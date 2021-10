Arkeologi saa jatkaa työtään

Angkorin muinaiskaupunki, jossa sijaitsee mm. kuuluisa Angkor Watin temppeli, on ollut vaarassa tuhoutua Kambodshan sodan keskellä. Neuvottelujen jälkeen ranskalainen Phillipe Groslier on kuitenkin saanut luvan jatkaa kaupungin entistämistä.

Washington (New York Times)

Pohjoisvietnamilaiset ovat myöntäneet kuuluisalle ranskalaiselle arkeologille luvan kulkea edestakaisin Kambodshassa olevien rintamalinjojensa läpi, jotta hän voisi jatkaa elämäntyötään, Angkorin raunioiden entistämistä.

Järjestelystä sovittiin viime vuonna diplomaattien Phnom Penhissä, Pariisissa ja Hanoissa käymissä kankeissa neuvotteluissa. Intian hallituksen sanotaan yrittäneen vaikuttaa pohjoisvietnamilaisiin, jotka valloittivat temppeleitä ympäröivän alueen 6. kesäkuuta 1970, jotta he sallisivat suuren kambodshalaisen työryhmän jatkaa entistämistöitä.

Arkeologi on Phillipe Bernard Groslier, 48, joka on toiminut neljä vuotta Angkorin entistämislaitoksen johtajana. Laitos huolehtii suurenmoisista Khmerin temppeleistä, muistomerkeistä ja patsaista, jotka on rakennettu Kambodshan luoteisosaan 800—1100 -luvuilla.

Ranskalaiset löysivät rauniot vuonna 1860, ja niiden entistäminen alkoi 1920-luvulla. Sitä varten perustettiin laitos, jonka rahoitus on jaettu tasan Ranskan ja Kambodshan hallitusten kesken. Groslierin isä oli entistämistöiden johtohahmona, ja hänen isoisänsä on Phnom Penhin museon perustaja.

Moraalittomuus ärsyttää Yleisradion ohjelmissa

Huono viihde, liiallinen poliittisuus ja moraalittomuus ärsyttävät eniten katselijoita Yleisradion ohjelmissa. Näin todetaan kokoomuksen, keskustapuolueen, ruotsalaisen kansanpuolueen sekä liberaalisen kansanpuolueen teettämässä Yleisradiota ja sen yleisöä koskevassa tutkimuksessa.

Tutkimuksen kohteena on ollut koko 15 vuotta täyttänyt Suomen väestö. Lopullinen näyte oli 1 337 henkilöä. Tutkimuksen on tehnyt yht. tri Osmo A Wiio. Haastattelut on viime toukokuussa suorittanut Suomen Gallup Oy.

Televisio-ohjelmia lähentyneitä henkilöitä on tutkimuksen mukaan 2,5 prosenttia yleisöstä. Heidän mielestään ohjelmat ovat parantuneet. He ilmoittivat myös seuraavansa niitä enemmän kuin aikaisemmin. Nämä henkilöt ovat tutkimuksen mukaan vähän koulutusta saaneita Pohjois-Suomen maaseudulla asuneita. Heillä ei ole puoluekantaa tai he äänestävät Smp:tä tai keskustapuoluetta.

Tutkimuksen mukaan useita satoja tuhansia ihmisiä on vieraantunut televisiosta. Heidän mielestään ohjelmat ovat huonontuneet ja he ilmoittavat katsovansa vähemmän televisiota. He kuuluvat enimmäkseen 35—49-vuotiaisiin, ovat ammattitaitoisia työntekijöitä tai toimihenkilöitä. Heidän tulonsa ovat keskiluokkaa. He asuvat enimmäkseen kaupungeissa ja äänestävät kokoomusta ja sosiaalidemokraatteja enemmän kuin muita puolueita.

Johanneksen evankeliumi mustalaiskielellä

Suomen Pipliaseuran kustantamana on valmistunut Johannesesko evankeliumos, Johanneksen evankeliumi, Suomen mustalaiskielellä.

Käännöksen on laatinut Romano Boodos -lehden päätoimittaja Viljo Koivisto , joka puhuu mustalaiskieltä äidinkielenään.

Mustalaisia on Suomessa noin 6 000 henkeä. Noin 70 % arvioidaan käyttävän heimon vanhaa kieltä, jonka lähin tunnettu sukukieli on Intian vanha sivistyskieli sanskriitti. Mustalaiskieli kuuluu siis indoeurooppalaisiin kieliin.

Mustalaiskieli on eri maissa kehittynyt eri suuntiin, joten Euroopassa puhutaan toisistaan voimakkaasti poikkeavia murteita.

