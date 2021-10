Rooman kauppiaat päättivät pitää kutsut Via Condottin kadunlakaisijalle Nello Zannottille. ”Sor Nello” on jo vuosia pitänyt puhtaana Rooman keskuskatua, ja hänen ansiokseen kauppiaat laskevat mm. kadun ilmapiirin parantumisen.

Rooman ylvään keskuskadun Via Condottin kauppiaat kokoontuivat osoittamaan kunnioitustaan johtavalle ”hyvän tahdon suurlähettiläälleen”, kadunlakaisija Nello Zannottille.

Juhlatilaisuus on tarkoitus pitää seurapiirien ja turistien suosimassa kahvilassa Caffe Grecossa. Siellä kuuluisat taiteilijat ja näyttelijät ovat vuosikausia pitäneet tapanaan tarjota kahvia miehelle, jonka sekä kuninkaat että alhaissäätyiset tuntevat nimellä Sor Nello, herra Nello.

Kauppiaiden liitto ilmoitti Nello Zannottille päättäneensä osoittaa hänelle kunnioitustaan sen työn johdosta, jota Nello on tehnyt kadun ilmapiirin parantamiseksi.

Ennen kutsuja Sor Nello nojasi luutaansa ja kärryihin, joissa hän kuljettaa kahta roskapönttöään, ja muisteli elämäänsä Roomassa.

”Olen lakaissut kadulta savukkeita, joita kuninkaat ja keisarit ovat heittäneet pois, ja taiteilijoiden pudottamia sikarinpätkiä. Olen pelastanut ja palauttanut omistajilleen kuningattarien kadottamia kaulakoruja ja olen nauttinut kahvia ja sämpylöitä nykyään kuuluisien taidemaalareiden kanssa. Puoli Hollywoodia on tarjonnut minulle viskiä”, hän kertoi.

Nello sanoi hymyilevänsä yhtä herkästi turisteille kuin kuninkaillekin. Jos he kysyvät tietä, hän kertoo heille ylpeänä sekä Colosseumin historian että neuvoo, miten he löytävät sinne.

Sor Nello on 62 vuoden ikäinen eikä tule enää lakaisemaan katuja kauan. Hän aikoo kohta vetäytyä niukalle eläkkeelle. Tämä tietää sitä, että hän menettää sellaisten kuuluisien kruunupäiden kuin Monacon ruhtinatar Gracen ja Ruotsin kuninkaan Kustaa VI Adolfin hymyt ja juomarahat.

Ennen eläkkeelle vetäytymistään Sor Nellolla on yksi haave. Hän haluaisi käydä Lontoon Bond Streetillä ja New Yorkin Viidennellä Avenuella, jotka vastaavat Rooman Via Condottia, ja tavata ne miehet, jotka pitävät nämä keskuskadut puhtaina kuuluisuuksien kulkea. (UPI)

Onnistunut pesintä lisäsi Suomen maakotkien määrää

Maakotkien pesiminen onnistui viime kesänä tavallista paremmin. Nyt lasketaan maassamme pesivän muutaman kymmenen parin. Sen sijaan merikotka kuolee todennäköisesti pian sukupuuttoon: se on elohopean ja DDT:n myrkyttämä niin pahasti, ettei pesiminen onnistu.

Ahvenanmaalla sai merikotkapariskunta viime kesänä kaksi poikasta, mutta sen sijaan 3—4 parin pesimisyritykset Vaasan saaristossa epäonnistuivat. Merikotkia on Suomessa enää vain muutama pari.

Myös muuttohaukka on kuolemassa sukupuuttoon. Se käyttää ravinnokseen sellaisia lintulajeja, jotka ovat saaneet viljasta myrkkyjä.

Maakotkien pesimistä on helpottanut se, että pesiä vartioitiin viime kesänä, joten niitä ei päästy ryöstämään. Lintutieteelliset yhdistykset ovat ruokkineet kotkia hirvenkaatojätteillä ja sianruhoilla lähinnä Keski-Suomessa. Vanhat linnut talvehtivat Suomessa, mutta nuoremmat muuttavat Etelä-Venäjälle tai Unkariin talveksi.

Metsämuseolle käsky keskustasta Viikkiin

Yliopiston metsämuseo joutuu muuttamaan Helsingin keskustasta Viikkiin. Päätöksen synnytti valtion tilintarkastajain antama huomautus. Siinä todettiin museon voivan hoitaa tehtävänsä yhtä hyvin Viikin pommisuojassa kuin Metsätalossakin.

Muuttokäskyjä pois keskustasta tullaan antamaan tarpeen vaatiessa lisääkin vajaakäyttöisille tiloille. Metsämuseoonkin on vuosittain vain muutama käynti. Ennen pitkää joutuu koko metsäopetus seuraamaan museotaan Viikkiin.

Suomalaisten perunankulutus vähenemässä

Seinäjoki (HS)

Perunan kulutus on Suomessa vähentynyt neljännesvuosisadassa noin puolella. Kun suomalainen söi vuonna 1938 vuodessa 181 perunakiloa, syö hän sitä nykyään enää noin 95 kiloa vuodessa.

Silti peruna, ruisleipä, kokojyväleipä ja maito merkitsevät yhä meikäläisen ruokavalion perustaa, todettiin Seinäjoen perunapäivillä.

”Vuosisadan alussa suoritetun ravitsemustutkimuksen mukaan saatiin 10 prosenttia päivän ravintoainetarpeesta perunasta. Viimeiset tutkimukset osoittavat perunasta saatavan keskimäärin 6,5 prosenttia päivittäin tarvittavista kaloreista, mikä vastaa noin 300 grammaa perunoita henkeä kohti. Peruna on aina kuulunut huokeimpiin elintarvikkeisiimme, ja se on luotettava askorbiinihapon lähde", sanoo kotitalouskonsulentti Seija Kaunismäki.

Pornotulva Israelissa

Israelin tulliviranomaiset ilmoittavat viime aikoina joutuneensa todellisen pornografiatulvan uhreiksi. Heidän varastonsa ovat täynnä pornografisia pelikortteja, kirjoja ja lehtiä pullistelevia matkalaukkuja.

Viranomaiset kertoivat tulvan alkaneen sen jälkeen kun ulkomaille matkustaneet israelilaiset lukivat lehdestä uutisen tullivirkailijoiden lakosta. Matkustajat uskoivat ilmeisesti, että nyt oli otollinen aika salakuljettaa maahan kiellettyä kirjallisuutta.

Salakuljettajien pettymykseksi tullivirkailijat olivat kuitenkin vain hidastuslakossa. He ilmoittivat peittävänsä pian kaiken kielletyn aineiston, jonka he ovat takavarikoineet viime viikkojen aikana. (UPI)

Tulipalo kostoksi elokuvaosan menetyksestä

Tulipalo tuhosi äskettäin lavastukset, joita oli tarkoitus käyttää ohjaaja Federico Fellinin uuden elokuvan valmistuksessa.

Poliisit ilmoittivat, että tulipalon oli aiheuttanut eräs suuttunut cowboy-näyttelijä. 25-vuotias Angelo Paragliola pidätettiin hänen juostessaan Cinecittan (Italian elokuvakaupungin) alueelta heinätukku ja tulitikkulaatikko käsissään.

Paragliola tunnusti sytyttäneensä lavastuksen, joka oli rakennettu puusta ja muovista ja esitti maanalaisen asemaa Roomassa, koska häneltä oli evätty osa eräässä villin lännen elokuvassa. Lavastus oli tehty Fellinin ”Roma”-elokuvaa varten (UPI)

Yhteispohjoismaisen esperantolehden perustaminen esillä

Yhteispohjoismaisen esperantolehden perustamista tunnusteltiin Suomen esperantoliiton syyskonferenssissa Tampereella. Tähän saakka joka maassa on toimitettu omaa esperantolehteä.

Italialaissyntyinen Tukholmassa asuva Franco Luin kertoi, että kultakin maalta on pyydetty vastaus marraskuun loppuun mennessä. Tanska on jo periaatteessa vastannut myöntävästi.

Koonnut Jarkko Rahkonen

