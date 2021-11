Helena Ylänen

Maailmanlopun rock on itkettänyt vanhempia harrastajia pitkään. Joukko amerikkalaisia ja englantilaisia ”heavy”-yhtyeitä on menestynyt kaupallisesti pelleilemällä tuonpuoleisella ja alaikäisten maailmantuskalla. Ryhmän mukana on naurettu ulos ainakin yksi syytön, englantilainen Deep Purple.

Tähän 14–17-vuotiaille markkinoitavien ryhmään on luettu mm. Black Sabbath, Deep Purple, Grand Funk Railroad ja Led Zeppelin.

Ikäryhmälleni uskollisena minäkin torjuin koko ryhmän ja tein samalla suurta vääryyttä Deep Purplelle, joka on joutunut aivan ansiottaan samaan kastiin. Virhearviointia ovat kyllä helpottaneet myös levy-yhtiön markkinointimiehet antamalla ymmärtää, että tässä tulee yksi helvetin enkeli lisää.

Kai se on kannattanut kaupallisesti, kun mustat sapatit myyvät miljoonia levyjä, mutta miten käy, kun synkkyyden ylistys ei enää ole teinimuotia.

Deep Purplen uusimman lp:n Fireballin osuessa käsiin otin härkää sarvista. Ja katso. Minähän pidin siitä. Häpeissäni kaivoin esiin myös yhtyeen vanhempaa levystöä ja löysin vielä parempaa. – –

Laulaja Ian Gillan

Fireball on laulaja Ian Gillanin läpimurtolevy. Yhtyeen ekstrovertit soittajat Blackmore, Lord ja rumpali Ian Paice pysyvät aisoissa ja antavat Gillanille tilaa. Hän on erinomainen solisti, yhtyekurissa kasvanut ja pitää lähes yksinään huolen levyn melodisuudesta. – –

Tumman purppuran jälkeen on rienausta edes viitata Black Sabbathiin, mutta romutetaan nyt lopullisesti usko näiden kahden yhtyeen sukulaisuudesta.

Sapatti on neljän birminghamilaispojan kohtalonyhtye. Musiikista voi puhua tuskin lainkaan. Jatkuva sähkölaitteiden humina ja urina kuuluu keskinkertaisen laulun takaa. Yhtyeen kitaristi Tony Iommi ilmeisesti pystyisi parempaankin, jos katsoisi sen kannattavan.

Sabbathin salaisuus on helvetti. Kaikki laitteista lähtevä ääni on synkkää kuolonkorinaa. Tekstit haparoivat taikauskon, pimeyden voimien ja kohtalonuskon seassa. Tämä taidemuoto ilmeisesti koskettaa läheisesti 13–15-vuotiaiden maailmankuvaa, sillä menestys seuraa jokaista urahdusta ja hysteeristä kiljahdusta.

Hukattuja käyttöshekkejä helppo käyttää väärin

Suomessa on noin 500 000 käyttötiliä. Shekkejä liikkuu vuosittain noin 40 miljoonaa. Väärinkäytettyjä shekkejä on arviolta 7 000, joista anastettuja tai kadotettuja 3 500.

Shekkien hukkaajien mielestä pankkien ja kauppojen leväperäisen asennoitumisen vuoksi kenelläkään ei ole vaikeuksia ostaa varastetulla tai kadotetulla shekillä sadan markan edestä tavaraa. Myös shekin vaihtaminen rahaksi käy liikkeissä kivuttomasti.

Pankkien mukaan shekkijärjestelmän monimutkaistuminen saattaisi johtaa shekkien merkityksen vähenemiseen ja järjestelmän romuttumiseen.

”Rikkidioksidisaasteen torjunta välttämätöntä”

Suomessa pääsee rikkidioksidia ilmaan 250 000—300 000 tonnia vuodessa. Rikkidioksidi on terveydelle vaarallisimpia saasteita, todetaan ympäristönsuojelun neuvottelukunnan antamassa lausunnossa.

Neuvottelukunta pitää toimia rikkidioksidin aiheuttaman ilmakehän saastumisen vähentämiseksi välttämättöminä ja kiireellisinä.

Neuvottelukunta yhtyy Pohjoismaiden neuvoston jäsenen käsitykseen, että ilmakehässä rikkihapoksi hapettuva rikkidioksidi saattaa aiheuttaa vesien ja maaperän happamuuden lisääntymistä sekä ravinteiden muuttumista ja huuhtoutumista maasta.

Autosaaste ja ruuhkat pois julkisilla yksityisajokeilla

Jukka Miettinen / Montpellier (HS)

Jatkuvaan ruuhkaan ja lisääntyvään saasteeseen kyllästynyt eteläranskalainen Montpellierin kaupunki aikoo päästä ongelmistaan asettamalla henkilöautot julkiseen käyttöön. Kaikkien käytössä olevien vuokra-autojen avulla yritetään päästä yksityisautoista kokonaan eroon.

Julkisia henkilöautoja saa käyttää vain kaupungin alueella. Väärinkäytön estämiseksi ne on maalattu näkyvästi sinivalkoisiksi ja varustettu komeilla TIP-tunnuksilla.

Kaupungin rajojen ulkopuolelle eksynyt TIP-autoilija saa poliisit pian peräänsä.

Uudesta järjestelmästä käytetään lyhennettä TIP (Transport Individuel Publique, yksilöllinen julkinen liikenne). Ensimmäiset 35 autoa ilmestyivät katukuvaan elokuussa. Ensi vuodeksi autojen määrä pyritään saamaan ainakin 160:een. – –

Kuka tahansa ajokortin omistava kaupunkilainen pääsee ajamaan TIP-autolla. Pääomaa vaaditaan kuitenkin jonkin verran: asiakkaan on liityttävä osakeyhtiöön ja lunastettava osakkeita noin 335 markan arvosta.

Osakepapereillaan hän saa oman avaimensa, joka sopii kaikkiin autoihin. Sen jälkeen hän voi ostaa esimerkiksi tupakkakaupasta parin markan muovikolmion, joka oikeuttaa noin 18 kilometrin ajoon.

Montpellierin kaupungin asukas pääsee TIP-autoon käsiksi 335 markan perusmaksulla. Vuokraaja huolehtii autojen pesusta ja tankkauksesta.

Simca 1000 valittiin TIP-autoksi pitkän harkinnan jälkeen. Auton piti olla mahdollisimman halpa, helppo ajettava, automaattivaihteinen ja yksinkertainen huollettava. – –

Kun kuljettaja haluaa lähteä liikkeelle, hänen on ensiksi vapautettava seisontajarru. Auto ei nimittäin käynnisty muuten. Hajamieliset kuljettajat pakotetaan näin huolehtimaan auton hyvinvoinnista.

Virta-avaimen lisäksi kuljettajalla on henkilökohtainen avain, jota tarvitaan käynnistykseen. Väärinkäytön ehkäisemiseksi piilokamera mikrofilmaa avaimeen merkityn tunnusnumeron.

Ohjauspyöran ja virtalukon välissä olevaan laatikkoon työnnetään muovilaatta, joka pitää moottorin käynnissä 18 km:n matkan. Sen jälkeen on laatikkoon pantava uusi laatta tai jätettävä auto muille.

Vesistöystävällinen autonpesutunneli käyttöön Olarissa

Pesuvedet ja pesuaineet talteen keräävä autonpesutunneli otetaan lähiviikkoina käyttöön Olarissa Esson huoltoasemalla. Menetelmä on sekä luonnonsuojelullinen että taloudellinen.

Kone on Suomen ensimmäinen, mutta sen suomalainen valmistaja on toimittanut useita samanlaisia koneita Saksaan, Englantiin ja Sveitsiin.

Dipl. ins. E. Heinonen kertoi, että autojen pesuun käytetty vesi siivilöidään ja suodatetaan, jolloin hiekka- ja muu aines jää keräysaltaisiin. Vesi ja siihen lionneet pesuaineet käytetään uudelleen.

Järjestelmä on valittu osaksi sen taloudellisuuden vuoksi ja osaksi siksi, että kunnalliset elimet suunnittelevat toimia, joilla huoltoasemien hankalasti puhdistettavia auton pesuvesiä voitaisiin vähentää kunnallisessa viemäriverkostossa.

”Joustamattomat” jakoivat satoja maksukehotuksia

Pysähtymiskiellon rikkomisesta annettujen maksukehotusten hyökyaalto kohtasi autoilijoita perjantaina Helsingissä.

Lappu-Liisoilla oli määräys toimia niin kuin päivä olisi lauantai. Autoilijat pysäköivät autojaan sen sijaan tavalliseen arkipäivätyyliin.

Pysäköinninvalvontatoimiston johto vaati tinkimättömästi annettujen määräysten noudattamista. Toisaalta toimistosta todettiin, että koko määräys on ”idioottimainen”.

Pyhäinpäivän ja muiden pyhäpäivien aattoina noudatetaan lauantaista annettuja määräyksiä. Näin todetaan ”kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksessä liikennemerkeistä”.

Välttääkseen sakkosumaa pysäköinninvalvojat yrittivät torstaina tavoittaa yleisöä mm. alueuutisten kautta.

Uusi sokeainkirjoitus tekeillä Jyväskylässä

Jyväskylä (HS)

Uusi nykyistä nopeampi ja käyttökelpoisempi sokeain kirjoitusjärjestelmä on kehitteillä Jyväskylän yliopistossa.

Sen kehittäjä, erityispedagogiikan apulaisprofessori Jaakko Pesonen sanoo, ettei ole tarpeen luoda aiheetonta optimismia. Järjestelmän peruskartoitus on vasta tekeillä.

Työtä on tehty pari vuotta. Se on jakautunut toisaalta suomen kielen kirjainrakenteen ja toisaalta sormenpään havaintopsykologiseen tutkimiseen.

Tavoitteena on luoda menetelmä, joka helpottaa ja nopeuttaa sokeain lukemista ja kirjoittamista ja soveltuu nykyistä paremmin muistiinpanojen tekemiseen ja monistamiseen.

Ranskalaisen Louis Braillen luoma järjestelmä on 140 vuotta vanha ja äärimmäisen hidas. Sitä ei ole suunniteltu suomen kielen rakenteeseen.

Muistiinpanojen teko tällä järjestelmällä tuottaa vaikeuksia, koska käsin kirjoittaminen tapahtuu päinvastaiseen suuntaan kuin lukeminen ja erikoiskartongin pistämiseen tarvitaan erikoisvälineet.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone