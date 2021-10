Kuopio (HS)

Eduskuntaryhmien pitäisi varmistua siitä, että oikeisto ei pääse vesittämään sivistysvaliokunnan esitystä kouluneuvostoista, vaati Teiniliiton puheenjohtaja Erkki Liikanen tiistaina iltapäivällä Kuopion torilla järjestetyssä koulupoliittisessa Hyde Parkissa.

Tilaisuus oli kiinnostanut vain muutamaa kymmentä kuopiolaista oppikoulunuorta. Yleisökadosta huolimatta käyttivät eri oppikoulujen teinikunnat torilla kymmenkunta muuta puheenvuoroa.

”Hallituksen esitys opintotukilaiksi on sikäli parannus nykyiseen opintotukitilanteeseen, että siinä suunnataan opintotukimäärärahojen lisäys lähes kokonaan toisen asteen koulutukseen, ammattikoulujen ja lukion piiriin”, Liikanen sanoi.

Hänen mielestään kuitenkin esitetty vuosittainen opintoraha tälle asteelle on aivan liian pieni, jotta se voisi ratkaisevalla tavalla helpottaa vähävaraisten perheiden lasten opintomahdollisuuksia.

Sauna, porot ja puhtaus kiinnostivat eniten

Puhtaus, porot ja sauna ovat eniten kiinnittäneet viime syksynä vuosikokouksensa pitäneiden amerikkalaisten matkailutoimittajien huomiota maassamme.

Tämä ilmenee kirjasta, johon on koottu täällä olleiden toimittajien kirjoittamia juttuja Suomesta. Huomiota vaille ei ole myöskään jäänyt suomalaisen naisen vapaus ja suomalaisten alkoholinkäyttötavat.

Lähes jokaisessa jutussa on mukana kuvaus saunasta muodossa tai toisessa.

Todellisen jännitysnäytelmän saunassakäynnistä on lukijoilleen rakentanut New Alaskan lehden toimittaja Mike Miller. Hänen juttunsa otsikkokin on monimerkityksellisesti ”Mitä tapahtui minun, viattoman alaskalaispojan, ja hotellissa tapaamani naisen välillä svengaavassa Skandinaviassa.”

Dramaattisen otsikon jälkeen Miller kuvailee kuin jännityskirjailija matkansa saunaan. Monien vaiheiden jälkeen hän huipentaa saunamatkansa kuvauksen kuvailemalla naista jonka hän tapasi.

”Hän oli pohjoismaalainen ja tietenkin vaaleaihoinen. Hän käytti hyvin väljää asua ja sandaaleja. Hän hymyili ja nyökkäsi ohjaten samalla minut makuuhuoneeseen. Sinne päästyämme hän ensimmäiseksi osoitti vaatteitani ja sitten naulakkoa seinällä. Hänen aikomuksensa olivat erittäin selvät. Hän halusi minun riisuuntuvan.”

Tämän jännitysalun jälkeen Miller vasta kertoo mistä oikein on kysymys. Ei mistään sen kummemmasta kuin suomalaisesta saunasta ja naiskylvettäjästä.

Cumulus lemmen pauloissa

Rakkaus tuntuu nykyään olevan täydellinen patenttiratkaisu show-ohjelmien juoneksi. Ei juttua, joka ei muodossa tai toisessa perustuisi ”love-storyyn”.

Cumulus-yhtyeen ravintola Adlonissa esittämä ohjelma ei tässä suhteessa muodosta poikkeusta. Merkittävin ero niin moniin muihin rakkaustarinoihin on se että Cumuluksen ohjelma on tehty hauskasti ja ammattitaidolla.

Ohjelmisto koostuu vanhoista iskelmistä alkaen Harmony Sistersien Josefista ja päätyen uudempaan rakkauslaulutyyppiä edustavaan Chydeniuksen Sinua, sinua rakastan. Suomalaisten laulujen väliin mahtuu vielä muutamia ruotsalaisia, kreikkalaisia ja venäläisiä lauluja.

Kappaleiden valinnassa yhtye on onnistunut harvinaisen hyvin. Vauhtia ja kauniita melodioita riittää koko puolen tunnin ajaksi. Veturi-Ville, Muhoksen Mimmi ja Savotan Sanni saavat vanhemman yleisön herkästi polkemaan tahtia ja muistelemaan noita vanhoja hyviä aikoja, jolloin musiikkikin oli vielä musiikkia.

Ja tietenkin mukana on kaikissa ravintolaohjelmissa pakollinen ”härski” laulu. Lihallisesta rakkaudesta kertoo Hectorin mainiosti sanoittama Hanna Halukas, jossa asiat sanotaan niin kuin ne on.

Cumuluksen Adlonin ohjelma kertoo monipuolisesta ja kyvykkäästä yhtyeestä. Alkuaikojen tiukasti puhtaaseen kansanmusiikkiin pohjautunut ohjelmisto on muuttunut monipuolisemmaksi ja viihteellisemmäksi. Samalla on Cumulus musiikillisesti jatkuvasti kehittynyt.

