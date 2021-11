Mikä voikaan olla miehessä kauniimpaa kuin solakka vartalo ja liikkuvat lihakset? Nämä tulevat sopivasti esiin ohuen vartalonmyötäisen neulepuseron alta. Myöskin tämä poolokauluksinen paita on materiaaliltaan kierrettyä puuvillalankaa, lisleä. Solkivyö on nahkaa ja tukevaa puuvillakangasta.

Sanotaan nyt naisen roolista mitä tahansa, mutta ainakin yhdellä alueella hän on tasa-arvoisempi kuin mies. Nimittäin pukeutumisessa.

Näihin päiviin asti on ollut vain oikein ja kohtuullista, että nainen on korostanut parhaita puoliaan sutjakoin silkein, satiinein ja sametein. Tai paljastanut, jos jotakin paljastamisen arvoista on ollut.

Vaan entä mies? Hän on peittänyt itsensä päästä kantapäähän. Pukujen, puseroiden, paitojen ja palttoiden muodostamien kangaskerrosten alle ovat jääneet maskuliinisen anatomian parhaat palat.

Niin, ja myös pahimmat. Olkoon miehellä ollut rinta kuin ryövärillä tai vatsa kuin syömärillä, niin kaikki se on jäänyt piiloon laajojen ja siveellisten vaatteiden alle.

Mutta pikkuhiljaa alkaa vapaa tuuli leyhytellä myöskin maskuliinien harmaan flanellipuvun lievettä. Kangaskerros toisensa jälkeen karsiutuu pois, vaatteet muuttuvat muotoja nuoleviksi. Ja katso. Olemme ennenpitkää saaneet seksikkään, naisellista silmää ilahduttavan miehen. Vihdoinkin.

Naiset tekevät ne työt jotka eivät muille kelpaa

Mies on vakuuttavampi ja kovempi työssään kuin nainen. Hänen luonteelleen sopii johtaminen ja liikkuminen, ei näpertely. Mies on levoton ja vaatii hyvää palkkaa.

Matemaattiset ja loogiset tehtävät eivät sovi naiselle. Naisesta ei ole matkustavaksi myyjäksi eikä maanpuolustustyöhön, mutta kylläkin niihin tehtäviin, jotka eivät kelpaa miehelle.

Näin perustelevat suomalaiset työnantajat toiveitaan palkata joko mies- tai naistyöntekijä. Naisille he tarjoavat työtä, joka vaatii tarkkuutta, näppäryyttä ja tunnollisuutta. Työnantajat olettavat saavansa naisilta uskollista työvoimaa, joka ei elättele toiveita uralla etenemisestä.

Naisille tarjotaan heikommin palkattuja töitä kuin miehille. Naisia halutaan konttoritehtäviin ja yleensä töihin, jotka ovat rutiininomaisia ja vaativat sorminäppäryyttä.

Miehille sen sijaan tarjotaan vastuullista työtä. Toimitusjohtajan, myyntimiehen, ostajan ja osastoisännän tehtävät on tarkoitettu miehille. Niistä varaudutaan maksamaan hyvää palkkaa, tarvittaessa myös ”hyvän miehen lisää”.

Naisten asemaa tutkivan komitean mietinnössä todetaan, että naisten pääsyä miesvaltaisille aloille rasittavat monet perinnäiset käsitykset naisten ja miesten luontaisista ominaisuuksista.

”Tasoristeyksien varoitusvaloon ei saa luottaa”

”Älkää luottako rautateiden tasoristeysten varoituslaitteisiin sokeasti. Juna saattaa tulla, vaikka valo vilkuttaakin valkoista. Tekninen vika on harvinainen, mutta mahdollinen. Luottavaisuus voi maksaa hengen.

Näin todetaan Vr:stä ja tarkoitetaan ennen muuta pääradan varren tasoristeyksiä lähellä Helsinkiä.

Alikulkutunneleita saadaan vaarallisimpiinkin paikkoihin odottaa vielä vuosia. Kolmas raide valmistuu ensi keväänä. Silloin junia ja niiden nopeuksia jälleen lisätään.

Kolme vaarallisimpana pidettyä tasoristeystä on Helsingin maalaiskunnan alueella.

Korson ylikäytävä niitti vielä jokin aika sitten mustaa mainetta monilla onnettomuuksilla.

Tikkurilan aseman ylikäytävä ja asema itse on tunnetusti vaarallinen varoituslaitteista huolimatta.

Hiekkaharjun ylikäytävä on saanut joltain junamatkustajalta lisänimen giljotiini.

Sähköjuna on pysähtynyt Hiekkaharjuun. Aivan sen editse toisinaan junan takaa kulkevat matkustajat radan yli. Varoituslaitteet toimivat ja moni luulee niiden tarkoittavan vain pysähtynyttä junaa. Mutta toista raidetta voi tulla toinen juna.

Romuauto-ongelma Helsingin vaivana

Romulaivaongelman lisäksi on Helsingin kaupungilla myös romuauto-ongelma.

