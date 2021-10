Tasavallan presidentti nimitti perjantai-iltana pääministeri Teuvo Auran virkamieshallituksen, hajotti eduskunnan ja määräsi uudet vaalit toimitettavaksi 2. ja 3. tammikuuta.

Karjalaisen II hallitus oli tätä ennen hajonnut maataloustuloriitoihin.

Karjalainen sanoi, että edessä on nyt lyhyt ja kiivas vaalitaistelu, jossa on kolme suuntaa: oikeisto, keskusta ja vasemmisto.

Vaalit eivät hänen mielestään poista ongelmia, mutta hän uskoi maatalouskysymyksen selviävän helpommin vaalien jälkeen.

Puolueet vauhdilla vaalivalmisteluihin

Vaalivalmistelut ovat jo hyvässä vauhdissa kaikissa eduskuntapuolueissa. Kiireisimmät lähettivät vaaliohjeet kentälle jo alkuviikosta ja varovaisimmatkin ovat käynnistämässä vaalikoneistoaan kuumeisella kiireellä.

Puolueiden valmistautumista eduskuntavaaleihin on helpottanut kunnallisvaalien läheisyys. Näitä vaaleja varten laadittuja suunnitelmia sorvaillaan nyt myös eduskuntavaaleihin sopiviksi.

Suurin odotuksin lähtevät vaaleihin sosiaalidemokraatit, kokoomus ja maaseudun puolue.

Huomattavasti varovaisempia ovat ennustuksissaan taas keskustapuolue ja Skdl, joiden piirissä otaksutaan eduskunnan voimasuhteiden säilyvän jotakuinkin ennallaan.

Pistevero poistunee vuoden vaihteessa

Pistevero poistuu todennäköisesti vuoden vaihteessa kokonaan.

Eronneen hallituksen pääministeri Ahti Karjalainen piti tätä perjantaina selvänä, eikä Teuvo Auran uuden hallituksen liioin uskota saavan jatkoa sen voimassaoloon.

Pistevero eli eräiden tavaroiden liikevaihtoveron lisävero on ollut voimassa kesäkuun alusta lähtien.

EEC – Englannin askel kohti tuntematonta

Lontoo (Erkki Arni)

Jossittelu on päättynyt: Englanti liittyy Euroopan talousyhteisöön parlamentin tehtyä paljolti ennustellun, mutta silti loppuun asti tietyllä jännityksellä odotetun historiallisen ratkaisunsa.

Jos-tekijän poistuminen ei silti ole tehnyt loppua arvailuista eikä liioin väittelystäkään. Kuten näet ns. suuressa keskustelussa moneen otteeseen todettiin, kukaan ei pysty tarkkaan ennustamaan, mitä liittymisestä seuraa Englannille.

Merkitseehän se selän kääntämistä perinteiselle merentakaiselle suuntautumiselle ja askelta tuntemattomaan.

Ei siis ihme, että ratkaisu on tehty jossakin määrin innottomasti; suuri yleisö on vastahakoinen, vaikka myöntääkin, että liittymiselle ei voi mitään.

Osa suostuu tunnustamaan, että se lienee pitkällä tähtäimellä kansallisen edun mukaista, mutta yleisin asenne on negatiivinen.

EEC:n ulkopuolelle jääminen olisi ollut vielä epämukavampaa kuin siihen liittyminen.

Lähes kaksi tuhatta suomalaisyritystä käyttää tietokonetta

Lähes 2 000 suomalaista liikeyritystä käyttää toiminnassaan tietokoneen apua, totesi ekonomi Jussi Tiiainen atk-koulutustilaisuudessa Vääksyssä.

Kaksipäiväisille kursseille osallistuu yli 70 tietojenkäsittelijää eri puolella Suomea toimivista koulutus- ja tietokonttoreista.

Lapset kasvavat vanhempiensa ohi

Tämän päivän kolmetoistavuotias on kymmenen senttiä pitempi kuin 20-luvun kolmetoistavuotias.

Lasten pituus- ja painomitat kasvavat jatkuvasti ja nuorten sukupuolinen kypsyminen siirtyy yhä nuorempaan ikään. Äidin nuoruudessa viisitoistavuotias oli vielä lapsi. Tytär on samassa iässä jo täysi nainen.

Isälle kasvoi parta ja pituus vasta sotaväessä. Poika tulee täyteen mittaansa jo seitsentoistavuotiaana ja parta kasvaa samaa tahtia tukan kanssa.

Viisivuotiaan pikkupojan keskipituus vuonna 1920 oli 103 senttiä ja hän painoi 17 kiloa. Toissa kesänä tehdyssä lapsitutkimuksessa olivat vastaavat luvut vajaat 109 senttiä ja 18 kiloa.

Jälkikäden pilleri estää abortin tarpeen

Yhdysvalloissa on kehitetty syntyvyyden säännöstelyyn yhdynnän jälkeen otettavaa pilleriä, joka tekee abortin tarpeettomaksi.

