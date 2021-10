Ceylonin Tukholman ja Helsingin suurlähettilään 15-vuotias tytär on kadonnut, ja häntä etsitään mm. Suomesta.

Suurlähettiläs Rex Koelmeyerin tytär Nina oli ennen katoamistaan vihjaissut matkustavansa Helsinkiin.

Nina Koelmeyer katosi Tukholman Strandvägenillä olevasta kodistaan viime torstai-iltana. Tukholman poliisi uskoo hänen lähteneen vapaaehtoisesti.

Suomen Interpol-toimisto sai telex-sanoman katoamisesta viime viikolla pian katoamisen jälkeen. Hälytys oli annettu kaikkiin pohjoismaihin. Tiedot kadonneesta tytöstä lähetettiin Helsingistä edelleen yleisjakeluna kaikkiin Suomen poliisipiireihin.

”Vielä ei ole mitään kerrottavaa. Varsinaisia vihjeitä ei ole tullut, emmekä voi lähteä etsimään tyttöä mistään. Emme edes tiedä, onko hän Suomessa”, sanoo toimistopäällikkö Ritva Santavuori.

Juhlavieraiden virta Iraniin katkeamaton

Iranin 2500-vuotisjuhlintapaikoille on alkanut saapua virtanaan valtioiden päämiehiä ja kuninkaallisia.

Paahtavan kuumalle Shirazin lentokentälle laskeutuu vähän väliä vieraita tuovia lentokoneita. Presidentti Kekkosta tuova kone laskeutuu torstaina kello 14.30 Suomen aikaa.

Keskiviikkona saapui lentokentälle myös Jordanian kuninkaallisen lentoyhtiön kone, ja kukapa muukaan oli ohjaimissa kuin maan kuningas Hussein, jonka seurassa kuningatar Muna on ensi kertaa virallisesti edustamassa maataan ulkomailla.

Keskiviikkona saapuvat yhteiskuljetuksella myös Skandinavian kruunupäävieraat: Tanskan kuningaspari, Norjan kuningas Olavi ja Ruotsin kruununprinssi Carl-Gustav.

Shirazin kaupungin läpi kulkee joka puoles tunti juhlava, tarkoin vartioitu autokolonna, joka vie vieraita Persepoliin.

Poikkeuksen teki Yhdysvaltain varapresidentti Spiro Agnew, joka lennätettiin helikopterilla suoraan Persepolisin telttakaupunkiin.

Shirazin kaupungin asukkaille eivät juhlat juuri sitten muuta tarjoakaan kuin näyn mahtavista autosaattueista.

Juhlapuheissa kerrotaan, miten koko Iranin kansa juhlii tätä suuruutensa merkkitapahtumaa. Mutta Shirazissakin voi tavata vielä ihmisen toisensa jälkeen, joka vieläkään tuskin tietää mistä oikein on kysymys.

Huumattu hämähäkki kutoo sekavia verkkoja

Jos hämähäkeille syötetään rauhoituslääkkeitä, ne nukahtavat. Amfetamiini saa ne hermoromahduksen partaalle. LSD saa ne täysin pois tolaltaan.

Amerikkalainen psykologi tri Peter Witt on huumannut hämähäkkejä tieteen nimessä jo 22 vuoden ajan, kertoi englantilainen aikakauslehti ”Drugs and society” lokakuun numerossaan.

Hän pitää hämähäkkejä tarkkailun alaisena alumiiniseinäisissä häkeissä. Hän on antanut niille kofeiinia, meskaliinia, hiilimonoksidia, amfetamiineja ja miltei kaikkia huumausaineita, joiden on todettu vahingoittavan ihmisiä.

Joka päivä Witt valokuvaa niiden kutomia verkkoja, jotka normaalisti ovat hämmästyttävän tarkkoja ja monimutkaisia luonnon ihmeitä. Tähän mennessä saadut tulokset osoittavat, että huumatut hämähäkit kutovat kehnoja verkkoja.

”Pilvessä” olevan hämähäkin verkko on ruman näköinen, eikä pystyisi pyydystämään edes huumattua kärpästä.

– –

”Happo” eli LSD aiheutti täysin verkkojen normaalin muodon muuttumisen. Jotkut hämähäkeistä lopettivat LSD:tä saatuaan kutomisen kokonaan ja toiset ryhtyivät valmistamaan kolmiulotteisia, selvästi psykedeelisiä verkkoja.

Ne olivat kuitenkin täysin käyttökelvottomia, kertoi Witt.

Ilman kitschiä on ikävää

Maija Hollmen-Bärlund

Jokin aika sitten julistettiin hyvä maku poissa muodista olevaksi.

Tällä hetkellä on koko kallis design-asia vaarassa, kun kitsch-muoti tulee vanhan posliinikoiran jaloilla horjuen markkinoille.

Elämähän ei ole helppoa. Kun kaikki vielä pitäisi tehdä oikeaoppisesti, puhtaasti ja maukkaasti, voi päivittäin tulla liian monia ongelmia, joista ei pysty selviämään.

