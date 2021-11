Tuhannet oppilaat kilpailivat torstaina laskuviivaimen käytössä. Kilpailuun saivat osallistua sellaiset keskikoulujen ja peruskoulujen oppilaat, jotka osaavat käyttää logaritmista laskuviivainta.

Laskuviivaimen käytön opettaminen alkaa jo alaluokilla.

Kilpailun järjesti Matemaattisten aineiden opettajien liitto paikalliskerhoineen. Tehtävät olivat samat koko maassa. Osallistuminen oli vapaaehtoista, eikä se vaikuta todistuksen arvosanaan. Kilpailun päätavoitteena oli antaa virikkeitä laskutikun kätevään käyttämiseen.

Pyrkimyksenä oli nopeus, ei äärimmäinen pikkutarkkuus.

Koulujen matematiikan opettajat tarkastavat ja arvostelevat suoritukset kilpailutoimikunnan antamien ohjeiden mukaan ja kunkin koulun kolme parasta suoritusta lähetetään kilpailutoimikunnalle lopullista arvostelua ja palkintojen jakoa varten.

Toimikunnan ennakkokäsityksen mukaan täyden pistemäärän eli 3 pisteen saavuttaminen edellyttää erittäin hyvää taitoa laskuviivaimen käytössä. Hyvienkin laskijoiden pistemäärien arvellaankin jäävän pienemmiksi.

Älymystöä valuu Skp:n taistolaisryhmään

Nuorta älymystöä on virrannut Skp:n taistolaiseen ryhmäkuntaan. Viimeksi on taistolaisten julkilausuman alle saatu tunnettuja nimiä yliopisto-, teatteri- ja kirjailijapiireistä.

Julkilausumassa arvostellaan nykypolitiikkaa, tuomitaan tuloratkaisut, EEC, rahapiirit, yleisradio, Sdp sekä vaaditaan reilua palkankorotusta ja 100-prosenttista indeksiturvaa.

Nimensä tähän taistolaisten vaalijulistukseen ovat kirjoittaneet mm. professori Yrjö Ahmavaara, säveltäjä Kaj Chydenius, näyttelijä Kristiina Halkola, ohjaaja Kalle Holmberg, ohjaaja Kaisa Korhonen, kirjailija Jussi Kylätasku, näyttelijä Eero Melasniemi, kirjailija Marja-Leena Mikkola, näyttelijä Vesa Mäkelä, säveltäjä Eero Ojanen, kirjailija Aulikki Oksanen, assistentti Oili Perheentupa, apul.prof. Liisa Rantalaiho, päätoimittaja Risto Kepo, kirjailija Alpo Ruuth, kirjailija Pentti Saaritsa, kasv.tri Simo Seppo, teatterijohtaja Lars Svedberg, yht.tri Seppo Toiviainen ja teatterinjohtaja Jouko Turkka.

Skp:n ”intelligentsijan” virtaaminen taistolaisleiriin on johtanut siihen, että aikaisemmin heidän käyttämästään tunnussanasta ”luokkakantaiset kommunistit” on luovuttu lähes kokonaan.

Tällä sanalla yritettiin muutama vuosi sitten saada puolueen enemmistö huonoon valoon, osoittaa se ”herraskaiseksi”, kun tämä älymystö tuki silloista virallista puoluelinjaa.

Harjannostajaiset Matinlaaksossa

Matinkylän paikalliskeskuksen osan, Matinlaakson harjannostajaisia vietettiin torstaina Espoossa. Matinkylässä on laskettu olevan noin 35 000 asukasta alueen valmistuttua vuonna 1972.

Koko Matinkylän kaava-alueen korttelialassa on 60 prosenttia varattu kerrostaloille ja 40 prosenttia pientaloille.

Matinkylän palvelujen määrä paranee nykyisestä, kun Matinmetsän alueen ostoskeskus valmistuu kahden vuoden kuluttua. Tuleva ostoskeskus on osa Matinkylän suuralueen liikekeskuksesta.

Espoon Matinkylästä tulee 35 asukkaan paikalliskeskus ensi vuoden loppuun mennessä. Korttelialasta on 60 prosenttia varattu kerrostaloille ja 40 prosenttia pientaloille.

Rautatientorin liikennekioski avataan tänään

Uusi Rautatientorin liikennekioski otetaan käyttöön tänään puolipäivän aikaan Helsingissä. Perjantaina alkaa mm. liikennevalvonta ja koko asema saadaan käyttöön ensi viikon kuluessa.

