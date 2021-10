Danny Kaye on valmis tulemaan Suomeen, kunhan taataan, että hänen näytöksensä tuottaa tarpeeksi lasten hyväksi.

Danny Kaye saapuu Suomeen esiintymään YK:n lastenavun hyväksi 5.—6. marraskuuta.

"Hänen saapumisensa on täysin varma, jos esiintyminen saadaan kannattavaksi", kertoi Suomen YK:n lastenavun pääsihteeri Gunvor Hustich.

Danny Kaye on jälleen lahjoittanut kuukauden työpäivät UNICEFille. Ehtona on kuten ennenkin, että hänen esiintymisensä tuottavat mahdollisimman paljon varoja niille lapsille, joiden puolesta hän UNICEFin kautta työskentelee. Hänen esiintymisestään neuvoteltiin Helsingissä maanantaina.

”Danny Kayen puolesta saapuminen on selvä, meidän on vain järjestettävä tulot”, totesi pääsihteeri Hustich. ”Haluaisimme hänen tietysti esiintyvän televisiossa.”

”Danny Kayelle on suunniteltuna esiintyminen Hollannissa heti Suomen vierailun jälkeen. Siellä hän esiintyy suuressa teatterissa ja televisiossa. Katsojat pyydetään lähettämään viisi guldenia. Ensimmäiset 1 500 lähetystä oikeuttavat teatterilippuun ja loput menevät suoraan lastenavulle. Esiintymisen lasketaan tuottavan hyvin."

”Emme pysty enää järjestämään teatteria, mutta neuvottelemme parhaillaan muista järjestelyistä”, sanoi pääsihteeri Hustich. ”Toivomme sopivien keinojen löytyvän. Danny Kaye itse on valmis tulemaan.”

Ansa Ikosen lämmin juhla

Hän ei ole pelkästään vaarallisen lumoava, vaan myös vaarallisen älykäs nainen, on Ihmisvihaajan hurmaavasta Celimenestä sanottu.

Samaa saattoi sanoa Ansa Ikosesta juhlanäytännössään maanantaina. Hän räiskyi ja hurmasi jokaisen katsomossa olleen. Hänestä tuli juhlan lämmin sielu.

Ansa Ikonen on päässyt taiteilijana kypsään ikään, 35-vuotistaiteilijajuhlaan. Sen kummempia sumeilematta nykykielellä: Ansa Ikonen on makeampi kuin koskaan; lady, jolla on silmäkulmassa oikeaa seikkailumieltä salonkien kimaltelusta huolimatta.

”Olen hajota palasiksi, jännittynyt”, hän sanoi väliajalla, kun hyvät ystävät saapuivat onnittelemaan pikku kahvitilaisuuteen. ”En suinkaan vain häpäissyt teitä”, hän kysyi leikillään. Vaaleanpunainen ja turkoosi oli juhlijan näyttämöpuku. Nämä symboliset värit sopivat hyvin, nyt tuntuu menevän loistavasti.

”Kaikki ovat suudelleet Sinua poskelle tänä Iltana. Minä haluaisin valita kultaisen keskitien", sanoi Tauno Palo maanantaina Ansa Ikosen 35-vuotistaiteilijajuhlassa ja suuteli pitkäaikaista työtoveria suoraan suulle. Lämminhenkinen juhla jatkui myöhään Vaakunassa.

Seteleitä automaatista ensi kuussa

Seteliautomaattien koekäyttö alkaa tämän kuun puolivälissä. Aluksi vain pankki-ihmiset saavat nostaa tileiltään rahaa tällä tavalla. Muut tallettajat voivat liittyä automaattiasiakkaiksi parin viikon kokeilun jälkeen eli marraskuun alussa. Rahalaitokset ottavat jo vastaan asiakaskorttitilauksia.

Suomeen tulee aluksi kahdeksan seteliautomaattia. Kolmea niistä asennetaan parhaillaan Helsinkiin. Muut automaatit tulevat Tapiolaan, Turkuun, Tampereelle, Ouluun ja Kuopioon. Hankkeen takana ovat kaikki pankit.

Seteliautomaatista asiakas voi nostaa rahaa shekki-, postisiirto- tai käyttötililtään silloinkin, kun pankki on kiinni. Asiakaskortti avaa automaatin oven, jonka takana on tunnusnäppäimistö.

Asiakas ilmoittaa koneelle ensin kuinka monta 50 markan seteliä haluaa nostaa ja sen jälkeen oman tunnuslukunsa. Kerralla voi nostaa enintään 250 markkaa. Tunnusluvun voi kaksi kertaa ilmoittaa väärin. Kolmannella kerralla kone nielaisee kortin. Sama asiakas voi nostaa rahaa automaatista vain kerran vuorokaudessa.

Ruotsalaisvalmisteisia automaatteja on Suomeen tarkoitus hankkia viitisenkymmentä. Lopullisesta kaupasta päätetään kuitenkin vasta, jos nyt asennetut automaatit osoittautuvat hyviksi käytössä.

Koksi kallistuu Helsingissä

Koksin hinta kallistuu Helsingissä 20 mk tonnilta. Hintaneuvoston hintajaoston maanantaina tekemän päätöksen mukaan sekä teollisuuskoksin että lämmityskoksin hintaa voidaan korottaa: teollisuuskoksin 190 mk:aan tonnilta ja lämmityskoksin 160 mk:aan tonnilta.

Kaukolämmön ja kaasun hinnankorotukset Helsingissä hylättiin hintajaostossa.

2 000 kiloa kananmunia särkyi ojaanajossa

Lohja (HS)

Noin kaksi tuhatta kiloa kananmunia särkyi, kun rekka-auto suistui ojaan Nummen Salonkylässä Turuntiellä maanantaiaamuna noin kello neljä. Lastina oli lisäksi lohta, haukea ym. kalaa, jotka lensivät hiekkaliuskaan särkyneitten kananmunien sekaan.

Rekka-auton ojaan suistuminen tapahtui sateen liukastamalla tiellä. Autonkuljettaja oli onnistunut kuitenkin saamaan auton osittain jo pois liuskasta, mutta lasti oli siirtynyt niin, että rekka kaatui. Auto ei onnettomuudessa vaurioitunut kovinkaan pahoin.

Järvenpää, Kerava ja Tuusula mukaan tunnelihankkeeseen

Hyvinkää (HS)

Järvenpää, Kerava ja Tuusula tulevat sittenkin Päijänteen tunnelihankkeeseen. Yksityiskohtaiset neuvottelut alkavat lähiaikoina.

Tuusulan seudun vesilaitos aikoo ottaa tunnelista vettä 400 litraa sekunnissa, minkä lisäksi se välittänee Sipoon kunnalle vielä 60 litraa sekunnissa.

Tunnelin kustannukset — noin 133 milj. markkaa — jaetaan veden käytön mukaan. Tuusulan seudun kuntien osuudeksi tulisi 4,7 milj. markkaa.

Valtio apuun lunastamaan soraharjuja

Pohjois-Uudenmaan Luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä valtion ja Tuusulan kunnan pitäisi varautua lunastamaan yksityisiltä maisemallisesti arvokkaita soraharjuja.

Sama vaatimus koskee muitakin kuntia. Laajaksi paisunut soranotto on tehnyt asian erikoisen polttavaksi Tuusulassa.