Kitsch on vanhoja posliiniesineitä, joilla on upea kiiltävä pinta. Se on kimalteleva rintarossi ja pussillinen vanhoja kiiltokuvia. Se hyväksyy aivan kaiken, kunhan se on kitsch.

Kultakehyksiset maisemataulut ovat kitsch, vanha jo ullakolla romuttumaan päässyt tuoli on kitsch, vanhat ihmiset elämäntapoineen ovat kitsch.

– –

Amerikkalaisten tietojen mukaan kitsch-ihminen ei puhu paljon eikä juuri liehu tilaisuuksissa maailmalla. Hän matkustaa katsomaan Kölnin tuomiokirkkoa ja Notre-Damea ja on todella kiinnostunut Lontoon parlamenttitalosta.

Voi olla ehkä vaikeaa erottaa kitsch-ihmistä aikaisemmista camp-, jeejee- tai gogo-ihmisistä sekä jippieistä.

Kitsch-ihminen on lähinnä kuin sodan jälkeinen suomalainen: isänmaallinen, tarkka ja terve.

Duke lähti NL:sta riemusaatossa

Moskova (UPI)

Duke Ellington lähti keskiviikkona Neuvostoliitosta kuukauden kestäneen riemukulkueen jälkeen.

Kriitikot olivat hänestä haltioissaan. Yleisö oli kaikkialla hurmaantunutta.

”Hänen orkesterinsa on edustanut teknistä vapautta, virtuositeettia ja vilpittömyyttä perinteellisten jazzteosten tulkinnassa”, sanoi Tassin uutistoimiston kriitikko. ”Se osoittautui yhtä loisteliaaksi niin lyyristen, dramaattisten, kuin humorististen kappaleiden esittäjänä.”

Ellingtonin konserttilippujen kysyntä oli niin suuri, että viranomaiset järjestivät kaksi ylimääräistä iltaa kaupungin suurimmassa salissa, Luzhnikin urheilupalatsissa.

Kaikki salin 10 000 paikkaa myytiin loppuun heti.

Merestä löydetty veistos myytiin Turun museolle

Turku (Jukka Martinkari)

Turun hylkylöytöön saatiin keskiviikkona lisää valaistusta sekä samalla varsin mielenkiintoisia ja tärkeitä tietoja, jotka saattavat johtaa sekä arvoituksen syyn selviämiseen että hävinneiden esineiden ja hylyn osien kohtalon nopeaan ratkaisuun.

Hylky todettiin vanhojen maistraatin asiakirjojen perusteella hollantilaiseksi kauppa-alukseksi, joka on uponnut Turun sataman edustalle vuonna 1738.

Samalla on paljastunut seikkoja, jotka osoittavat eräiden ruoppaajalla työskennelleiden suomalaisten miesten ryhtyneen salaamaan sekä kaupittelemaan löytöjä.

Niinpä neljä miestä oli tarjonnut koristeellista veistosta Turun historialliselle museolle 10 000 markan hinnasta. Patsas saatiinkin museon haltuun, mutta siitä jouduttiin maksamaan vain 200 markkaa.

Ainakin kahteen Turun keskikaupungilla toimivaan antiikkiesineiden kauppaan on myös yritetty kaupitella sellaisia esineitä ja parruja, jotka mahdollisesti ovat peräisin Turun sataman edustalta löydetystä hollantilaisen aluksen hylystä.

Sundqvist jäi ilman tuomiota

Varusmiehenä palveleva kansanedustaja Ulf Sundqvist (sd) selvisi ilman rangaistusta poliittisesta puheestaan, jonka hän piti toissa sunnuntaina.

Sundqvistin, 26, esiintymisestä oli tehty kantelu, mutta asian annettiin raueta keskiviikkoisten tutkimusten jälkeen.

– –

Varusmiesliitto ilmaisi keskiviikkona tyytyväisyytensä sen vuoksi, että Sundqvistia – liiton hallituksen jäsen – kohtaan esitetyt syytevaatimukset ovat rauenneet.

Tämä merkitsee voittoa sille Varusmiesliiton vaatimukselle, että poliittinen toiminta on sallittava palveluksen ulkopuolella, liitto sanoi.

Ennätysten nolo loppu

Parin viikon takainen maailmanennätystehtailu urheiluveneluokissa SE ja SD sai yllättävän ja nolon lopun Suomen Moottoriveneliiton teknillisen toimikunnan moottoritarkastuksessa.

Pentti Fabritiuksen ja Leo Luukkasen todettiin ajaneen ME-ajonsa Tampereen Aitolahdessa sääntöjen vastaisilla moottoreilla.

– –

Luukkasen kohtaloksi koitui lähinnä se, että ennätyskoe tehtiin ensi vuoden mallia olevalla moottorilla.

– –

Toinenkin suomalaiselle siirtynyt maailmanennätys jäi hyväksymisanomusta vaille. Pentti Fabritiuksen todettiin myöskin ajaneen urheiluveneluokan SD, perämoottorit 500—700 sm³, maailmanennätyksen sääntöjen vastaisella moottorilla.

Koonnut Kari Lankinen

