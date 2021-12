Akateemikko Alvar Aalto sairastui influenssaan, eikä voinut saapua suunnittelemansa Finlandia-talon avajaisiin torstai-iltana Helsingissä.

Muita tyhjiä paikkoja ei juhlakonsertissa ollutkaan. Kutsuvieraita oli paikalla 1 700, joukossa myös lukuisia ulkomaalaisia.

Tasavallan presidentti saapui ajoissa juhliin, mutta orkesteri kapellimestareineen oli myöhässä. Niinpä Porilaisten marssikin soitettiin viime hetkellä, presidentin oltua paikallaan jo kolmisen minuuttia.

Helsingin ratapihan rakennukset ovat avajaisia juhlivan marmoripalatsin naapureita.

Talo suorastaan kutsuu kuulemaan

”On kuin stereokaapissa istuisi”, sanoi Finlandia-taloon ihastunut vieras kuultuaan avajaiskonsertin. Useat olivat häntä varovaisempia, mutta itse taloa kiiteltiin suurenmoiseksi, tyylikkääksi ja upeaksi – prameilevaksi sitä ei moitittu.

Akateemikko Joonas Kokkonen sanoi vasta kahden vuoden päästä puhuttavan, että talon akustiikka on maailman paras.

”Kyllä Finlandia-talo aina jäähallin voittaa”, sanoi yksi kutsuvieraista.

Kutsukorteissa mainittua ”tumma puku” -ohjetta eivät kaikki suinkaan noudattaneet. Aivan tavallisissa arkiasuissakin tuli vieraita juhliin.

Marmoriportaissa nähtiin värikkäitä asuja, kun juhlavieraat tulkitsivat väljästi tumma puku -ohjeita.

Vieraat täyttivät konsertin jälkeen 150 metriä pitkän ravintolasalin vilkkaalla sorinallaan. Heitä varten oli rakennettu viisi tarjoilukeskusta, joissa oli yhteensä 9 000 voileipää ja 500 pullollista alkoholijuomia. Aluksi kaikki saivat lasillisen samppanjaa talon kunniaksi.

Lontoosta juhliin saapunut Royal Festival Hallin johtaja John Denison piti Finlandia-taloa aivan suurenmoisena.

”Kuka muu arkkitehti kuin Alvar Aalto olisi voinut luoda tällaisen rauhallisen ja arvokkaan ilmapiirin, joka suorastaan kutsuu ihmiset kuuntelemaan musiikkia.”

Akustiikasta puhuessaan johtaja Denison oli varovainen: ”Ilmeisesti se on tyydyttävä, mutta tarvitsee muutoksia.”

Isaac Stern valloitti täysin yleisön. Eräs musiikkielämän edustaja sanoi, että jos avajaiskonsertin väki olisi ollut tavanomaista konserttiyleisöä, niin Sternia ei olisi päästetty pois lainkaan.

Suomalaiset nopeita rahojen käyttäjiä

Setelit ja kolikot eivät ehdi maatua suomalaisten käsissä. Sitä mukaan kun käteistä rahaa osuu kansalaisten tielle, se kiikutetaan tuota pikaa joko pankkiin tai kauppaan.

Siksi suomalaiset selviävätkin huomattavasti pienemmällä liikkeessä olevalla rahamäärällä asukasta kohti kuin muut länsimaat, todetaan Yhdyspankin julkaisemassa Talousviestissä.

Suomessa rahamäärä asukasta kohti on huomattavasti pienempi kuin skandinaavisissa naapurimaissa tai muissa länsimaissa.

Talousviestin mukaan erot ovat niin suuret, ettei niitä voida selittää liikkeessä olevan rahamäärän satunnaisilla vaihteluilla eikä väkiluvuissa ja vaihtokursseissa esiintyvillä pienillä muutoksilla. – –

Rahan on ennustettu väistyvän tulevaisuudessa kokonaan kätevämpien ja varmempien maksuvälineiden tieltä. Kokemukset kehittyneimmissä maissa viittaavat kuitenkin siihen, että raha nykyisessä muodossa säilyy vielä pitkään yleisenä maksuvälineenä.

Flunssa ei hellitä: Etelässä ennallaan, pohjoisessa pahenee

Influenssaepidemia on muuttunut kaksinaamaiseksi. Toisaalla pahin alkaa olla ohi, toisaalla hyökkäys on vasta alkamassa. Ja suunta on kohti pohjoista.

Hajatapauksia on esiintynyt jo Rovaniemen korkeudella. Helsingin tilanne ei ole juuri muuttunut alkuviikon lukemista.

Vuorotyöstä haittoja hermoille ja perheelle

Vuorotyö haittaa työntekijöiden mielestä eniten perhe-elämää ja sosiaalisia suhteita.

Vuorotyöntekijät valittavat merkitsevästi enemmän terveydentilaansa kuin päivätyöläiset. Heitä vaivaavat etenkin mahasairaudet, unen häiriöt ja sellaiset hermostolliset häiriöt kuten päänsärky, käsien vapina, masentuneisuus ja tavallista suurempi väsymys.

