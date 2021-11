Christian Nyman

Alppihiihto eli pujottelu eli laskettelu oli vielä muutama vuosi sitten monien mielestä pelkkää tekstiiliurheilua, jossa hissi hinasi laskettelijan mäen päälle ja painovoima huolehti alastulosta.

Tänä talvena alppihiihdon harrastajia on kymmeniä tuhansia. Käsitykset ovat muuttuneet vuosien aikana, ja useimmat ovat huomanneet laskettelun vaativan hyvää kuntoa ja antavan harrastajalle muutakin kuin vaatteiden esittelemisen ilon.

Järjestelmällisestä opetuksesta huolehtivat ammattitaitoiset ja vastuuntuntoiset opettajat, joiden ansiosta kipsijalkaiset ja -kätiset tekstiilipujottelijat ovat yhä harvinaisempi näky hiihtokeskusten ravintoloiden ikkunapöydissä. – –

Moni ujosteleva aloittelija on lähtenyt Lappiin tai Alpeille salaharjoittelemaan tullakseen sitten viikon oleskelun jälkeen kotimäkeen näyttämään aikaisemmin alkaneille tovereilleen taivaan merkit.

Mikään ei voisi olla suurempi erehdys, jos kerran asuinpaikkakunnan lähistöllä on tilaisuus alkuharjoitteluun. Lapin pitkiin rinteisiin tai Alppien monipuolisiin mäkiin kannattaa lähteä vasta sitten, kun hallitsee ainakin alkeet.

Vain presidentti saa ajaa pääovelle

Vain tasavallan presidentti saa ajaa autolla Finlandia-talon Mannerheimintien puoleisille oville.

Tällä puolella sijaitsee myös taiteilijain sisäänkäynti. He kuitenkin joutuvat kiertämään talon jalan tai kantamaan soittimensa sisäkautta konsertti- ja kongressitalon läpi omiin tiloihinsa. Mannerheimintieltä Finlandia-taloon saa tulla vain jalan. – –

”Tätä taloa vartioidaan paremmin kuin Suomen pankkia”, sanoi asentaja Matti Ahonen. Ahonen on tehnyt sähköasennushommia Finlandia-talossa.

”Henkilökunta on narissut, kun olemme liikkuneet talossa paikkoihin tutustumassa. Johtaja ei tykkää siitä, että täällä kuljetaan.”

Forssan rautatie tuontiväyläksi

Jokioisten yksityinen rautatie liitetään Suomen ja Neuvostoliiton väliseen rautatieyhdysliikenteeseen joulukuun alusta lukien. Asiasta annettiin asetus presidentin esittelyssä.

Jokioisten—Forssan rautatieyhtiö on pyytänyt saada liittyä itäiseen kansainväliseen rautatieliikenteeseen voidakseen kuljettaa Vainikkalan raja-aseman kautta Jokioisiin ja Forssaan tulevaa teollisuuden raaka-ainetta.

”Voimaloiden haittoihin ei kuole yksikään 10 miljoonaan vuoteen”

Turku (HS)

Atomivoimaloiden rakennuttajat ovat ottaneet taakakseen huolehtia siitä, ettei 10 miljoonan vuoden kuluessa kuole yhtään ihmistä atomivoimaloiden haittavaikutuksiin.

Loviisan voimalan käyttöpäällikkö tekn. tohtori Anders Palmgren sanoo myös, että atomivoimala on maailman turvallisin työpaikka.

Palmgren puhui Turussa Varsinais-Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen syyskokouksessa, jossa keskusteltiin atomivoimaloista ja luonnonsuojelusta.

Turkulainen luonnonsuojelualan erikoistuntija, apul. professori Rauno Tenovuo mainitsi, että yksi ydinvoimala tuskin on suuri ongelma, mutta sata voimalaa sitä vastoin on.

Seutukaavainsinööri Pentti Lehvonen puolestaan sanoi, että seutusuunnittelussa on varauduttu myös atomivoimaloiden rakentamiseen Turun saaristoon lähivuosikymmenien aikana. Mahdollisina voimaloiden paikkoina Lehvonen mainitsi Maanpään ja Paimion lahden ranta-alueet.

Prof. Tenovuon mielestä olisi kuitenkin moneen kertaan harkittava ennen kuin voimaloita lähdetään rakentamaan lounaissaaristoon.

Latujen Lumppu-Liisat

Pirkko Kolbe

Tytöt, nyt on hiihtosesonki alkamassa ja meillä on syytä iloon.

