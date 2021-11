Pieksämäki (Tarja Saarivuori)

Yleisdemokraattien Erno Lehtinen (sd) valittiin täysin odotetusti Suomen teiniliiton ensi vuoden puheenjohtajaksi Pieksämäellä STL:n syysliittokokouksessa.

Myös hallituksessa yleisdemokraatit lisäsivät enemmistöään yhdellä. Voimasuhteet ensi vuoden hallituksessa ovat siten 7–3 yleisdemokraattien hyväksi.

Kokoomuksen menettämän paikan veivät kansandemokraatit, jotka samalla nousivat hallituksen suurimmaksi ryhmäksi neljällä edustajallaan. Kokoomus sai kolme paikkaa, liberaalit, sosiaalidemokraatit ja keskustapuolue kukin yhden.

Vaalipuheet itse kokouspaikoilla jäivät melko vähäisiksi, etukäteisjunttaus oli sitäkin kovempaa. Sekä oikeiston että vasemmiston nuorisojärjestöt olivat lähettäneet edustajiaan tarkkailijoiksi ja ryhmäkokouksia pidettiin jo muutenkin pitkiksi venyneiden kokouspäivien päätteeksi.

Uusi puheenjohtaja ja hallitus aloittavat toimintansa vasta vuoden vaihteessa. Uusi hallitus järjestäytyy kuitenkin jo ennen vahdinvaihtoa, sillä kevätliittokokoukseen sen on laadittava esitys teiniliiton uudeksi koulutuspoliittiseksi ohjelmaksi.

Nykyinen puheenjohtaja Erkki Liikanen luopuu johtopaikastaan virallisesti ensi vuoden alussa.

Väritelevisiokauppa ohittaa Ruotsissa jo tavallisten myynnin

Tukholma (Kari Kallio)

Ruotsissa on eniten väritelevisioita asukasta kohden Euroopassa. Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta Ruotsissa myytiin lokakuussa ensimmäisen kerran enemmän väritelevisioita kuin mustavalkoisia.

Koskaan aikaisemmin Ruotsissa ei ole myyty yhtä paljon väritelevisioita kuin viime lokakuussa. Ruotsin radioliiton tietojen mukaan Ruotsi on prosentuaalisesti Euroopan tilaston kärjessä. Väestöstä noin yhdeksällä prosentilla on väritelevisio. Lähinnä seuraavana on Länsi-Saksa ja Hollanti, joilla kummankin väestön talouksista noin kuudella prosentilla on väritelevisio käytössä.

Vuoteen 1972 mennessä lasketaan 710 000–760 000 ruotsalaisessa kokissa olevan väritelevisio. Viime vuonna Ruotsin televisio lähetti noin puolet ohjelmista väreissä. Tarkoituksena on uutisia lukuunottamatta siirtyä kokonaan väreihin.

Stereolaitteiden myynti on myös radioliiton ilmoituksen mukaan kasvanut, vaikka Ruotsi onkin Albanian lisäksi ainoa maa Euroopassa jossa ei ole yleisradion stereolähetyksiä.

Suomalaiseen Saabiin lasit kotimaasta

Turku (HS)

Kaikki Suomessa koottavat Saabit saavat tästä lähtien suomalaiset lasit. Suomalaisia tuulilaseja viedään myös vastikään tehdyn sopimuksen mukaan Ruotsissa tehtäviin Saabeihin vuosittain noin 10 000 kappaletta.

Oy Saab-Valmet Ab:n autotehdas Uudessakaupungissa on tehnyt kauppasopimuksen tamperelaisen Lamino Oy:n kanssa tuulilasien toimittamisesta. Yhtiö on jo aikaisemmin toimittanut joitakuita etulaseja Uudessakaupungissa koottuihin Saabeihin. Nyt tulevat kaikki Saabien etulasit samoin kuin sivu- ja takalasit Tampereelta.