Upo lopettaa radiokaupan Suomessa

Upo Osakeyhtiö aikoo lopettaa radio- ja televisiokaupan Suomessa. Yhtiö jatkaa Saloran tuotteiden markkinointia tytär-yhtiönsä kautta Ruotsissa ja Norjassa.

Upo edustaa japanilaista Hitachia, mutta yhtiöstä saadun tiedon mukaan tuotteiden markkinointi Upon kautta lopetetaan.

Upo edusti Hitachia Ruotsissa vielä runsas vuosi sitten. Edustus on kuitenkin siirtynyt ruotsalaisille.

Upo ilmoittaa jatkavansa Hitachin huoltoa. Upon luopumiseen radio- ja televisiokaupasta on vaikuttanut mm. pistevero sekä toiminnan rationalisointi.

Rovaniemelle ehkä arktinen eläintarha

Rovaniemi (HS)

Rovaniemi saanee arktisen eläintarhan lähivuosina.

Hanketta tutkineen toimikunnan puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Tuure Salo vakuuttaa olevansa varma suunnitelman toteuttamisesta jo sen erikoisluonteen vuoksi. Pohjoiskalotilla ei ole muita eläintarhoja.

Tarha saadaan Rovaniemelle aikaisintaan vuonna 1975 ja tämänhetkisten näkymien mukaan sitä ei rakentaisi kaupunki, vaan myöhemmin perustettava osakeyhtiö, johon kaupunki liittyisi osakkaana.

Eläintarhaa varten on katsottu valmiiksi noin 70 hehtaarin laajuinen alue Ounasvaaran etelärinteiltä.

Osa vanhaa Loviisaa pyritään säilyttämään

Porvoo (HS)

Muutaman talon ryhmä Degerby Gillen ympäristössä Loviisassa säilyy entisellään, jos uusi ehdotus vanhan kaupunginosan kaavan muuttamisesta hyväksytään.

Sepänkujan ja Lyhytkujan rajoittama alue on maisteri Pekka Kärjen mukaan Loviisan hieno erikoisuus. Kärki työskentelee muinaistieteellisessä toimikunnassa.

Eräät tontinomistajat ovat toista mieltä kuin Kärki. He haluavat alueelle enemmän rakennusoikeuksia.

Kaavan muutosehdotus on todennäköisesti ensi viikolla yleisön nähtävänä.

Kaavansuunnittelussa ovat olleet mukana myös maisemasuunnittelijat. Kasvillisuuteen ja meren rantanäkymiin on kiinnitetty erikoista huomiota.

Vanha kaupunginosa ulottuu etelässä meren rantaan, missä sijaitsee mm. entisiltä ajoilta periytyvän nimensä saanut Suolatori. Pohjoispuolella vanha kaupunginosa rajoittuu kauppatoriin. Muutosehdotuksen mukaan lisätään alueelle myös puita ja istutuksia.

Sahtia ja Naisen kuvioita

Suomi-Filmissä on Niilo Heino kesän aikana viimeistellyt Kansallismuseon tilaamaa kuvausta Sahdin valmistamisesta. Käsikirjoitus selostuksineen on Osmo Vuoriston, ohjaus, kuvaus ja leikkaus Heinon.

Asialliseen dokumenttisävyyn mukaillut havaintonäytteet saavat erikoisansiota ja myös vaikuttavuutta tunnetun hämäläisen sahtimestarin — iäkkään rouva Iitan, jonka mukana on myös leppoisa aviomies Aukusti — ilmeisen pätevistä puuhailuista, otteiden ohimennen kerrotuista perusteluista ja myös erilaisten reseptien erittelyistä.

Mustavalkokuvaus on tässä paikallaan ja huomattavan hyvääkin. – –

KOP esitteli äskettäin lehdistölle kaksi viimeksi kustantamaansa tiedotuselokuvaa. Molemmat ovat eastman-väriä ja lähes samanpituiset, toinen vähän yli, toinen vähän vajaat 10 minuuttia.

Filmiryhmässä ovat Aito Mäkinen ja Virke Lehtinen suunnitelleet tarkoitukseen kokonaisen pienen näytelmäelokuvan ”Naisen kuviot” (uteliaisuutta herättävä ja itse asiassa aika kohtelias nimi).

Filmin esittämissä arkipäivän tyypillisissä tapahtumissa selostetaan havainnollisesti ja hauskasti sangen monenlaisia liikepankin asiakkailleen tarjoamia palvelumuotoja.

Päähenkilö on nuori nainen, yritteliäs ja valppaasti liike-elämän rientoja seuraava kampaajatar, jota Ritva Vepsä esittää keveän luontevasti ja huolettoman arkisesti replikoiden.

Filmin tekijät johdattelevat häntä jatkuvasti tilanteisiin, joissa hän tarvitsee ja osaa käyttää pankin palveluja hyväkseen. Hän on yritteliäs ja uraauurtava, mutta sai aikaa myös lapsilleen ja kavaljeerille, kun osaa hyötyä uusista keksinnöistä.

