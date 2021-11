Tulostaso Käpylän lauantairaveissa oli hyvä monien hevosten parantaessa jopa ennätyksiään.

Vainion veljekset olivat vauhdissa ja ajoivat kaikkiaan kolme voittoa. Kalevi Vainio voitti kahdesti ja pikkuveli Pauli kerran. Totovaihto ylitti jokaisessa lähdössä 10 000 markan rajan ja kokonaisvaihdoksi tuli 112 418 markkaa. – –

Vantaa säilyy kaksikielisenä

Vantaan kauppala tulee olemaan kaksikielinen kunta. Oikeusministeriön pyynnöstä suoritetussa väestölaskennan erikoistarkastuksessa nykyisessä Helsingin maalaiskunnassa todettiin olevan yli 5 000 ruotsinkielistä.

Lain mukaan Vantaan kauppala olisi toiminut yksikielisenä kuntana ainakin vuodet 1973–1982, mikäli ruotsinkielisen väestön määrä olisi väestölaskennassa alittanut 5 000 rajan.

Pelko maalaiskunnan muuttumisesta yksikieliseksi on aiheuttanut erikoistoimia. Mm. eduskunnassa on tehty lakialoite ja toivomusaloite, joiden tavoitteena on säilyttää maalaiskunta kaksikielisenä kielilakia muuttamalla.

Maalaiskunnan koko väkiluku oli viime vuoden vaihteessa väestönlaskennan mukaan 81 300, joista noin 5 500 oli ilmoittanut pääkielekseen ruotsin. Lukumäärä saattaa ensi kesänä suoritettavassa lopullisessa tarkastuksessa hieman muuttua, mutta väestölaskennan johtaja Göran Strengellin mukaan voidaan jo nyt pitää varmana, ettei ruotsinkielisten määrä maalaiskunnassa ainakaan alita viittä tuhatta.

Helsingin maalaiskunta haluaa jatkaa Länsimäen rakentamista

Helsingin maalaiskunnan mielestä sisäasiainministeriön päätös keskeyttää Länsimäen alueen rakentaminen kesällä on poikkeuksellinen toimenpide, jolla on selviä haitallisia vaikutuksia alueen asukkaisiin.

Kunta pyrkii pikaisesti aloittamaan neuvottelut ministeriön kanssa rakentamisen jatkamismahdollisuuksista.

Ministeriön keskeyttäessä alueen rakentamisen annettiin rakentamista valvovan Länsimäki-toimikunnan ymmärtää, että työt voisivat jatkua aikaisintaan vuoden 1973 kesällä ja viimeistään vuonna 1975. Keskeyttämisen syyksi mainittiin huonot liikenneyhteydet.

”Ortodoksit maallistuneet”

Savonlinna HS

”Ortodoksien kirkon piirissä on maallistuminen saamassa jalansijaa eikä omaa kirkkoa tunneta enää kyllin hyvin. Sotien jälkeinen murroskausi hajoitti kirkollista elämää ja vaiensi kirkon jäsenmäärää, sillä varsin monet seka-avioliitossa syntyneet lapset kastettiin luterilaisiksi”, sanoi arkkipiispa Paavali piispantarkastuksen yhteydessä Savonlinnassa perjantaina.

”Ortodoksisella kirkkokunnalla on samoja ongelmia kuin muillakin kristillisillä kirkoilla, tosin ehkä vähemmän kuin muilla. Tämä johtuu kirkon kiinteästä liturgisesta elämästä ja perinteeseen pitäytymisestä muita tiiviimmin”.

Kepun naisten johtoon edelleen Väänänen

Keskustapuolueen naisjärjestön puheenjohtajaksi valittiin edelleen Marjatta Väänänen järjestön valtuuskunnan syyskokouksessa Helsingissä lauantaina.

Puheenjohtaja Väänänen sanoi, ettei tulevissa vaaleissa ole kyse vain maatalouden tulevaisuudesta vaan myös siitä, joudummeko ennen pitkää kaikki elämään sosialistisessa yhteiskunnassa. Väänänen kuten kokouksen useat muutkin puhujat tähdensivät myös kristillisten arvojen merkitystä.

Zeppelin ilmassa

Helena Ylänen

Jytäjytä-rockin keisari Led Zeppelin on astunut kansan pariin. Uudella nimettömällä levyllään yhtye on karistanut ylimielisen ja ulkokohtaisen meluamisen ja paisuttelun.

Nimetön on tuore, monipuolinen ja siinä on sekä haikeita että hauskoja hetkiä ja hyvää kovaa rockia.

Levy on hyvin huolellisesti tehty. Tunnelmat on tasapainotettu. Ideat on hiottu kappaleista rautaisimmatkin ovat melodioita. – –

Levy on kokonaisuutena hyvin musiikillinen. Led Zeppelin on maksanut velkansa kaikille niille, jotka ovat yhtyeeseen uskoneet, irvailuista piittaamatta. Lopultakin se pysyy omin voimin ilmassa.

Yves Saint Laurent alastonmallina

Ranskalainen aikakauslehti Vogue julkaisi naisten vaate- ja spaghettikastikemainosten välissä kuvan pariisilaisesta muotitaiteilijasta Yves Saint Laurentista täysin alastomana.

Kuva, joka mainostaa Saint Laurentin uusinta hajuvettä, esittää kuuluisaa pukusuunnittelijaa istumassa hämärässä yllään vain leveäsankaiset silmälasit ja suuri rannekoru vasemmassa kädessään.

Saint Laurent sanoi, että idea oli hänen keksimänsä, koska mainostajat eivät tienneet, millä tavalla he olisivat aloittaneet hajuveden myyntikampanjan. ”Kuva ei vaivaa minua lainkaan”, sanoi Saint Laurent. ”Minusta se on huvittava.” (UPI)

Tapa taistella

Muutamat autonomistajat istuvat nykyään autossa kunnes pysäköintiautomaatit näyttää punaista.

– Se on meidän tapamme taistella viranomaisia vastaan, he sanovat.

Onnea ja menestystä tuolle tavalle, se tekee liikkumisen turvallisemmaksi.

Koonnut Jarkko Rahkonen