Tällä hetkellä odottaa Helsingin kaduilla poissiirtämistä satakunta romuautoa, mutta paikkaa niiden sijoittamiseksi ei ole. Tattarisuon autovarasto on täynnä.

Helsingin kiinteistölautakunta pyysi tiistaina kaupunginhallitukselta lupaa saada huutokaupata Tattarisuon varastosta yli kolme vuotta vanhat autot, joita on yli 600.

Lautakunnan mukaan Tattarisuon romuautovarastossa on yli 1 400 autoa, joista 600 auton hävittämisellä varaston toimintaa voitaisiin jatkaa. Varastoalueen laajuus on 12 000 neliömetriä, ja sinne on kerätty vuosittain 250 heitteille jätettyä autoa.

Takaisin lunastetaan nykyisin noin 30 prosenttia autoista. Kuitenkin on hyvin harvoin lunastettu varastosta yli vuoden siellä seisseitä autoja. Lunastusmaksuna on peritty 60 mk kuorma-autoista ja 40 mk henkilö- ja pakettiautoista.

Opetuskone varastettiin Järvenpäässä

Noin 5 000 markan arvoinen elektroninen opetuskone varastettiin autosta tiistain vastaisena yönä Järvenpäässä.

Kone on lainassa Yhdysvalloista. Se on näytteillä Suomessa lähinnä käytettäväksi opetustarkoituksiin.

Kone on ainoa laatuaan Suomessa. Se muistuttaa muodoltaan matalaa radiota. Koko on noin 30x60 senttiä.

Pasilan messuhalli avataan vuonna 1975

Viimeistään keväällä 1975 päästään avaamaan Pasilan uusi messutalo, uskoo kauppaneuvos Olle Herold. Suomen messujen muutto on siten siirtynyt vielä puolella vuodella pääministeri Teuvo Auran lupaamasta.

Messutoiminnan kasvu ja erikoistuminen on Heroldin mukaan yleistä kaikkialla. Kansainväliseen yhteistyöhön ovat tulossa voimakkaasti mukaan niin kehitys- kuin sosialistimaatkin. Alan liitto on myös uudistumassa.

Osuuskunta Suomen messut ovat olleet muuttopuuhissa Töölöstä Pasilaan jo vuosikausia. Lopullista asemakaavaa odotetaan heti ensi vuoden alussa. Tällöin päästäisiin aloittamaan rakennussuunnitelmat.

Lääninhallitus hylkäsi vanhempien valituksen Martinlaakson koulutiestä

Uudenmaan lääninhallitus on hylännyt valituksen Helsingin maalaiskunnan kunnanhallituksen päätöksestä Martinlaakson koululaiskuljettamisen järjestämisestä.

Kaikki 33 valittajaa ovat Etelä-Vantaalla sijaitsevan Martinlaakson kansakoulun oppilaiden vanhempia. He anoivat koulun johtokunnalta koululaiskuljetusta.

Johtokunta ja kunnanhallitus hyväksyivät kuljetuksen järjestettäväksi niille I–III luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km ja niille IV–VI luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km. Muilta osin anomukset hylättiin.

Valituskirjelmässä kunnanhallituksen päätökseen tyytymättömät sanovat, että kunta on rakentanut Martinlaaksontien loppupäästä koululle alkeellisen kävelytien, jonka päähän lapset kuljetetaan linja-autolla. Tästä lapset joutuvat kulkemaan jalan 1,8 kilometriä koululle, vaikka kuljetus lähes samoin kustannuksin olisi voitu järjestää koululle asti.

Valittajat pitivät jalankulkutietä vaarallisena, koska sen lähellä asuu irtolaisia. Tie oli valittajien mielestä syksyisin savinen ja talvisin auraamaton.

Harvat juustot helppo hallita

Juustoseuran täyttäessä nyt kymmenen vuotta herkeää sen puheenjohtajakin, professori Jussi Lappi-Seppälä humoristiksi:

”Eräällä miehellä oli lentokoneessa suuri määrä aromipitoisia juustoja.

Matkan aikana ne alkoivat antaa ilmi itseään ja ihmiset alkoivat katsella toisiaan syyttelevästi. Lopulta eräs mies otti kassinsa, valitsi sieltä uudet sukat ja vaihtoi ne”. – –

Vaikka parhaita juustolaatuja varjellaan kuin atomisalaisuuksia, voi sentään juustoja tehdä itsekin.

– Nelisen litraa kuorittua maitoa, vähän kulutusmaitoa, juoksutinta, suolaa ja piimästä vähän bakteereja. Näitä kun sekoittaa oikein saa hyvää kotijuustoa, kertoo paikalle esiintymään pyydetty juustomestari Gustav SiIander ja sanoo tekemisen olevan helppoa, mutta taitoa vaativaa.

– Toiminnanjohtaja Elis Sella kertoo hänkin mielellään juustoista, joita meillä on kohtalaisen vähän.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone