Tukiaisen "Virvatulet" syttyivät Tampereen päivänä

Suomalainen sotilas sai muistomerkkinsä 17. Tampereen päivänä perjantaina. ”Virvatulet”-veistos on Aimo Tukiaisen tekemä ja sen sijoituspaikka on Koskipuisto Tammerkosken rannalla lähellä Hämeensiltaa.

Tampereen päivänä paljastettiin myös Tampereen tiiliteollisuuden muistomerkki Lemminkäisenkadun pohjoispäässä Kalevassa. Tampereella lähes parin vuosisadan ajan jatkunut tiilien tuotanto päättyi vuoden 1969 syksyllä.

”Virvatulet” on valettu pronssiin ja veistos painaa yli 9 600 kiloa. Sen korkeus on neljä metriä ja ympärysmitta 11 metriä.

Veistoksen nimi viittaa tarinoihin, joissa kerrotaan, että taistelujen tauottua taistelukentän yllä leijui yöllä aavemaisia virvatulia. Muistomerkkiin onkin asennettu joukko kätkettyjä valaisimia.

Suomalaisen sotilaan muistomerkki herätti Tampereella viime vuosikymmenen puolivälissä melkoisesti poliittissävyistä keskustelua. Näin siitä huolimatta, että veistos ei viittaa erityisesti mihinkään kansamme historialliseen tapahtumaan eikä ole minkään yksityisen sodan tai sotilaan kunniaksi tarkoitettu.

”Tämä taideteos on omistettu suomalaiselle sotilaalle, niille eri aikakausien miehille ja naisille, joiden osana on ollut antaa suurin uhri, minkä puolesta yksilö kansakunnan osana jonkun asian puolesta peruuttamattomasti vaikenee”, sanoi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, päätoimittaja Vilho Halme veistosta paljastaessaan.

Kuvanveistäjä Tukiainen on itse sanonut, että veistos on hänen oma näkemyksensä sodan olemuksesta. Se on vastalause kriisitilanteille, joita hänen kansansa ei tahtonsa voimallakaan ole voinut välttää.

Kompassi tarpeen

Maija Hollmen-Bärlund

Tuntui siltä, että koko Helsinki oli Pukevan uuden tavaratalon avajaisissa perjantaiaamuna; niin valtava tungos vallitsi Kaisaniemenkadulla.

Ministeri Olavi J. Mattila puhui lehvin koristellussa pöntössä katukäytävällä erikoisen ilahtuneena siitä, että kauppaneuvos Ruben Jaari on ihastunut kotimaiseen tavaraan.

Ylipormestari Teuvo Aurakin oli mukana. Hän taas riemuitsi tavaratalon uudesta paikoitustalosta ja muistutti vielä, että metron aukko tulee aivan lähelle tätä ostopaikkaa.

Kaupunkilaiset iloitsivat taas siitä, että tuli uusi paikka, jossa on valtavasti tavaraa ja kaikki ehdottomasti kaupan.

Nappiosastoa kohti sai monikin luotsata itseään tungoksen ollessa parhaimmillaan. Houkuttimina olivat tietysti lukuisat suuren tavaratalon lupaamat lahjat. Tuli emäntää Tikkurilasta taksilla, niin kivaa on saada ilmaiseksi.

Juhlan juhlaksi teki vasta töyhtöhattuun ja vanhan ajan henkeen pukeutunut Jussi Jurkka, joka julisti talon avatuksi entisajan hyvään henkeen. (Oli yllättävää nähdä hänet niin rauhallisena heti Verta käsissämme -elokuvan jälkeisenä aamuna).

Myöskin Kai Pahlman oli joukossa mukana, musisoikin ensivisiitin kunniaksi. Nyt on pääkaupungissa neljä isoa tavarataloa ja kilpailu senkun kasvaa.

Henkireikä helsinkiläisille

Sipoon kunnan alueita haluaisivat sekä Helsinki että Kerava. Rakentamattomat maa-alueet ja veronmaksukykyinen väestö ovat houkuttimina. Hyvät liikenneyhteydet antavat mahdollisuudet teollisuuden ja asutuksen kasvulle. Virkistysmahdollisuudet ovat hyvät.