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen omistamalla asemalla on matkustajapalvelua koko liikenteen ajan. Kukkamyymälästä myydään HKL:n kuukausilippujen maksumerkkejä joulukuun lopusta alkaen ja koululais- sekä invalidialennuslippuja 1. 2. 1972 alkaen.

Asemalta jaetaan maksutta aikatauluja ja liikennekarttoja. Sen yhteydessä oleva kukkakioski on avoinna klo 6—01.30, sunnuntaisin klo 8—01.30.

Liikennekioskin ulkoseinämien valaistut lasivitriinit on varattu mainoskäyttöön. Matkustajia varten on seinällä kaupungin kartta linjareitteineen.

Rautatientori on sekä HKL:n että yksityisten liikennöitsijöiden suurin pääteasema Helsingissä. Liikennelaitoksen mukaan vastaavia terminaaleja tulee pääteasemille ja suurille vaihtopysäkkialueille.

Ruotsalaisten pelätään vievän saunamarkkinat

Kymmenen suomalaista saunateollisuuden yritystä osallistui ensimmäiseen pohjoismaiseen sauna-alan näyttelyyn, joka päättyi sunnuntaina Tukholmassa.

Suomen yhteisosaston järjestäneestä Vientiryhmä Finnhandista kerrottiin maanantaina, että osa suomalaisyrityksistä oli etsimässä ulkomaista edustajaa ja jo sellaisen omaavat tekemässä tuotteitaan tunnetuiksi.

Tehtyjen kauppojen määrästä ei vielä ollut tarkkaa tietoa.

Finnhandin mielestä suomalaisen saunanviennin turvaamiseksi ja kehittämiseksi olisi Ruotsin markkinoihin suunnattava jatkuvaa mainontaa ja informaatiota.

Ruotsalaiset saunanvalmistajat harjoittavat sen mukaan erittäin tehokasta ja voimakasta markkinointia, joka on nopeasti tunkemassa alkuperäisen suomalaisen saunan pois markkinoilta.

Vanhin uusjakotoimitus vie ”enää” 10 vuotta

Merikarvia (HS)

Suomen vanhin uusjakotoimitus on nyt lähempänä toteutumistaan kuin koskaan ennen: pahimmassa tapauksessa se kestää ”enää” kymmenisen vuotta. Merikarvian Alakylää on jaettu vuodesta 1909 lähtien.

Maanmittausinsinööri Ossi Lahti pitää tilannetta pitkästä aikaa valoisana: ”Olemme juuri saaneet valmiiksi uuden nautintoselitelmän. Noin 900 osakkaasta vain 8 on antanut siitä jonkinlaisen huomautuksen”, hän sanoo.

Merikarvian Alakylän uusjako on tällä hetkellä Suomen vanhin. Se aloitettiin vesijätön jakona jo vuonna 1909. Alakylän lisäksi siihen kuuluu osia kolmesta muusta Merikarvian kylästä.

Yksi vaikeimpia kysymyksiä kesken olevan uusjaon tekemisessä on noin 300 hehtaarin vesijättöalue. Siitä on jo nyt lainvastaisesti otettu käyttöön suuri osa, vaikka jakotoimitus on vielä kesken.

Alkoholin mainontaa tiukennetaan

Alkoholimainontaa koskevia ohjeita tiukennettaneen vielä tämän vuoden aikana. Näin vastasi sosiaali- ja terveysministeri Alli Lahtinen kirjalliseen eduskuntakyselyyn torstaina.

Kyselyssä oltiin huolissaan alkoholin kulutuksen jatkuvasta lisääntymisestä. Alkoholimainonta on sen mukana kiihtynyt, sanottiin kysymyksessä. "Tuttavahintaan" mainostaminen leimattiin kysymyksessä kyynilliseksi, epärehelliseksi ja tympäiseväksi mainonnaksi.

”Alkoholia ei saisi mainostaa kuten jotain yleistä kulutushyödykettä”, kysyjä Alli Vaittinen sanoi ja tiedusteli hallitukselta, aikooko se rajoittaa tai kokonaan lopettaa alkoholin mainonnan.

Ministeri Lahtinen sanoi, että alkoholimainonta on lisääntynyt, mutta se ei ole johtanut ainakaan oluen kulutuksen nousuun. Mainonnan täydellinen kieltäminen ei ministeri Lahtisen mielestä olisi tarkoituksenmukainen ratkaisu, koska valvonta tuottaisi kuitenkin suuria vaikeuksia.

