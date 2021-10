Kekkonen palasi Moskovasta

Presidentti Urho Kekkonen toi matkatuomisia Moskovasta: Suomen ulkopolitiikalle jo aiemmin annettu tunnustus vahvistettiin. Euroopan turvakokouksen edellytyksien todettiin kehittyneen.

Nämä tuliaiset oli pakattu viralliseen tiedotteeseen, joka annettiin Iranista Moskovan kautta palanneen presidentin neuvostojohtajien kanssa käymistä keskusteluista.

Siinä todettiin mm.: ”Euroopassa tapahtuva myönteinen kehitys myötävaikuttaa suotuisten edellytysten aikaan saamiseen” Euroopan turvakokouksen järjestämiseksi ”mahdollisimman pian”.

Lisäksi vahvistetaan arviot Suomen rauhaa rakastavasta puolueettomuuspolitiikasta. Vahvistuksen perustana viitataan kahteen aikaisempaan virallisten vierailujen yhteydessä annettuun tiedotteeseen. Niissä todetaan mm., että Suomi on rauhan puolesta sotaa vastaan, eikä puolueeton sodan ja rauhan kysymyksissä.

Presidentti Kekkonen keskusteli maanantaina presidentti Nikolai Podgornyin ja ulkoministeri Andrei Gromykon kanssa.

Virallisessa tiedotteessa ei mainittu, että YK:n pääsihteerikysymys ja suurlähettiläs Max Jakobsonin ehdokkuus olisivat olleet esillä neuvotteluissa. Moskovan diplomaattilähteet ovat sen sijaan uutistoimisto UPI:n sähkeen mukaan kertoneet, että tällaisia keskusteluja on käyty.

Nuori unkarilainen kävi Kosyginin kimppuun

Ottawa (UPI)

Muuan mies huudahti ”kauan eläköön Unkari”, murtautui poliisiketjun läpi ja hyökkäsi Neuvostoliiton pääministerin Aleksei Kosyginin kimppuun Ottawassa maanantaina.

Hän sai Kosyginista niskaotteen ennen kuin turvallisuusmiehet raahasivat hänet pois. Kosyginiä tapaus järkytti selvästi.

Kanadassa virallisella vierailulla oleva 67-vuotias Kosygin oli poistumassa parlamenttirakennuksesta yhdessä vierailun isännän Pierre Elliot Trudeaun kanssa, kun hyökkäys tapahtui.

Hyökkäyksen yhteydessä pidätettiin toinenkin nuorukainen kuulusteluja varten. UPI:n valokuvaaja Jean Alaric sanoi, että hyökkääjä, joka oli pitkätukkainen nahkatakkiin pukeutunut mies, ryntäsi Kosyginin kimppuun lehtimiesten ryhmän läpi ja otti käsivarrellaan otteen Kosyginista takaa päin.

Kosyginin takki putosi harteilta. Neljä ratsupoliisin miestä ympäröi hänet heti ja johdatti hänet kiireesti sisälle parlamenttirakennukseen.

Kun poliisit raahasivat hyökkääjää pois tämä huusi, että hänen nimensä on Giza Matrai. Hänet tunnetaan Torontossa kiivaana äärioikeistolaisena ja Unkarin vapaustaistelijat -nimisen järjestön jäsenenä.

TVH kokeilee bitumitien valkaisemista

Tampere (HS)

TVH kokeilee bitumitien valkaisemista sementtilietteellä Oriveden ja Tampereen välillä. Kokeilulla pyritään pidentämään päällysteen ikää ja parantamaan liikenneturvallisuutta. Valkaistavan tieosuuden pituus on noin viisi kilometriä.

Sveitsiläinen liikenneturvallisuusvirasto on kokeissaan havainnut, että valkaistu asvaltti on tavallista turvallisempi. Se ei aiheuta pimeällä ja sateella heijastuksia.

Oriveden ja Tampereen välillä VTT:n kitkamittauksissa valkaistu pinta todettiin paremmaksi kuin pelkkä bituminen BSK-päällyste.

Bitumisorakerros kestää normaalisti vuoden tai pari. Pinnan käsittelemisen sementillä toivotaan pidentävän päällysteen ikää noin kaksinkertaiseksi.

Sementillä käsiteltävän tien bitumipinta tehdään tavallista karkeammaksi, jolloin jää tyhjiä koloja sementtiä varten.

Pakkotalletus temppunipussa

Fyysisten henkilöiden palkasta leikattava pakkotalletus suhdanteiden tasoitusta varten on edelleen valmisteltavana. Se sisältyy valtiovarainministeriön alustavaan ehdotukseen pysyvän suhdannevarausjärjestelmän luomiseksi. – –

Viime keväänä ehdotuksensa jättänyt komitea esitti, että fyysisiltä henkilöiltä perittäisiin suhdannetalletuksena enintään 10 prosenttia tuloveroa varten suoritettavasta ennakosta. – –

Maanantaina valtiovarainministeri sanoi, että hän suhtautuu edelleen tähän temppuun – fyysisten henkilöiden palkan pakkotalletukseen – varauksellisesti.

”Se on teknisesti hyvin hankala toteuttaa sillä tavoin, että sillä olisi käytännöllistä merkitystä”.

Tukeva lounaskin voi aiheuttaa kolarin

Tukeva lounas tai rasittava kuntourheilusuoritus saattaa olla syy moniin käsittämättömältä tuntuviin liikenneonnettomuuksiin, arvelee Talja.

Rasitus tai tukeva ateria voi aiheuttaa lyhytaikaisen katkon ajatus- ja havaintotoiminnassa. Tajuttomuutta ei kestä kauan mutta auto kulkee 100 kilometrin tuntinopeudella 27 metriä sekunnissa.

Asiaa ei ole tutkittu tieteellisesti mutta Taljan mukaan moni autoilija myöntää ”nukahtaneensa” muutaman sekunnin ajaessaan autoa.

Edustustilaisuuksiin viinalupa Heinolassa

Heinola (HS)

Heinolan ”kuivuus” on päättynyt. Viimeisenä Suomen kaupungeista sai Heinola oikeuden tarjoilla edustustilaisuuksissa alkoholia. Kaupunginvaltuusto teki asiaa koskevan päätöksen syyskuun puolivälissä.

Alkoholikielto on ollut voimassa vuoden 1919 kieltolaista saakka. Viimeisten 20 vuoden aikana on päätöstä yritetty muutaman kerran saada nurin, mutta raittiuden ystävät ovat aina vieneet voiton.

Raittiuspykälä on vuosien mittaan aiheuttanut useita kiusallisia ja vaikeasti selitettäviä tilanteita. Tällaisia on syntynyt ennen kaikkea diplomaatti- ja ystävyyskaupunkivierailujen aikana. Kaupungin edustusvastaanottojen järjestäminen on tuottanut ylipääsemättömiä vaikeuksia. Myös useissa suuren luokan neuvottelu- ja vierailutilanteissa edellytetään kaupungin vieraanvaraisuuteen kuuluvan vähintään lasi punaviiniä aterian ja konjakki kahvin kera.

Kyetäkseen selviämään edustusvelvollisuuksistaan on Heinolan kaupunki joutunut ottamaan ”hatun käteensä” ja keräämään nämä vieraanvaraisuuden osoitukset kaupungissa toimivilta liike- ja teollisuuslaitoksilta.

Eivätkä ole harvinaisia nekään kerrat, joissa kaupunginisät ja virkamiehet ovat joutuneet ”keräämään yhteisen kolehdin” ja maksamaan kulut omasta pussistaan tilanteen pelastamiseksi, kertoi kaupunginsihteeri Markku Lehtimäki. Näin jouduttiin tekemään mm. erään suurlähettilään vierailun aikana.

Jesus Christ – Superstar

Varsin sekavin tuntein otettiin Broadwaylla vastaan rock-ooppera Jeesus Kristus – supertähti, jonka amerikkalainen ensi-ilta oli keskiviikkona Mark Heilinger -teatterissa.

Ensi-illan alkaessa kokoontui teatterin eteen mielenosoitukseen ryhmä katolisia, protestantteja ja juutalaisia. Erityisesti juutalaisjärjestöt ovat paheksuneet Tim Ricen ja Andrew Lloyd Webberin oopperaa väittäen sen hajottavan jo vakiintuneet kristittyjen ja juutalaisten kirkkojen suhteet.

Ensi-illan keski-ikäinen yleisö ja useat arvostelijat sen sijaan kiittivät tätä uusmystistä Kristus-oratoriota haltioituneina.