Kas kerrankin me voimme riemuisin rinnoin olla ihan muodin valtimolla suuremmin ponnistelematta. Pariisista tulevat muotikuvat näet kertovat, että kuumien suihkuseurapiirien talvilomapaikoissa on suurta muotia esiintyä todellisena Lumppu-Liisana.

Siis me tavalliset maatiaiset möhkötkin voimme kiittää suurta tuntematonta siitä, että olemme kerrankin muodin siivellä, vaikka emme yhtään yrittäisikään.

Nyt tarvitsee vain sukeltaa menneiden sesonkien vaatekappaleiden joukkoon päässään muutama uudemman kauden idea. Yhdistelemällä vähän vanhaa ja jotakin uutta, hieman kesäistä sekä hitusen talvista tavoitetaan juuri oikea vivahde.

Semmoinen huoleton, lumppuinen resupekkamaisuus, joka on tuulissa ihan kauniiden ihmisten kohtauspaikoillakin.

Torpparit uhmaavat häätöä

Jämsä (Maire Vaajakallio)

Keskellä Jämsän kauppalaa on Suomen viimeinen torppa. Häätö uhkaa sen asukkaita Esko ja Artturi Andelinia.

He vetoavat vanhaan kontrahtiin ja yhdeksänkymmenen vuoden työhön.

Vastapuoli, tilanomistaja Taneli Konkola puhuu maksamattomista vuokrista, maan lisäämisestä omin luvin ja jääräpäisyydestä. Hänen mittansa on täynnä.

Ensi tiistaina tulevat Jämsän kihlakunnanoikeudessa esiin Puukilan maksamattomat vuokrat. Jämsän kauppala näkisi maat mielellään kerrostalotontteina, joina maan hinta arvioidaan 700 000 markaksi.

Puukilan torppa kuuluu Vitikkalan tilaan Jämsässä. Sitä viljelivät lampuotina Esko ja Artturi Andelinin isovanhemmat jo ennenkuin Fabian Erik Erikinpoika piirsi Ruusansa kanssa puumerkin Severus Konkolan allekirjoittamaan torpan kontrahtiin 31. lokakuuta 1881.

Sopimus on uudistettu 1899. Samalla vahvistettiin se, etteivät ulkopuoliset muutokset vaikuttaneet sopimuksen voimassaoloon.

1917 Puukilan torppa rekisteröitiin ja 1939 rekisteröinti uusittiin. Se merkitsi, että sopimus pysyy voimassa 50 vuotta.

Puoli miljoonaa aapista Tansaniaan

Tansanian koululaisille painetaan paraikaa Suomessa aapista.

Suahilinkielisen oppikirjan painos on 500 000 kappaletta. Lisäksi on tekeillä 50 000 opettajien opaskirjaa.

Tansania on pyytänyt aapista ja se maksetaan Suomen valtion kehitysyhteistyön määrärahoista. Aapisen painaa valtioneuvoston kirjapaino, joka on kiireittensä vuoksi joutunut pyytämään apua kirjapaino Hertsolta.

Aapinen valmistuu joulukuun toisella viikolla, jonka jälkeen se laivataan Tansaniaan. Matka Afrikan ympäri kestää kolme kuukautta.

Aapinen on Unescon laatima. Järjestöllä on Pohjois-Tansaniassa aikuiskasvatusprojekti. Siellä on ollut pari suomalaista mukana, mm. aapisen kuvittanut suomalainen taiteilija Kirsti Anttila.

Kirja käy yhtä hyvin aikuisten kuin lastenkin opettamiseen.

Tietunneli läpi St. Gotthardin

Lasersäteet antavat suunnan Euroopan pisimmän maantietunnelin rakentajille St. Gotthardin vuoren uumenissa Sveitsissä. Yli 16 kilometrin pituinen tunneli helpottaa valmistuttuaan St. Gotthardin solaan syntynyttä autoliikenteen pullonkaulaa.

Lasersäteistä ja muista kaivostekniikan uutuuksista huolimatta riittää työn tekijöille vaikeuksia, sillä vastassa oleva vuori on yhtä häijy ja arvaamaton kuin sata vuotta sitten.

Silloin louhittiin samaan paikkaan kuuluisa rautatietunneli, jonka rakentaminen maksoi miljoonien Sveitsin frangien lisäksi yli 300 työläisen hengen.

Vuokra-asiaa

Tupakoimaton, syömätön, pesemätön ja orpo teologian opiskelija kävi asunnonvälityksessä: Haluaisin jotain rauhallista ja hiljaista — ja sen pitäisi olla alle parinsadan?

Hän sai välittäjältä Diapamin.

Koonnut Jarkko Rahkonen