Kyläkarvari, katoava käsityöläisammatti

Sippola (Allan Leinonen)

Karvarinopin saaneen isänsä käsityöläisammattia jatkaa Sippolan Liikkalassa nahkuri Kalevi Partanen. Kyläkarvarien häviäminen ja peritty ammattitaito tuovat Partaselle turkisnahkojen muokkausta Pohjois-Norjasta saakka.

Piklaus, räkkäys ja ponkottaminen ammattisalaisuuksineen muuttavat raakavuodat ihailluiksi turkiksiksi. Lemmikki-pythoninne kuoltua voitte valmistuttaa tämänkin nahan Liikkalassa.

Nahkuri Kalevi Partaselle tulee töitä eri puolilta maatamme. Pesukoneessa on mäyrännahkoja.

Metsästyskortit

Metsästyskortit saa jo ensi vuoden aikana postista. Tietokoneet hoitavat tulevaisuudessa ne tehtävät, jotka näihin asti ovat olleet nimismiesten ja muidenkin poliisiviranomaisten harteilla.

Uuden järjestelmän mukaan kukin riistanhoitoyhdistys tekee jäsenistään peruskortiston postipankin lomakkeelle. Pankki tekee sitten lomakkeiden perusteella luettelon.

Jokainen mies (tai nainen) jonka nimi esiintyy luettelossa saa viimeistään kesällä tilillepanokortin, jolla riistanhoitomaksu 20 mk (noussut siis 14 markasta) maksetaan.

Mitään budjettivaroja ei ole riistanhoitoyhdistysten menojen peittämiseksi otettu valtion tulo- ja menoarvioon, vaan rahat koostuvat juuri riistanhoitomaksuista, jotka jaetaan piireille kunkin piirin kortin lunastaneiden luvun mukaan.

Stadionin nurmikolle sähkölämmitys

Paljon huolen aihetta antaneen stadionin nurmikon parantamiseksi esitetään sähkölämmitystä.

Sitä varten kaupunki on saanut 50 000 markan lahjoituksen ja käytettävissä on 60 000 markan siirtomääräraha.

Valtio helpottaa flunssalomia

Valtion palveluksessa olevat saavat korkeintaan seitsemän vuorokautta sairaslomaa influenssan vuoksi ilman lääkärintodistusta.

Sairaslomaa saa kahden luotettavan henkilön antamalla todistuksella tai muulla hyväksyttävällä selvityksellä.

Valtioneuvosto teki asiasta päätöksen torstaina. Päätös on saman sisältöinen kuin muinakin vuosina influenssaepidemioiden aikana.

Poikkeuksellisia tapauksia varten määrättiin, että virkamies on velvollinen esittämään asetuksen edellyttämän sairaustodistuksen, jos sitä vaaditaan.

Espoon Suvelan kaava vahvistettu

Sisäasiainministeriö on vahvistanut Suvelan ensimmäisen asemakaavan. Espoon kauppalanvaltuusto hyväksyi kaavan syyskuussa.

Alueelle sijoitetaan pääasiallisesti kerrostaloja ja noin 14 700 asukasta. Suvela kuuluu Muuralan suuralueeseen ja sijaitsee Espoon keskuksen välittömässä läheisyydessä.

Valtuusto hyväksyi Suvelan asemakaavan jo kesäkuussa 1970. Ministeriö palautti kaavan kauppalalle, minkä jälkeen siihen tehtiin eräitä tarkistuksia ja korjauksia.

Kaava-alue on suuri: sen pinta-ala on 62,9 hehtaaria. Ministeriö vahvisti kaavan lukuun ottamatta kahta korttelia, jotka pannaan uudelleen nähtäväksi.

Suvelaan on jo rakennettu poikkeusluvin eräitä kerrostaloja ja ensimmäiset asukkaat ovat jo muuttaneet sinne.

Lähimmiksi vuosiksi ohjelmoitu rakentaminen on pääasiallisesti aravavuokrataloja. Kovan rahan tuotanto ei näytä hakeutuvan Suvelaan.

Halkomotti maksaa Helsingissä 50 mk

Viisikymmentä markkaa joutuu Helsingissä maksamaan, mikäli haluaa ostaa kuution koivu- tai havupuuhalkoja.

Kuutio pitkiä sekahalkoja maksaa kymmenen markkaa vähemmän eli 40 markkaa. Kuljetus- ja pilkkomiskustannukset lisätään kuutiohintaan, ellei ostajalla ole mottimiehen taipumuksia.

Koonnut Jarkko Rahkonen

