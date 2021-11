Helsingin metron ensimmäiset vaunut nostettiin koeradalleen vähän yli tunnissa. Nostolle oli varattu aikaa kello 15.30 saakka, mutta jo 11.30 olivat oranssinväriset, auringonpaisteessa uutuuttaan hohtelevat vaunut kahdeksan metrin korkeudessa.

Radalle kytkettiin myös jännite keskiviikkona, ja sillä liikkuminen on hengenvaarallista. Vaunuparin nostamista ruvettiin Herttoniemen radalla valmistelemaan aamusta kello seitsemästä lähtien.

Hyvin arvaamattomaksi touhuksi luonnehti nostoa etukäteen rakentamisosaston päällikkö Jouko Rantanen. ”Ei vaunujen painossa sinänsä ole mitään merkillistä, mutta niiden suuri koko vaikeuttaa työtä. Onneksi ei tuule kuitenkaan.”

Vaunut saatiin radalle varsin tyylikkäästi. Ainoa pieni hämminki sattui toista vaunua nostettaessa, kun toisen nosturin alla tukena ollut ratapölkky murtui.

Koeajot aloitetaan heti. Toinen pari koejunan vaunuista tulee ennen joulua ja toinen sen jälkeen. Vaunut luovutetaan kaupungille maaliskuun viimeisenä päivänä.

Hämeenlinna neuvoton vanhusten kurinpidossa

Hämeenlinna (HS)

Hämeenlinnan kaupunginhallitus tuntee mahdollisuutensa varsin vähäisiksi parantaa järjestyksenpitoa vanhainkodeissaan.

”Kunnallishallituksilta ja sosiaalilautakunnilta on lainsäädäntöteitse poistettu keinot estää tämän tapaista juopuneitten törmäilyä, vaikka ongelma tunnetaankin erittäin kipeänä”, todettiin asiaa käsitelleessä kokouksessa.

Kannanotto tuli ajankohtaiseksi kaupungin työntekijäyhdistyksen valitettua Vuorentaan vanhainkotia kaupungin työntekijäyhdistyksen terrorisoivista hoidokeista. Työntekijät tunsivat niin työrauhansa kuin oman ja vanhusten koskemattomuuden uhanalaisiksi.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus tulee nyt pyytämään neuvoa sosiaalihallitukselta.

Liitteeksi pyyntöön tulee paikallisen sosiaalilautakunnan lausunto.

Sellaisia erityislaitoksia, joihin vanhainkodeista voitaisiin erottaa muita häiritsevät hoidokit, ei ole. Erottelua ei ole pidetty demokraattisesti hyväksyttävänä.

Itä-Hakkilan vesitilanne

Itä-Hakkilan alueen asukkaat ovat anoneet määrärahaa ensi vuodeksi vesi- ja viemäriverkon rakentamiseksi alueelle. Anomuksensa tueksi asukkaat suorittivat mielipidetutkimuksen.

Tutkimuksessa tavattiin 238 kiinteistönomistajaa, joista 231 halusi liittyä viemäriin ja kolme kieltäytyi. Vesijohdot halusi 205 kiinteistöä. Käteisellä maksajia ilmoittautui 49 ja maksuaikaa halusi 184 kiinteistönomistajaa.

Alueella on porakaivoja 13 kappaletta.

Alueen kiinteistöjen kaivoista todettiin tutkimuksissa noin puolet vähävetisiksi ja noin viidennes sellaisiksi, ettei vesi kelpaa ruokavedeksi.

Aborttien määrä kasvaa Oulussa jatkuvasti

Oulun lääninsairaalassa tehdään nykyään kuukausittain nelinkertainen määrä abortteja verrattuna aikaan ennen lainuudistusta.

Kun vuosina 1967–69 tehtiin kuukautta kohden 15,7 keskeytystä, on keskeytyksiä vuonna 1970 vastaavasti jo 50,4.

Keskeytysten määrät nousevat edelleen, toteaa tri Einar Sjöstedt. Syyskuun loppuun mennessä niitä on jo 558 eli keskimäärin 62 aborttia kuukaudessa.

Aborttilain uudistuksen jälkeisenä seitsemänä kuukautena tehtiin Oulun lääninsairaalassa 353 raskaudenkeskeytystä. Jo tämä määrä ylittää kolmen edellisen vuoden vastaavien kuukausien kokonaismäärän, joka oli yhteensä 330.

Tri Sjöstedtin mukaan aborttien lisääntyvä määrä ei johdu siitä, että lääketieteellisessä ajattelussa olisi tapahtunut muutoksia, sillä uuden lain aikaisista keskeytyksistä vain neljännes on myönnetty lääketieteellisistä syistä.

Myöntämisperusteet ovat lähinnä sosiaalisia. Niiden aiheina ovat mm. naimattomuus, lapsimäärä, ikä ja taloudelliset kysymykset.

Luxorin valmistus lopetettu Suomessa

Lohja (HS)

Iskumetalli Oy ja ruotsalaisen Luxor-tehtaan välinen yhteistyö on loppunut. Iskumetalli jatkaa radioiden ja televisioiden valmistusta Finlux-merkkisinä.

