Hongkongilaisen influenssan sairastapausten huipun arvellaan osuvan joulukuun ensimmäiselle viikolle.

”Tulossa on yksi hyvin äkäinen viikko tai korkeintaan kaksi, sitten tapaukset vähenevät. Aalto on hyvin äkkinäinen”, kertoi lääk.lis. Maija Taka Helsingin terveydenhoitovirastosta.

Kaupungin lääkärivälitys on ollut jo pari päivää ”sotatilassa”. Puheluja on tullut kolme kertaa tavallista enemmän.

Maanantaina virus A 2 tavattiin varmasti Helsingissä. Samana päivänä päivystyslääkärit tekivät jo 300 kotikäyntiä. Lääkärillä käyneitä potilaita on moninkertaisesti.

Ulkomaalaisia päässyt mukaan vaaliluetteloihin

Hämmentävän sekaannuksen tietojenkäsittelyyn ovat aiheuttaneet Suomessa asuvat ulkomaalaiset, sillä joillekin heistä on vaaliluetteloiden mukaan myönnetty äänioikeus tammikuun eduskuntavaaleissa.

Virhe johtuu sosiaaliturvatunnuksen perässä olevasta U-merkinnästä, joka paljastaa ulkomaalaisuuden. Jos maaginen U on poissa, henkilö katsotaan suomalaiseksi.

Turussa vaaliluetteloiden tarkastus paljasti U-tunnuksen olleen 40 ulkomaalaisen sosiaaliturvatunnuksen perässä, vaikka kaupungissa asuu noin 600 muun maan kansalaista.

Lottoon neljäs voittoluokka

Lotto uudistuu ensi vuoden alusta. Aiempien kolmen voittoluokan lisäksi tulee neljäs. Samalla alenevat kuusi, viisi ja neljä oikein prosentuaaliset osuudet.

Uuden voittoluokan odotetaan lisäävän voittajien määrää noin 20 000:lla.

Uusi, neljäs voittoluokka saadaan siten, että käytetään lisänumeroita. Tähän voittoluokkaan pääsevät kaikki ne, joilla on kolme varsinaista numeroa oikein sekä ensimmäinen tai toinen tai molemmat lisänumerot oikein. Lisänumeroita arvotaan tämän johdosta vain kaksi nykyisten kolmen sijasta.

Veikkaustyttö

Veikkausmainonnassa esiintyvää tyttöä on jo ehditty kyselläkin. Hänestä tuli Lottotytön jälkeen suurten toiveiden ja ihanan rikkaamman elämän symboli.

Todellisuudessa hän on Pajulahden urheiluopistolla pitkällä kurssilla opiskeleva Ulla-Maija Tamminen, oikea urheilija siis.

– Itse en veikkaa vaan jouduin mainokseen sattumalta, sanoo Helsingistä kotoisin oleva 21-vuotias Ulla-Maija, joka viihtyy hyvin liikunnanohjaajakursseilla.

Lottotyttö Ulla-Maija Tamminen.

Rikoksen uhreille luvassa korvaus

Tampere (HS)

Ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvien rikosten uhrien korvausoikeus turvataan lähivuosina Suomessa. Rikosvahinkokomitea ehdottaa korvauksia maksettaviksi valtion varoista.

Nykyisin esim. vankikarkurin aiheuttamia menetyksiä ei korvata. Mietintö valmistunee ensi kevääseen mennessä.

Hehtaarihallit pelottavat pikkukauppiaita

Hehtaarihallien tulo on aloittanut huonekalukauppiaiden rajun taistelun elämästä ja kuolemasta, viimeksi Helsingin seudulla. Suomen suurin huonekaluhalli näet avaa ovensa lauantaina Helsingin maalaiskunnassa, Seutulassa.

Pikkukauppiaat pelkäävät hallihulluutta, joka on Suomen muista kaupungeista tulossa myös Helsingin seudulle. Suomessa on nyt viitisentoista suurta huonekalumyymälää.

Jyrkimmät ennustajat sanovat, että Helsingin liepeille nousevat jättiläiset tappavat Helsingin keskustasta suuriakin liikkeitä. He viittaavat ulkomaisiin esimerkkeihin, lähinnä Ruotsiin.

Johtaja Tauno Korhonen sanoo, että pikkuliikkeet tulevat yhä elämään, jos ne erikoistuvat. Korhosen mukaan kuitenkin vaikeimpaan asemaan joutuvat Helsingin keskustan monimyymäläliikkeet.

Johtaja Antti Husu veikkaa, että viiden vuoden kuluessa nousee Kehätien tuntumaan niin monta suurhallia, että suuriakin helsinkiläisiä liikkeitä pyyhitään pois kuvasta.

Johtaja Tauno Korhonen on hypännyt yli esteiden. Kuusi vuotta kytenyt hehtaarihallin idea on toteutunut. Nyt voi jo hypätä yli sohvien.

Nakkikin voi estää ravintolaan pääsyn

Selvä pää ja siistit vaatteet eivät ole ainoa ravitsemusliikkeeseen pääsyn edellytys.

Makkarakioskilla käynti ennen ravintolaan pyrkimistä voi estää ravintolaillan. Näin on käynyt ainakin Helsingissä.

Espoolainen opettaja, 43, yritti päästä tiistai-iltana 24 aikaan ravintola Tullinpuomiin ystävänsä kanssa. Ulkona oli ostettu nakit ja syöty ennen ravintolaan pyrkimistä.

Tie nousi kuitenkin pystyyn. Ravintolan vahtimestari oli nähnyt miesten nauttivan nakkinsa ulkona ja ilmoitti, etteivät miehet pääse sisälle.

Vahtimestari sanoi, ettei itse miehissä ole vikaa. ”Kävitte nakkikioskilla. Valitsemme asiakkaat mielemme mukaan”, kertoo opettaja vahtimestarin sanoneen.

Keskiviikkoiltana kävi samoin. Siistiin pukuun sonnustautunut mies yritti sisälle puoli kahdeksan maissa nakkisämpylä kädessä.

”Jaha, herralla on omat eväät mukana. Parasta on, että yritätte johonkin toiseen ravintolaan ryypylle. Kyllä meiltäkin saa nakkeja jos on tarvis ”.

Vahtimestari selitti kuitenkin, että jos mies olisi syönyt nakkinsa ulkopuolella, ei sisäänpääsyä olisi estetty.

Danny jäi etäiseksi

– Danny Kaye olisi halunnut mennä kanssamme kahville johonkin rauhalliseen nurkkaukseen, mutta sellaista ei löytynyt. Näin jäi siis tuttavuutemme pintapuoliseksi.

Anneli Koivisto harmittelee tapahtunutta, sillä olisi tietysti ollut hauskaa saada vaihtaa mielipiteitä.

Anjalla ja Annelilla on kädet täynnä työtä kaiken aikaa.

– Tulemme juuri Turusta. En voi käsittää, että siellä voisi oli niin paljon ihania, ihania ihmisiä. Olemme iki-ihastuneita turkulaisiin...

Tässä nyt olisi mannaa turkulaisten kylmiin sydämiin. Joulun lähestyessä täytyy taas ruveta etsimään hyviä puolia kaikista asioista.

Anja ja Anneli Koivisto saivat kahvikutsun Danny Kayelta yhteistä ohjelmaa tehdessä. Sopivaa kahvilaa ei vain löytynyt, joten nektarit jäivät juomatta.

RAC oli ruotsalaisjuhlaa

Harrogate (UPI)

Ruotsalainen Saab-ajaja Stig Blomqvist voitti keskiviikkona raskaan RAC-rallin ennen maanmiestään Björn Waldegårdia.

Virallisten lopputulosten mukaan Carl Orrenius vahvisti Ruotsin kolmoisvoiton, kun hän puristui Saabillaan Hannu Mikkolan ohi.

Blomqvist siirtyi rallin johtoon maanantaina kun 4 023 kilometrin ralli oli lähestymässä puoliväliä.

Hän piti johdon käsissään loppuun saakka ja lisäsi vuoden upeiden voittojensa sarjaan tärkeän ja arvostetun RAC-voiton.

Kun rallista oli jäljellä vielä seitsemän pikataivalta Mikkola oli kolmannella sijalla ennen Orreniusta. Timo Mäkinen oli tällöin viidentenä ja Simo Lampinen seitsemäntenä.

Pohjoismaiden rallivoimaa osoitti se, että ensimmäinen ei-pohjoismainen ajaja, Italian Sandro Munari oli Lanciallaan vasta yhdeksännellä sijalla.

