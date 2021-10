Francon tytär Helsingissä

Espanjan valtionpäämiehen generalissimo Francisco Francon tytär on saapunut yllättäen Suomeen. Vierailu, joka on yritetty pitää julkisuudelta salassa, alkoi lauantaina.

Espanjan hallitsijan ainoa jälkeläinen Carmencita, joka on Villaverden markiisitar, tuli Suomeen miehensä kanssa. Francon vävy, tohtori Christobal Martinez-Bordiu, on yksi Espanjan kuuluisimpia lääkäreitä. Kolme vuotta sitten hän teki Espanjan ensimmäisen onnistuneen sydänsiirtoleikkauksen.

Sunnuntaiaamuna pariskunta, joka asuu Espanjan suurlähetystössä Helsingissä, käveli katoliseen messuun Pyhän Henrikin kirkkoon. Heidän seurassaan olivat Espanjan suurlähettiläs Manuel Viturro vaimoineen ja tyttärineen.

Kirkossa seurueeseen liittyi mm. vuorineuvos Aarne Karjalainen Hyvon Oy:stä sekä Finnairin Madridin-toimiston päällikkö Pentti Halonen.

Kolmen mustan loistoauton kulkueena lähdettiin kohti Hankoa. Seurue vierailee Karjalaisen huvilalla maanantaihin saakka.

Kaikki asianosaiset kielsivät haastattelut toistaiseksi. He ihmettelivät asian pääsyä julkisuuteen. Heidän mukaansa asian julkistaminen tässä vaiheessa ei ole hyväksi.

Ydinvoimaloiden rakentamista verhoaa yhä salaperäisyys

Bromarv ja Inkoo (HS)

Suomen uusimpien atomivoimaloitten ympärillä on vielä salaperäisyyden verho. Voimalapaikkojen lähellä asuvatkaan eivät ole kuulleet muuta kuin huhuja.

Teollisuuden Voima Oy (TVO) pitää parin viikon kuluessa paikkakuntalaisille tiedotustilaisuuden.

Imatran Voima Oy ei myöskään ole ottanut yhteyttä väestöön, ei edes alueella vuokralla asuvaan kalastajaan.

Valkoviini vanhusten ruokavalioon

Pullakahvin sijasta vaikkapa valkoviiniä suosittelee vanhuksille Kuopion lääninlääkäri Jaakko Puittinen. Hän ehdottaa mm. sokerin saattamista samanlaisen veron alaiseksi kuin alkoholi.

Vanhusten ruokavalion uudistamista haluava Puittinen toivoo kauppoihin enemmän mehu- ja marmeladituotteita ihmisten makeannälkää tyydyttämään. Vanhusten olisi kokeiltava jotain uutta ruokalajia joka viikko. Kysymykseen tulisivat Puittisen mukaan mm. hapankaali ja lampaanliha.

Puittinen suosittelee paaston saattamista jälleen kunniaan.

Hän toivoi myös, että mummi ja vaari ohjaisivat lastenlapsiaan uusiin ravintotottumuksiin: eivät tarjoaisi enää sokeria ja makeisia, vaan esimerkiksi hedelmiä.

Tohtori Puittinen ei itse sairautensa takia päässyt lukemaan esitelmäänsä.

Telex-yhteyksiä ulkomaille lisättiin

Posti- ja lennätinhallitus on ottanut käyttöön 48 uutta telex-yhteyttä ulkomaille. Lisäjohtoja on järjestetty mm. Lontooseen, Kööpenhaminaan, Hampuriin, Tukholmaan ja Pariisiin.

Ulkomaan telex-keskuksella on uudistuksen jälkeen 208 tulevaa ja 208 lähtevää yhteyttä. Lisäksi suunnitellaan Puolaan ja Kreikkaan suuntautuvan telex-liikenteen automatisointia.

Laajennuksen yhteydessä lisätään nykyisten yhteysrekistereiden lukumäärää 24:stä 32:een.

Uudistus lyhentää vapaamerkin odotusaikaa ja nopeuttaa yhteyden muodostamista.

Silakkamarkkinat ottavat varaslähdön

Maanantaina varaslähdön ottavat Helsingin silakkamarkkinat jäävät laimeammiksi kuin vuosi sitten: silakkaveneiden määrä on vähentynyt 38:sta 33:een.

Varsinaisesti tiistaina alkavilla markkinoilla tarjotaan kaupan lähes 30 000 kiloa silakoita.

”Vähitellen nämä silakkamarkkinat kuolevat kokonaan”, sanoo Kökarista Kauppatorin rantaan moottorillaan ajanut kalastaja Axel Berglund, 60.

”Silakan menekki pienenee vuosi vuodelta. Nuoret eivät halua jatkaa näin huonosti palkattua työtä.”

Yli 100 000 juhli Tampereen päivää

Tampere (HS)

Liki 111 000 kävijää tutustui nähtävyyksiin tai osallistui muuten 17. Tampereen päivän tilaisuuksiin sunnuntaina.

Määrä on suunnilleen sama kuin viime vuonna.

Suosituin kohde oli eläintarha, jossa aikuisten lisäksi vilisteli yli 12 000 lasta.

Yleisöennätys Porin päivillä

Yleisöennätys saavutettiin tänä vuonna Porin päivillä, joiden viimeistä eli kolmatta päivää juhlittiin sunnuntaina.

Viime vuonna juhlijoita oli noin 70 000 ja ainakin ensimmäisiin tilaisuuksiin tänä vuonna osallistui väkeä viimevuotista enemmän.

Pori-seuran tietojen mukaan on Porin päivän viettoon kymmenen viimeisimmän vuoden aikana osallistunut kaikkiaan yli puoli miljoonaa henkilöä.

Viimeistä päivää alettiin viettää jo aamusta alkaen, ja ohjelmaa riitti aina iltamyöhään saakka, jolloin pidettiin toritanssit.

Pikkulinnut pimensivät Porin

Pori (HS)

Valtaisa valonvälähdys ja yli tunnin pituinen sähkökatkos olivat seurauksensa suuren pikkulintuparven laskeutumisesta sähkölangoille Porissa.

Sähköt katkesivat Tiilimäen, Uuden-Koiviston, Tupalan ja Koivulan alueilla. Myös osa keskustaa oli pimeänä.

Silminnäkijöiden mukaan valtava joukko pikkulintuja, jotka ilmeisesti olivat muuttomatkalla, laskeutui langoille.

Valtava leiskahdus tappoi osan linnuista, mutta valtaosa niistä pääsi vielä lentoon.

Leo Kinnunen voitti Interserien

Lähes 200 000 Sveitsin frangin (yli 200 000 mk) potti on tulossa suomalaiselle rata-autoilulle kansainvälisiltä radoilta.

AAW-tallin ajajatähti Leo Kinnunen varmisti sunnuntaina Hockenheimin radalla lopullisen voittonsa Interserie-sarjassa.

Kinnuselle olisi riittänyt jo pelkkä starttiraha kokonaisvoittoon, mutta hän kaunisti loppusummaa sijoittumalla kolmanneksi.

Vietnamin sotaan heroiinin vuoksi

Sotilaiden terveydestä huolehtiva apulaispuolustusministeri Richard S. Wilbur sanoo epäilevänsä, että jotkut narkomaanit liittyvät Yhdysvaltain armeijaan vain päästäkseen Vietnamiin, jossa heroiini on halpaa.

”Uskon, että jotkut nuorukaiset ovat pyytäneet päästä Vietnamiin vain sen vuoksi, että he joutuvat käyttämään Yhdysvalloissa 200 dollaria (800 mk) päivässä heroiinimäärään, joka maksaa Saigonissa vain kaksi dollaria (n. kahdeksan mk)" sanoi tri Wilbur.

”81 prosenttia Vietnamissa pidätetyistä narkomaaneista on tunnustanut käyttäneensä huumausaineita jo ennen kuin heidät lähetettiin taisteluvyöhykkeelle," Wilbur sanoi. (UPI)

Täinmunia harjanostajille

Muuan uumajalainen tavaratalo on lopettanut Sveitsistä tuotujen hiusharjojen myynnin, koska tutkimuksissa on paljastunut, että harjoissa on täinmunia.

Kaksi harjoja käyttänyttä naista on jo ehtinyt saada syöpäläisiä päähänsä.

Harjat on valmistettu Sveitsissä intialaisista sianharjaksista. (TT).

Skippy raskaana?

Australialainen kenguru Skippy, jolla on oma tv-ohjelmansa, saattaa olla raskaana.

Skippyn kouluttajan Phil Bowerin mukaan tv-tähden raskaus varmistuu lähiviikkoina.

Skippyn seikkailuja seuraa viikoittain n. 300 miljoonaa lasta 92 maassa. (Reuter)