Luxor-tuotteiden markkinointi Suomessa aloitettaneen oman erillisen yhtiön puitteessa. Iskumetalli Oy on Lohjan Kalkkitehtaan tytäryhtiö. Se on lisenssillä valmistanut ruotsalaisen Luxor-tehtaan radioita ja televisioita. Jokaisesta kappaleesta yhtiö on maksanut määräsumman pääfirmalle. Iskumetallin uusi nimi on Finlux.

Finluxin johto ei halunnut vahvistaa tietoja yhteistyön loppumisesta.

Iskumetallin tuotteiden vähittäismyyntiverkostona toimivat Ello-liikkeet. Myymälästä saadun tiedon mukaan uudet radiot ja televisiot ovat samanlaisia kuin Luxorit mutta nimi on vain vaihdettu. Myös huolto jatkuu entisellään.

Tupaantuliaiset arkistokartanossa - Sata vierasta vihkimässä Hovilan arkistoa Orimattilassa

Orimattila (Tarja Saarivuori)

Presidentti ja rouva Urho Kekkonen sekä satakunta kutsuvierasta olivat läsnä Tasavallan presidentin arkistosäätiön omistaman Hovilan kartanon avajaisissa keskiviikkona Orimattilan Niinikoskella.

Kartano, jonka säätiö osti vuosi sitten, on kunnostettu arkistoksi, ja sinne on kesän aikana jo koottu aineistoa. ––

Kaksitoistahuoneinen kartano on rakennettu vuonna 1934. Presidentti Kekkosen 70-vuotissyntymäpäivän kunniaksi perustettu Tasavallan presidentin arkistosäätiö osti vuosi sitten kartanon tiloista viitisenkymmentä hehtaaria. Loput sata hehtaaria presidentti osti henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Tasavallan presidentin arkistosäätiön takana ovat MTK, Metsäliitto, Valio, Hankkija ja Raision tehtaat. Sen hallituksen puheenjohtaja on hallitusneuvos Matti Kekkonen ja hallitukseen kuuluvat suurlähettiläs Taneli Kekkonen, agronomi Veikko Ihamuotila, akateemikko Kustaa Vilkuna ja vuorineuvos Pellervo Saarinen.

Hovilan kartano on holvattu täysin tulenkestäväksi. Siten se sopii erinomaisesti sijoituspaikaksi arvokkaalle historialliselle materiaalille.

Lähes metrin paksuiset ulkoseinät ja välikatto takaavat arkistojen säilymisen.

Talon varsinaisessa arkistohuoneessa on kaikkiaan noin 350 hyllymetriä. Arkistojen säilytysholvit sijaitsevat kellarikerroksessa, tutkijoiden huoneet taas ensimmäisessä. Molemmissa kerroksissa on hälytysjärjestelmä, jonka kellot saa soimaan jo koputus ikkunaan ulkopuolelta.

Aukioloriita uhkaa taas kauppaa

Kaupan aukioloriita on nousemassa uudelleen esiin. Tvk-lainen Liikeväen liitto (23 000 jäsentä) uhkaa käyttää järjestövoimansa, jos Suomessa seurataan Ruotsin esimerkkiä ja siirrytään nykyistä väljempiin aukioloaikoihin. Asiasta käytiin aikanaan kova kamppailu, kunnes päädyttiin nykyisiin aukiolomääräyksiin.

Liiton mielestä nykyisen lain sallima aukioloaika (8–20) on jo aiheuttanut työntekijöille tarpeeksi hankaluuksia; vapaista aukioloajoista ei ole syytä ryhtyä neuvottelemaankaan.

Vuotavat maitopussit meijerien vaivana

Pori (HS)

Vuotavat maitopussit aiheuttavat Porin Ympäristön Osuusmeijerille vähintään 250 markan päivittäiset tappiot. Kuluttajat ostavat pusseja, vaikka niistä meijerin alueella on päivittäin rikki noin 600 kappaletta.

Meijerin toimitusjohtaja Timo Kuuri sanoo asiakkaitten ostavan pusseja halvan hinnan vuoksi. ”Meijeri haukkuu pusseja. Kauppiaat haukkuvat pusseja, ja kuluttajat haukkuvat pusseja. Niitä valmistetaan kuitenkin siitä yksinkertaisesta syystä, että kuluttajat haluavat ostaa nimenomaan pusseja.”

Kuurin mukaan noin 73 prosenttia meijerin kaikesta maidosta pakataan pusseihin. ”Olemme ennen pakanneet jopa 75 prosenttia. Pientä liukumaa purkkien hyväksi on havaittavissa”.

Viikon vihje

Liuta nuoria miehiä, jotka sanoivat olevansa Myrskyryhmän jäseniä, astui viime viikolla Elvira Mignonin taidesalonkiin keskellä Madridin paahteista päivää. He tuhosivat näyttelyn 26 teoksesta 24 – hapolla ja veitsellä. Teokset sattuivat olemaan Pablo Picasson.

Jälkeensä miehet jättivät lentolehtisiä joissa Picassoa kutsuttiin sotaiseksi marxilaiseksi kommunistiksi ja epäisänmaalliseksi homoseksuelliksi ja pornograafikoksi. Lentolehtisissä ylistettiin kenraali Francoa.

Poliisi kertoo pyrkivänsä yrittämään miesten tavoittamista.

Koonnut Jarkko Rahkonen