Työterveyslaitoksella tehtyyn vuorotyötutkimukseen otti osaa 180 erään kunnallisen teollisuuslaitoksen vuorotyöntekijöistä. Valtaosa heistä tekee 3-vuorotyötä. Tehtävät ovat päivystysluonteisia.

Paremman ammattikoulutuksen olivat saaneet 2-vuorotyöläiset, joita oli tutkimuksessa mukana 40.

Vertailuryhmänä oli 200 päivätyöntekijää. Aineisto kerättiin vuosina 1965–69. Tutkimusta johti professori S. Häkkinen. Tutkittavat ovat kaikki miehiä.

Mesimarjalikööri loppumaisillaan

Kuopio (Rauni Väinämö)

Kuopion kuuluisa mesimarjalikööri on loppunut ravintoloista ja alkoholiliikkeistä.

Parina viimeisenä kesänä on ollut niin huono marjasato, ettei likööriä ole voitu valmistaa myyntiin riittävästi. Vain pieni erä on nyt saatu alkoholiliikkeitten joulumyyntiin. Myös ulkomaan vienti on kokonaan tyrehdyksissä.

Alkon keskusvarasto on joutunut jakamaan määräkiintiöt kullekin piirimyyntivarastolleen. Esimerkiksi Kuopion Alko saa joulumyyntiinsä vain 48 pulloa. Ravintolat oli pakko jättää tämän jakelun ulkopuolelle. – –

Mesimarjalikööriä valmistaa Kuopiossa Oy Gust. Raninille kuuluva Lignell & Piispasen likööritehdas ainoana koko maailmassa.

Pistämätön parivaljakko: Linnonmaa – Murto

Helsingin IFK:n pistämätön parivaljakko Matti Murto – Harri Linnonmaa liikuskeli varsin kärkkäänä Karhu-Kissojen maalin tuntumassa jääkiekkoilun mestaruussarjan paikallisottelussa.

Kolmesti Murto syötti ja kolmesti Linnonmaa viimeisteli pohjustaen näin ansiokkaasti IFK:n murskaavaa 9–2 voittoa.

Nämä miehet nylkivät melkein kahteen pekkaan Karhu-Kissat: Matti Murto (vas.) ja Harri Linnonmaa.

Kun Murto vielä rakensi ketjunsa kolmannelle lenkille Väinö Kolkalle yhden maalin ja innostui itsekin sysäämään yhden maalin, voidaan perustellusti puhua ”Murtsin” täysosumaillasta.

Ottelu sinänsä oli mielenkiinnoton. Karhu-Kissat ei ollut taisteluvireessä. Seppo Repo, Lauri Mononen ja Hannu Kapanen rakensivat muutaman tilanteen. Muut ketjut olivat täysin vaisuja.

Sheikit liittyivät yhteen

Dubai (Reuter)

Kuusi pientä Arabian niemimaan sheikkikuntaa ilmoittivat torstaina liittyvänsä yhdeksi valtioksi ja allekirjoittivat heti ystävyyssopimuksen Englannin, pitkäaikaisen suojelijansa kanssa.

Suojeluvaltioiden nimellä tunnetut sheikkikunnat ilmoittivat itsenäisen valtionsa nimeksi Arabiemiirikuntien liitto. Sen perustamisesta sovittiin jo heinäkuussa.

Uuteen valtioon tulivat mukaan Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah ja Umm al Qaiwain.

Seitsemäs sheikkikunta, Ras al Khaimah jäi vielä ulkopuolelle, mutta sillä ei uskota olevan mahdollisuuksia tulla toimeen yksin.

Ensimmäisessä yhteisessä julkilausumassaan liittovaltio tuomitsi Iranin, joka tiistaina otti haltuunsa kolme Persian eli Arabianlahden suulla olevaa tärkeää saarta.

Saarten ohi kuljetetaan puolet Länsi-Euroopan käyttämästä öljystä ja peräti 90 prosenttia Japaniin menevästä öljystä.

Turun seudulla paljon joogan harrastajia

Turku (Anneli Tukia)

Joogainnostus on vallannut Turun seudun. Läheskään kaikki halukkaat eivät mahdu kaupungissa vuosittain järjestettäville 4–5 alkeiskurssille.

Lähikaupunkien ja asutuskeskusten työväenopistojen rehtorit pyytävät Turusta turhaan joogaopettajia pitämään kursseja, sillä ohjaajista on kova pula.

Turkulaisella joogaharrastuksella on ollut koko ajan vankka lääketieteellinen pohja. Vetäjänä ja kerhon monivuotisena puheenjohtajana on toiminut röntgenlääkäri, apulaisprofessori Erkki Melartin.

Hän sanoo, että ihmisillä on vielä paljon vääriä käsityksiä joogasta, vaikka he eivät enää sekoitakaan sitä judoon tai jodlaukseen.

