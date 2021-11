Kun naista verrataan kissaan, halutaan antaa vähän kielteinen, uskallettu kuva. Mitä vikaa on kissoissa. Rudyard Kipling on kirjoittanut kertomuksen ”Kissasta, Joka Kulki Yksin Heilutellen Villiä Häntäänsä.” Taiteilija Eila Hiltunen sopii tuohon kertomukseen.

Maija Hollmen-Bärlund

Menin sadetta pitämään kuvanveistäjä Eila Hiltusen luo. Juttelimme kaiken maailman asioita.

Kyllästyneen näköinen, luonnevikainen ja turhautunut burmalainen kissa katseli epäillen, mutta kuunteli kuitenkin.

Ehkä te teette samoin.

Hillittömän vihreät silmät naureskelevat, vakavoituvat.

– Mikä siinä on, että kun täällä on vähän aikaa ollut, niin tekee mieli pois? Kaikki ihmiset, joista pidän, tuntevat samoin. Olisiko niin, että suomalaisilta puuttuu tunnetta ja lämpöä. Osaamme ilmaista itseämme kielteisesti, emme myönteisellä tavalla.

– –

Niillä kohutuilla Sibelius-monumenttirahoilla Eila Hiltunen osti tornin Italiasta.

– Nyt en enää tulisi toimeen ilman sitä. Usein kiertelen öisin tornin ulkopuolella ja katselen kylää. Minä vahdin ja kuuntelen mitä minulle kerrotaan.

Perhe on kunnostanut satoja vuosia vanhan raunion hyvällä maulla, vaatimattomaksi.

– Se tuli halvemmaksi kuin suomalainen kesämökki, että turha pitää sitä ylellisyytenä.

– –

– Eniten minua pelottaa tuo uusi menevä ihminen. Tyhmyys ja energia on jo vaarallista, mutta kun siihen vielä lisätään moraalin täydellinen puuttuminen, tehdään pikkuhitlereitä.

Ole mukana, osallistu, ole onnellinen, ota mistä saat.

– Tuleekohan ihminen tästä vain yksinäisemmäksi?

JK. Ihoihminen on tyyppi, joka yksin pystyy lämmittämään isommankin huoneen.

Helvetinkylään sähkövalaistus

”Nyt Helvetissäkin on sähkölämmitys, kun on saatu sähkö Helvetin portin sisäpuolelle”, totesi maanviljelijä Hannu Voutilainen Savonrannan Helvetinkylässä.

Helvetinkylä sijaitsee Savonrannan kunnan laidalla, Heinäveden kunnan rajamailla.

Tällä hetkellä on Savonrannan talouksista sähkön piirissä 78 prosenttia, mutta noin 150 taloutta on vielä sähköistämättä.

”Oudolta tuntui, kun vain katkaisinta painamalla saatiin valo. Ennen tärkeimmät työt voitiin tehdä vain öljylampun hämärässä valossa”, sanoi Lyytikäisen talon emäntä.

Nyt Lyytikäisen talous on täysin sähköistetty televisiosta ja kodinkoneista aina sähkölämmitykseen.

Kanerva johtamaan kokoomuksen nuoria

Vaasa (HS)

Valtiotiet. yo Ilkka Kanerva, 23, Turusta valittiin Kokoomuksen nuorten liiton uudeksi puheenjohtajaksi ensi vuodeksi Vaasassa liittokokouksessa sunnuntaina.

Varapuheenjohtajaksi valittiin jo kolmannen kerran maanviljelijä Tapani Mörttinen, 28, Kärkölästä.

Puheenjohtajan vaalissa antoi 298:sta äänioikeutetusta 175 edustajaa äänensä Ilkka Kanervalle; toinen vahva puheenjohtajaehdokas, valtiotiet. yo Ilkka Viippola Lahdesta sai ääniä 115.

”Vaaraton” atomivoimala hämmensi inkoolaiset

Inkoo (HS)

Atomivoimalan vaarattomuutta korostettiin Inkoossa Imatran Voima Oy:n järjestämässä tilaisuudessa sunnuntaina.

Tekninen sanasto ja tieto hämmensivät yleisön, jonka mielestä vaarattomista laitoksista puhuminen on epäilyttävää, kun kuitenkin voimalan ympärille rakennetaan vankka suojamuuri.

– –

Imatran Voiman taholta selvitettiin, että jätevedetkin puhdistetaan ja tislataan, joten sen mukana ei pääse kuin erittäin vähäinen määrä radioaktiivisuutta mereen.

Sitä paitsi tämä määrä on pienempi kuin maidossa tai viskissä oleva aktiivisuusmäärä.

Tähän yleisön joukosta sanottiin, ettei viskiravintolan ympärille tarvitse rakentaa suoja-aluetta.

– –

Suoja-alueen laajuus kiinnosti yleisöä.

Asiantuntijat selittivät, että kilometrin säteellä oleva suoja-alue on täysin Imatran Voiman omistaman maa-alueen sisäpuolella.

Viiden kilometrin säteellä ei saisi olla tiheää asutusta. Tämä seikka hämmensi yleisön, koska laitoksen turvallisuutta oli juuri korostettu.

Pari sataa Inkoon Kopparnäsin alueella asuvaa kesämökkiläistä ja paikkakuntalaista tiukkasi Imatran Voiman edustajilta tietoja tulevan atomivoimalan vaikutuksista heidän elinympäristöönsä ja turvallisuuteensa.

Marsin lähikuvat aluksi kelvottomia

Pasadena, Kalifornia (Reuter)

Yhdysvaltain Mariner 9 -avaruusalus lähetti ensimmäisen lähikuvansa Marsista sunnuntaina, mutta pahaksi onneksi se oli täysin valkoinen.

Kuva otettiin aluksen kauko-objektiivilla, kun Mariner kiiti kiertoradalleen ja oli sillä hetkellä 1360 kilometrin päässä Marsin pinnasta, jäisen etelänapa-alueen kohdalla.

– –

Mariner kiersi varhain sunnuntaina kiertoradallaan ensimmäisen kerran Marsin ympäri. Siitä tuli ensimmäinen Maan ihmisten lähettämä tekokuu toisella planeetalla.

Kahden neuvostoliittolaisen avaruusaluksen odotetaan saapuvan Marsin läheisyyteen parin viikon kuluessa. Ne yrittävät laskeutua planeetan pinnalle.

Danny Kayen lastenavun matka jatkui Hollantiin

Amerikkalainen filmitähti Danny Kaye lähti Suomesta sunnuntaina Hollantiin, joka on seuraava vierailukohde hänen matkallaan YK:n lastenavun, Unicefin, hyväksi.

Ennen lähtöään Suomesta Danny Kaye vastaanotti Suomen Lions-klubin presidentiltä, pankinjohtaja Rurik Kotkasaarelta shekin leijonien lahjoituksena Unicefille.

Vierailun aikana presidentti Urho Kekkonen otti vastaan Kayen.

Tähti nauhoitti myös kaksi televisio-ohjelmaa.

Rod Stewart Englannin singletilaston johdossa

Yhdysvaltain single-levyjen kärki on säilynyt pari viikkoa lähes samana, vain ykkönen ja kakkonen ovat vaihtaneet paikkaa.

Isaac Hayes on elokuvasävelmällä ”Theme from Shaft” pudottanut Cherin kappaleen ”Gypsies, Tramps and Thieves” toiseksi.

Kolmatta sijaa pitää edelleen John Lennon ja ”Imagine”.

Suurimman harppauksen on tehnyt Sly and the Family Stone, jonka esitys ”Family Affair” nousi kolmetoista pykälää.

Uusia tulokkaita ovat myös Bread ja Michael Jackson.

Rod Stewart, joka on USA:n listalla pudonnut kuudenneksi, pitää samalla kappaleella ykköspaikkaa Englannin singletilastossa jo toista viikkoa.

Ensimmäiset modernin voimistelun SM-kisat

Modernin voimistelun ensimmäiset Suomen mestarittaret kruunattiin sunnuntaina Helsingissä.

Kitty Backman ja Carla Wollstein osoittautuivat avauskisojen taitureiksi.

Moderni voimistelu on saamassa Suomessa uudelleen tuulta purjeisiin. Kuusikymmentäluvun alussa laji kukoisti aikansa ja menetti sitten suosiotaan.

Ensimmäisissä SM-kisoissa oli osanottajia yllättävästi: 31 naista Turusta, Porista, Kotkasta ja Helsingistä.

Joulupukit liikkeellä pohjoisessa

Oulu (HS)

Ensimmäiset tavaratalot Kemissä ja Torniossa ovat ehättäneet avaamaan joulumarkkinansa asiaan kuuluvin ilotteluin.

Tavallista aikaisempi talvi ja kaupallisen ryntäyksen yhteydessä esiintyneet joulupukit ja tontut loivat uskottavan vaikutelman joulun tulosta.

Rajakauppa-alueella toimivat liikkeet aloittivat myös viime vuonna joulumyynnin pari viikkoa muuta maata aikaisemmin.

Etuottoaan kauppiaat perustelevat ruotsalaisten Suomeen suuntautuvilla ostosmatkoilla.

Radikaali pop-yhtye Gunder Häggin riesana

Tukholma (Pekka Suomaa)

Suomalaisetkin urheilun ystävät muistavat Gunder Häggin, 1940-luvun maailmanennätysmailerin ja -keskimatkanjuoksijan. Miehen, jolla oli kaiken, radan ja vastustajan, alleen murskaava korskea askel.

Aikansa Dan Waern.

Ja myös aikansa radikaali: Hän joutui kiinni rahapalkkioiden nostamisesta ja julistettiin ammattilaiseksi.

Tänään 52-vuotiaana hän on vihainen radikaaleille: Vasemmistoradikaalinen pop-yhtye on nimeltään Gunder Hägg II.

”Saan kärsiä heidän poliittisista mielipiteistään. Enkä pidä heidän kaltaisistaan”, sanoo entinen mestarijuoksija.

”Sekä vaimoni, poikani että minä tiedämme, että pop-yhtye käyttää nimeäni. Ihmiset luulevat, että meillä on jotain tekemistä yhtyeen kanssa.”

– –

Seitsenmiehisestä Gunder Hägg II -yhtyeestä on Tore Berger mies, joka lähinnä on vastuussa Gunder Häggin nimen käyttämisestä.

”Ei meillä ollut ajatustakaan, että yhtyeemme nimi voisi vahingoittaa jotain ihmistä. Halusimme käsitellä 1940-lukua, Gunder Hägg oli sen ajan mystillinen persoonallisuus.”

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone