HS Esittelee: FIAT 127

Fiat 127 edustaa yhtymän uutta sukupolvea. Moottori on 903-kuutiosenttinen, teho 47 DIN-hv, huippunopeus yli 140 km/t ja etupyöräveto. Fiat 127 tulee Suomeen ensi vuoden keväänä. Hinta on noin 11.000 mk.

Trieste (HS) Jukka Miettinen

Kun suomalainen haluaa olla italialaiselle epäystävällinen, hän kutsuu tätä lempinimellä Makaroni. Aivan niin kuin kansantaiteilija Irwin G. laulussaan Marcellino Macaroni.

Jos joku tuntee tarvetta ystävällisyyden osoitukseen, niin lempinimi on silloin Spagetti. Autosta voi kirjoittaa ystävällisesti, ynseästi, ilkeästi, imartelevasti, inhottavasti – niin kuin itse tiedätte.

Fiat 127:stä voi panna paperille vain ystävällisiä sanoja. Se on ansainnut arvonimen Spagetti.

Tämän kirjoituksen voisi lopettaa lyhyeen toteamalla yksinkertaisesti, että Fiat 127 on poikkeuksellisen hyvä auto. Se jättää Vuoden Autoksi aikoinaan valitun 128:n selvästi jälkeensä, ja sitä voidaan pitää todella hyvänä suorituksena.

Maahantuojan mukaan tätä ihanuutta voidaan odottaa Suomeen ensi vuoden keväällä. Hinta on toistaiseksi vain kysymysmerkki, mutta se lienee noin 11 000 markkaa + ylimääräiset verot.

Auton ylivoimaisia ominaisuuksia on sisätilojen väljyys. Neljä aikuista matkustaa mukavasti ja takapenkkiläisillekin riittää polvitilaa yllin kyllin. Istuimet ovat mukavat, jos niissä on kangasverhoilu.

Hallintalaitteet on sijoitettu esimerkillisen hyvin tuulilasin pesulaitteen idioottimaista kumituttia lukuunottamatta. Sähkökäyttöinen pesulaite on oikeastaan pakollinen vakiovaruste kaikissa autoissa, minkäänlaista tuttia ei voi puolustella minkäänlaisilla syillä – ei edes hinnan halpuudella.

Auringon aikataulu muuttuu

Päivä pitenee almanakoissa vuodesta 1974 lähtien. Silloin siirrytään tietokoneen laskemiin auringon nousu- ja laskuaikoihin.

Viimeiset vuosikymmenet tiedot on laskenut suomalainen geodeetti, professori V. R. Ölander.

Professori Ölander on käyttänyt vanhempaa tapaa, laskien ajat auringon keskipisteen perusteella. Tietokoneeseen syötetään tiedot auringon ylärajan mukaan. Lapissa, missä aurinko nousee ja laskee hitaasti eroa on kesäaikaan jopa tunnin.

Tähtitieteen professori Jaakko Tuominen kertoi, että uusi laskutapa on luonnonmukaisempi. Nykyään almanakka kertoo auringon laskeneen jo silloin, kun siitä vielä puolet näkyy horisontissa.

Uusi tapa on myös matemaattisesti täsmällisempi. Auringon yläreuna on tarkka. Sen sijaan keskipistettä sillä ei ole, sillä horisontin läheisyydessä aurinko muuttuu epämuotoiseksi soikioksi, jonka alareuna on litistynyt.

Uudistus muuttaa almanakkaa tältä osin melkoisesti, sillä tietokone laskee ajat myös Jyväskylän, Sodankylän ja Utsjoen kohdalta.

Nykyään mainitaan vain Helsingin ja Oulun korkeus.

Almanakkoihin tulee myös kartta, josta voi arvioida ajat koko maassa. Lisäksi annetaan tietoja hämärän ja pimeyden kestoajoista.

Gandhi palasi kotiin rauhanmatkalta

Delhi (Reuter)

Pääministeri Indira Gandhi palasi lauantaina kotiin kolmiviikkoiselta Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin suuntautuneelta matkaltaan, jonka aikana hän keskusteli Intian ja Pakistanin välisestä sotilaallisesta jännitystilasta.

Intian 53-vuotiasta pääministeriä vastaan kohdistuu ankara paine Itä-Pakistanista maahan saapuneiden lähes 10 miljoonan pakolaisen synnyttämän ongelman vuoksi.

Tarkkailijoiden mukaan Intian talous on jo nyt vararikon partaalla ja tilanne on johtamassa kohti inflaatiota.

Eräiden tarkkailijoiden mukaan Gandhi saattaa julistaa koko maan poikkeustilaan hyvinkin pian symbolisena eleenä, jonka tarkoituksena on osoittaa kansalle, että hallitus painiskelee vakavissaan vaikean ongelmansa kanssa.

On erittäin todennäköistä, että pääministeriä painostetaan parlamentissa tunnustamaan Itä-Pakistanin itsenäisyyden puolesta taistelevan Bangla Deshin hallitus ja avoimesti tarjoamaan apuaan Bangla Deshin vapautusrintamalle.

Lisäksi uskotaan, että Gandhia vaaditaan ryhtymään sotaan Pakistanin kanssa maan itäisen osan vapauttamiseksi, jotta pakolaiset voisivat palata koteihinsa ilman pelkoa.

Taistolaisille tappio metalliliiton vaaleissa

Skp:n taistolainen ryhmäkunta kärsi tappion Metallityöväen liiton edustajainvaaleissa, joiden tuloslaskenta selvitti edustajien nimet ja poliittisen värikartan lauantaina. Taistolaisedustus 215-jäsenisessä kommunistiryhmässä jäänee 20–25:een. Taistolaiset olivat haaveilleet jopa enemmistöä kommunistien paikoista. Kaikkiaan 465 paikasta on sos.dem. ryhmällä 249.

Nuorisosäästäjiä nuorennetaan

Nuorisotallettajia pyritään nuorentamaan ensi vuoden alusta lähtien.

Tallettajiksi kelpaavien ikärajaa alennetaan 27 vuoteen ja samalla vuosittaisten talletusten määrää korotetaan. Osallistuakseen säästöpalkintojen arvontaan, jokaisen tallettajan on kerättävä vastaisuudessa vähintään 300 markkaa vuodessa tililleen.

Säästämistä ehdotetaan samalla helpotettavaksi siten, että joka kuukausi ei tarvitsisi käydä pankissa. Talletuksensa tililtä nostanut nuori ei enää uuden lain mukaan joutuisi pitkäksi aikaa syrjään. Tällaisessa tapauksessa talletuksia voisi jatkaa jo heti nostoa seuraavana vuotena.

Alen paras Helsinki-rallissa

Pari Markku Alen–Jyrki Ahava voitti reilusti (2902) pist. Helsinki-rallin lauantaina. Reilun minuutin heistä jäi yllättäen toiseksi tullut pari Pekka Iivonen–Tapio Laine.

Kolmanneksi maaliin Leppilammelle saapuivat Hannu Valtaharju ja Alf Krogell.

Karkkilasta alkanut Helsinki-ralli oli sikäli erikoinen, että siitä toinen oli 42 ja toinen 38 kilometriä pitkä. Tavallisesti pienoisralliin kuuluu kahdeksan erikoiskoetta. Helsinki-ralli vietiin läpi kahdessa tunnissa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone