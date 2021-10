Suuri amerikkalainen miesten muotilehti "GQ" kävi kesällä Suomessa esittelemässä amerikkalaista muotia Helsingin maisemissa. Kuvaajaksi tämä eksklusiivinen gasetta hyväksyi Caj Bremerin.

– He olivat yllättyneitä kun täällä oli kesäkuussa lämmin, luulen vähän, että he odottivat jääkarhuja ja sen sellaista, sanoo Bremer, joka valitsi maisemiksi Kauppatoria, asemaa ja lentokenttää.

Suomalaiset kuvaajat ovat korkeatasoisia, ei ole mitään häpeämistä kansainvälisten kollegojen seurassa. Sen näkee lehdestäkin. Juha Tanttu on tehnyt tunnettuun tapaansa nasevat tekstit kuviin. Mukana Tapio Wirkkala, Juhani Harri ja Marjatta Metsovaara.

Valokuva-alalla vielä pysyäkseni (se on tärkeää nykyisin kun jopa julkaisematon kuva kertoo enemmän kuin pari tuhatta sanaa asiantuntijoiden mukaan) ovat tunnetut vanhat konkarit Felix Forsman ja Otso Pietinen solmineet suhteen.

Tästä lähtien taiteilijat työskentelevät samoissa tiloissa tehden mainoskuvia ja lyhytfilmejä plus muita töitä.

Forsmanin Studio 6 oli televisiofilmi Havukka-ahon ajattelijan takana ja Pietinen tekee puolestaan vain kuvia, joten kilpailua ei tässä suhteessa pääse syntymään.

Studion tiloissa on erikoisuuksia, televisio, josta voi suoraan seurata englantilaista televisiomainontaa, joten uusia tuulia voidaan odottaa.

Palautusmaksut pian maksettu Porkkalasta

Porkkala (Kaija Aho)

Entisen Porkkalan vuokra-alueen nykyiset maanomistajat maksavat valtiolle viimeiset ns. palautusmaksut marraskuun alkuun mennessä. Alkuperäisestä 14 miljoonan markan summasta on maksamatta vielä 800 000 markkaa.

Valtio korvasi sodan jälkeen Neuvostoliiton vuokra-alueelle jääneen omaisuuden. Anomuksia tehtiin yhteensä 2250. Kirkkonummen, Siuntion, entisen Degerbyn, Inkoon ja Espoon kunnista irroitetuilta alueilta joutui muuttamaan 7300 ihmistä.

Vuokra-alue luovutettiin takaisin Suomelle tammikuussa 1956. Samana vuonna annettiin Porkkalan palautuslaki, jonka mukaan entisille asukkaille palautettaisiin heiltä jäänyt omaisuus. Ehtona oli, että he maksaisivat takaisin saamansa korvaukset.

Ensimmäiset palautusmaksut valtio sai vuonna 1959. Maksuajaksi määrättiin tästä eteenpäin 12 vuotta.

Helsingin lähiöistä muutetaan etäällekin pakoon ahtaita asuntoja ja yksinäisyyttä

Vuosia on Helsingin seutu vetänyt ihmisiä puoleensa kaikkialta maasta kuin jättiläismagneetti. Muuttajille on rakennettu kymmeniä lähiöitä.

Tämä juttu kertoo uudesta muuttoliikkeestä, ihmisistä jotka lähtevät takaisin. He eivät mene vanhalle kotiseudulleen eivätkä jätä Helsingin keskustassa sijaitsevaa työpaikkaansa. He lähtevät pois lähiöistä idylliseen Porvooseen, rauhalliseen Mäntsälään ja väljään Nummelaan.

Näiden ihmisten mielestä hyvä kylä on parempi kuin ”yhden kaupan lähiö”. Sadat perheet katsovat maaseudun tai pikkukaupungin rauhan pidenneen työmatkan veroiseksi.

VW kokeilee nestepuskureita ja korikehikkoa uudessa autossa

Jukka Miettinen

Eurooppalaiset autotehtaat ovat muutaman vuoden kuluttua todellisissa vaikeuksissa Yhdysvaltain markkinoilla, ellei USA:n senaatti ota lievennettyä ja järkiperäistä kantaa turvallisuusasioihin.

Volkswagen on tuominnut ilmatyynyn lähes täydellisesti, mutta työskentelee siitä huolimatta 500 henkilön voimalla turvallisuusauton kimpussa. – –

VW:n kehitteillä oleva turvallisuusauto on pelkkä prototyyppi, jossa kokeillaan erilaisia ratkaisuja. Tätä autoa ei koskaan panna sarjatuotantoon.

Turvallisuuslaitteiden suurimpia haittoja on niiden paino. Täysin turvallinen auto painaa tonneja, kulkee hitaasti ja kiihtyy hitaasti, ahmii bensiiniä ja murskaa kolarissa alleen kaikki itseään heikommat autot. – –

Matkustamon muodostaa erittäin jäykkä kehikko, joka antaa matkustajille suojan kaikilta suunnilta tulevilta törmäyksiltä. Koria ympäröivät kovat suojaosat, jotka ohjaavat iskut pehmeisiin vyöhykkeisiin.

Kokeilussa on otettu huomioon myös liikenteessä olevien ajoneuvojen painoerot. Mitoituksessa on suunnittelun tukena käytetty lähtökohtana jopa 120 km:n vauhdissa tapahtuvia yhteenajoja.

Puskurit on kiinnitetty runkoon teleskooppi-iskunvaimentimilla. Itse puskuri muodostaa kovan suojan, joka estää esimerkiksi pylvästä tunkeutumasta syvälle keulan sisään. Teleskoopit on täytetty nesteellä, joka törmäyksessä purkautuu ohuena sumuna pienistä rei’istä rakenteen ulkopuolelle.

Juokaamme myrkky huuliltaan

Samalla kun vanhat posliinikoirat on kaivettu päivänvaloon, on alettu mielellään kuulla myös vanhoja lauluja.

Eugen Malmstén on niitä henkilöitä joiden kohdalle on sattunut vertahyytäviä sävelmiä tai pikemminkin sanoituksia. Yksi karmeimmista ”Tappavat suudelmat” on erikoisesti jäänyt mieleen.

– Siinä join huulilta kuolettavaa myrkkyä ilta toisensa jälkeen. Nykyisellään laulua on vähän siistitty kun väkivalta ei ole yhtä muodikasta, sanoo Eugen, joka jatkuvasti esiintyy ympäri maata.

– Ihmiset pyytävät tänään juuri niitä vanhoja lauluja, joiden sanoihin suhtaudutaan nyt toisin. Ne voivat olla jopa huvittavia, vaikka niissä puhuvat tosimmat tunteet.

Epäonnistunut rakkaustarina on totta vie parempi laulun aihe kuin onnellinen suhde. Me suomalaisethan emme oikeastaan siedä nähdä onnea ympärillämme. Jos sitä löytyy on meillä valmiina monet selitykset, joiden avulla voidaan romuttaa tuo luulo.

– Välillä vaikutti siltä kuin popmusiikki olisi peittänyt kaiken muun. Minun onnekseni ei niin käynyt, muutoinhan olisin työttömänä.

Kohtalokasta Sambaa ja Stadin kundia pyydetään myös usein. Meidän kaikkien oma Eugen antaa sitä mitä pyydetään. Hän on kitsch ja miksei myrkkyä joisi huulilta jos ne ovat oikean punaiset ja malliset. Yksi kunnon pusu on parempi kuin tuhat pluttanaa, sanoo vanha sananlaskukin.

Eugen oli eilen Lempäälässä ja tänään Forssassa.

Neule kuuluu alusvaatteen kuvaan

Neulemuoti alkoi alusvaatteesta ja siihen se on jälleen uudelleen palannut. Kehä on kiertynyt umpeen, mutta siihen väliin on mahtunut paljon erilaisia vaiheita. Toiset niistä ovat olleet onnistuneita ja vieneet pukeutumisen asiaa tavalla tai toisella eteenpäin.

Tämän syksyiset suomalaiset trikoomallistot heijastelevat vaateajattelun vaikeuksia ja kriisiaikaa. Nyt jos koskaan, on kuluttajan syytä harkita, mitä hän todella haluaa ja mistä haluaa maksaa. Laadusta, helppohoitoisuudesta vai muodikkuudesta. – –

Kasvatus ei voi olla vapaata eikä myöskään muoti. Juuri nyt on muotia tunnustaa halveksivansa muotia.

Valmistajat ja kauppa ovat ymmärrettävästi täysin ymmällään tästä toitotetusta vapaudesta. Toisaalta ne pyrkivät seuraamaan aikaansa ja julistavat ettei muotia nyt ole ja toisaalta luetellaan hengästyneenä, mitä kaikkia ihanuuksia muoti meille nyt sallii ja tarjoaa. – –

Alusvaatemalliston enemmistönä olivat rauhallisen yksinkertaiset, turhista rimssuista vapaat asut. Liekö sitten johtunut niiden henkilöiden omasta mausta, jotka näytteet eri trikootehtaitten mallistoista olivat valinneet tekstiilivaltuuskunnan esittelyyn. – –

Materiaalipuolen kehittelyssä ovat tehtaat ilmeisesti nähneet vaivaa, joskaan tuskin kaikkea mahdollista.

Miellyttävältä vaikuttaa uusi materiaali jossa on 67 prosenttia polyesteria ja 33 pros. puuvillaa. Tämä neule on ohutta, lähes läpikuultavaa, pehmyttä ja kevyttä.

Mukavalta vaikuttaa toinenkin, tosin jo aikaisemmin mukana ollut materiaali, jossa on puolet raionia ja puolet puuvillaa. Jatkuvasti on seitinohut kreppineulos, crepesette hyvin suosittua. Onneksi on kuvassa mukana myös rehellistä puuvillaa ja villaa.

