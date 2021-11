Pirjo Maukonen, 24, on tyttö, joka herättää kunnioittavaa huomiota ajoneuvollaan liikkuessaan.

Ajokki on 18 metriä pitkä rekka-auto, jolla Pirjo-rouva kuljettelee 16—17 tonnin tavaralasteja Suomesta muualle Eurooppaan.

Helsinkiläisessä ajoliikkeessä työskentelevä Pirjo Maukonen on ollut jo neljästi ulkomailla isolla ajokillaan syksyn aikana ja on perjantaina lähdössä kohti Brysseliä.

Hänen kokemuksensa rekka-autonkuljettajana ovat myönteisiä, vaikkei hän silti tätä ammattia joka tytölle suosittelisi.

”Täytyy olla hyvät hermot eikä pidä valittaa joskus vähän heikoista pesumahdollisuuksista. Välillä saa tyytyä peseytymään kylmällä vedellä jonkun huoltoaseman pesuhuoneessa.”

Kohtelu matkan varrella on hänen mielestään aina ollut asiallista, vaikka ison auton pieni, hento ja pitkätukkainen naiskuljettaja luonnollisesti herättää ihmetystä monessa paikassa.

– –

Aviomies on jo tottunut Pirjon rekkamatkoihin, mutta kuusivuotias tytär on kuuleman mukaan joskus vähän kiukkuinen.

”Kyllä hän toisinaan sitten leveileekin äitinsä ammatilla”, nauraa Pirjo Maukonen.

Pablon legenda legenda M. A:sta

Markku Valkonen

Musiikkimiehiä molemmat. M. A. Numminen ja Pablo Picasso.

Pablo aloitti viulunsoitolla ja lopetti ennen kuin oli aloittanutkaan. M. A. aloitti narisevalla äänellään eikä hitto soikoon ole vieläkään lopettanut.

Pablo siirtyi jo varhain kuvataiteen pariin ja hänestä tuli legenda. M. A. ei siirtynyt ja hänestäkin tuli legenda.

Nythän on niin, että jos Pablo soittelee viulua, se on uutinen. On myös niin, että jos M. A. tarttuu pensseliin ja tekee kuvataidetta, sekin on uutinen.

Pablo ei tietämän mukaan soittele viulua, mutta M. A. sen sijaan otti ja pani pystyyn taidekuvien näyttelyn – Helsinkiin.

Pablo – tai oikeammin hänen managerinsa – panivat hekin pystyyn näyttelyn – Helsinkiin.

Kumpi siis onkaan uutinen.

Nakupellemusikaali tulee Suomeen

Nakupellemusikaali Oh! Calcutta! tulee Suomeen. Ensi-iltaa on kaavailtu uuden vuoden aatoksi.

Alastonmusikaali, jossa kuitenkin näytellään, lauletaan ja tanssitaan 90 prosenttia vaatteet päällä, on tarkoitettu lähinnä varttuneemman väen viihteeksi.

Nuoret kun kuulemma jo tietävät kaiken seksistä.

”Yleisöksi on ajateltu noin 30-vuotiaita ja sitä vanhempia, jotta hekin vähän vapautuisivat. Nuorethan jo tietävät kaiken seksistä”, sanoo musikaalin ohjaaja Ere Kokkonen.

Kokkonen on myös yhteistyössä Jukka Virtasen kanssa muokannut käsikirjoituksen ja laulujen sanat.

Myrsky koetteli rannikkoalueita

Ankkurinsa myrskyssä menettänyt majakkalaiva Kemi höyrysi merihädän jälkeen luotsiveneen ja hinaajan avustamana Ajoksen satamaan turvaan riehuvalta mereltä.

Luoteesta käyvä ajoittain 10 boforin myrskytuuli on todennäköisesti sinetöinyt pietarsaarelaisen keskiviikkona karille ajaneen hinaaja Eolin kohtalon. Se jäänee korjaamattomaksi hylyksi.

Aluksesta on vaarassa valua mereen 14 000 litraa ns. kakkosöljyä.

Hinaaja makaa karikolla oikealla kyljellään, ja myrsky hakkaa sitä vasten kiviä.

Ympäri maata raivonnut lounaan ja lännen välinen tuuli puhalsi puuskissa ajoittain jopa 11 boforin voimakkuudella. Tuuli jatkui yli yön, eikä hellitä vielä perjantainakaan.

Majakka-alus Kemi menetti ankkurinsa ja joutui tuuliajolle Perämerellä, missä myös autolautta Merituuli juuttui jäihin tuntikausiksi.

Hangon edustalla joutui troolari Nita vaikeuksiin, kun sen nuotat sotkeutuivat propelliin. Sen moottori sammui ja alus alkoi ajelehtia voimattomana.

Ahvenanmaan saaristossa sattui pari karilleajoa, joista ei kuitenkaan aiheutunut vakavia seurauksia.

Syksyn pahin myrsky myöhästytti matkustajalauttaliikennettä ja sai pienemmät rahtilaivat jättäytymään satamaan turvaan odottelemaan tyynempiä vesiä.

Tippuritapauksia nyt ennätysmäärä Helsingissä

Lokakuun loppuun mennessä on Helsingissä tullut ilmi 4 321 tippuritapausta. Luku on 500 enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna, sanoo Helsingin kaupungin venerologi, tri Jaakko Wallenius.

Sukupuolitaudeista myös syfilis eli kuppa on lisääntynyt Helsingissä. Tähän mennessä on hoitoon hakeutunut 72 kuppapotilasta. Koko viime vuonna Helsingissä tuli ilmi 67 tapausta.

– –

Wallenius katsoo, että sukupuolitautien lisääntymiseen ovat syynä sosiaaliset muutokset: vapaa-ajan lisääntyminen, irrallisten suhteiden yleistyminen ja matkustuksen vilkastuminen.

Samoin ehkäisypillereiden entistä yleisempi käyttö vähentää kondomien käyttöä.

Yhteistyöhaluinen Kiina tuli terveisiä tuoden

New York (Kari Möttölä)

Kiinan kansantasavallan valtuuskunta saapui torstaina New Yorkiin ottamaan paikkansa Yhdistyneissä Kansakunnissa ja ilmoitti puheenjohtajansa kautta olevansa valmis yhteistyöhön kaikkien maiden kanssa, jotka ”rakastavat rauhaa ja kunnioittavat oikeudenmukaisuutta”.

Varaulkoministeri Tshiao Kuanhua selosti lentokentällä antamassaan lyhyessä lausunnossa hallituksensa ulkopolitiikan peruslinjan ja sanoi valtuuskuntansa toimivan maailmanjärjestössä samalta pohjalta.

Hän toi myös terveiset ”suurelle Amerikan kansalle”, jonka kanssa Kiinan kansalla on hänen mukaansa aina ollut ystävälliset suhteet.

Finlux korvaa Luxorin 1972

Lohjalainen Finlux tuo ensi vuoden alussa oman radio- ja tv-alan tuotesarjan. Yhtiön sopimus ruotsalaisen Luxorin kanssa päättyy vuoden vaihteessa. Samalla päättyy Luxor-tuotteiden maahantuonti.

Lohjan Kalkkitehtaan omistama Finlux on lisenssillä valmistanut Luxor-tehtaan radioita ja televisioita.

Tehtaan oma tuotesarja markkinoidaan Finlux-tavaramerkillä.

Kluuvikadun Maxim katoaa

Helsingin Kluuvikadulla sijaitsevan elokuvateatteri Maximin talo puretaan. Paikalle rakennetaan kuitenkin kaksi uutta elokuvateatteria, joista toisessa käytetään vanhan Maximin sisäkoristeita.

Suomen vanhin ennallaan säilynyt elokuvateatteri Maxim katoaa Helsingin Kluuvikadulta, sillä talo puretaan.

Bio Maximin tilalle rakennetaan kuitenkin kaksi uutta elokuvasalia, joista toisen sisustamiseen käytetään Maximin osia. Pyrkimys on tehdä salista nykyistä muistuttava parvekkeen etureunan ja valkokankaan väliseltä osalta.

– –

Elokuvateatterin eteisaula ja sali-interiöörit ovat wieniläisen jugendin hieno näyte Suomessa. Paikan kulttuurihistoriallista arvoa lisää vielä se, että teatteri on Suomen vanhin säilynyt elokuvateatteri.

Kiinteistön omistaja on ilmoittanut, että elokuvateatterin säilyttäminen nykyisellään tulisi taloudellisesti ylivoimaiseksi.

Korkeasaari sai Kanadasta Teuvon ja Auran

Korkeasaaren eläintarhaan on saatu kaksi myskihärkää, tyttö ja poika. Pääministeri Teuvo Aura on suostunut siihen, että härille annetaan nimiksi Teuvo ja Aura.

Myskihärät saatiin Kanadasta vaihtamalla ne alppikauriisiin.

Korkeasaaressa on viimeksi vuonna 1929 ollut myskihärkiä, kertoo intendentti Ilkka Koivisto.

Miss Maailma harkitsee kauneuskirurgin ammattia

Kaksikymmentäkaksivuotias brasilialaistyttö Lucia Petterie kruunattiin myöhään keskiviikkoiltana Lontoossa tämän vuoden Miss Maailmaksi.

Maailman toiseksi kauneimman tittelin saavutti samanikäinen englantilaiskaunotar Marilyn Ward ja kolmas sija meni Portugalia edustavalle 19-vuotiaalle Ana Paula Almeiballe. Suomen Mirja Halme ei selviytynyt viiden kauneimman joukkoon.

Kauneuskilpailut pidettiin Lontoon Albert Hallissa, jonka ulkopuolelle oli kokoontunut kolmatta sataa naispuolista mielenosoittajaa. He esittivät vastalauseensa kauneuskilpailuille kantamalla julisteita, joissa luki ”Naiset eivät ole karjaa”.

Muuan naisten ryhmä kuljetti kadulla vertauskuvallista pahvilehmää, jonka päässä oli kruunu.

Myös homoseksualistien vapautusliikettä edustavia miehiä oli paikalla. He olivat pukeutuneet räikeänvärisiin naisten vaatteisiin ja olisivat valinneet omia ”missejään”, ellei poliisi olisi hajoittanut esitystä.

Albert Hallin ovilla oli useita kymmeniä poliiseja varmistamassa, ettei viimevuotinen hajupommien heittely päässyt toistumaan.

Uusi Miss Maailma opiskelee lääketiedettä ja erikoistuu rauhastutkimuksiin. Hän sanoi myös harkitsevansa kauneuskirurgin ammattia: ”Voisin tehdä muistakin kauniita”.

Koonnut Kari Lankinen