Tohtorit Takey Crist ja Cecil Farrington toteavat, että kukaan tutkimuksessa mukana olleista 96 naisesta ei tullut raskaaksi syötyään joka kerta pillerin heti yhdynnän jälkeen.

Tutkimuksen tekijät ovat sitä mieltä, että uutta pilleriä ei tulisi käyttää jatkuvana ehkäisykeinona, vaan ainoastaan hätätapauksissa. Hätätapauksiksi Crist ja Farrington mainitsevat seksuaalisen väkivallan ja tilanteen, jolloin muut ehkäisykeinot ovat pettäneet tai ne on laiminlyöty kokonaan.

Televisiosta nähtyä

Kun seurasi Tv-2:n ”Lähimmäisen” täysin tosiasioihin perustuvaa ja sinänsä synkeää keskustelua avioerojen aiheuttamista epäoikeudenmukaisuuksista – nainenhan siinä useimmiten viulut joutuu maksamaan elintasonsa alenemisen muodossa lasten yksin kasvattamisesta puhumattakaan – ei voinut välttyä ajatukselta, että syy on kyllä osittain naisissa itsessäänkin. Korjausmallia kun ei edes tarvitse kaukaa etsiä.

Miestenhän maailma on, niinhän.

Mutta vain siksi, että naiset näin tahtovat.

Onko tuo 150 markan elatusmaksu lasta ja kuukautta kohti mitään muuta kuin huono vitsi?

Koska miehet ovat saaneet vapaasti temmeltää ajanlaskumme alusta asti, lienee aika, että naisetkin vuorostaan kokeilisivat paremman maailman luomista.

Norjassa ”neofeministit” näyttivät taivaan merkkejä juuri suoritetuissa kunnallisvaaleissa saavuttaen monissa tärkeissä kunnissa jopa enemmistön valtuustoissa. Miksi eivät olisi saaneet, naisiahan on enemmän. Myös meillä.

Äänestäkää, hyvät Eevan tyttäret, meille naisenemmistöiset kunnanvaltuustot ja naisenemmistöinen eduskunta. Ja säätäkää sitten avioerolaki, joka takaa naiselle ihmisarvoisen elämän siinäkin tapauksessa, että mies ottaa kamppeensa ja häipyy.

Kysymys on kokonaan omissa käsissänne — miesenemmistöiseltä kansanedustuslaitokselta on turha odottaa oikeudenmukaisuutta tässä asiassa.

M.A. laajentaa

— Vaimoni sanoo minun löytäneen maalauksesta oikean alani. Joka tapauksessa panen maanantaista näytteille viisi taulua Eirassa olevaan Cheap Thrills -näyttelyhuoneistoon.

M. A. Numminen on toki piirrellyt aikaisemminkin, 60-luvulla Ylioppilaslehteen.

– Nämä työt ovat samantyylisiä, naivistisia mutta värikkäitä. Piilokuva Torjuva neekeri ja 7 pientä neekeripoikaa ja Unto Monosen kangastus ovat näytteitä töiden nimistä.

Numminen toivoo Cheap Thrillsille menestystä jo siitäkin syystä, että se on taiteilijalle halpa paikka.

– Ja sinne otetaan sellaisia töitä, joita mitkään muut eivät ole huolineet.

Heroiinin väärinkäyttö kaksinkertaistunut USA:ssa

Heroiinin käytön räjähdysmäistä kasvua pitää professori Leo Holliser Stanfordin yliopistosta Yhdysvaltain suurimpana huumausaineongelmana. Hänen mukaansa Yhdysvalloissa on noin 200 000 heroiinin väärinkäyttäjää.

Professori Holliser viipyy maassamme viikonlopun ja luennoi Helsingin yliopiston farmakologian laitoksella.

”Heroiinin käyttäjien määrä pysyi USA:ssa melkein vakiona toisen maailmansodan päättymisestä vuoteen 1969. Silloin heitä laskettiin olevan noin 50 000–100 000”, Holliser kertoi.

– –

Holliser ei halunnut arvailla käytön lisääntymisen syitä, mutta hän mainitsi Vietnamin sodan mahdollisesti lisänneen heroiinin käyttöä.

”Olemme tutkineet Indokiinasta palaavia sotilaita tekemällä heille heroiinitestin virtsasta. Tällä tavalla on voitu havaita, että noin 4–5 prosenttia sotilaista on heroiinin käyttäjiä. Aineesta riippuvaisia on heistä noin kolmasosa.”

Ajokortti – viimeinkin!

Englantilainen lentäjätär Sheila Scott, jolla on nimissään ainakin sata kansainvälistä ilmailuennätystä, saa viimeinkin ajokortin.

Hän on selviytynyt insinööriajosta 12 vuoden turhien yritysten jälkeen.

”On hyvin vaikeata sopeutua auton ajamiseen, kun on tottunut käyttämään jalkojaan lentokoneen ohjaamiseen”, Sheila sanoi.

”Kun lentää Pohjoisnavan ylitse ei tarvitse olla huolissaan siitä, että edellä ajava painaisi jarrun pohjaan.”

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone