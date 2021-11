Yhdistyneet Kansakunnat, New York (Reuter)

Pekingin edustajat ottivat paikkansa Yhdistyneissä Kansakunnissa maanantaina ensimmäisen kerran ja kuulivat onnittelevien puhujien sanovan, että Kiinan jäsenyys on lisännyt suuresti YK:n mahdollisuuksia rauhan säilyttämiseksi.

Yhdysvaltojen YK:n valtuutettu Georg Bush, joka kamppaili sinnikkäästi Formosan paikan säilyttämiseksi, tähdensi tervetuliaispuheessaan, että myös hänen maansa kannatti Kiinan kansantasavallan hyväksymistä maailmanjärjestöön.

Time-lehti väittää: Murhayrityksiä Maoa vastaan

New York (AFP)

Puheenjohtaja Mao Tse-tungin seuraajaksi valittu Kiinan puolustusministeri Lin Piao on joutunut "puhdistuksen" kohteeksi tehtyään kolme murhayritystä Mao Tse-tungia vastaan, kertoo amerikkalainen aikakauslehti Time uusimmassa numerossaan.

Länsimaiset tiedusteluasiantuntijat ilmoittavat saaneensa luotettavista lähteistä Kiinasta tietää, että Lin Piaon poliittinen ura on katkennut ja että hän on luultavasti kuollut.

Asiantuntijat uskovat, että vain yhdeksän Kiinan kommunistipuolueen politbyroon kahdestakymmenestäyhdestä jäsenestä toimii enää aktiivisesti. Politbyroon muista jäsenistä kuusi on kadonnut täydellisesti julkisuudesta syyskuun salaperäisten tapahtumien jälkeen. – –

Viime syyskuussa Lin Piao tuli ”tavalla tai toisella paljastetuksi ja päätti paeta maasta. Hän ajoi kiireesti vaimonsa, poikansa ja kahden avainasemassa olleen salaliittolaisen kanssa Pekingin lähellä olevalle sotilaslentokentälle”, kertoo lehti.

Autossa olivat lehden mukaan Maon pääideologi, yksityissihteeri ja puheidenkirjoittaja Tshen Po-ta, joka erotettiin viime syksynä politbyroosta, ja Kiinan ilmavoimain komentaja Wu Fa-hsien.

”Loikkaajat nousivat ilmaan englantilaisvalmisteisella Trident-matkustajakoneella, joka pystyi erityistutkansa vuoksi lentämään hyvin matalalla.”

”Minne tahansa he olivatkin matkalla, he eivät koskaan päässeet sinne. Linin oma tytär Lin Tou-Tou paljasti pakoyrityksen ja Trident ammuttiin tavalla tai toisella alas.”

Hongkongilainen influenssa leviää Itä-Euroopassa

Wien (AP)

Hongkongilainen influenssaepidemia on aiheuttanut jo 12 ihmisen kuoleman Budapestissa, ja neljännes koululaisista on poissa koulusta, kertoi unkarilainen uutistoimisto MTI viikonvaihteessa. Eräiden tietojen mukaan kuolleita on jo yli 30.

Useimmat kahdestatoista kuolleesta olivat yli 60-vuotiaita, ja he kärsivät sydän- ja verisuonitaudeista.

Vieraileminen potilaiden luona sairaaloissa on kielletty jo viime torstaina, ja influenssapotilaita varten on järjestetty erikoisosastoja. Terveysviranomaiset ennustavat epidemian leviämistä vielä laajemmalle. – –

Professori Risto Pätiälä lääkintöhallituksesta kertoi, että WHO on lähettänyt influenssaepidemiasta ilmoituksen, jonka mukaan virus on samantapainen kuin vuonna 1968 eristetty A-2, ”hongkongilainen”.

”Meillä kantaa ei vielä ole eristetty. Virus kulkeutuu kyllä meillekin, mutta sen saapumisaikaa on vaikea sanoa”, kertoi Pätiälä.

Helsinki kouluttaa itselleen poliiseja

Helsinki kouluttaa itse lisää poliiseja kaupunkiin. Sisäministeriön myöntämällä erikoisluvalla ja määrärahalla aloitti Helsingin poliisilaitos maanantaina oman poliisikurssinsa.

Apulaispoliisimestari Matti Vanne toteaa Helsingin poliisivajauksen niin suureksi, ettei poliisiopisto tilanpuutteen vuoksi pysty kouluttamaan riittävästi poliiseja.

Vuoropysäköinti uhkaa häätää jopa 18 000 autoa

Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että vuoropysäköinti toteutetaan Helsingissä kantakaupungin alueella myöhemmin määrättävässä laajuudessa.

Täydellinen vuoropysäköinti keskustassa häätäisi lähes 18 000 autoa.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, jossa vuoropysäköintiä vastustavat kaupunginhallituksen jäsenet hävisivät äänin 10–6.

Kantakaupungin alueella on 35 000 pysäköintipaikkaa katujen varsilla. Kantakaupungin kaikkia pysäköintikatuja koskeva vuorojärjestelmä supistaisi parkkipaikat vajaaseen kahdeksaantoistatuhanteen.

Jos näin tapahtuisi, joutuisi puolet kantakaupungin autoilijoista hankkimaan tallipaikan, myymään autonsa tai pitämään kulkuneuvoaan kilometrien päässä asunnosta.

Vuoropysäköintijärjestelmän mukaan autojen yöpysäköinti olisi sallittu vain toisella puolella katua. Pysäköintiin varattu puoli vaihtuisi vuorokausittain.

Vuoropysäköintijärjestelmää perustellaan seuraavasti: Vilkkaan liikenteen vuoksi ei katujen ajoradan aurausta ja tasoitusta voida tehdä kaduilla päiväsaikaan kokonaan.

Järjestelmän mukaan vuoropysäköinti olisi sallittu vuorotellen kadun molemmilla puolilla. Yöpysäköinti olisi kielletty klo 00–06 välisenä aikana siten, että parittomina päivinä kielto olisi voimassa kadun parittomien numeroiden puolella ja vastaavasti parillisina päivinä kadun parillisten numeroiden puolella.

Siellä, missä katujen numerointi puuttuu, osoitetaan asia liikennemerkeillä.

Paperinkeräys alkaa aikaisintaan 1972

Jätepaperin vastaanotto yksityisiltä pystytään rajoitetusti aloittamaan aikaisintaan ensi vuonna. Yksityisillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin kantaa jätepaperinsa edelleen roskiin. Harvat voivat varastoida jätepaperia.

Jätepaperivarastot ovat tällä hetkellä melko suuret. Valtaosa jätepaperista käytetään kartongin valmistukseen ja jätepaperin vastaanottoa on rajoitettu lähinnä kartongin markkinointivaikeuksien vuoksi.

Jätepaperin vastaanotto yksityisiltä lopetettiin jo viime kesänä. Vastaanotto pystytään rajoitetusti aloittamaan aikaisintaan ensi vuonna.

Paperinkeräys Oy:n toimitusjohtaja V. Mäkelä kertoi, että jätepaperia edelleen kerätään liikelaitoksilta.

Kaikkiaan jätepaperia kerätään nykyään 11 000 tonnia kuukaudessa.

Monet järjestöt keräävät tällä hetkellä jätepaperia. Järjestöt ovat sijoittaneet roskalaatikoiden yhteyteen jätepaperia varten laatikoita. ”Jos kaikkien roskalaatikoiden yhteyteen laitettaisiin jätepaperilaatikko, niin järjestöt varmasti pian tukehtuisivat jätepaperiin”, Mäkelä sanoo.

Järjestöt eivät maksa mitään keräämästään paperista.

Tuntematon sotilas valmis Joensuussa

Jouko Turkan uusi sovitus Väinö Linnan Tuntemattomasta sotilaasta nähdään Joensuun kaupunginteatterin ensi-illassa perjantaina 19. marraskuuta. Ensi-iltaa jouduttiin sairaustapausten vuoksi siirtämään parilla päivällä.

Uuden Tuntemattoman kahdeksan ensimmäistä näytäntöä on jo myyty loppuun. Päivää ennen ensi-iltaa Tuntematon sotilas esitetään nuorisolle ennakkonäytäntönä, johon on kutsuttu myös teatterin asiamiehet Pohjois-Karjalassa.

Sovitusta on harjoitusten aikana jatkuvasti muokattu, ja eräistä kohtauksista on sairastumisten takia pitänyt luopua.

Turkka korostaa, että Linnan tekstiä ei ole muutettu eikä esityksessä ole tendenssejä.