Ruotsi peruutti maaottelumatkan

Tukholma (Kari Kallio)

Ruotsin jääkiekkomaajoukkue ei matkusta Tshekkoslovakiaan maaotteluihin. Samalla ovat jääkiekkoilun MM-kisat Prahassa joutuneet vaaravyöhykkeeseen.

Syy: kaikki tshekkiotteluita selostamaan lähdössä olleet ruotsalaistoimittajat eivät ole saaneet viisumia.

Ruotsin maajoukkueen piti matkustaa maanantaiaamuna klo 10. Jos puuttuvat viisumit myönnetään maanantaina aamupäivällä, Ruotsin kiekkoliitto on valmis antamaan joukkueelle vielä matkustusluvan.

Ruotsin kiekkoliiton päätöksellä on politisoituvassa urheilumaailmassa tärkeän ennakkotapauksen asema, jonka vaikutukset saattavat tulevaisuudessa ulottua vielä hyvinkin laajalle.

Vain pari viikkoa sitten matkusti Ruotsin vesipallomaajoukkue Tshekkoslovakiaan, vaikka tuomariksi määrätty henkilö jäi ilman viisumia koska hän on toimittaja. Jo silloin vaadittiin joukkuetta jäämään kotiin, mutta vastalauseet olivat suhteellisen heikkoja.

Hyvä talletuslisä ilahduttaa pankkeja

Yleisö tarjosi pankeille iloisen yllätyksen syyskuussa. Talletustileille kertyi uusia varoja lähes 200 miljoonan markan edestä eli jopa parikymmentä miljoonaa enemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Viime vuosihan oli erinomainen talletusvuosi. Syksyn myötä piristyneen säästämishalukkuuden yhtenä vauhdittajana pidetään kesäkuun alussa nostettuja talletuskorkoja.

NL:sta löytyi vanha buddhalaistemppeli

Arkeologit ovat löytäneet erään vanhimmista buddhalaistemppeleistä, joka tähän mennessä on tavattu Neuvostoliitossa.

Tiedemiehet sanoivat, että eräältä kukkulalta Termezissä, Uzbekistanissa löydetty temppeli on peräisin ensimmäiseltä vuosisadalta ennen Kristuksen syntymää.

Arkeologit kertoivat löytäneensä temppelin tornin alta lootuskukkia ja ympyröitä esittäviä piirroksia, joita käytettiin buddhan vertauskuvana, ilmoittaa uutistoimisto TASS.

Jackie-simpanssi sai kaksoset

Kymmenvuotias simpanssi Jackie on synnyttänyt kaksoset Jerusalemin eläintarhassa. Tarhan virkailijoiden mukaan tapaus on harvinaisempi kuin viitosten syntyminen ihmisten joukossa.

Kaksosten syntymä oli ilmeisesti järkyttävä kokemus sisarusten isälle Charleylle. Kun eläinten hoitaja tarjosi sille jäätelön iloisen perhetapauksen kunniaksi, Charley iski häntä kahdesti.

Maon punainen kirja kadonnut kaupoista

Peking (Göran Leijonhufvud)

Maon pientä punaista kirjaa ei enää ole myytävänä Pekingissä, ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Lin Piaon kirjat tai sellaiset kirjat, jotka yhdistetään Lin Piaon nimeen, ovat yhtäkkiä kadonneet kirjakaupoista. Kysymysmerkit puolueen varapuheenjohtajan ympärillä muuttuvat yhä suuremmiksi.

Lin Piaon vakava sairaus tai kuolema sopisi hyvin kuvaan ajatellen viime aikoina sattuneita epätavallisia tapahtumia: vallankumouksen vuosipäivänä lokakuun alussa ei pidetty tavanomaista paraatia, sen enempää Lin Piao kuin Maokaan eivät esiintyneet juhlan yhteydessä julkisuudessa, kiinalainen lentokone syöksyi tuntemattomissa olosuhteissa maahan Mongoliassa. Lisäksi kiinalaiset sotilaskoneet pysyttelivät päivien ajan maan kamaralla viime syyskuussa.

