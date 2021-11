Tapiolan keskusta oli maanantaina juhlaliputettu ja illalla juhlavalaistu. Tapiolan rakentaja Asuntosäätiö vietti 20-vuotisjuhlaansa.

Merkkipäivän johdosta säätiön valtuuskunta päätti lahjoittaa tontin sekä Tapiolan kulttuurikeskukselle että asuntolahotellille. Juhlapäivänä jaettiin myös ensimmäiset Tapiola-mitalit ja myönnettiin apurahoja.

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen kunnioitti läsnäolollaan Asuntosäätiön valtuuskunnan juhlaistuntoa, jossa näistä asioista päätettiin.

Valtuuskunta päätti edistää Tapiolan kulttuurikeskuksen ja erityisesti musiikkiopiston syntymistä lahjoittamalla tonttimaata.

Lisäksi valtuuskunta päätti lahjoittaa tontin ns. asuntolahotellin tai vastaavan aikaansaamiseksi Tapiolassa työssä käyviä pienituloisia asunnontarvitsijoita varten.

Päivän johdosta päätettiin myös julkaista kirja ”Tapiola, raportti kaupungin rakentamisesta”.

Asuntosäätiö on 20-vuotisen toimintansa aikana rakentanut Tapiolan sekä ollut osallisena rakentamassa ja suunnittelemassa Rovaniemelle ja Jyväskylään puutarhakaupunginosia. Nyt Asuntosäätiö on siirtynyt rakentamaan Espoon Kivenlahtea.

Asuntosäätiö julisti vuonna 1951 perustamisensa jälkeen, että ”ihanteellinen puutarhakaupunki on suunnitteilla Helsingin liepeille”.

”Tapiola on saavuttanut laajaa kansainvälistä tunnustusta, mutta en usko maineen syntyneen tyhjästä”, sanoi pääjohtaja Olavi Lindblom valtuuskunnan juhlakokouksessa pitämässään puheessa.

''Kansainväliset asuntopoliitikot”tai yhdyskuntasuunnittelijat eivät tule Tapiolaan katsomaan taloja tai asuntoja niissä. Asunto on vain lähtökohta. Yhdyskuntakokonaisuus ja kokonaisvaltainen suunnittelu ovat kansainvälisiä ongelmia ja tätä taustaa vasten ymmärtää, että Tapiolassa toteutettu ratkaisu kiinnostaa.

”Tapiolasta on tullut eurooppalaisen kaupunkisuunnittelun ehkä tunnetuin anti, jota asuntopoliitikot ja yhdyskuntasuunnittelijat tulevat kaukaakin tutkimaan”, pääjohtaja Lindblom sanoi.

Muukalaisviha sai suomalaispojat karkaamaan

Helsingborg, Ruotsi (UPI)

Kaksi koulutovereidensa kiusantekoon kyllästynyttä suomalaisveljestä karkasi kotoaan Helsingborgista. Heidät löydettiin 60 kilometrin päästä heidän yrittäessään kulkea entiselle kotiseudulleen.

Markku Heino, 10 ja hänen veljensä Jussi, 13, katosivat viikko sitten maanantaina mukanaan eräs toverinsa. Poikien tarkoitus oli yrittää Sundsvalliin, jossa perhe asui kolme vuotta sitten.

Pojat saapuivat tiistaina Lundiin, jossa he yöpyivät rautatievaunussa. Torstaina eräs nainen tunnisti pojat, ja poliisi toimitti heidät takaisin kotiin. Poikien äiti aikoo luopua ansiotyöstä voidakseen olla kotona kun lapsille tulee huolia.

Markku on karannut kerran aikaisemmin, ollessaan kahdeksanvuotias. Silloin vanhemmat löysivät hänet ojasta, jossa hän nukkui peukalo suussaan. Silloinkin hän oli matkalla Sundsvalliin, jossa kukaan ei ole haukkunut häntä ”suomalaispiruksi” ja kiusannut häntä.

Poikien isä Reino Heino ei halua syyttää ketään erityisiä henkilöitä siitä muukalaisvihasta, jonka kohteeksi lapset ovat joutuneet. ”Eivät ihmiset ole pahoja, vaan olosuhteet luovat tällaisia ristiriitoja ihmisten välille. Ne voivat johtua asuma-alueen tai kouluympäristön rakenteesta ja kokoonpanosta”, hän sanoi.

”En halua myöskään kieltää, että lapsiamme on monta kertaa kohdeltu rumasti. Mutta nyt naapurit ovat osoittaneet suurta myötätuntoa ja olleet tosiaan kilttejä”, hän sanoi.

Tiedemiehet vaikuttajina NL:n päätöksenteossa

Tiedemiehen sanalla on Neuvostoliitossa niin paljon painoa, että esimerkiksi saastumiskysymyksissä valtion johtavat elimet ottavat sen ilman muuta huomioon, kertoi Suomessa vierailevan Znanije-seuran valtuuskunnan johtaja, professori Kirill Plotnikov.

Hän kertoi aikaisemman käytännön olleen sen, että jos tuotantolaitos laski jätevetensä vesistöön, sai tuotantolaitoksen johtaja sakot. Nyt vastuuta on jyrkennetty siten, että jos tuotantolaitos ei puhdista tehtaiden savupiipuista tulevaa savua tai jätevesiään, joutuu johtaja vastaamaan oikeuteen, ja hänet voidaan tuomita vankeuteen.

Hongkong-virus jo Suomessakin

Influenssan aiheuttajaksi Keski-Euroopassa epäilty A2 Hongkong 68 -virus on luultavasti jo saapunut Suomeen. Viruksesta on otettu näytteet, jotka lähetetään maailman influenssakeskuksen tutkittaviksi Lontooseen.

Taudin odotetaan esiintyvän Suomessa lievänä, eikä sen vuoksi ryhdytä lisätoimiin.

Lääninlääkäri Birger Holmstenin mukaan epidemia tulee esiintymään Suomessa runsaana. "Paniikkiin ei silti ole aihetta", hän sanoo. "Tauti voi olla vaaraksi vain vanhuksille, huonosydämisille tai astmaatikoille.”

Virus leviää Holmstenin mukaan ilmateitse, esimerkiksi aivastamalla. Holmsten kehottaa välttämään väkijoukkoja, joissa tauti voisi tarttua.

Perunan hintaan penni

Perunakilo kallistuu pennillä ja vielä kausipennillä joulukuun alusta useimmilla paikkakunnilla laadusta riippuen.

Hintajaosto teki maanantaina perunapäätöksensä äänestyksen jälkeen.

Vanhat puhelimet uusitaan Kuopiossa

Kuopio (HS)

Yli 10 vuotta vanhat puhelinkoneet uusitaan Kuopiossa. Vanhentuneiden koneiden omistajat joutuvat joko ostamaan noin 100 markkaa maksavan koneen tai vuokraamaan sen puhelinyhdistykseltä ensi vuoden alussa.

Kaikkiaan Kuopiossa joudutaan uusimaan noin 2.500 puhelinkonetta. Syynä uusimiseen on puhelinkoneille asetetut uudet vaatimukset. Myös osien saanti vanhoihin koneisiin on vaikeaa.

Picasso taas tihutyön kohteena

Barcelona (UPI)

Joukko tihutyöntekijöitä murtautui taidegalleriaan keskellä Barcelonaa ja sytytti taideteoksia tuleen. Galleriassa oli parhaillaan Pablo Picasson näyttely. Samanlainen tapaus sattui runsas kaksi viikkoa sitten Madridissa.

Tuhoutuneista teoksista ei tällä kertaa yksikään ollut Picasson. Galleria sijaitsee samassa talossa, jossa Picassolla oli ensimmäinen ateljeensa 70 vuotta sitten ja on nimetty Picasson mukaan. Gallerian sisustus tuhoutui hyökkäyksessä tyystin.

