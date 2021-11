”Yksi liikuntaesitys sanoo enemmän kuin oma vaimo pystyy puhumaan” väitettiin Kaivohuoneella lauantai-iltana kun iloiset liikuttajat Suomen naisten liikuntakasvatusliitto vietti 75-vuotisjuhliaan.

Loistavana esimerkkinä kauniina ja ikinuorena pitävästä voimasta on liiton puheenjohtaja professori Liisa Orko, joka sai vastaanottaa ruusuja liiton nuorilta ja vanhoilta, kenttäväeltä ja toimihenkilöiltä ja lopuksi vielä ruusun tulevaisuudelle.

Kankaanpään musiikki- ja liikuntaelämän kaikki kaikessa, musiikin opettaja ja musiikkiopiston perustaja Liisa Mattila-Oukari, oli tuonut juhliin Kankaanpään Kapellin, jonka kansanlaulut ja vanha tanssimusiikki valloitti salintäyteisen yleisön.

Ravintolan seksibaletti kärsi musertavan tappion rouva Mattila-Oukarin Tirppa-Tiinojen liikunta- ja tanssiesityksille.

Eläke odottaa FBI:n johtajaa

Washington (New York Times)

Republikaanien johtajat, jotka pyrkivät presidentti Nixonin uudelleenvalintaan, ovat kertoneet, että hallitus aikoo vaatia liittovaltion poliisin FBI:n 76-vuotiasta päällikköä J. Edgar Hooveria vetäytymään eläkkeelle tänä talvena.

Tiedot siitä, että hallitus on päättänyt pyytää Hooveria eroamaan, ovat kierrelleet niin laajalti, että sekä hallituksessa että sen ulkopuolella olevat henkilöt, jotka näkisivät mielellään Hooverin eroavan, varoittavat lehtimiehiä, että FBI:tä koskevat arvostelut voivat viivyttää tai estää hänen lähtönsä eläkkeelle.

Hoover on tehnyt viime aikoina eräitä muutoksia FBI:n johtoportaassa. Ei tiedetä, liittyvätkö nämä erosuunnitelmiin ja tietääkö hän itse näistä suunnitelmista.

Holkeri torjui valtalain

Kokoomus torjuu tilapäisetkin säännöstelyvaltuudet, jos niiden käyttäjäksi tulee kansanrintamahallitus vaalien jälkeen. Tämän ilmoitti kokoomuksen puheenjohtaja Harri Holkeri sunnuntaina Orimattilassa ja Lahdessa. Pysyviä säännöstelyvaltuuksia kokoomus ei hyväksy minkäänlaiselle hallitukselle, Holkeri ilmoitti.

Sunnuntain poliittisella vaalipuhekierroksella povailtiin vaalien tulosta, ennakoitiin hallituspohjaa, arvosteltiin ulkomaankauppapolitiikkaa, ihmeteltiin sairauspäivärahan korotuksen kaatumista eduskunnassa. Erityisen suosittua oli verohelpotusten ehdottaminen ja sosiaalisten uudistusten tarjoaminen.

Puotilassa yli 11 kilon lanttujätti

Viime kesänä oli todellinen jättiläislanttujen kesä. Puotilan Juorumäessä Helsingissä kasvoi viime kasvukautena yksitoista kiloa painava lanttu. Lantun kasvattaja Sinikka Hermas sanoi, että lanttua ei kasteltu kuin taimen istutuksen yhteydessä. Lannoitteita ei lanttujättiläinen ole ollenkaan saanut.

Sinikka Hermasin mielestä viikko sitten Helsingin Sanomissa esitelty hiukan yli seitsemän kiloa painava lanttu on ”lastenlanttu” hänen kasvattamaansa lanttuihin verrattuna. Hermasin ylpeys painoi 11 kiloa 50 grammaa.

Hermas sanoi, että lanttu oli erittäin hyvälaatuinen ja sitä on syöty monta kertaa. Lantusta en jäljellä vielä kantaosa.

Le Mansiin saastepalkinto

Le Mans (UPI)

Le Mansin 24 tunnin ajojen järjestäjät suunnittelevat uutta palkintoa, joka annetaan kilpailujen saastevapaimmalle autolle, kertoivat ajojen viranomaiset perjantaina.

Palkinto korvaisi nykyisen suorituspalkinnon, joka lasketaan monimutkaisesti polttoaineen kulutuksen, hevosvoimien ja matkan suhteista.

Lopullista päätöstä saastepalkinnosta ei kuitenkaan vielä ole tehty.

Reinin saastevesillä filmien kehitykseen

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Saastuneessa ja tänä syksynä lähes ennätysmäisen kapeaksi kuivuneessa Reinissä on niin paljon kemikaaleja, että sen vedessä voidaan nyt jopa kehittää valokuvausfilmejä.

Tämän todisti sanomalehti Bild am Sonntag sunnuntaina, jolloin se julkisti Reinin vedessä kehitetystä filmistä tehdyn kuvan. Se oli hieman tuhruinen, mutta vähintään keskinkertaista amatööritasoa.

Lehden toimittajat kävivät yksinkertaisesti hakemassa ämpärillä vettä Reinistä. Valokuvaaja kuvasi muutaman filmin, kun kaunis valokuvamalli piehtaroi saastuneessa joessa.

Ammattimiesten hämmästykseksi filmit todella kehittyivät. Mutta homma kesti 12 tuntia. Reinin vedellä ei tämän vuoksi liene kaupallista tulevaisuutta valokuvakehitteenä, sillä normaali kehitysaika on vain kymmenisen minuuttia.

Tarkka tutkimus käytetystä jokivedestä osoitti, että se sisältää prosentin verran niitä kemikaaleja, joita tavallisesti käytetään kehitteissä.

Ruotsin laivastolla lyhyet hiukset ulkomaanmatkoilla

”Leikkauttakaa hiuksenne tai poistukaa laivalta”, kuului Ruotsin laivaston Älvsnabben-aluksen miehistölle annettu päiväkäsky. Alus lähti äskettäin vierailulle Etelä-Amerikkaan.

Ruotsin armeija, laivasto ja ilmavoimat hyväksyvät pitkän tukan kotimaassa, mutta ei ulkomaille tapahtuvilla vierailuilla.

Kommodori Torsten Malm sanoi, ettei määräyksen tarkoituksena ole pitkätukkaisten diskriminointi.

”Kysymys liittyy kokonaan vesivarastoihin. Emme voi pitää pitkätukkaisia merimiehiä aluksissa, koska he käyttävät juomaveden hiusten pesuun”, sanoi hän. (UPI)

Päättämättömyys vei vankilaan

Egyptiläinen Jussef Ibrahim ei pystynyt päättämään kumpaa hän rakasti enemmän, vaimoaan vai tämän äitiä.

Päättämättömyys aiheutti Ibrahimille ja vanhemmalle naiselle vuoden vankeutta. Ibrahim meni naimisiin nuoren Fatiman kanssa ja asettui asumaan anoppinsa kotiin, Niilin suistossa sijaitsevassa Tantan kylässä.

Ibrahimin silmät kääntyivät pian anoppiinsa ja hän otti eron vaimostaan ja meni naimisiin tämän äidin kanssa.

Onnesta tuli kuitenkin lyhytaikainen – muutamia kuukausia myöhemmin hän otti eron äidistä ja palasi tyttären luokse.

Oikeus tuomitsi äidin ja Ibrahimin vuodeksi vankilaan koraanilain mukaan, joka kieltää tällaiset avioliitot. (UPI)

86 kuollut influenssaan Budapestissa

Kahdeksankymmentäkuusi ihmistä on viime kahden ja puolen viikon aikana kuollut influenssaan Budapestissa, ilmoitti Unkarin virallinen uutistoimisto MTI sunnuntaina. Useimmat heistä olivat iäkkäitä.

Noin puoli miljoonaa unkarilaista sairastaa tällä hetkellä influenssaa. Budapestissa on rekisteröity 300 000 tapausta. Epidemia on kuitenkin ilmeisesti hellittämässä otettaan Budapestissa, mutta leviää Keski- ja Koillis-Unkarissa.

Noin miljoonan unkarilaisen uskotaan sairastuneen influenssaan nyt raivoavan influenssa-aallon aikana. Epidemian on laskettu kestävän kahdeksasta kymmeneen viikkoon Unkarissa.

Influenssaepidemia raivoaa myös Puolassa, itäisessä Tshekkoslovakiassa ja Espanjassa.

Monisteilla päteväksi

Opettajan ammatti oli aikoinaan turvallinen ammatti. Hieman kärjistäen voidaan sanoa, että sen jälkeen kun opettaja oli tutkintonsa suorittanut, hänen ei sanottavasti tarvinnut välittää siitä, mitä maailmassa tai omassa maassa tapahtui. Ammoin ilmestyneistä oppikirjoista otettiin uusia, hieman korjailtuja painoksia, ja jos opettaja hallitsi oppikurssit sekä vuosien varrella kertyneet omat muistiinpanonsa, hän selvisi hyvin.

Koulunuudistuksen myötä tilanne on täysin muuttunut. Koulutustilaisuuksia järjestetään ja niihin osallistutaan, tosin enemmän tai vähemmän myrtyneellä mielellä, koska koulutus ymmärretään eräänlaiseksi pikakoulutukseksi, josta ei saa paljon muuta kuin huonon tuulen.

Kouluhallitus ei ole vielä saanut kenttäopettajien koulutusta käyntiin varojen puutteen vuoksi, mutta kansa- ja oppikoulujen opettajia on tänä syksynä koottu viisipäiväisestä työviikosta johtuville virkaehtosopimuksen mukaisille koulutuspäiville, joille on pakko osallistua. Lisää on tiedossa ja ne pidetään koululaisten vapaapäivinä.

Ensimmäisillä koulutuspäivillä toimivat kouluttajina monisteet, koska päivistä ei saa koitua valtiolle menoja. Kunnat voivat kyllä omista varoistaan palkata ulkopuolisia kouluttajia. Opettajat pitävät tällaisia koulutuspäiviä suoranaisena ajan haaskauksena, mikä on ymmärrettävää, kun koulutettavat joutuvat keskenään puimaan asioita, joista useimmat eivät entuudestaan tiedä juuri mitään.

Koulutusmonisteiden joukossa oli ainakin Helsingissä peruskoulun pedagogisia tavoitteita selvittelevä kirjoitus, jossa tavan takaa viitataan peruskoulun opetussuunnitelmaan. Keskustelu tästä kirjoituksesta ei olekaan mahdollista ilman opetussuunnitelman tuntemusta. Sattuu vain olemaan niin, että harvat opettajat ovat lukeneet tuon paksun teoksen. Ne, jotka ovat onnistuneet saamaan sen käsiinsä, moittivat sitä vaikeaselkoiseksi ja pitkäpiimäiseksi ja vaativat siitä opettajille omaa kansanpainosta.

Sitä lienee turha toivoa. Sen sijaan voidaan hyvin yhtyä opettajien vaatimuksiin hyvin järjestetyistä koulutuspäivistä, olipa isäntänä kuka tahansa. Monistepäivät vain ärsyttävät koulunuudistukseen muutenkin vastahakoisesti suhtautuvia opettajia.

Koonnut Jarkko Rahkonen

