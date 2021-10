”Täällä ei ole mitään tekemistä”

Maailman satamakaupunkeja kolunneet merimiehet eivät odotakaan Helsingiltä Sankt Paulin ja Reeperbahnin värikästä tunnelmaa. Hiljainen kaupunki on silti yllätys.

Ravintoloiden kankea ilmapiiri ei viehätä, mutta muuallekaan ei oikein voi mennä, sillä merimiehille ei ole Helsingissä järjestetty juuri mitään vapaa-ajan toimintaa.

Kauppalaivaston huoltoneuvosto huolehtii ulkomaisten merimiesten vapaa-aikatoiminnan järjestelyistä Helsingissä. ”Tänä vuonna neuvosto on järjestänyt miehille neljä kiertoajelua Helsingissä”, kertoo toiminnanjohtaja Harri Kajanus.

”Lisäksi on tarpeen mukaan järjestetty urheilukenttiä kilpailuja varten. Rahapulan vuoksi ei miehille pystytä muuta järjestämään." .

Pääsihteeri Jorma Louhivuori Suomen Merimieslähetysseurasta kertoi, ettei ulkomaisille merimiehille eikä paljon suomalaisillekaan järjestetä sen kummempaa toimintaa. Helsinki on tuontisatama ja nykyaikaiset lastinpurkausmenetelmät ovat niin hyvät, että lasti saadaan rannalle muutamassa tunnissa.

”Miehille ei jää paljon aikaa kaupungin katseluun. Kirjastommekin pysyy suljettuna, koska sillä ei ole käyttäjiä. Järjestämme jouluisin joitakin tilaisuuksia, joiden yleisömenestys on ollut kohtalainen”, Louhivuori sanoo.

Helsingin ainoa paikka, joka on tarkoitettu ainoastaan merimiehille on Linnankadun merimieskoti. Asuntolassa on 66 vuodepaikkaa ja se on aina täysi. Sisäänpyrkijöitä joudutaan joka ilta käännyttämään takaisin.

Kodissa asuu Philli Pool, joka on kotoisin Madagaskarin läheisiltä Seychelles saarilta. Hän on kuukauden lomalla Suomessa ja on eräs harvoista kodin ulkomaisista asukeista.

”Helsinki on tavallinen kaupunki. Merimiehille täällä ei ole kylläkään järjestetty minkäänlaista toimintaa. Tapaan täällä suomalaisia ystäviäni. Joskus iltaisin käyn ravintoloissa, pääasiassa Kannaksessa", Pool sanoo.

”Pidän suomalaisista ja siksi vietänkin lomani täällä. Naiset ovat siistejä ja miellyttäviä, mutta kaupunki on kovin hiljainen. Aina en jaksa käydä ulkonakaan. Silloin luen kirjoja. Tällä hetkellä Monte Christon kreivi on kesken.”

Pool innostuu joskus lukemaan niin, että ei jätä kirjaa kädestään kahdeksaantoista tuntiin. ”Ihmemies”, toteaa kämppäkaveri Bengt Weckström. ”En ole koskaan ennen nähnyt moista.” Weckströminkään mielestä Helsingissä ei ole paljon mitään tekemistä.

”Kavereita voi tavata iltaisin ravintoloissa. Suosituimmat ravintolat merimiesten keskuudessa ovat Kannas ja Salve. Jos on tanssihaluja, niin tavallisesti menemme Vanhalle Robertille.” ––

Fidzi-saarelaisen Able Boxiesin suomalaiskokemukset ovat vähemmän mairittelevat. ”Olette hieman töykeää kansaa.” Samaan hengenvetoon hän sanoo silti olevansa Suomen ystävä ja todisteena esittelee seinällä roikkuvaa Suomen karttaa.

”Syynä on tietysti nainen”, Boxies toteaa. Kaapin päällä on kehystetty sievä tytönkuva. Kun laiva saapui satamaan riensi Able Boxies tapaamaan valokuvan tyttöä, jota ei ollut tavannut pitkään aikaan. Tyttö ei ollut kotona. Vanhanpuoleinen kotiapulainen pelästyi miehen tummaa ihoa ja paiskasi oven nenän edestä kiinni.

”Se ei ollut hauska kokemus. Onneksi nenäni ei litistynyt”, murahti Boxies.

Epäonnistuneen retken jälkeen hän palasi takaisin laivalle ja uhkasi nukkua loppupäivän.

"Helsinki on aivan tavallinen kaupunki. Sitäpaitsi täällä ei ole mitään tekemistä."

Marionin 10 vuotta

Paitsi, että Marion Rung esiintyy hauskasti hän myös pukeutuu hyvin, esiintymisvaatteethan ovat tärkeä osa koko näytöstä.

– Ostan aina valmiina. Haluan nähdä sen kokonaisuuden heti enkä jaksa niitä vaiheita jotka seuraavat, jos teettää ompelijalla, sanoo pian kymmenen vuotta viihteessä uurastanut Marion.

– Aika on mennyt liian nopeasti, ei oikein jaksa ymmärtää miten paljon on tapahtunut.

Marion tulee juuri Turusta Hamburger Börsistä ja jatkaa ties minne. Belgiakin odottaa ja kerran kuussa tv:n Iltapala. Hän oli myös Turun kaupunginorkesterin solistina äskettäin.

Marionissa on jotain samaa kuin Doris Dayssä, aurinkoista likkaa, jonka nähdessä tulee pakostakin hyvälle tuulelle. Sellaisille ihmisille ei voi antaa liikaa arvoa näinä murheen päivinä.

Ville ja Poju voittivat

Olimme pettyneitä Kuopion kaupunkiin vähän aikaa sitten, kun se aikoi antaa vossikka-ajuri Ville Lappalaisen mennä menojaan, viemään Poju-hevosensa makkaratehtaalle ja lopettaa epävirallisena matkaoppaana toimimisen.

Kaupunki on nyt tullut järkiinsä. Poju jää elämään ja Lappalaisen Ville on pantu, tosin UK-sopimuksen alittavalle, mutta sittenkin kuukausipalkalle.

– Aloitan työni heti kun pääsen täältä, sanoo sairaalassa verenpainetautia poteva Lappalainen. Tauti syntyi osaksi siitäkin, että kaikki alkoi ”ottaa kovasti aivoon”, valonpilkahdusta ei tuntunut näkyvän missään.

Nyt odottaa Villeä kunnostetut kärryt ja virkeä Poju sairaalasta pääsyn jälkeen. Kaupunki on kunnostanut vehkeen, jotta siinä olisi entistä parempi istua ja että Ville nyt pian toipuisi masennuksestaan.

Jouluna ryntäys ulkomaille

Tuhannet suomalaiset ovat varanneet matkalipun ”lumettomaan jouluun”. Matkatoimistojen joulumatkakiintiöt myytiin loppuun muutamassa päivässä sen jälkeen, kun ne syyskesällä julkistettiin.

Suosituin kohde on edelleen Kanariansaaret, mutta suuri joukko suomalaisturisteja menee myös Israeliin, Madeiralle ja manner-Espanjaan. Kaukoidän eksoottisimmat kohteet, Bali, Intia ja Ceylon vetävät myös hyvin, samoin Afrikka ja Bahamasaaret.

”Meri soveltuu huonosti jätemassojen kaatopaikaksi”

Meri soveltuu huonosti jätemassojen kaatopaikaksi, ilmenee lausunnosta, jonka Helsingin satamalautakunta antoi maanantaina kaupunginhallitukselle.

Erityinen toimikunta on tutkinut Helsingissä jätemassaongelmaa. Selvityksen mukaan kertyy Helsingistä vuosittain täyttöaineksia lähes miljoona kuutiometriä.

Toimikunta on esittänyt tulevaisuuden täyttömahdollisuutena meren. Toimikunnan mukaan vesialueiden käyttö avaisi ehkä uusia käyttömuotoja nykyisten maisemallisten arvojen tilalle.

Laskelmien mukaan merikuljetusten järjestäminen tulisi kustannuksiltaan kohtuulliseksi. Helsingin satamalautakunnan mukaan maamassojen kuljettaminen avomerelle tulisi kysymykseen vain siinä tapauksessa, ettei muuta ratkaisua ole löydettävissä. Satamalautakunta kiinnittää myös huomiota kustannuskysymykseen.

Anniskeluoikeudet Finlandia-taloon

Finlandia-talon yhteyteen perustetaan 360-paikkainen ravintola ”Finlandia”. Kaupunginhallitus päätti puoltaa Oy Alko Ab:lle antamassaan lausunnossa anniskeluoikeuksien myöntämistä ravintolaan.

Uuden talon avajaisjuhlallisuuksia vietetään joulukuun alkupäivinä.

Pirkkolan reitit valaistaan

Pirkkolan urheilupuiston seitsemän ilometrin pituisten maastojuoksu- ja kuntotestipolkujen valaisemiseen päätti kaupunginhallitus myöntää 200 000 markkaa.

Urheilu- ja ulkoilulautakunnan mukaan Pirkkolan urheilupuiston käyttö on tehostunut ja monipuolistunut vuosi vuodelta. Viime vuonna käytti yli 70 000 henkilöä hyväkseen puiston eri liikunta- ja virkistyspalvelukohteita. Eri pituisilla maastopoluilla ja kuntotestireiteillä käy päivittäin syyskauden aikana 3 000 henkilöä.

Euran kunta halkopulassa

Pori (HS)

Euran metsä- ja viljelysmaiden hoitokunta esittää Euran kunnan kiinteistöjen saunankiukaat korvattaviksi sähkö- tai öljylämmitteisillä kiukailla. Syynä on kunnan ilmeinen halkopula: jo paperipuitakin on jouduttu sahaamaan haloiksi.

Hoitokunnan mukaan Euran kunnalla on tällä hetkellä ainoastaan noin 1500 kuutiota halkoja ja reservileimikot kunnan metsissä ovat loppuneet.

Halkopulan vuoksi jo viime talvena mäntypaperipuuksi kelpaavasta tavarasta tehtiin halkoja.

Keittiökaapit kallistuvat

Vakiomallisten asuntokaappien kuten keittiökaappien hintoja voidaan korottaa 6 prosenttia, lupasi hintaneuvoston hintajaosto maanantaina.

Koonnut Jarkko Rahkonen