Teosta vastuullisina pidetään äärioikeistolaisia, jotka halusivat osoittaa mieltään Picasson vasemmistolaisille mielipiteille. Madridin hyökkäykseen syyllistyi itseään ”antimarxilaiseksi komennuskunnaksi” nimittävä ryhmä.

Viiden tonnin kone lahjana lasimuseolle

Suomen lasimuseo on saanut lahjoituksena lasiteollisuuden historian kannalta merkittävän automaattikoneen. Konetta ei kuitenkaan voida sijoittaa lasimuseon nykyisiin tiloihin, sillä se painaa 5 000 kiloa.

Koneen lahjoitti Riihimäen Lasi Oy. Kone sijoitettiin varastoon, jossa se laitetaan näyttelykuntoon. Automaattikoneella pystyttiin valmistamaan aikanaan tuhat pulloa tunnissa.

Riihimäellä oleva lasimuseo on saanut lahjoituksen myös paikalliselta lasityöntekijäin ammattiosastolta. Osasto on luovuttanut museolle lasikokoelmansa.

Opettajille korvausta luokkaretken johtamisesta

Kuhmon kunnallisen keskikoulun lehtorit ovat voittaneet luokkaretkien valvontakustannuksia koskevan oikeusjutun.

Korkein hallinto-oikeus on velvoittanut kunnan maksamaan lehtoreille korvausta luokkaretken johtamisesta.

Aikaisemmin ei opettajille ole maksettu ylimääräistä palkkaa tällaisesta työstä.

Time pitää Jakobsonia vahvimpana

New York (AP)

Amerikkalainen uutisviikkolehti Time luonnehtii Suomen YK-suurlähettilästä Max Jakobsonia vahvimmaksi ehdokkaaksi YK:n pääsihteerin virkaan U Thantin jälkeen.

”Jakobsonilla on vahva kannatus Lontoossa ja Washingtonissa”, lehti sanoo maanantaina ilmestyneessä numerossaan. Pariisi on ollut viileä osittain sen vuoksi, että hän ei puhu erityisemmin hyvää ranskaa.

"Arabit, jotka eivät ole toistaiseksi sanoneet mitään hänen ehdokkuudestaan, saattavat vielä esittää vastalauseita Moskovan liittolaisilleen", lehti kirjoittaa.

”Puolueettomat suomalaiset ovat pitkään olleet verraten lämpimissä suhteissa Kiinan kanssa ja tämän arvellaan tukevan Jakobsonia. Kiinalaiset aloittivat kuitenkin työnsä YK:ssa niin voimakkaasti kolmannen maailman kannatusta hakien, että he saattavat lopulta vastustaa kenen hyvänsä eurooppalaisen asettumista YK:n huippupaikalle", arvelee Times.

Valmet luovutti asuntolaivan

Valmet Oy on Helsingin telakalla luovuttanut neuvostoliittolaiselle V/O Sudoimportille asuntolaiva Vytegran, joka on 19. yksikkö kaikkiaan 21 alusta käsittävässä sarjassa, jonka telakka toimittaa vuosina 1966–72.

Tämä laivatyyppi on tarkoitettu toimimaan siirrettävänä asuntolana pääasiassa Neuvostoliiton pohjoisten alueiden suurilla rakennustyömailla.

Alustyypin bruttovetoisuus on 4 398 rek.tonnia ja se pystyy majoittamaan yhteensä 374 henkeä. Aluksella ei ole omaa kulkukoneistoa, mutta se toimii kuitenkin tehokkaana sähkön ja höyryn tuottajana.

Kattiloiden kapasiteetti on 13 000 kg höyryä tunnissa ja voimalaitoksen teho on 825 kW. Vytegran kotipaikka on Tallinna.

Koonnut: Jarkko Rahkonen