Raamatun osia on käännetty Saksassa, Latviassa, Tshekkoslovakiassa, Bulgariassa. Espanjassa ja Jugoslaviassa puhuttaville murteille.

Kleopatra olikin rumilus

Kleopatralla, Egyptin muinaisella kuningattarella on satumaisen kaunottaren maine. Kleopatran kuvalla varustettuja kolikoita tutkinut amerikkalainen Edward C. Rochette väittää kuitenkin, että Kleopatra on ollut ruma kuin sammakko.

Rochette esitti väitteensä Numismatic-lehdessä, jota julkaisee arvovaltainen Yhdysvaltain numismaatikkojen yhdistys.

Rochette sanoo, että Kleopatran aikana lyötetyissä rahoissa hänen piirteensä ovat hyvin groteskit. Hänen mukaansa numismaatikot, rahojen tutkijat ja keräilijät, ovat sitä mieltä, että varhaisissa rahoissa henkilöt kuvattiin näköisiksi.

”Kleopatra on aivan klassinen esimerkki”, Rochette sanoo. ”Luuletteko, että hän olisi antanut kuvata itseään mitättömän näköiseksi, jos hän olisi ollut suuri kaunotar? Kaivertajat eivät olisi sitä uskaltaneet, ellei hän todella ollut ruma.”

Rochetten edustamaan yhdistykseen, joka on toiminut 80 vuotta, kuuluu 27 000 jäsentä. (UPI)

Suositus Martinlaakson radalle: Laiturille pääsee vain matkalipun ostamalla

Valtionrautatiet ehdottaa Martinlaakson radan asemille suljettua rahastusjärjestelmää: laitureille pääsevät vain lipun lunastaneet. Vastaavaa järjestelmää ei Suomessa ole käytössä millään asemalla.

Juuri valmistuneen Huopalahti—Martinlaakso -radan yleissuunnitelman mukaan radan kuuden liikennepaikan väliset osuudet eristetään aitaamalla rata-alue.

Nopeaksi esikaupunkiradaksi suunnitellulla radalla ei sallita myöskään tasoristeyksiä.

Vuoropysäköinti tulossa Helsinkiin

Vuoropysäköinti alkaa Helsingin kaduilla, kun liikenneministeriö on vahvistanut tähän tarvittavan liikennemerkin. Kaupunkisuunnittelulautakunta teki tästä torstaina esityksen kaupunginhallitukselle. Molemmin puolin katua pysäköidyt autot haittaavat mm. talvipuhtaanapitoa.

Asia on korjattavissa toteuttamalla ns. vuoropysäköinti, jonka mukaan autojen yöpysäköinti on sallittua vain kadun toisella puolella. Pysäköintiin varattu puoli vaihtuu päivittäin. Järjestelmä on ollut käytössä autoistuneemmissa maissa jo vuosia.

Jupperin asukkaat toivovat vesihuoltoa

Espoon Jupperin asukkaat ovat vailla vesihuoltoa. Vesi- ja viemäriverkko päättyy alueen rajalle. Paikallinen omakotiyhdistys viittaa annettuihin lupauksiin ja esittää, että vesihuoltoverkon rakentamiseen varattaisiin määrärahoja.

Jupperin omakotiyhdistys toteaa, että jatkuva jätevesien maastoon laskeminen ja lannoitteiden käyttö ovat tuhonneet virheettömän käyttöveden ja vähäsateiset vuodet kuivanneet kaivoja.

Syväporakaivoilla alueelle on saatu kohtalaista käyttövettä, mutta yli sadan metrin syvyisten kaivojen rakentaminen on niin kallista, että ainoastaan murto-osa omakotiasukkaista voi ryhtyä sellaiseen.

– –

Omakotiyhdistys toteaa, että vesihuoltoyhtiön kunnallistaminen tapahtui Jupperin kannalta huonoon aikaan, sillä viemärikaivannon pää oli vain muutamia metrejä Jupperin puolella. Sen jatkaminen on siirtynyt vuodesta vuoteen.

Asian johdosta on lähetetty useita kirjelmiä ja anomuksia kauppalan viranomaisille sekä saatu lukemattomia lupauksia ja selityksiä kauppalan viranomaisilta ja luottamusmiehiltä, omakotiyhdistys huomauttaa.

Viimeksi saadut lupaukset ovat perustuneet Espoon kauppalan pitkän ajan taloussuunnitelmaan, jonka mukaan Jupperin kunnallistekniikka rakennettaisiin vuosina 1972—74.

