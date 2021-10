Musiikkiväen vanha unelma, Helsingin konserttitalo, on toteutunut. Siinä sivussa pääsevät yhteisestä ilosta osallisiksi myös kongressien järjestäjät.

Finlandia-talo on valmis ja luovutetaan tänään perjantaina. Alvar Aallon luomus Töölönlahden rannalla on mahtava kokonaisuus, jonka odotetaan toimivan monin tavoin ja monin tarkoituksin.

Konsertti- ja kongressitaloa on rakennettu vuoden 1968 joulukuusta lähtien. Se on puolitoista kuukautta myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan, koska metallilakko viivästytti töitä.

Ensi viikolla aletaan taloon tuoda irtokalusteita, verhoja jne. Pian sinne pääsee kaupunginorkesteri harjoituksiinsa ja täysi toiminta saadaan käyntiin lähiviikkoina. Ennen joulua talossa on useita konsertteja ja kongresseja.

Tämä talo, jossa on vain harvoja suoria seiniä tai pintoja ja jossa symmetriaa ei tunneta, on eräs Helsingin kaupungin suurimmista investoinneista.

Viimeistelytöissä on parhaillaan parikymmentä henkilöä. Kun toiminta alkaa, tulee taloon hallinnollisen henkilökunnan Iisaksi konsertti-iltoina ja kongressipäivinä 20—25 naulakon vartijaa , sekä kymmenkunta vahtimestaria ja ovimiestä.

Oppikirjojen oikaisijat

Ns. taistolaiset kommunistit ovat tänä vuonna jo kaksi kertaa kunnostautuneet oppikirjojen sensoreina. Viime keväänä joutui eräs historian oppikirja heidän hampaisiinsa sen vuoksi, että kirjan tekijä ei ollut osannut stalinistien mieliksi selostaa Suomen joutumista jatkosotaan.

Tuorein eduskuntakysely koskee muuatta lukion maantieteen oppikirjaa, jossa esitettyjä, toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan valtiollisia oloja koskevia tietoja ja kysymyksiä Taisto Sinisalo Teiniliiton tukemana paheksuu.

Kirjan tekijät ovat erehtyneet väittämään, että eräät ”idän ja lännen kohtauslinjan”, entisen rautaesiripun, taakse joutuneet valtiot olisivat aikaisemmin olleet itsenäisiä valtioita.

Kouluhallitus on ryhtynyt kuuliaisesti toimenpiteisiin kyselijöiden vaatimusten tyydyttämiseksi. Itse se ei ole huomannut epätarkkuuksia kummassakaan oppikirjassa. Ne ovatkin olleet vuosikausia käytössä ja alansa suosituimpia tietolähteitä. Historian oppikirjan tekijä oli tiettävästi uusia tutkimustietoja saatuaan jo omasta aloitteestaan korjaamassa tekstiään, mutta tämä ei riittänyt.

Varusmiehen lempimuona on lihapullia ja pannaria

Jos varusmies itse saisi päättää syömästään ruuasta olisi listalla lihapullia, pannaria ja makkarasoppaa.

Vellit, puurot ja silakkalaatikko häviäisivät kokonaan. Piimäpäiviä ei enää olisi. Kahvi ei olisi petrolia, eikä tee lirua.

Armeijan muonittajat puolestaan yrittävät parhaansa mukaan pitää markat ja kalorit tasapainossa saadakseen vähäiset määrärahansa riittämään ja pojille eteen mahdollisimman monipuolista ravintoa.

Varuskuntamuonan moittiminen kuuluu asiaan. Osittain siihen on aihettakin, mutta toisaalta miehet purkavat moitteisiin yleistä tyytymättömyyttään ja koti-ikäväänsä.

Hämeenlinnan varuskunnan Suomen kasarmilla uhrataan ruokalistan laatimiseen runsaasti aikaa ja vaivaa. Lista rakentuu tarkoista mieskohtaisista gramma-annoksista.

Suomen kasarmin emäntänä on Leena Juselius. Hän on varuskunnan emännäksi varsin nuori, vasta 22-vuotias. Tavallisesti keittiöihmiset ovat useita kymmeniä vuosia tehneet työtä samassa paikassa — ja samoin menetelmin. Kasarmin komentaja, everstiluutnantti Lauri Relander pitää emännän ikää uudistusten kannalta erittäin myönteisenä. ”Kun henkilökunta nuortuu, on toivoa myös uudistuksista ruuan laadussa ja vaihtelevuudessa.”

Emännän lisäksi keittiössä häärii kolme keittäjää, yhdeksän ruokala-apulaista ja varusmiehiä tiskaamassa ja ”pottiksessa”. Heidän vastuullaan on 430 varusmiehen päivittäinen hyvinvointi.

Keitot keitetään 500 litran painekattilassa, kastikkeet ja jälkiruoat 300 litran astioissa. Maidon päivittäinen määrä vaihtelee sen mukaan onko puuroa, maitokastiketta tai muuta maltoruokaa. Viisisataa litraa ei olo lainkaan epätavallinen määrä.

Päivän ruualla vaadittavat kalorimäärät on usein täytettävä lisäämällä perunoita, leipää ja puuroja, jotta rahat riittäisivät.

Voin hinnan alennukseen 81 mmk lisää

Maa- ja metsätalousministeriö osoitti torstaina meijerivoin hinnanalennuskorvauksia varten lisää varoja runsaat 815 miljoonaa markkaa.

Maatilahallitus oikeutettiin ylittämään tällä summalla hinnanalennuskorvauksiin varattua 240 miljoonan markan määrärahaa.

Voin hinnanalennuskorvausta kiloa kohti on korotettu kahdesti tämän vuoden budjetin antamisen jälkeen, ja tämä on yhtenä syynä ylitystarpeeseen.

Tuontiomenia joulukuussa

Omenien tuonti aloitetaan tänä vuonna joulukuun alusta. Päärynöitä puolestaan aletaan tuoda lokakuun 28. päivänä. Käytäntö on sama kuin kolmena edellisenä syksynä.

Valtioneuvosto päätti torstaina alentaa päärynäin tuontimaksua lokakuun 28. päivän ja marraskuun 30. päivän väliseksi ajaksi samaksi kuin mikä se on joulukuun 1. päivästä lukien.

Omenien tuontimaksu puolestaan päätettiin alentaa joulukuun 1. päivästä sille tasolle, joka on voimassa joulukuun 10. päivästä alkaen.

Tuontimaksun alentamisella estetään omenien ja päärynöiden vähittäishintojen nousu.

Yhteinen veroäyri Helsingin seudulle

Voimatoimin aikoo Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta (YTT) puuttua Helsingin seudun kuntien kasvuun maankäyttöön, asuntotuotantoon ja kuntasuunnitteluun.

Työvaliokunnan ehdotuksen mukaan YTT laatii jo 1973 koko seudulle yhteisen asuntotuotanto-ohjelman. Ensi vuonna YTT sulattaa itseensä joukon nykyisiä yhteistyöelimiä. Tavoite on, että kaikki yhteistyö tapahtuu suoraan YTT:n kautta.

Vuonna 1974 laaditaan kaikkien kuntien yhteinen kuntasuunnitelma. Toimikunta ryhtyy hankkimaan maa-alueita yhteisiin tarkoituksiin.

Hankkeiden rahoittamiseksi suunnitellaan kuntien äyrihinnan ja taksapolitiikan yhtenäistämistä. Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta on Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Helsingin maalaiskunnan perustama yhteistyöelin.

Sen päätökset ovat suosituksia, joiden käytännössä katsotaan sitovan kuntia.