Ruotsalainen kuningas Suomeen 1940

Ruotsin kuninkaasta Kustaa V:stä piti tulla sekä Suomen että Ruotsin kuningas. Maiden ulko- ja puolustuspolitiikan oli määrä olla yhteistä ja Suomelle piti nimittää yhteinen ylipäällikkö Ruotsin kanssa. Tällaisista suunnitelmista keskusteltiin vuonna 1940, kun Suomi ehdotti Ruotsille valtioliittoa, kirjoitti Svenska Dagbladet sunnuntaina.

Suunnitelmat edistyivät niin pitkälle, että neuvotteluja käytiin jopa hallitustasolla.

Vuoden 1940 tapahtumia kuvataan dosentti Per G. Andreenin maanantaina ilmestyvässä taoksessa ”De Mörka Åren” (Pimeät vuodet).

Tämä Ruotsin puolueettomuuspolitiikkaa vuosina 1940–42 selvittelevä teos perustuu silloisen oikeistojohtajan Gösta Baggen päiväkirjamerkintöihin ja se valaisee uudella tavalla useita epäselviä kohtia.

Bagge oli sodan aikana kokoomushallituksen jäsen.

Vastalauseita pommin vuoksi

Tokio (Reuter)

Laajoja mielenosoituksia ympäri Japania järjestettiin pian sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli suorittanut ydinkokeensa Aleuteilla Alaskassa. Pelätty räjäytys ei kuitenkaan aiheuttanut vahingollisia seurauksia.

Mielenosoitusten keskuspaikkoina olivat Japanissa Hiroshima ja Nagasaki, kaupungit, joihin Yhdysvallat pudotti ydinpommit elokuussa 1945. Myös Amchitkan saarella räjäytetty vetypommi oli suuruudeltaan viisi megatonnia kuuluen siten suurimpiin, mitä maailmassa koskaan on räjäytetty.

Ajokoiranarttu Anusta ajokoirien kuningas

Pielisjärvi (Raimo Heimonen)

Suomen ajokoiranarttu Anu voitti tämänvuotisen ajokoirien kuninkuuskilvan sunnuntaina Pielisjärven erämaissa.

Kruunu meni varmasti hyvälle pupunpyörittäjälle, sillä viimevuotisessa kilpailussa Anu sijoittui toiseksi vain hivenen voittajalle hävinneenä.

Suomalaisen kenneltyön vuotuinen pääottelun Kilpa 71 järjestettiin nyt Pielisjärven Laklajärvellä todellisissa erämaaolosuhteissa. 12 maamme parasta ajokoiraa ja viime vuoden ajokuningas tittelinpuolustajana etsivät ja ajoivat kaksi päivää aaveenvalkoisia metsäjäniksiä.

Haminalaisen Pauli Tulian koira Anu voitti kuninkuuden lähinnä korkealuokkaisilla ajotulospisteillään. Lauantaina sen ensimmäinen ajo kesti 109 minuuttia, toinen täydet 120 ja sunnuntainakin kertyi vielä 113 minuuttia. Yhteispistemäärä 87,09 on Kilpaotteluiden korkeimpia. Anun oli jo korkea aika saavuttaa tittelinsä sillä koira on 8-vuotias.

Kuninkuuskilvan seuraavat palkintosijat menivät Palluksen Sepille Tampereelle, Hamille Vähäänkyröön ja Verkolan Panulle Kannusjärvelle.

Kuninkuuden puolustaja, kaksinkertainen ajokuningasnarttu Lini Espoosta sijoittui nyt viidenneksi. Kaikki viisi ensimmäistä koiraa saivat voittajaluokan ensimmäisen palkinnon.

Kilpailujen nuorin koira, 2-vuotias narttu Rita, sijoittui ensimmäisessä kilpaottelussaan kahdeksanneksi.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone