys suojatien kohdalla on yhdeksän metriä.

Kaivokadun ja Mannerheimintien liittymän eteläistä suojatietä levennetään siten, että se on entisen kuuden metrin sijasta 10 metriä.

Uusien liikennevalojen alustavat kustannukset ovat 70 000 markkaa ja voidaan rakentaa vuonna 1972.

Makeisteollisuus on vaikeuksissa

Makeisteollisuus on joutunut vaikeuksiin Suomessa, todetaan Elintarviketeollisuusliitosta.

Vaikeudet johtuvat kohonneiden kustannusten aiheuttamista lisämenoista, joista ei ole saatu korvausta.

Ulkomaisten raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nouseminen lisää kustannuksia huolimatta Suomessa sovellettavasta hinnanerojen tasausjärjestelmästä, todetaan liitosta.

Makeiset ovat olleet hintasäännösteltyjä devalvaatiosta lähtien. Lisäkustannuksia aiheuttavista menoista ei makeisteollisuudelle ole annettu korvausta, liitto toteaa.

Viime vuonna makeisteollisuus maksoi valmisteveroa lähes 40 milj. markkaa. Makeisten verotus heijastuu kulutuksessa henkeä kohden. Niissä maissa, joissa verokanta on korkea on kulutus pieni ja päinvastoin.

Suomi on suklaan kulutuksessa alhaisimmalla tasolla koko Länsi-Euroopassa.

Sveitsissä syödään suklaata asukasta kohden 8,2 kiloa vuodessa, Englannissa 5,8 kiloa, Ruotsissa 5,3 kiloa ja Tanskassakin — joka on suklaan kulutuksessa jälkipään maita Euroopassa — 3,7 kiloa. Meillä tämä kulutus on 1,7 kiloa vuodessa.

