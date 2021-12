Helsingin yliopistollisen keskussairaalan päivystyspoliklinikka on tukehtumaisillaan

Mauno Saari, Juhani Aromäki

Potilas on selvästi tukehtumaisillaan. Elimistö ei enää tahdo jaksaa niin paljon kuin pitäisi.

Mutta koska hän on saanut menevän ja pätevän maineen, on pakko juosta. On sellainen tunne, ettei maailma tule ilman häntä toimeen, että koko Helsingin seutu on pulassa, jos hengitys jonain päivänä estyy, kiire käy liian kovaksi eikä koneisto toimi.

Potilaan sukunimi on Meilahti, etunimi Päivystyspoliklinikka. Oireet tiedetään hyvin, mutta parantavaa lääkettä ei ole keksitty.

Jokainen vuorokausi, minkä ”Oy Meilahti Ab” toimii, maksaa yhteiskunnalle noin 170 000 markkaa, 1750 ihmistä hoitaa, siivoaa ja huolehtii liki 1000 potilaasta. Yhden ainoan potilaan hoito maksaa vuodessa noin 54 000 markkaa. – –

Potilas Albin.

Albin tuli poliklinikalle siinä puolenyön korvilla. Kolme sairasautoa ja mustamaija olivat täyttäneet aulan valittavilla, kiireisillä, hermostuneilla potilailla ja saattajilla.

Albinin otsassa oli ruhje ja hyytyvää verta. Hän istui ja odotti lähes viisi tuntia. Hoitajat juoksivat, auttoivat, purkivat ruuhkaa. Potilaat ja saattajat vaativat kärsimättöminä apua viimeistään kahdessakymmenessä sekunnissa.

Albin oli poikkeus. Hän oli hullunmyllyn keskellä tyytyväinen ja rauhallinen. Albin ajatteli, että hänen vammansa on pieni juttu; muilla on suurempi kiire.

Elviira on yhä elossa. Jos hän olisi tajuissaan, hän hymyilisi kiitollisena. Miljoonien markkojen laitteistot ovat joka hetki valmiina seuraamaan Elviiran hengitystä, ruokkimaan häntä hapella, mittaamaan sydämen lyöntejä ja veren painetta.

Letku syöttää kehoon ravintoa, valot vilkkuvat ja sairaanhoitajat tekevät parhaansa. Lääketiede on päässyt pitkälle: jos lääkärit oikein ponnistelevat, tarkkailevat ja auttavat, Elviira voi viettää Meilahdessa hyvinkin yhden vuosipäivän. Hän saa äitienpäivänä kukkia ja jouluna kenties paketinkin. Itse hän ei siitä tosin tiedä, mutta kaikki iloitsevat hänen puolestaan.

Meilahtea vaivaa jo ylisuuren yksikön ongelma. Potilaiden käsittelyajat venyvät. Nyt ne ovat keskimäärin 2 — 4 tuntia.

Uudeltamaalta puuttuu täydellinen aluesairaalaverkosto. Se ratkaisisi tilanteen. Lisäksi tarvittaisiin Helsingissä alueellinen jako, jolloin eri alueiden ihmisillä olisi kullakin oma sairaalansa.

Asuntoja muutetaan luvatta konttoreiksi

Piilokonttori on kuin salakapakka. Viranomaiset tietävät missä se on, mutta eivät mahda sille oikeastaan yhtään mitään. Helsingin keskustassa on lukemattomia asuinhuoneistoja muutettu luvatta toimistotiloiksi eli piilokonttoreiksi.

Kaupunginsuunnittelijat taistelevat niitä vastaan, sillä piilokonttorit karkottavat asukkaat kantakaupungista betonilähiöihin metsien keskelle. Ja kun asukkaat lähtevät, keskusta konttorisoituu vääjäämättä, autioituu, kuolee iltaisin.

Tämä on tarina siitä, kuinka asuintalo keskellä Helsinkiä muuttuu liiketaloksi kenenkään voimatta sitä estää. Kun Eteläranta 4:n asunto-osakeyhtiö perustettiin kymmeniä vuosia sitten, asuinhuoneistoja oli 21. Niiden lisäksi oli kolme yhden huoneen asuntoa, yksi liikehuoneisto, yksi mankelihuone ja yksi kahvila. Tänään liikehuoneistoja on 70 prosenttia kerrospinta-alasta. Yhtiöjärjestyksen mukaan niitä saisi olla vain 49 prosenttia.

Kaupunkisuunnitteluehdotukset sallivat nykyään vain 20 prosenttia. Sitäpaitsi liikehuoneistojen olisi oltava ensimmäisessä kerroksessa, mikäli kysymyksessä on asuintalo.

Yksityisiä asukkaita on kuusi. Bernerin huoneistojen lisäksi talossa on muitakin toimistotiloja: vuokralaisia ovat Suomen Elokuva-arkisto, Tullimuseo sekä kauppa- ja teollisuusministeriö. Muutamat asukkaat ovat nimittäin vuokranneet huoneistojaan liiketarkoituksiin.

Helsingin keskustassa on muutettu lukemattomia asuinhuoneistoja toimisto- ja liiketiloiksi ilman lupaa. Eteläranta 4 on valittu esittelyn kohteeksi siksi, että se on niin erinomaisen hyvä ja valaiseva esimerkki konttoristumisen eri vaiheista ja muodoista.

”Berner Oy on noudattanut yhtiöjärjestyksen määräyksiä, sillä sen liikehuoneistojen pinta-ala ei ylitä 49 prosentin rajaa", yhtiön edustaja sanoo. Mahdollinen syyllisyys on siis yhteinen tiettyjen osakkaiden kesken, jos syyllisiä halutaan välttämättä etsiä.

Kepu syytti kristillisiä lahkolaisuudesta

Kristillinen liitto edustaa harhaoppia, luterilaisuudelle vierasta hurmoshenkistä lahkolaisuutta. Näin todettiin lauantaina keskustapuolueen puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä.

Keskustapuolueen puheenjohtaja Johannes Virolainen sanoi, että kristillinen liitto sai hänen käsityksensä mukaan ainoan kansanedustajansa viime vaaleissa paljolti keskustalaisten äänillä. Silloin uskottiin liiton edustavan keskustalaista kristillisyyttä arvostavia piirejä.

Eduskuntaan päästyään kristillisen liiton ainoa edustaja on kuitenkin lähtenyt muille linjoille, omaa puoluetta puuhaamaan, Virolainen totesi ja kertoi erään mäntsäläläisen Skl:n entisen jäsenen lausuntoa siteeraten, että ”vallanhimo on peittänyt kristillisessä liitossa kristilliset arvot”.

Puoluevaltuuskunnan yleiskeskustelussa todettiin irvokkaaksi se, että kristillinen liitto on lähtenyt ajamaan Helsingissä Smp:n Pekka Vennamoa eduskuntaan.

Aimo Pajusesta Suomen nuorin sotimaton eversti

Puolustusneuvoston yleissihteeristä Aimo Pajusesta tulee Itsenäisyyspäivänä Suomen nuorin sotaan osallistumaton eversti. Everstiluutnantti Pajunen täytti parisen viikkoa sitten 40 vuotta.

Pajunen lyö näin niukasti Hämeen lennoston komentajan Teppo J. Suonperän kahden vuoden takaisen ennätyksen. Suonperä on syntynyt 26. 9. 1929 ja ylennettiin Itsenäisyyspäivänä 1969. Pajunen on syntynyt 20. 11. 1931.

Pajusen ja Suonperän ikälukema ei kuitenkaan pääse lähellekään Itsenäisyysajan ennätystä: Aarre Sihvo, myöhemmin kahdesti puolustusvoimain komentaja, ylennettiin everstiksi 28-vuotiaana toukokuussa 1918.

Niin 1920- ja 1930-luvulla kuin talvi- ja jatkosodassakin yleni lisäksi lukuisia upseereja pitkälti alle 40-vuotiaina everstiksi.

Aimo Pajunen on ollut puolustusneuvoston yleissihteerinä päätoimisesti vuodesta 1970. Sitä ennen hän oli komennuksella ulkoasiainministeriössä, missä hän vastasi mm. Salt-neuvottelujen järjestelytoimiston päällikkyydestä.

Renault esitteli viitosen

Renault on viimeinkin julkistanut alustavat tiedot uutuudestaan, jonka tyyppinumeroksi tuli odotetusti 5. Alkuvaiheessa autoa kutsuttiin Renault 2:ksi, koska sen oletettiin sijoittuvan 4-mallin alapuolelle. Pienestä moottorista luovuttiin kuitenkin osittain, ja suuremman moottorin takia malli sijoittuu 4:n ja 6:n väliin.

Tarjolla on kaksi moottoria. Toisen tilavuus on 782 kuutiosenttimetriä ja toisen 956 cm3. Tehoista ei vielä ole tietoa. Voima välitetään etupyöriin. Matkustamo on 4-5 -paikkainen, ovia on kolme. Korin pituudeksi ilmoitetaan 3,5 metriä.

Vuoden auto: Fiat 127

Poikkeuksellisen suurella ääntenenemmistöllä valittiin Fiat 127 Vuoden Autoksi hollantilaisen Autovisie-lehden järjestämässä jokavuotisessa kilpailussa

Fiat 127 sai 239 pistettä eli 49,4 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Toiseksi sijoittui Renaultin uusi 15 -17-sarja, jolle annettiin 107 pistettä. Kolmantena oli Mercedes-Benzin loistelias matkailuauto 96 pisteen turvin. Neljänneksi sijoittui 12-sylinterisellä V-moottorilla varustettu Jaguar E-type 63:lla pisteellä. Viidenneksi tullut wankel-moottorinen Mazda RX 2 sai 45 pistettä.

Raadin mukaan Fiat 127:n valintaan johtaneet ansiot olivat ajo-ominaisuudet, muotoilu, tekniikka ja turvallisuus verrattuna auton hintaan.

Suomessa automallin myynti alkaa vuodenvaihteessa. Kiinteillä etuistuimien selkänojilla varustettu malli maksaa 11 960 markkaa. Säädettävien selkänojien lisähinta on 130 markkaa.

Fiat 127:n ulkonäkö on asiallinen, tehokas ja pelkistetty. Kokonaisuutena auto on poikkeuksellisen onnistunut.

Uudenkaupungin kampanja tuo telakalle työvoimaa Ruotsista

Turku (HS)

Uudenkaupungin Telakan aloittama kampanja ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi Ruotsista takaisin Suomeen on käynnistynyt hyvin.

Hakemuksia saapuu Ruotsista telakalle päivittäin, ja jo nyt on tehty sopimus useiden työntekijöiden kanssa, jotka saapuvat perheineen Uuteenkaupunkiin.

Telakalla oli varattu uusia työntekijöitä varten 30 perheasuntoa, joista jo puolet on käytössä. Heistä osa on juuri Ruotsista tulleita.

Nokikolarit haluavat kunnallistaa nuohouksen

Nuohoustoimen kunnallistamista piti välttämättömänä lauantaina kolmipäiväisen kokouksensa päättänyt pohjoismainen nuohoojaunioni.

Karjaalla kokoontuneet nuohoojat käsittelivät myös terveydenhoitoon ja työturvallisuuteen kuuluvia asioita.

Raha vei rauhan

Rouva Marie Prosser, 2 500 000 Smk äskettäin Englannin jalkapalloveikkauksessa voittanut leskirouva, on erotettu taloudenhoitajan toimestaan, rva Prosserin työnantaja, eläkkeellä oleva 89-vuotias lihakauppias Thomas Gandler sanoi.

”Kaikki muuttui sen jälkeen kun Marie sai veikkausvoittonsa. Minun oli pakko erottaa hänet, koska tarvitsen rauhaa ja lepoa”.

”Ihmisiä virtasi talooni kaikkina vuorokauden aikoina ja puhelin soi jatkuvasti. Hermoni eivät enää kestäneet sitä. Olen kuitenkin iloinen hänen voitostaan.” (UPI)

Koonnut Jarkko Rahkonen

