Lähes 40 000 punapipoista pyssymiestä aloitti tämän vuoden hirvenmetsästyksen lauantaina. Hirvet eivät olleet yhtä innostuneita metsästyskauden alkamisesta, koska saaliit jäivät melko vähäisiksi.

Ihmiset, traktorit ja kotieläimet saivat lauantaina olla vielä rauhassa. Pyssymiesten lisäksi hirvien metsästykseen osallistuivat juna ja auto.

Taipalsaaren Vehkataipaleella hirvi pakeni ajon päätteeksi maantielle ja jäi auton alle. Metsästäjien ainoaksi tehtäväksi jäi korjata saalis talteen.

Yhtä hyvä onni ei metsästäjillä ollut Toijalassa, missä Turun pikajuna kaatoi hirven. Rytäkässä hirvi murskaantui täysin ja se jouduttiin hautaamaan.

Ennätysmäisen nopeasti päättyi hirven ajo Pornaisissa. Jahti ei ollut kunnolla päässyt edes alkuun, kun jo ensimmäinen hirvi oli ammuttu. Aikaa ehti kulua 25 minuuttia.

Hirven lihasta pitävät saavat odotella vielä pari kolme päivää ennenkuin hirvenlihaa on saatavissa ravintoloista. Yleensä ravintolat pyrkivät hankkimaan hirvenlihaa mahdollisimman nopeasti. Tilanne riippuu kuitenkin ennenkaikkea hirvisaaliiden runsaudesta.

Marraskuun alussa voimaan tulleen uuden asetuksen mukaan kauden alkupuolella saa ampua vain täysikasvuisia hirviä ja vasoja vasta loppupuolella.

Tamla Motown on soul-musiikin tyylilaji. Se on myös amerikkalainen levy-yhtiö, joka tuottaa mustaa musiikkia valkoisille kuulijoille. Tamlan musiikin lähtökohdat ovat bluesissa, mutta sen ylöspano on Hollywoodin perua: välkkyviä esiintymispukuja, kalliita yökerhoja ja suuria tähtiä.

Tamla Motown on tuottanut hiukan toistakymmentä vuotta hyvää ja pahimmillaankin itseään toistavaa musiikkia. Sen tavoite on ollut selkeä: myydä levyjä.

Menestys on perustunut hyviin single-levyihin. Viime aikoina yhtiö on tuskallisesti oppinut, että lp-levy on kokonaisuus sinänsä. Suosion taannut oivallus oli, että poplevyt myydään lähinnä transistoriradioiden ja matkalevysoittimien luvatulle kansalle. Mitä enemmän kappale oli edukseen radiossa, sitä varmempi suosio.

Mikään markkinointi-idea ei olisi kuitenkaan voinut 1960-luvun alussa synnyttää neekerien omistamasta soul-yhtiöstä hyvinvoivaa liikeyritystä, ellei Tamlan talliin olisi alunperin tullut ensiluokan muusikoita.

Joku on lähtenyt ja joku on tullut lisää, mutta Tamla on kuuluisa nimenomaan Smokey Robinsonin, Miraclesin, Temptationsin, Four Topsin, Supremesin, Marvin Gayen, Diana Rossin ja Stevie Wonderin vuoksi.

Soulin olennainen tuntomerkki on basso, sykkivä taukoamaton humpsutus, joka saumattomasti liittyy muuhun rytmiryhmään ja panee ihmettelemään voiko minkään muun tahdissa tanssiakaan.

Orkesteroinnissa soulmusiikki tuntee lukuisia standardiratkaisuja. Vaskitorven törähdykset tukevat rytmiä ja samaa teemaa laulavaa solistia. Yläpuolella kaartelevat viulut ja taustakuoron äänet muodostavat vastakkaisen jännityksen. Kitaraa käytetään säästeliäästi, lähinnä alleviivaamaan.

Instrumenttisoolot ovat lähes tuntemattomia. Kaiken keskipisteenä on laulusolisti ja armottoman tärkeä taustakuoro.

Muuttohalua hillitään asiatietoja jakamalla

Emme ole tulleet estämään kenenkään pääsyä Ruotsiin töihin vaan auttamaan halukkaita mahdollisimman hyvään alkuun antamalla todenperäisiä tietoja Ruotsin oloista. Näin sanoo tukholmalainen Anita Freisting, juuri puolen vuoden tietojen jako- ja hakukomennukselle Suomeen saapunut työvoimavirkailija.

Työministeriön työnvälitysasiain toimiston päällikkö Holger Quick puolestaan kuvasi kymmenen ruotsalaisen virkailijan toimintaa työvoimapiireissä Suomessa pikemminkin Ruotsiin muuttoa hillitseväksi kuin sitä ruokkivaksi.

Ruotsin sisäministeri Eric Holmqvist ja Suomen työministeri Veikko Helle sopivat vaihtovirkailijajärjestelmän luomisesta viime vuoden joulukuussa. Kymmenen työvoimavirkailijaa koulutettiin yhteisvoimin, mutta Ruotsi ehti edelle vaihtovirkailijoittensa lähettämisessä Suomeen.

Määrärahojen puutteen vuoksi suomalaisia voidaan lähettää Ruotsiin vasta vuoden vaihteessa.

Raitiovaunuja Hämeenlinnaan

Hämeenlinna (HS)

Hämeenlinnasta tulee maan kolmas raitiotievaunukaupunki.

Hotelli Aulanko on neuvotellut Turun kaupungin kanssa sen hylkäämistä vanhoista raitiotievaunuista ja aikoo ostaa niitä kahdeksan 400 markan kappalehintaan.

Vaunut eivät kuitenkaan ryhdy liikennöimään, vaan ne viedään lasten leikkipuistoon.

Anti-EEC -toimikunta nuorison voimin

Helsingissä perustettiin Anti-EEC -toimikunta, jonka rungon muodostavat kaikkien vasemmistopuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt.

Komitea ei hyväksy Suomen suunniteltua vapaakauppasopimusta EEC-järjestön kanssa. Komitean tehtäviin kuuluu informaation jakaminen EEC:n luonteesta, tarkoitusperistä ja siitä, mitä vapaakauppasopimus merkitsisi Suomelle ja maan kansalaisille, erityisesti palkkatyöväestölle ja sen etujärjestöille.

Poliisi kaappasi IRA:n aselastin

Amsterdam (UPI)

Hollannin poliisi kaappasi lauantaina kolme tonnia aseita ja ammuksia, joiden sanottiin olleen matkalla laittomalle Irlannin tasavaltalaisarmeijalle.

Poliisi ilmoitti lisäksi, että asetakavarikon yhteydessä on pidätetty muuan amerikkalainen, jonka nimeksi mainittiin D. A. Koneg.

Aseet löytyivät charter-lennolla olleesta DC 6-koneesta sen laskeutuessa Amsterdamin Sciphol-kentälle. Kone tuli Prahasta ja kuuluu belgialaiselle Pomair-charterlentoyhtiölle

Poliisin edustaja yhdisti asetakavarikon erään David O'Connel -nimisen IRA:n johtajan äskettäiseen Hollannin-käyntiin.

Aseiden joukossa oli mm. sinkoja ja Sten-konepistooleita. Ne oli pakattu yhteensä 116 laatikkoon.