”Sipoota ei hajoiteta rajanmuutoksin tai suunnittelemattomalla rakennustoiminnalla. Sipoo kehittyy, mutta pysyy silti vihervyöhykkeenä kaupunkien keskellä, ja tarjoaa henkireiän helsinkiläisillekin”, sanoo kunnanjohtaja Erik Melén.

Sipoon kunta on jo vuosien ajan sanonut suurrakentamiseen halukkaille ulkokuntalaisille jyrkästi ”ei”. Rakentamista ja teollisuudenkin vastaanottoa on rajoitettu rakennuskiellolla.

Sipoossa on nyt noin 12 000 asukasta ja vain yksi varsinainen keskuspaikka, Nikkilä. Vuonna 2000 asukkaita on arvioitu olevan 30 000 ja kaksi pääkeskusta, Nikkilä ja Söderkulla, sekä pienemmät keskukset Talma ja Östersundom.

”Sipoo on kehittynyt voimakkaasti, vaikka monet helsinkiläiset näkevät sen pysyneen paikallaan ja samana kuin mitä se oli joitakin vuosikymmeniä sitten”, sanoo 30 vuotta kunnanvaltuuston puheenjohtajana toiminut professori Allan Sirén.

Kirjalainausta puhelimella

Painetun tiedon välittäminen puhelimitse aloitettiin perjantaina pohjoismaiden teknisten pääkirjastojen välillä. Välitykseen käytetään telefaksimilelaitteita, joilla tekstit ja piirrokset siirretään lähettäjältä vastaanottajalle.

Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Trondheimin teknisten korkeakoulujen kirjastot osallistuvat Nordforskin järjestämään kokeiluun. Vuoden pituisen kokeilun avulla yritetään selvittää asiakkaiden pikajäljennösten tarve. Lisäksi tutkitaan kustannuksia ja jäljenneverkon kehittämisen tarpeellisuutta.

Jäljennösten pikavälityksen tarpeen arvellaan kasvavan, kun keskuskirjastot saavat tulevaisuudessa suoran yhteyden suuriin kansainvälisiin tietojärjestelmiin.

Tukholman teknisen korkeakoulun kirjastolla on jo yhteys Euroopan avaruustutkimusjärjestön tietopankkiin.

Telefaksimilelaitteita tarvitaan Nordforskin mukaan saman verran kuin kaukokirjoittimia 5-10 vuotta sitten. Teknilliset keskuskirjastot välittävät nykyään asiakkailleen satojatuhansia jäljennesivuja kaukokirjoittimella saatujen tilausten perusteella.

Keskiolut Ruotsissa nuorison ongelma

Keskioluen kulutus ja väärinkäyttö nuorison keskuudessa on lisääntynyt niin, että keskioluesta on tullut nuoriso-ongelma, toteaa Ruotsin alkoholipoliittinen komitea.

Keskiolut tuli Ruotsissa elintarvikekauppoihin 1. lokakuuta 1965 ja lisääntyneen mallasjuomien käytön johdosta on alkoholijuomien kokonaiskäyttö 15 vuotta täyttänyttä ruotsalaista kohden noussut jyrkästi.

Ruotsissa saa ensi helmikuun alusta lähtien myydä keskiolutta vain 18 vuotta täyttäneille henkilöille, jos alkoholipoliittisen komitean valtiovarainministerille jättämä osamietintö toteutetaan.

Lisäksi komitea ehdottaa, että keskioluen käyttöä koskevaan valistuskampanjaan olisi myönnettävä 3,5 miljoonaa kruunua (2,9 mmk).

Perunamestaruus kepulikonstein

Englantilainen Tom Cooke joutuu luopumaan perunanistuttajan maailmanmestarin tittelistä, koska hänen on katsottu saavuttaneen arvon kepulikonstein.

Ex-mestari tosin itse väittää kivenkovaan, että hän on onnistunut kehittämään ennätysmäisen 485 kilon sadon kuudella siemenperunalla.

Perunakilpailun sääntöjen mukaan kukin kilpailija saa istuttaa kuusi siemenperunaa, minkä jälkeen voittajaksi julistetaan se, jonka istutus on tuottanut suurimman sadon.

Cooken havaittiin istuttaneen sallittujen lisäksi monta säkkiä siemenperunoita palstalleen. Englannissa annetaan ankarat rapsut vilpillisille perunakilpailijoille.(Reuter)

Koonnut Jarkko Rahkonen

